6 ошибок в уходе за осенней обувью, из-за которых она не дотягивает до весны

Казалось бы, что может быть проще: пришли с прогулки, сняли промокшие ботинки и оставили их просыхать. Рука так и тянется придвинуть пару к батарее или поскорее пройтись по ней феном. Но тут лучше не торопиться! От сильного нагрева кожа может пересохнуть, потрескаться и потерять форму. Иногда пара даже уменьшается в размере, а в худшем случае от ботинка отклеивается подошва. С замшей тоже шутки плохи: ее нежный ворс от жара становится жестким, а сама обувь может деформироваться.

Лучше сушить ботинки естественным способом, при комнатной температуре. Выньте стельки, а внутрь положите сухую бумагу, чтобы она впитала лишнюю влагу. Также можно воспользоваться специальной сушилкой с регулируемой температурой или силикагелем.