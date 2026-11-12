Этой осенью я посмотрела три новых сериала, и мой фаворит — экранизация славянского фольклора

Кино
12.11.2026
Этой осенью я посмотрела три новых сериала, и мой фаворит — экранизация славянского фольклора

Наступила хмурая осень, а значит, время для просмотра сериалов! Хочется чего-то уютного и цепляющего, что можно глянуть за выходные. Хочу познакомить вас с тремя новыми сериалами про маленькие сонные городки, в которых ничего не происходит. Но мы-то с вами прекрасно знаем, что в каждой избушке свои погремушки. К слову об избушках, я просто в восторге от сериала со славянским фольклором. Добро пожаловать в мой обзор! В бонусе обсудим, где искать романтику и атмосферу небольших прибрежных городков, а еще поговорим про нашумевший сериал «Трудно быть богом».

«Яга: Охота на ведьм»

Частный детектив Рапп приезжает в небольшой городок. Его наняли, чтобы найти пропавшего Генри Парка — наследника очень богатой и влиятельной семьи. Местная полиция в лице красивой и умной женщины-детектива Карсон уверена, что парень просто загулял, как бывало раньше. Но Рапп находит все больше доказательств, что дело нечисто. Ниточки ведут к загадочной преподавательнице университета Кэтрин, которая проявляет повышенный интерес к молодым мужчинам.

Прежде чем поделиться своим мнением о сериале «Яга. Охота на ведьм», я хочу обратить ваше внимание на то, как меняется образ этого персонажа. Баба-яга в фольклоре считается сильной лесной колдуньей, которая охраняет границы иного царства. А еще это старуха с торчащими изо рта клыками. В замечательной сказке «Огонь, вода... и медные трубы» образ ведуньи, точнее, ее дочки, на экране воплотила Вера Алтайская.

Своеобразный «ребрендинг» образа Бабы-яги произошел в 2017 году — с выходом фильма «Последний богатырь». Здесь бабуся-ягуся (Елена Яковлева) предстает положительным персонажем. Она хитроватая, язвительная, но при этом способна на привязанность и верность.

Solita
только что

Ребрендинг в 2017?!? Вы там сказки-то в детстве вообще читали?

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А вот в канадском сериале Баба-яга — это притягательная для мужчин интеллектуалка. Ее роль играет прекрасная Кэрри-Энн Мосс. Да-да, это Тринити из «Матрицы». Кэтрин имеет взрослую дочь, однако же ею увлекается молодой детектив, приехавший вести расследование о пропаже сына миллиардерши. Вскоре выясняется, что и сам пропавший был, кхм, очарован преподавательницей. Настоящая роковая женщина!

© Yaga / Crave

Кэтрин разбирается в биологии, костях и имеет домик в лесу.

Детективная линия лихо закручена, и только в конце ты понимаешь, что ответ все время был перед самым носом!

Спойлерить я вам не буду, но уверена, что к концу 8-й серии вы будете полностью на стороне Бабы-яги. Говорю это как человек, который читал текст пьесы, на основе которой снят сериал. Я в полном восторге. Неистово рекомендую к просмотру!

  • Скажу откровенно, когда впервые прочитал про канадский проект, который хочет поиграться с мифологией о Бабе-яге, внутри включился конкретный скептик. Подумалось, что меня ждет очередной голливудский пшик. Но, посмотрев 2 эпизода сериала, могу сказать — это действительно крепкий, атмосферный мистико-загадочный проект, заслуживающий внимания.

«Бухта вдов»

© Widow's Bay / Apple Studios
лидия иванова
только что

Я смотрела Бухту вдов. Сначала меня отталивало название, то потом нечего было смотреть и я глянула. Сериал классный!100%

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Действие разворачивается в небольшом островном городке близ Новой Англии. Том Лофтис, мэр города, всеми силами старается привлечь на остров туристов. Однако старожилы недовольны: они считают, что над островом висит проклятье. Но мэр же современный человек и в эту чепуху не верит. До поры до времени.

