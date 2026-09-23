7 уютных и теплых книг для людей, которые этой осенью снова хотят поверить в любовь
Есть книги, к которым тянет не из-за сюжета как такового, а из-за ощущения непреодолимой надежды, которое они дарят. Осенью такие светлые истории читаются особенно уютно, неторопливо и вдумчиво, будто совпадая с ритмом за окном. А затем случается совершенное чудо: в какой-то момент вдруг ловишь себя на мысли, что, похоже, вновь веришь в любовь — тихо, без пафоса, по-настоящему.
«Книжная деревушка в Шотландии», Катарина Херцог
Если вам срочно нужен билет в уют и перезагрузка для уставшей нервной системы, то хватайте с полки именно эту книгу. Незамысловатый сюжет таков: амбициозная и холодная арт-дилер Вики едет в шотландскую глушь с одной целью — выкупить раритетное издание «Алисы в Стране чудес», чтобы доказать отцу свою профпригодность. План в теории идеален, пока не выясняется, что книга принадлежит трогательному восьмилетнему мальчугану и не продается ни за какие деньги. Вики решается на хитрый ход: устраивается помощницей в книжный магазин отца мальчика, чтобы втереться в доверие. Но вместо легкой добычи она увязает в заснеженной шотландской глуши, среди чудаковатых местных жителей, уютных книжных полок и чувств, которые совершенно не входили в её прагматичный план.
«Какао по четвергам», Митико Аояма
Забудьте на вечер про пледы и горячий чай — эта книга согреет получше любого свитера. Текст состоит из двенадцати переплетённых между собой историй, которые разворачиваются вокруг и внутри маленького уютного кафе в аллее под сакурой. Там подают волшебный какао по четвергам, а посетители заведения, сами того не ведая, запускают цепочки маленьких чудес в жизнях друг друга. Вы не найдете в тексте бурных страстей или крутых детективных расследований — только невероятную теплоту и ощущение, что всё в вашей жизни обязательно наладится.
- Муж у меня человек весьма практичный: спортзал, работа, порой в гараже что-то починяет. Но этой осенью вдруг заметила, что он каждую неделю в один из дней возвращается с работы на час позже и с загадочной улыбкой. Заподозрила неладное, тихонько проследила за ним до сквера, а он там на скамейке с дымящимся термосом сидит, в книжку погруженный. Заметил меня, смутился как мальчишка, протянул термос: «Какао будешь?» Оказывается, младшая сестра уговорила его прочитать один из романов Митико Аоямы, и он внезапно для себя с головой провалился в японскую романтику в пастельных обложках. Нынче как раз читал трогательную историю «Какао по четвергам».
«Творцы совпадений», Йоав Блум
Затягивающая и действительно оригинальная история, которая заставит вас совсем по-другому посмотреть на любые случайности в вашей жизни. Представьте, что все «случайные» встречи, забытые ключи, опоздания на автобус и пролитый кофе — это работа специальных секретных агентов, Творцов Совпадений. Они годами просчитывают миллионы деталей, чтобы свести двух нужных людей или подтолкнуть человека к важному решению. Интеллектуальное, трогательное и очень необычное произведение, после которого начинаешь приглядываться к странным мелочам вокруг и подозревать, что нечаянные знакомые не так уж и нечаянны.
- Я часто слышу, как люди говорят, что какая-то книга «изменила их жизнь» — мол, прочитал и стал совсем другим человеком. Честно говоря, в такое не всегда верится. Но с книгой «Творцы совпадений» у меня именно это и произошло. Ну, почти. Книга не перевернула для меня всё с ног на голову, просто скорее чуть-чуть сдвинула фокус. Я стал проще относиться к мелким неудачам: опаздываю на работу — думаю «а вдруг это к чему-то хорошему», пропустил автобус — «может, сейчас случится что-то интересное». Чаще всего, конечно, ничего особенного не происходит. Но иногда — происходит. И я стал чаще это замечать: быть внимательнее, больше разговаривать с людьми, ценить даже маленькие совпадения. Иногда это просто возможность кому-то помочь — и тогда действительно кажется, что всё сложилось именно так вовсе не зря.
