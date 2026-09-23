18 жизненных историй и фото о клиентах, которые запомнились сильнее первого осеннего листопада
Есть клиенты, которых забываешь сразу после окончания рабочего дня. А есть такие, после встречи с которыми еще долго пересказываешь коллегам подробности их визита. Они приходят за маникюром, ремонтом телефона или чашкой кофе, и обычное обращение к мастеру или продавцу превращается в маленькое приключение с неожиданными просьбами, щедрыми поступками и решениями, до которых трудно было додуматься заранее.
- Пришла клиентка на депиляцию, все прошло хорошо. Расплатилась и уже у двери вдруг выдала: «Мне все понравилось, но я напишу плохой отзыв!» Я спросила, что не так. А она заявила гениальное: «Пока я тут лежала на кушетке, поняла, что у меня дома ремонт гораздо хуже. Вы не думаете о чувствах обычных людей». Нас впервые заминусовали за то, что у нас чисто и стильно.
- Звонит мне клиентка, у которой я свадьбу снимал много лет назад. Говорит, что разошлась с прошлым мужем, скоро у нее новое бракосочетание. И выдает: «Как таковой свадьбы не планируется, поэтому не могли бы вы убрать с фотосессии с первым мужем его изображение и поставить на его место нового супруга?» Даже пообещала выслать фотокарточки мужчины для замены и некий гонорар. На мое удивление: «Как так? Так же нельзя!», дама ответила очень убедительно: «А зачем мне еще одна съемка, когда нужны лишь 10-15 фоток? Не вижу смысла тратить лишние деньги». С такими аргументами спорить не было смысла. Посоветовал ей толкового дизайнера, который сделает необходимые изменения на фото, и женщину это устроило. Висят сейчас где-то вот такие свадебные снимки.
Ну а что, зачем тратиться. Интересно, а если у нее новый муж появится, опять к дизайнеру побежит или уж закажет новую фотосессию?
- Работаю в магазине косметики и порой приходится играть в забавную игру под названием «Я не помню, как это называется, но оно чем-то похоже на...» Люди выдают такие описания, что сразу и не поймешь, что они ищут. Но сегодня одна клиентка превзошла всех. Она подошла и говорит: «Мне нужен карандаш для глаз, название которого напоминает грузинское мужское имя, но с таким французским акцентом. И да, еще есть такие колготки с этим же названием».
«Вообще-то их было 18. Вот такой подарок от благодарного клиента моим техникам»
- Клиентка пришла на свадебный макияж и прическу и заявила: «Передумала, не хочу выходить за него! Но не отменять же запись, да и предоплату внесла». Красила ее и машинально спросила, мол, когда укладку жениху будем делать? А она тут же взяла и позвонила ему. Он взял с первого гудка, будто ждал. Она встала, отошла. Долго они разговаривали, а потом зашли вместе, как ни в чем не бывало, и невеста выдала: «Поднимите только вверх, а бока, наоборот, чуть отпустить надо». Ушли довольные, а я так ничего и не поняла.
- Работаю в ателье по ремонту одежды. Заходит женщина с платьем, на котором огромное пятно от томатного сока. Спрашивает: «Вы можете ушить его на один размер?» Отвечаю, что без проблем, замеряем параметры. Она сдает платье, а потом добавляет: «И, пожалуйста, ушейте именно с той стороны, где пятно, чтобы оно само ушло в шов и мне за химчистку не пришлось платить». Когда я попыталась объяснить, что если вырезать 15 сантиметров ткани с одной стороны, то у платья будет одна пройма рукава на спине, а другая — спереди, она вздохнула: «Ну вы же мастера, поиграйте с вытачками!»
Может, лучше поиграть с её фигурой? Где-то подточить, что-то обрезать.
- Сегодня была новенькая клиентка. Записалась на маникюр и педикюр. При записи дизайн не обсуждался, и в целом речи о нем не было. В итоге я сделала дизайн и сложную коррекцию. В конце озвучиваю общую стоимость — 6500. Она удивленно спрашивает: «А за дизайн?!» Я говорю, мол, мы не обсуждали его, я озвучила цену при записи, поэтому не буду брать больше. Каково же было мое удивление, когда мне перевели 9000.
Я когда делала у мастера, записывалась за месяц, чтобы удобное время было. Что я захочу через месяц, понятия не имела.
