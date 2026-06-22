10 книг, чьи яркие миры не захочется покидать до последней страницы

А если вы все ещё думаете, что космическая фантастика — это скучно и для гиков, то просто дайте этой книге шанс. Автор «Марсианина» превзошел сам себя. Наш главный герой просыпается на космическом корабле и вообще не помнит, кто он и как тут оказался. А тем временем на кону — спасение целой Земли. Но самое крутое в книге — это... напарник, которого он встретит меж звезд. Я не буду спойлерить, но их дружба — это самое трогательное, смешное и уютное, что я читала за последнее время. Вы будете и плакать, и смеяться, и переживать за них больше, чем за судьбу человечества.