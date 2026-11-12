Молодыми мужчинами - очень интригующе)
В гастрономическом смысле интересуется?😅
Этой осенью я посмотрела три новых сериала, и мой фаворит — экранизация славянского фольклора
Наступила хмурая осень, а значит, время для просмотра сериалов! Хочется чего-то уютного и цепляющего, что можно глянуть за выходные. Хочу познакомить вас с тремя новыми сериалами про маленькие сонные городки, в которых ничего не происходит. Но мы-то с вами прекрасно знаем, что в каждой избушке свои погремушки. К слову об избушках, я просто в восторге от сериала со славянским фольклором. Добро пожаловать в мой обзор! В бонусе обсудим, где искать романтику и атмосферу небольших прибрежных городков, а еще поговорим про нашумевший сериал «Трудно быть богом».
«Яга: Охота на ведьм»
Частный детектив Рапп приезжает в небольшой городок. Его наняли, чтобы найти пропавшего Генри Парка — наследника очень богатой и влиятельной семьи. Местная полиция в лице красивой и умной женщины-детектива Карсон уверена, что парень просто загулял, как бывало раньше. Но Рапп находит все больше доказательств, что дело нечисто. Ниточки ведут к загадочной преподавательнице университета Кэтрин, которая проявляет повышенный интерес к молодым мужчинам.
Молодыми мужчинами - очень интригующе)
Прежде чем поделиться своим мнением о сериале «Яга. Охота на ведьм», я хочу обратить ваше внимание на то, как меняется образ этого персонажа. Баба-яга в фольклоре считается сильной лесной колдуньей, которая охраняет границы иного царства. А еще это старуха с торчащими изо рта клыками. В замечательной сказке «Огонь, вода... и медные трубы» образ ведуньи, точнее, ее дочки, на экране воплотила Вера Алтайская.
Своеобразный «ребрендинг» образа Бабы-яги произошел в 2017 году — с выходом фильма «Последний богатырь». Здесь бабуся-ягуся (Елена Яковлева) предстает положительным персонажем. Она хитроватая, язвительная, но при этом способна на привязанность и верность.
А вот в канадском сериале Баба-яга — это притягательная для мужчин интеллектуалка. Ее роль играет прекрасная Кэрри-Энн Мосс. Да-да, это Тринити из «Матрицы». Кэтрин имеет взрослую дочь, однако же ею увлекается молодой детектив, приехавший вести расследование о пропаже сына миллиардерши. Вскоре выясняется, что и сам пропавший был, кхм, очарован преподавательницей. Настоящая роковая женщина!
Кэтрин разбирается в биологии, костях и имеет домик в лесу.
Детективная линия лихо закручена, и только в конце ты понимаешь, что ответ все время был перед самым носом!
Спойлерить я вам не буду, но уверена, что к концу 8-й серии вы будете полностью на стороне Бабы-яги. Говорю это как человек, который читал текст пьесы, на основе которой снят сериал. Я в полном восторге. Неистово рекомендую к просмотру!
- Скажу откровенно, когда впервые прочитал про канадский проект, который хочет поиграться с мифологией о Бабе-яге, внутри включился конкретный скептик. Подумалось, что меня ждет очередной голливудский пшик. Но, посмотрев 2 эпизода сериала, могу сказать — это действительно крепкий, атмосферный мистико-загадочный проект, заслуживающий внимания.
«Бухта вдов»
Я смотрела Бухту вдов. Сначала меня отталивало название, то потом нечего было смотреть и я глянула. Сериал классный!100%
Действие разворачивается в небольшом островном городке близ Новой Англии. Том Лофтис, мэр города, всеми силами старается привлечь на остров туристов. Однако старожилы недовольны: они считают, что над островом висит проклятье. Но мэр же современный человек и в эту чепуху не верит. До поры до времени.
Я видела много восторженных отзывов, но кадры из сериала и его название меня не привлекали от слова совсем. Тут нет по-голливудски вылизанных героев с идеальными улыбками и идеальными прическами. Зато есть прекрасная актерская игра и живые персонажи — каждый со своею чудинкой.