«Если бы я не встретила тебя», Фири Макфолен
А здесь у нас отличная, сочная и очень жизненная романтическая комедия с классным британским юмором. Главную героиню после более чем десятилетия отношений внезапно бросает парень. Чтобы вернуть самоуважение и утереть ему нос на работе, она подговаривает местного главного красавчика и циника изобразить фиктивный роман. Схема древняя как мир, но как же здорово, легко и с какими искрометными диалогами она описана! Вы не устанете улыбаться и искренне болеть за героев.
- Я влюбилась в историю Лори и Джейми ещё в процессе чтения. Их союз кажется неожиданным, но именно поэтому настолько живым: сначала дружба, постепенное сближение — и только потом любовь, в которую по-настоящему веришь. Особенно ценно, что книга не только про отношения, но и про рост героини. Лори — один из самых ярких персонажей, которых мне доводилось читать. Большую часть своей жизни она провела рядом с экс-бойфрендом Дэном: поддерживала его, помогала ему расти, но сама словно оставалась в тени и не замечала, как ограничивает себя. Ей казалось, что она счастлива. И именно расставание стало переломным моментом. То, что выглядело как крах, оказалось началом новой жизни. Читать про то, как Лори проходит путь от бедняжки с разбитым сердцем к сильной и уверенной женщине, — по-настоящему захватывающе. Джейми при этом также не остаётся в стороне — его взросление и внутренние изменения показаны не менее тонко. Любовь меняет его, делает лучше, и мы имеем возможность наблюдать за этим процессом из метафорического «партера». В итоге вы прочтёте не просто роман, а историю о росте, выборе и том, как важно вовремя услышать свое внутреннее «я».
«Отель с неприятностями», Ася Лавринович
Идеальное чтиво для уютного осеннего вечера, когда хочется отдохнуть и немножечко похихикать. Главная героиня Влада, привыкнув во всём следовать за своей пробивной подругой Никой, за компанию с ней отправляется на практику в загородный отель. Но спокойного отдыха в лесу у девушек не выходит: заведение штормит от капризных гостей, строгой управляющей и вечной рабочей суматохи. А тут ещё и загадочный сын босса добавляет головной боли! В итоге получилась очень лёгкая, живая и тёплая история о поиске собственного «я», о чувствах, которые только всё запутывают и о том, как важно вовремя выйти из чужой тени. Читается буквально за пару часов и оставляет после себя отличное настроение.
«Уикенд на пять звёзд», Элин Хильдебранд
Если вдруг соскучились по историям в духе «Большой маленькой лжи», где за идеальным фасадом кипят шекспировские страсти, то это произведение — именно для вас. Популярная кулинарная блогерша Холлис Шоу переживает потерю в личной жизни и решает устроить себе полную перезагрузку: собирает в роскошном доме на острове четырех подруг из разных периодов своей жизни: от детства до зрелости. Естественно, с первых же минут всё идет не по плану. У каждой в багаже — ворох тайн, старые обиды и скелеты в шкафу, которые начинают вываливаться прямо за ужином. Под воображаемый аромат океанского бриза вы раскроете на страницах залипательную драму о любви, дружбе и женской солидарности.
«Книжная кондитерская во Франции», Селин Годель
А если вам этой осенью хочется перенестись в уютную французскую провинцию под ароматы свежей выпечки и старых книг, то дебютный роман Селин Годель станет попаданием в самое сердце. Главная героиня сбегает от городской суеты и разбитых надежд в маленький городок, где открывает душевное местечко, объединяющее романтику чтения и вкуснейшие десерты. Конечно же, в этой истории не обойдется без колоритных местных жителей, семейных тайн и мужчины, который поначалу страшно раздражает, а потом... впрочем, сами узнаете. Легкая, вдохновляющая история, после которой непременно хочется купить круассан и отправиться на прогулку по узким улочкам старого города.
А какие у вас книжные планы на осень? Расскажите в комментариях!
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