Три часа дороги к клиенту стоят того, если на месте тебя так радостно встречают собаки
- Работаю в сервисе по ремонту всякой электроники. Буквально только что пришла женщина с телефоном, жалуется, что не включается. Воткнули зарядку через тестер — заряд идет, но действительно не включается. Говорю женщине: «Оставляйте» и выписываю квитанцию о приеме в ремонт. Ее ответ: «Только вы мне бесплатно сделайте, если за деньги, то не надо, я тогда к другим ребятам пойду. И сегодня, пожалуйста». И уходит. Я даже ответить не успел.
- Я работаю репетитором английского. Однажды приходит мама с сыном и говорит, что он сегодня не понял в школе грамматику, мол, объясните ему. Я предлагаю открыть учебник, в конце всегда пишут теорию. Прочитали, он понял, начали делать упражнение. Из-за того, что это оказалось просто, мама не стала оплачивать урок. Кстати, через несколько дней мальчик еще ко мне обращался, но уже без мамы, просил кое-что объяснить, посмеялись, оплатил.
Елена Головина - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Поразительная мама к Вам обратилась!
- Одна женщина требовала «целлофан», а я торгую одеждой. Я не первый год работаю, понимаю, клиент бывает разной юмористической направленности. Думаю, целлофан не дышит, значит, синтетика, показываю разные футболки, где присутствует полиэстер. Нет, все не то! Нужен целлофан! Спрашиваю, в пакет что-то положить? Нет! Целлофан! Я просто уже не знаю, что делать, и тут мужчина, проходя мимо, говорит, что она сарафан просит!
«Клиентка попросила меня сделать этот коврик с изображением ее крыс»
- Я работаю в фирменном магазине стильных аксессуаров. Приходит парень в дорогом костюме, долго рассматривает наши модели часов. Наконец выбирает самые престижные и говорит: «Давайте сделаем так: я оставляю вам свои старые часы, иду в ваших новых сегодня на свидание, а завтра утром приношу их обратно». На мой недоумевающий взгляд он добавил: «Вам что, жалко? Я же бренд вашего магазина на свидании рекламировать буду!»
- Клиентка сегодня пришла на тренировку очень довольная. Спрашиваю:
— Что произошло?
— Вчера муж попросил открыть банку с огурцами, и я открыла.
Я жду продолжения. Она:
— Вы не понимаете. Он сначала сам минут пять пытался.
Потом улыбается:
— Я ничего ему не сказала. Просто поставила банку на стол и ушла.
Кажется, силовые тренировки начали приносить первые действительно важные результаты.
Я никогда не борюсь с вакуумом в банке. Сначала отгибаю крышку ножом или вилкой, пускаю туда воздух и банка легко открывается.
«В моем родном городе грумер проводит фотосессию с каждым клиентом»
- Работаю администратором в квест-комнате. Один паренек постоянно приводит к нам своих новых девушек. Вот же придумал! Проходил уже эту комнату сотни раз, сейчас справляется со всеми заданиями за 20 минут вместо часа, и вуаля! В глазах девушек он — герой. Надо будет его как постоянного клиента предупредить, что у нас будет обновление концепции, а то испорчу свидание человеку.
- Сегодня утром в мою смену подавали бранч. Один клиент заказал наш сэндвич. Примерно через 15 минут я поставила тарелку, и он уставился на нее так, будто я протянула ему кирпич. Далее наш диалог:
— Это не то, что я заказывал.
— Ой, простите. Вы же хотели сэндвич на завтрак?
— Да, но повсюду, где я бываю, сэндвич заворачивают в листья салата!
В итоге я отправила тарелку обратно на кухню, чтобы там перемешали все ингредиенты. Сразу после смены я обновила описание сэндвича, написав заглавными буквами: «Подается между двумя ломтиками настоящего хлеба».
Бранч, салат, хлеб... Чувствую себя как то чудище из мультика: Какой заяц?! Какой орёл?! Какая блоха?! АААА!!!!
- Сегодня клиентка пришла на тренировку и говорит:
— Мне нужно срочно укрепить руки.
— Что случилось?
— Ничего. Просто вчера муж впервые за много лет сказал: «Давай, я сам донесу».
Я уже подумал, что речь о тяжелых пакетах, а она говорит:
— Нет. Он внука вчера поднял на третий этаж, вот я теперь тоже так хочу.
И пошла за гантелями потяжелее.
Мы припасли для вас ряд историй о том, какие перлы порой выдают покупатели и продавцы в магазине и на рынке:
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У меня почему-то заблокировали мой первоначальный аккаунт, и я теперь буду писать под этим. Это тоже я, Ольга Курпякова, приятно вернуться снова.