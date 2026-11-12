7 небанальных фактов об искусстве, которые сделают вас самым интересным человеком в комнате

Кажется, загадочная улыбка Джоконды — далеко не главный ее секрет. Итальянский исследователь Сильвано Винчети решил изучить шедевр под мощным микроскопом и обомлел: прямо в правом зрачке Моны Лизы начертаны крошечные буквы LV. Мол, это личная подпись да Винчи, которую он спрятал от посторонних глаз.

В левом зрачке проглядывают символы CE (или буква B), а под одной из арок моста на заднем плане выведена цифра 72 (или L2). Искусствоведы до сих пор ломают головы: что это — координаты какого-то места, зашифрованное послание о том, кто на самом деле позировал для портрета, или просто шутка гения? Однако большинство считают это игрой трещин краски.