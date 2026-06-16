А почему пассажир всю дорогу смотрел на водителя (водительНИЦУ)? Определял на глазок ее реакцию, когда он наденет дебильные ушки 😜?
Или просто гипнотизировал?😄
Кстати, чтобы не выглядеть ку-ку, он вполне мог завершить маскарадный костюм прям перед квартирой племянницы....
15 сочных историй от водителей и пассажиров, у которых каждая поездка — отдельное кино
Водитель по долгу службы видит людей без прикрас: уставших, веселых, искренних, живых. А пассажиры, в свою очередь, могут узнать от него столько городских баек и мудростей, сколько не найдешь ни в одном путеводителе. В этой подборке мы собрали курьезные дорожные истории от водителей такси и не только. Они помогут вам немножко расслабиться и улыбнуться тому, насколько разные люди встречаются.
- Работаю в такси третий год, пассажиров повидала всяких. Сел обычный мужик в костюме и всю дорогу поглядывал на меня в зеркало. Я уж и прическу поправила, и подумала, может, знакомы. А он под конец поездки говорит: «Вы только не пугайтесь». Полез в рюкзак и нацепил себе на голову розовые кошачьи ушки. Оказалось, едет к племяннице на день рождения и решил зайти в образе, чтоб ее насмешить.
А почему пассажир всю дорогу смотрел на водителя (водительНИЦУ)? Определял на глазок ее реакцию, когда он наденет дебильные ушки 😜?
- Таксую вчера. Везу женщину лет 60. Уже почти подъезжаем к дому. Спрашиваю:
— Какой подъезд?
— А вам зачем?
— Ну, чтобы знать, где остановиться.
— А зачем вам знать, где я живу? Вот тут остановите, и все!
Дальше она вышла из машины и просто стояла, ждала, пока я развернусь и уеду. Видел, потому что смотрел в зеркала, пока разворачивался. За все время работы в такси такое впервые.
- На днях, когда вез пассажиров, узнал простую истину. Я практически познал дзен. Хотя больше офигел, конечно. Едем в час пик, соответственно, пробки. Стоим. Сзади две дамы. Стоим минуты три. И слышу недовольный вопрос:
— А чего все стоят-то?
— Так час пик, пробки. Все домой хотят.
И тут первая выдает: «Так а чего стоят-то?! Ехать надо, а не стоять! Чего все стоят-то?!» Так что, господа, вы все неправильно делаете. Нужно ехать, а не в пробках стоять.
- Таксую. У нас тут жарища. Обещают +32 сегодня. Но на смену я выехал в 6 утра, и пока +19. Женщина лет 35 едет на работу: «А давайте закроем окна, холодно еще». Ну ок. Закрыли окна. Салон начал нагреваться, ибо авто — настоящий аквариум, без тонировки:
— А давайте включим кондиционер?
— Но ведь можно снова открыть окна.
— От окон дует. Не хочу, чтобы меня продуло.
Хозяин — барин. Включил кондиционер. В салоне стало комфортнее. Не прошло и пяти минут, как дама открыла окно. Я устремляю к ней вопросительный взгляд:
— Выключить кондиционер?
— Нет, не надо.
— А зачем тогда окно открыли?
— Слишком холодно.
А давайте я объясню. Чтобы добиться комфортной температуры, надо поработать тумблером. Выше-ниже... Для водителя это не особенно удобно. А так, приоткрыв окно, можно быстрее добиться желаемого результата. К тому же, не отвлекая водителя.
Как вариант....
- Таксист подвозил меня и рассказал забавную историю. Упал ему заказ. Подъезжает. Филармония. Оттуда выходит дама лет эдак под сто. По внешнему виду — театрал, любитель классической музыки до мозга костей. Ждала, говорит, пока он откроет ей дверь, и только потом села. Едут. Таксист решил сделать человеку приятное и поставил классику. Благо, сейчас на телефоне все найти можно. Но реакция оказалась совсем не такой, как он ожидал.
