7 уютных и теплых книг для людей, которые этой осенью снова хотят поверить в любовь

Идеальное чтиво для уютного осеннего вечера, когда хочется отдохнуть и немножечко похихикать. Главная героиня Влада, привыкнув во всём следовать за своей пробивной подругой Никой, за компанию с ней отправляется на практику в загородный отель. Но спокойного отдыха в лесу у девушек не выходит: заведение штормит от капризных гостей, строгой управляющей и вечной рабочей суматохи. А тут ещё и загадочный сын босса добавляет головной боли! В итоге получилась очень лёгкая, живая и тёплая история о поиске собственного «я», о чувствах, которые только всё запутывают и о том, как важно вовремя выйти из чужой тени. Читается буквально за пару часов и оставляет после себя отличное настроение.