14 находок на пляже, которые закончились вопросом «Что это вообще такое?»
Находки на пляже — это нечто совершенно особенное, ведь там можно найти не только симпатичные камушки и ракушки. Порой, прогуливаясь вдоль кромки воды, можно натолкнуться на такое, что сразу и не получится идентифицировать. Придется заглянуть в справочники или обратиться к знатокам в интернете. Зато так можно прокачаться в знании морской флоры и фауны.
Вот такую вот штуковину нашли люди на пляже. Они никак не могли понять, что же перед ними такое
На фото — панцирный моллюск, хитон. Он имеет овальное тело, покрытое сверху восемью пластинами, хорошо сочлененными друг с другом. Благодаря этому хитон может изгибаться и даже сворачиваться в клубок. Он обитает по всему миру, встречается и в холодных водах, и в тропиках.
В комментариях под этим фото многие сразу поняли, что перед ними, и посоветовали немедленно бросить его в воду. На случай, если он жив.
На пляже во Флориде девушка искала ракушки и заметила вот такую штуку
Она попросила помощи в интернете, чтобы понять, что же это такое. Почти сразу же ей написали, что это морские бобы. Так называют дрейфующие семена или плоды, которые отлично приспособлены для перемещения на большие расстояния по воде. Именно таким образом некоторые виды растений размножаются. Так делает, к примеру, кокосовая пальма. Именно поэтому она может встретиться даже на очень дальних необитаемых островах.
Вот что еще любопытного было найдено на одном из пляжей
Это следы от песчаного краба Sand bubbler из рода Scopimera and Dotilla. Этот краб размером около 1 см. Он питается, фильтруя песок через ротовые органы, и оставляет после себя вот такие шарики, как на фото. Обитает он в норах в песке, в котором остается даже во время прилива. А вот с отливом выбирается на поверхность и идет просеивать песок на пляже.
На пляже на Аляске, на берегу залива Кука, был найден этот желто-янтарный шарик. На ощупь он почти как воск, не пластиковый
- 100% агат. У меня много похожих экземпляров из мест, неподалеку от моего дома. © SirTaco / Reddit
- Судя по явным вкраплениям, я бы предположил, что это агат. Морское стекло обычно матовое и имеет шероховатую поверхность. © daloman / Reddit
- Это точно агат. Автор поста сказал, что нашел его в заливе Кука. Там он очень распространен. © Titan_Arum / Reddit
Вот такой объект попался мужчине на пляже. Он тут же решил выяснить, что это такое
Выяснилось, что это фрагмент панциря каракатицы. Раньше кость каракатицы измельчали в порошок и использовали для полировки золотых изделий. Сейчас ее активно используют как богатую кальцием кормовую добавку для птиц, улиток, рептилий и грызунов. Так как кость способна выдерживать очень высокие температуры и легко режется, ее используют в качестве форм для создания статуэток и ювелирных изделий.
Сестра и племянница пользователя обнаружили на пляже эту массу
Люди в комментариях под этим фото сразу решили, что это китовая амбра — очень ценный продукт. Она образуется в пищеварительной системе китов. Высоко ценится производителями парфюмерии, так как помогает аромату держаться намного дольше.
Автор этого фото задался вопросом, что же это он такое нашел на пляже
- Морское стекло? © Unknown author / Reddit
- Да, это всего лишь кусочек морского стекла. © Tieravi / Reddit
- Я из Мичигана, и там мы называем его пляжным стеклом. Вот такое вот любопытное различие. © TheeExoGenesauce / Reddit
Мужчина нашел целую кучу вот таких вот штучек в курортном городке Топсейл-Бич в Северной Каролине. Ему показалось, что это могут быть раковины морских ежей
- Это окаменелые морские обломки, очень древние. Большинство из них были обнаружены во время дноуглубительных работ у берегов Топсейл-Бич много лет назад. Дноуглубительные насосы вытащили их из глубоких слоев песка у берега и вынесли на пляж, где их нашли собиратели ракушек. © Reddit
- Если быть точным, это Hardouinia mortonis, вид вымерших морских ежей, существовавший примерно 70 миллионов лет назад. © th0semeddlingkids / Reddit
На одном из пляжей в Майами девушка обнаружила несколько вот таких штуковин, которые прятались в углублениях в камнях
На фото Acanthopleura granulata, более известный как пушистый хитон. Он широко распространен, но часто остается незамеченным благодаря своему цвету — он практически сливается с камнями, на которых обитает. Кстати, он может жить до 40 лет.
Вот такой вот мягкий комок нашла девушка на одном из пляжей Флориды
- Это колониальная асцидия или оболочница. Ее еще иногда называют «морской свининой», хотя я думаю, что этот термин не является видоспецифичным и используется для описания многих выброшенных на берег асцидий. © marine_research / Reddit
- Большинство взрослых оболочников неподвижные и постоянно прикреплены к камням или другим твердым поверхностям на дне океана. Другие, такие как сальпы, личинки, долиолиды и пиросомы, во взрослом состоянии плавают в пелагической зоне моря. © Unknown Author / Reddit
Еще одна любопытная находка. Автор фото пишет, что нашел это во Флориде. Оно явно от чего-то отломилось, а на ощупь похоже на пластик
- Это фрагмент зубчатой раковины двустворчатого моллюска. Это разновидность крупных морских моллюсков.© discardedlife1845 / Reddit
- Это перламутр. Я много раз ездила во Флориду и привозила оттуда этот материал, мы даже использовали его для отделки кухонных столешниц. © Unknown Author / Reddit
- У перламутра такая необычная текстура? Я никогда такого не видела. © Nado_Cos / Reddit
- Это слои роста, как годичные кольца на пне. © Unknown Author / Reddit
На юго-востоке Ирландии люди нашли нечто очень тонкое и легкое
Сначала они подумали, что это что-то вроде стекловолокна, но потом поняли, что перед ними явная органика. В комментариях под этим фото им сразу написали, что это фрагмент китового уса. И действительно, это он. Китовым усом называют роговые пластины, которые свисают с нёба у усатых китов. Их главная функция — отсеивать основную пищу, а именно планктон.
Люди обнаружили похожую на пушистый кокосовый орех штуку
Это — морской еж, которого в народе называют морским картофелем. Он встречается в прибрежных зонах по всему миру, живет, зарывшись в песчаное морское дно. Еж покрыт плотным слоем желтоватых шипов, которые задерживают воздух. Благодаря им он способен дышать в норе.
На одном из пляжей Флориды была замечена эта спиралевидная штука
- Это яйцевая капсула морской улитки. Очень круто! © Knitchick82 / Reddit
- Это оболочка яиц морских улиток, ее еще называют «ожерельем русалки» После вылупления ее часто выносит на берег. © RobbieG508 / Reddit
- Помню, когда была ребенком, видела такое на побережье в Джерси. Это были 60-е. © Slight-Oil1873 / Reddit
И вот еще парочка статей о классных и познавательных находках: