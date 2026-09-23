18 жизненных историй и фото о клиентах, которые запомнились сильнее первого осеннего листопада

Есть клиенты, которых забываешь сразу после окончания рабочего дня. А есть такие, после встречи с которыми еще долго пересказываешь коллегам подробности их визита. Они приходят за маникюром, ремонтом телефона или чашкой кофе, и обычное обращение к мастеру или продавцу превращается в маленькое приключение с неожиданными просьбами, щедрыми поступками и решениями, до которых трудно было додуматься заранее.