Дамочка остановила машину, сказала, что дальше не поедет. Заявила, что только некультурщина будет слушать великое произведение в такси, где место шансону и попсе. Что великий композитор был бы оскорблен и унижен, если бы узнал об этом. Короче, возмущалась она еще минут пять, прежде чем выйти. Вот такие индивидуумы бывают.
«Ехал сегодня в маршрутке. В первый раз увидел вживую сову!»
- Вечер пятницы в такси частенько поднимает настроение. Диалог:
— У вас электромобиль?
— Нет, бензин.
— А то я сразу понял по проигрывателю.
И еще:
— Я вас не вижу.
— Вот же я, рядом с вами, синий автомобиль.
— О, так вы на машине?!
- Спальный район. Поздний вечер. В машину садится молоденькая девчонка. Одета в пижаму. На ногах — домашние тапочки. Конечная точка — через 500 метров от подъезда:
— В кафе, что ли?
— Да! Так картошки фри хочется!
— Тогда помчали скорее!
- Таксую иногда по выходным. Вчера поступила заявка к одному ресторану. Подъезжаю, жду минут пять. Садится девушка. Едем минуты три: «Оставьте меня на перекрестке таких-то улиц». А это вообще в другой части города:
— На адрес из приложения не поедем, что ли?
— А зачем мы туда поедем?
— А вы точно в ту машину сели? Какая у вас машина в приложении отображается?
— Черный Kia Rio.
У меня серебристый Logan. Пришлось везти ее обратно, помогать искать черный Kia Rio и забирать уже своего пассажира.
А разве водитель такси не должен сначала выяснить, тот ли пассажир к нему садится в машину?
А если бы девушка не уточнила адрес? Так бы и привез ее в место, которое указали совсем другие люди...
«Ехал с утра в маршрутке, и из-под сиденья вдруг он»
- Зима. Суббота. Вечер. Мороз хорошо за −20. Забираю от кинотеатра совсем молоденькую парочку, лет по двадцать. Оплата по безналу. Эти два воробушка на заднем сиденье прижались друг к дружке. Девчонка говорит парню: «Как же я замерзла!» Ну, я кондиционер и выкрутила на 27 градусов. Отвезла до точки. А минут через тридцать мне пришли самые большие чаевые за все время работы в такси. Видимо, оценили мой молчаливый жест.
- Однажды коллега припозднилась на работу. Когда она, слегка взлохмаченная, ворвалась в офис, то поведала следующую историю. «С утра, как обычно, села в машину, завела ее. Сумку бросила на соседнее сиденье. Надо сказать, муж часто ругался на меня, чтобы я запирала пассажирскую дверь. А мне то лень, то некогда. Вот и в этот раз забила на его слова. Стою на светофоре, никому не мешаю, как вдруг внезапно открывается пассажирская дверь, и ко мне влетает женщина с безумным взглядом, плюхается на соседнее сиденье и визжит: «Быстро за той машиной!»
Я опешила, но потом начала возмущаться. На что она мне выдала, что в той машине остался ее маленький ребенок. Не знаю, что на меня сильнее подействовало — ее слезы или рассказ о ребенке, но я вдавила педаль газа в пол и пустилась в погоню. Во время погони, сквозь всхлипы, услышала, что произошло. Женщина вызвала такси, чтобы ехать в поликлинику. Выйдя из машины, она замешкалась возле нее, а таксист воспринял это как окончание поездки и нажал на газ, увозя ее родное чадо.
Собственно, поэтому она, находясь в невменяемом состоянии, плюхнулась на сиденье первой попавшейся машины. Догнав водителя, женщина вытащила люльку с ребенком с заднего сиденья и гордо удалилась по своим делам. Короче, впечатлений я хапнула на весь день. Но пассажирскую дверцу с тех пор стала закрывать. Мало ли что.
- Садится пассажир. Едем. Из динамиков тихо играет рок:
— А чо, музыка-то есть?
— Да.
— А чо, нормальное есть?
— Что в вашем понимании «нормальное»?
— Ну, шансон есть?
— Да, конечно.
Подключаю телефон через AUX и включаю Шарля Азнавура. Едем минут десять. Наконец мужичок выдает:
— Это чо вообще такое?
— Шарль Азнавур.
— Кто?
— Французский шансонье.
Молчание. На лице тяжелый мыслительный процесс. Доезжаем до места. Расплачивается и говорит: «Странный ты какой-то таксист». До сих пор не понимаю, что ему не понравилось.
Слышь, ну по базару надо было сразу понять, шо шансон для данного кента - это "Владимирский централ", а чо!
И варан такой: «Мы уже приехали?»
- Я хочу быть таким же уверенным в себе, как девчонка лет пятнадцати, которая вместе с папой подходит к первой попавшейся машине на безлюдной заправке. Машина только что заправилась и уже собиралась уезжать. Они открывают дверь, долго затаскивают свои сумки, поглядывая на изумленного меня, а потом выдают: «Что стоим? Нам на Дзержинского». И протягивают деньги. Сказать, что я офигел, — ничего не сказать. Да, я таксую, но моя машина не обклеена, и вообще по ней не скажешь, что она работает в такси.
- Приятно находить взаимопонимание. Очередная девица выпорхнула из кофейни со стаканчиком:
— Извините, но кофе пьем только за бортом.
— Я оплачу химчистку, если пролью.
— Ок. Но деньги вперед. Три тысячи. Если без эксцессов — верну после поездки.
— А другой вариант?
— Какой?
— Я на улице кофе попью и оплачу ожидание, пока допью.
—Не вопрос, жду.
- Прилетели с мамой из поездки, заказали такси в аэропорту. У каждой — по огромному чемодану, плюс пакеты и сумки. Водитель был вообще на расслабоне. Нехотя открыл багажник и сразу заявил мне в лицо: «Я вам не грузчик, сами кладите». Ок, я и не собиралась заставлять его грузить. Всю дорогу он что-то бубнил. В итоге он проехал нужный поворот, и мы начали колесить непонятно где. Он останавливался, читал названия улиц и просил меня помочь с маршрутом. Я ответила, что я грузчик, чтению не обучена.
Наконец доехали. У подъезда нас встретила сестра. И тут таксист неожиданно предложил помочь донести багаж до подъезда. Мы оставили маму у машины, а сами с сестрой таскали сумки. Возвращаемся — мама улыбается и сквозь зубы шепчет: «Быстрее, девочки, быстрее». Потом мама рассказала, что произошло. Оказывается, пока нас не было, таксист начал: «Вот зря ваша дочь на меня обиделась. Вы мне сразу понравились. Дайте ваш номер, я вам звонить буду. Я ведь писатель. А сам я испанец из Испании. Чтобы язык выучить, пошел работать водителем. Я натура творческая, а вы мне хамите». Мама сказала, что едва не упала со смеху.
Какой "сообразительный", с козырей пошел: он и испанец, и натура творческая, и учит язык... Только этой сообразительности не хватило просто быть вежливым.
- Как обычно, таксую. Сел клиент лет 40. Поинтересовался, как работа в праздники. Я ответил, что в праздничные дни работы больше и платят лучше. Потом разговорились. Он рассказал, что тоже таксовал. На мой вопрос, где работает теперь, ответил просто: «В строительстве». Далее диалог:
— С семьей не встречаешь Новый год?
— Они уже привыкли, что на праздники меня нет. Когда все отдыхают, таксисты работают.
Вот мы практически доехали до адреса, и он дает мне 6 тысяч рублей. Я говорю, мол, не надо, слишком много. А он: «Встреть Новый год с семьей». Я еще раз попытался вернуть деньги, но он не взял. Он вышел. Я поехал домой и встретил Новый год с семьей. Впервые за долгое время.
А вот еще подборка живых ситуаций в такси, которые хочется пересказать сразу после выхода из машины.