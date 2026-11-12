Этой осенью я посмотрела три новых сериала, и мой фаворит — экранизация славянского фольклора

Кэтрин разбирается в биологии, костях и имеет домик в лесу.

Детективная линия лихо закручена, и только в конце ты понимаешь, что ответ все время был перед самым носом!

Спойлерить я вам не буду, но уверена, что к концу 8-й серии вы будете полностью на стороне Бабы-яги. Говорю это как человек, который читал текст пьесы, на основе которой снят сериал. Я в полном восторге. Неистово рекомендую к просмотру!