© Widow's Bay / Apple Studios

Я видела много восторженных отзывов, но кадры из сериала и его название меня не привлекали от слова совсем. Тут нет по-голливудски вылизанных героев с идеальными улыбками и идеальными прическами. Зато есть прекрасная актерская игра и живые персонажи — каждый со своею чудинкой.

Больше всего мне понравилась Патриция. Ее играет Кейт О’Флинн.

Сначала — просто какая-то скучная тетка. Странная, с болезненной самооценкой. Зато как она раскрывается, когда берет судьбу в свои руки. Ну просто королева, снимаю шляпу!

Ну и отдельное уважение актеру, который сыграл мэра — Мэттью Ризу. В основном жители острова потешаются над ним, у старожилов он вроде шута горохового. А сам мэр сначала ни в какие легенды об острове не верит и отмахивается от всех этих странных совпадений. А потом ему, как и Патриции, приходится взглянуть страху в лицо. И в этот момент он становится настоящим лидером — защитником островитян и человеком, заслуживающим уважения. И за этим приятно наблюдать.

К слову, несмотря на жанр «ужасы», сериал получился уютным. И чувство юмора там просто потрясающее. 10 баллов из 10!

  • Сериал мне порекомендовали друзья. Я с неохотой начала смотреть. И вот уже со второй попытки меня реально примагнитило. Скажу так: там все чудные, а особенно главный герой, он же мэр этого городка. По жанру это ужастик, но все это комедия. Диалоги такие, что просто невозможно сохранять серьезное выражение лица.

«Глубина»

Маленький рыбацкий городок. К его берегам течение приносит странный айсберг, а в море пропадает судно с иностранными моряками. Но это первые звоночки той опасности, что поджидают всех жителей городка. На его защиту встает суровый рыбак Кэлвин Пенни, которому придется столкнуться с самым большим страхом из своего прошлого.

Сериал практически полностью показан глазами Пенни, которого великолепно сыграл Джош Хартнетт. В детстве Пенни столкнулся с монстром, но кто же поверит ребенку? Отца он не уберег, теперь мужчине надо спасти своих детей и жителей острова.

Отдельно хочется отметить игру Чарли Хитона, который исполнил роль проблемного сына Пенни. Люблю его по «Очень странным делам».

А еще стоит смотреть ради атмосферы. Я словно сама побывала на этом маленьком островке, где можно запросто увидеть отколовшийся айсберг, побывать на исследовательской станции или от души повеселиться с местными в единственном баре.

  • Серии залетают, как горячие пирожки. Не думал, что еще можно снять что-то интересное про морское чудовище. Осьминоги, кальмары, киты... Казалось бы, банальность, которую видели сотни раз, но вот, если захотеть, можно выдать хороший продукт из «старого»!

Бонус № 1: где искать романтику и атмосферу небольших прибрежных городков?

Прошлым летом я была на Талабских островах (Псковско-Чудское озеро). Я совершенно очарована этим местом и искренне рекомендую жителям Питера (вы живете рядышком) побывать там. Жизнь на острове — это какой-то свой особенный мир. Вода, закаты, природа — ну как не влюбиться?

© Елена Аляева / VK

Бонус № 2: действительно, трудно быть богом

Буду честна: я посмотрела только первую серию. Да, костюмы красивые, графика тоже, видно, что вложено много денег. Но мне стало скучно, и я ушла смотреть «Бухту вдов» — и вот ее-то уж смотрела без отрыва.

Потом читала отзывы обычных зрителей и кинокритиков. Как это теперь модно говорить, реакция «неоднозначная».

Кто смотрел «Трудно быть богом», поделитесь вашим мнением. Как вам сериал? Красивая пустышка или все же стоит дать ему шанс и идти смотреть дальше?

Бегемотик-2
только что

С 1до последней 10 серии смотрела с большим интересом, но предыдущие фильмы я не видела.
Есть недостатки, вопросы к героям и режиссёру, но вцелом понравилось. Последняя серия обещает продолжение, и если снимут - посмотрю.
Пустышка ли сериал? Для меня - нет, т.к. мне хочется обсуждать эпизоды, дилеммы.
Прочитала потом Стругацких и...сериал понравился больше: он более цельный и логичный. А к последней серии Антон даже вызвал симпатию в отличие от института

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