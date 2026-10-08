14 находок на пляже, которые закончились вопросом «Что это вообще такое?»

На фото — панцирный моллюск, хитон. Он имеет овальное тело, покрытое сверху восемью пластинами, хорошо сочлененными друг с другом. Благодаря этому хитон может изгибаться и даже сворачиваться в клубок. Он обитает по всему миру, встречается и в холодных водах, и в тропиках.

В комментариях под этим фото многие сразу поняли, что перед ними, и посоветовали немедленно бросить его в воду. На случай, если он жив.