Больше всего мне понравилась Патриция. Ее играет Кейт О’Флинн.
Сначала — просто какая-то скучная тетка. Странная, с болезненной самооценкой. Зато как она раскрывается, когда берет судьбу в свои руки. Ну просто королева, снимаю шляпу!
Ну и отдельное уважение актеру, который сыграл мэра — Мэттью Ризу. В основном жители острова потешаются над ним, у старожилов он вроде шута горохового. А сам мэр сначала ни в какие легенды об острове не верит и отмахивается от всех этих странных совпадений. А потом ему, как и Патриции, приходится взглянуть страху в лицо. И в этот момент он становится настоящим лидером — защитником островитян и человеком, заслуживающим уважения. И за этим приятно наблюдать.
К слову, несмотря на жанр «ужасы», сериал получился уютным. И чувство юмора там просто потрясающее. 10 баллов из 10!
- Сериал мне порекомендовали друзья. Я с неохотой начала смотреть. И вот уже со второй попытки меня реально примагнитило. Скажу так: там все чудные, а особенно главный герой, он же мэр этого городка. По жанру это ужастик, но все это комедия. Диалоги такие, что просто невозможно сохранять серьезное выражение лица.
«Глубина»
Маленький рыбацкий городок. К его берегам течение приносит странный айсберг, а в море пропадает судно с иностранными моряками. Но это первые звоночки той опасности, что поджидают всех жителей городка. На его защиту встает суровый рыбак Кэлвин Пенни, которому придется столкнуться с самым большим страхом из своего прошлого.
Сериал практически полностью показан глазами Пенни, которого великолепно сыграл Джош Хартнетт. В детстве Пенни столкнулся с монстром, но кто же поверит ребенку? Отца он не уберег, теперь мужчине надо спасти своих детей и жителей острова.
Отдельно хочется отметить игру Чарли Хитона, который исполнил роль проблемного сына Пенни. Люблю его по «Очень странным делам».
А еще стоит смотреть ради атмосферы. Я словно сама побывала на этом маленьком островке, где можно запросто увидеть отколовшийся айсберг, побывать на исследовательской станции или от души повеселиться с местными в единственном баре.
- Серии залетают, как горячие пирожки. Не думал, что еще можно снять что-то интересное про морское чудовище. Осьминоги, кальмары, киты... Казалось бы, банальность, которую видели сотни раз, но вот, если захотеть, можно выдать хороший продукт из «старого»!
Согласна, там есть вайбы стрых голливудских фильмов - в хорошим смысле
Бонус № 1: где искать романтику и атмосферу небольших прибрежных городков?
Прошлым летом я была на Талабских островах (Псковско-Чудское озеро). Я совершенно очарована этим местом и искренне рекомендую жителям Питера (вы живете рядышком) побывать там. Жизнь на острове — это какой-то свой особенный мир. Вода, закаты, природа — ну как не влюбиться?
Бонус № 2: действительно, трудно быть богом
Буду честна: я посмотрела только первую серию. Да, костюмы красивые, графика тоже, видно, что вложено много денег. Но мне стало скучно, и я ушла смотреть «Бухту вдов» — и вот ее-то уж смотрела без отрыва.
Потом читала отзывы обычных зрителей и кинокритиков. Как это теперь модно говорить, реакция «неоднозначная».
Кто смотрел «Трудно быть богом», поделитесь вашим мнением. Как вам сериал? Красивая пустышка или все же стоит дать ему шанс и идти смотреть дальше?
С 1до последней 10 серии смотрела с большим интересом, но предыдущие фильмы я не видела.
Есть недостатки, вопросы к героям и режиссёру, но вцелом понравилось. Последняя серия обещает продолжение, и если снимут - посмотрю.
Пустышка ли сериал? Для меня - нет, т.к. мне хочется обсуждать эпизоды, дилеммы.
Прочитала потом Стругацких и...сериал понравился больше: он более цельный и логичный. А к последней серии Антон даже вызвал симпатию в отличие от института