10 книг, чьи яркие миры не захочется покидать до последней страницы
Хорошая книга помогает скоротать вечер, а отличная заставляет забыть о времени. Произведения из этой подборки уже подарили тысячам читателей бессонные ночи, бурю эмоций и горы ярких впечатлений. Если вы давно искали историю, которая захватит с первых страниц и не отпустит до последней точки, возможно, она поджидает вас именно здесь.
«Лучшее средство от северного ветра», Даниэль Глаттауэр
Открыла вышеупомянутую книгу вечером воскресенья «просто пролистать пару страниц» —в итоге дочитывала финальные строчки в три часа ночи понедельника. Книга представляет собой современный эпистолярный роман, электронную переписку мужчины и женщины, начавшуюся из-за несуразной опечатки в адресе. Никаких долгих рассуждений и описаний, только их диалоги, сквозь которые так и искрит химия между персонажами. Очень жизненно, остро и романтично, а финал и вовсе словно разряд шаровой молнии — непременно оставит вас с выражением лица «Как так?! Что это сейчас было?!»
«Отказ всех систем», Марта Уэллс
Главный герой — охранный робот-андроид, который взломал свой модуль контроля, обрел свободу воли и... теперь просто хочет, чтобы его все оставили в покое, потому что он мечтает тихо сидеть в углу и смотреть свои любимые сериалы. Проблема в том, что окружающие его люди неумолимо влипают в неприятности, и бедолаге киборгу постоянно приходится их спасать, мысленно закатывая глаза. Гарантирую — вы проглотите эту классную, ироничную и безумно динамичную историю об интроверте максимального уровня буквально за один вечер.
«Там, где заканчивается радуга», Сесилия Ахерн
Одно время мне очень нравились романы С. Ахерн. Особенно первые, последние тяжеловато читаются
Приготовьте носовые платки, потому что у нас на подходе очередной эпистолярный роман и очередные эмоциональные качели. Книга написана в виде писем, записок и открыток двух лучших друзей с самого детства. Они созданы друг для друга и это видят абсолютно все, кроме них самих. Вот только мироздание с завидным упорством раскидывает их в разные стороны: то дурацкие обстоятельства мешают, то они умудряются жениться не на тех людях, то просто боятся признаться друг другу. Вы будете читать и буквально кричать в книгу: «Да поговорите вы уже нормально!». Очень щемящая, жизненная история о том, как важно сказать главное вовремя.
«Проект Аве Мария», Энди Вейер
А если вы все ещё думаете, что космическая фантастика — это скучно и для гиков, то просто дайте этой книге шанс. Автор «Марсианина» превзошел сам себя. Наш главный герой просыпается на космическом корабле и вообще не помнит, кто он и как тут оказался. А тем временем на кону — спасение целой Земли. Но самое крутое в книге — это... напарник, которого он встретит меж звезд. Я не буду спойлерить, но их дружба — это самое трогательное, смешное и уютное, что я читала за последнее время. Вы будете и плакать, и смеяться, и переживать за них больше, чем за судьбу человечества.
- Теща подарила мужу толстенный роман. Читал все выходные, а вечером воскресенья вдруг подорвался, достал из кладовки давно нерабочий комбайн и с азартом пересобрал его! Работает теперь лучше прежнего. Глянула, что же превратило моего диванного гения в инженерного, а это нашумевший «Проект „Аве Мария“» Энди Вейера. На мой немой вопрос супруг гордо выдал: «Я подумал — если человек в одиночку в космосе смог запустить ядерный реактор, то я эту штуку точно оживлю».
«Джентльмены и Игроки», Джоанн Харрис
Идеальный детектив для дождливых выходных. Представьте: закрытая британская школа для мальчиков со своими неукоснительными правилами, чопорными традициями, и, разумеется, неизбежными тайнами и скелетами в шкафах. И вот в эту элитную систему внедряется человек из прошлого, который твердо намерен уничтожить заведение изнутри. Повествование идет от двух лиц, и читатель до самого конца будет пытаться распутать клубок тонких манипуляций и аккуратных недоговорок. А финал там такой, что вы наверняка ещё пару минут останетесь сидеть с открытым ртом, пытаясь осознать, как это вас так красиво обвели вокруг пальца.
