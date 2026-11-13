17 историй из поездов, где звенят подстаканники, шелестят газеты и хрустят огурцы

Поезд — это маленькая вселенная, где за пару дней о соседях узнаешь больше, чем о родне за год. Иногда к тебе на полку переезжает чужой кот, а посреди ночи под бок забирается маленькая собачка. Или соседка может насвистывать всю ночь, пытаясь перебить храп попутчика, а он на следующее утро жалуется, что не мог спать из-за того, что кто-то свистел. В общем, скучать в поездах точно не приходится.