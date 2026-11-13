Я так лет в 5 в поезде истерику устроила. Захотелось мне кефира в треугольнике. Увидела в соседнем купе. Кефир никогда не любила и не пила вообще. И сейчас помню как мне хотелось именно того кефира. Соседи, конечно, поделились ( мало кто откажет ребенку). Я выпила глоток и больше не захотела. Хотя вообще я была спокойным ребенком, даже слишком.
17 историй из поездов, где звенят подстаканники, шелестят газеты и хрустят огурцы
Истории
13.11.2026
Поезд — это маленькая вселенная, где за пару дней о соседях узнаешь больше, чем о родне за год. Иногда к тебе на полку переезжает чужой кот, а посреди ночи под бок забирается маленькая собачка. Или соседка может насвистывать всю ночь, пытаясь перебить храп попутчика, а он на следующее утро жалуется, что не мог спать из-за того, что кто-то свистел. В общем, скучать в поездах точно не приходится.
- Едем с мужем в поезде. На остановке в наше купе зашла бабушка. Попросилась на нашу нижнюю полку. Муж уступил и залез наверх. А ночью я просыпаюсь от шороха и обалдеваю: бабка сидит и копается в нашей сумке! Я уже хотела мужа будить, но тут она вдруг поднимает голову, щурится и шепчет: «Ой, разбудила, прости, детка. Ручка-то у вас на сумке на одной нитке висит, оторвется на вокзале, и все вывалится». У нее в руках была иголка с толстой черной ниткой и наперсток. Она за ночь пришила обе ручки так крепко, что эта сумка служит нам до сих пор.
ADME
- Ехали на поезде с дочкой 5 лет. Соседями по купе оказались бабушка и мальчик такого же возраста, как и моя дочь. Вот они играют уже вторые сутки, и каждые часа два дочь переспрашивает у мальчика: «Как тебя зовут?» Он терпеливо отвечает: «Рауль». Переспросив в очередной раз, она ему выдала: «А можно я тебя Ахмедом буду звать?» Не так давно мы всей семьей смотрели фильм про Али-Бабу и сорок разбойников.
Валентина Славникова / Dzen
Этот симпатяга был замечен в поезде «Москва — Анапа». Он оказался идеальным попутчиком
- Ехала в купе со строгой дамой. Вечером она категорично заявила: «Погасите ночник, мне для сна нужна темнота». Выключила, отложила книгу. Утром она резко потребовала: «Продиктуйте-ка ваш номер телефона!» Я недоуменно продиктовала, а через минуту мне пришел перевод на приличную сумму и сообщение: «Спасибо за понимание. Это вам на кофе и новую электронную книгу с подсветкой, чтобы такие зануды, как я, больше не мешали читать!»
ADME
- Ехала в прошлом году поездом Смоленск — Москва. Мне что-то не особо спалось, решила постоять в тамбуре. Топили слабо, а мороз был −30°C. Проводник, молодой парень, ходил по всему вагону и проверял, чтобы все были накрыты. Аккуратно накрывал одеялом тех пассажиров, у кого оно свисало. Такая вот забота!
- У меня мама как-то ехала в сидячем вагоне в ночном поезде. За окном темно, делать нечего. Соседка, молодая девушка, достала планшет и наушники, начала смотреть кино. Ну и мама невольно косилась в планшет. Заметив это, девушка развернула планшет, чтобы маме было лучше видно, и предложила наушник. Мама, не желая создавать неудобств, отказывалась, но соседка оказалась настойчивой. Так и скоротали ночь с разговорами и за просмотром кино.
Константин Андреев / Dzen
Иногда из окна купе можно лицезреть такие потрясающие виды. Это озеро Имандра в Мурманской области
- Надоело с родственниками салаты есть, и мы решили с мужем отпраздновать Новый год в поезде. Дорога — трое суток, выкупили себе целое купе. Под бой курантов поздравили друг друга, соседей, собираемся спать, стоим на станции. Вдруг — стук в окно. Поднимаю глаза, а напротив целая компашка из молодых людей, кто в костюме Деда Мороза, кто Снегурочки, кто какой-то кикиморы, в общем, сказка. Оказалось, молодежи скучно, они решили все проходящие мимо поезда так поздравлять. Станцевали нам и послали воздушные поцелуи.
ADME
- Как-то ехала в вагоне, где можно с животными, но сама была без животного. Сплю. И тут чувствую, как по мне деликатно ходят маленькие лапки. Просыпаюсь и вижу той-терьера, который аккуратненько по мне разгуливает. Потом лег рядом. Я была совершенно не против. Но тут проснулась его хозяйка с соседней полки и начала звать своего питомца. Извинялась передо мной и все такое. Той меня покинул. Но только я снова заснула, как все повторилось: маленькие лапки, уютное сопение под боком и пробуждение хозяйки. И так раза четыре за ночь. Всю ночь эта милая женщина нам с тоем спать не давала.
Ольга / Dzen
Такой вот прием пищи в вагоне-ресторане
- Еду в данный момент в поезде. В купе три человека, с одной стороны я, верхняя — пустая, с другой — женщина под 40 и дочка лет 10. Женщина достает еду, среди прочего, курицу-гриль. Обращается ко мне: «Мужчина, не одолжите ножик? Нам вот курочку порезать?» Мне не жалко, дал. Они едят. Через какое-то время возвращает мне нож, а он весь заляпан жиром. Говорю ей, мол, вы бы его помыли-почистили, прежде чем возвращать. А она мне с пафосом: «А с чего это я должна ваш нож чистить?» Ладно, я не гордый, молча пошел и помыл. Через четыре часа снова попросила! Я не дал. Она была очень удивлена. Выбежала из купе, через 20 минут вернулась и начала вещи собирать. Потом еще час ехала в тамбуре вместе с дочкой до нужной станции.