«Дело Эйр», Джаспер Ффорде
Эта книга — самый настоящий подарок для тех, кто любит классическую литературу и необычные сюжетные повороты. Представьте себе альтернативный мир, где люди буквально помешаны на литературе, а главная героиня работает в спецотделе под названием «Литературные Детективы». И тут какой-то неуловимый злодей умудряется похитить Джейн Эйр прямо со страниц оригинальной рукописи Шарлотты Бронте! Книга наполнена увлекательнейшими деталями и отсылками, которые приносят чистый читательский кайф, заставляя по-новому взглянуть на знакомую классику.
«Школа в Кармартене», Анна Коростелева
Абсолютно волшебная вещь, мгновенно поднимающая настроение. Представьте себе Хогвартс, но без пафоса, смертельных опасностей и борьбы со вселенским злом. Просто такая обычная-необычная ирландская школа магии, где профессора — это чудаковатые древние боги и мифические герои, которые вместе со своими студентами регулярно попадают во всякие забавные ситуации. Книга написана с таким потрясающим, тонким юмором, что после неё внутри остается какое-то детское, теплое ощущение, будто мир вокруг чуточку лучше, чем кажется.
«Дорога в тысячу ли», Мин Чжин Ли
Масштабная, мощная и очень глубокая семейная сага, которая выворачивает душу наизнанку. Это история четырех поколений одной корейской семьи, которая в начале XX века переезжает в Японию в поисках лучшей жизни. На них сваливается столько испытаний и бед, что вы будете диву даваться, как люди вообще способны это вынести. Но при этом книга не оставляет ощущения беспросветной темноты — она о невероятной силе духа, любви, семье и о том, как оставаться человеком, когда весь мир против вас.
«Большая маленькая ложь», Лиана Мориарти
Мне нравятся романы Лианы Мориарти, правда, давненько ничего нового не переводится. Последний перевод,, Яблоки не падают никогда,, был году в 22. И все. А у неё уже две новых книги издались. Прочитать бы..
Сразу скажу — даже если вы видели сериал, книгу всё равно стоит прочесть. В ней гораздо тоньше и глубже показано то, что обычно творится в головах людей, стремящихся казаться идеальными. Казалось бы, вот для нас описана истинная американская мечта: маленький прибрежный городок, безупречные мамочки у ворот престижной школы, у каждой — идеальный дом и любящий муж. Но за всем этим «белым» фасадом прячется столько зависти, комплексов и тайн, что в итоге сюжет выливается в настоящую катастрофу на школьном благотворительном балу. Как результат — вы просто не сможете оторваться.
- Приехали на дачу. Вечером свекровь закатила пир, а потом уложила всех спать, мол, вы же устали. Я встала за водой, а на кухне свекровь — шепчет над книжкой. Я подсмотрела название — теперь понятно, почему она нас так быстро отправила спать: оказалось, затянули её перипетии и тайны в книге «Большая маленькая ложь» Лианы Мориарти. Я тоже не могла оторваться, читала взахлеб и дома, и на работе, и даже в автобусе.
«Кодовое имя „Верити“», Элизабет Вейн
Предупреждаю: если вы решите открыть этот историко-приключенческий роман, то приготовьтесь к тому, что ваше сердце разобьют вдребезги, склеят и разобьют снова. Сюжет происходит в первой половине 40-х годов прошлого века. В тылу противника терпит крушение британский самолет, и в руки к неприятелю попадает девушка с позывным «Верити». Спустя какое-то время она соглашается написать признание, но её исповедь в плену — это не просто сухие факты, а пронзительная история о её лучшей подруге-летчице. Вы до последних глав будете гадать, где тут правда, а где тонкая игра, ну а финал бесспорно заставит рыдать навзрыд. Это невероятно мощная вещь о женской дружбе, верности и мужестве, которую вы точно не забудете.
А книги из следующей подборки стали для читателей истинной палочкой-выручалочкой, оказавшись под рукой именно в нужную секунду: