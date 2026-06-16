15 сочных историй от водителей и пассажиров, у которых каждая поездка — отдельное кино

Водитель по долгу службы видит людей без прикрас: уставших, веселых, искренних, живых. А пассажиры, в свою очередь, могут узнать от него столько городских баек и мудростей, сколько не найдешь ни в одном путеводителе. В этой подборке мы собрали курьезные дорожные истории от водителей такси и не только. Они помогут вам немножко расслабиться и улыбнуться тому, насколько разные люди встречаются.