- Однажды ехала зимой с милым котом в купе. Хозяин сначала держал его в переноске, но кот все время хотел оттуда выбраться. Тогда мужчина спросил разрешения выпустить его. Я, конечно, не отказала. Такой чудесный кот оказался! Он потом пришел ко мне на полку и спал со мной. Я так обрадовалась!
САВА / Dzen
Братья наши меньшие тоже любят путешествовать в поездах. А вы когда-нибудь брали с собой своих питомцев?
- Мой муж в поезде уснул за минуту, но храпел так, что аж стакан на столике дрожал. Тут я увидела, что наша соседка решительно встала со своей полки и направилась к нам. Думаю, ну все. Напряглась уже. А она наклонилась над моим мужем и осторожно повернула его на бок. Потом подоткнула одеяло и подложила под голову свою свернутую куртку. Храп сразу же прекратился. Женщина посмотрела на меня и шепнула: «Мой муж со мной так 40 лет делал. Пусть спит, парень, видно, устал».
ADME
- Давным-давно на поезде ехала из Риги в Клайпеду. Сидим на нижней полке по три человека. Мне нужно было выходить около трех часов ночи. Тут я достала апельсин. В купе все посмотрели на меня квадратными глазами и спросили: «А что это, деточка?» Объяснила и с радостью поделилась фруктом со своими попутчиками.
marina v. / Dzen
- 20 лет назад ехали на поезде к двоюродной сестре на свадьбу, нас была целая делегация родственников. И так совпало, что на соседних с нами местах ехала библиотекарь из моего вуза. Я много времени проводила в читальном зале, готовя курсовые, она меня помнила. Мы с ней мило болтали в пути. В какой-то момент ко мне подсела младшая двоюродная сестренка, ей лет пять было. Сидит, слушает разговор, а сама глаз не сводит с пакета орехов, которые библиотекарь щелкает. И вот в разговоре образовалась пауза. Сестренка театрально вздыхает, закатывает глаза к потолку и с придыханием говорит: «Ох, что-то так орешков хочется...» Было немного стыдно за нее, но знакомая актерскую игру оценила, посмеялась и угостила орехами.
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Получилось очень атмосферное фото. На фото запечатлена собака породы выжла. Она вместе со своими хозяевами ехала домой
- Ехали в купе. Дедушка попросил поменяться с ним местами, чтобы ехать в одном купе с женой. Мы согласились. А через два часа к нам заходит его жена и строго говорит: «Пойдемте со мной. Быстро!» Идем за ней, переглядываемся, заходим в их купе, а там на столе стоит огромный домашний медовик и четыре чашки чая. «У нас сегодня 40 лет со дня свадьбы, — говорит мужчина. — Мы специально поехали поездом, потому что познакомились когда-то в купе. Не хотели праздновать одни, а вы как раз нам помогли».
ADME
- Ехала ночь на верхней полке в плацкарте. Сразу постелила, легла. На нижних полках болтают два мужика, но лишь один из них ведет бесконечный монолог. Говорит, говорит, говорит. Второй молчит. Я уснула. Проснулась утром, а они сидят и по-прежнему один все говорит и говорит. Спустилась я умываться-собираться, и оказалось, что болтали-то оба, но голоса и интонации у них абсолютно одинаковые, как у близнецов.
CrystalAnn / Dzen
- Мой муж мог бы участвовать в чемпионате храпунов. Я с этим смирилась. Ну привыкают же люди к соседству с железной дорогой или к постоянному лаю соседской собаки. Вот едем мы как-то в поезде, в купе мы с ним и еще две женщины. Прибытие на конечный пункт в пять часов утра. Ночью муж храпит. Соседки начинают причитать с расчетом на меня, мол, успокой своего. Но я-то знаю, что ничего нельзя сделать, молчу. Тогда соседка после каждого храпа начала свистеть. Утром стоим на выход, прижатые друг к другу, как селедки. Я в качестве извинения перед соседкой говорю мужу: «Ты так храпел!» А он мне такой: «Да я всю ночь не спал, кто-то так громко свистел!»
Что может быть лучше, чем пить чаек под стук колес?
- Ехал в купе с семейной парой и их сыном. И еще был кот. Солидный такой, из разряда тех, кто предпочитает размышления о жизни. Сынишка всячески пытался отвлечь кота от его философии. Наконец, все легли спать. Утром проснулись, а кота нет. Начали искать его, звать по имени. А он в это время лежал у меня под боком, вытянувшись в струнку.
- Мой муж немец. Как-то ехали с ним в поезде. Он все восхищался стаканами в подстаканниках и прочими атрибутами. Легли спать. Утром меня разбудила проводница и потребовала, чтобы я велела мужу от нее отстать, а то он умоляет ее сделать ему приятное и продать пять таких вот стаканов в подстаканниках для своего офиса в Мюнхене. Уговорил-таки!
ADME
Вот так и бывает: покупаешь билет от точки А до точки Б, а попадаешь в целое приключение, где случайные попутчики могут стать родными.
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