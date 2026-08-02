17 стюардесс и пилотов, чьи будни пропитаны ароматом кофе, духом путешествий и маленькими радостями

Кажется, что будни стюардесс и летчиков состоят просто из бесконечных путешествий, ранних подъемов и строгих правил. Но в этой работе есть множество теплых моментов, забавных случаев и маленьких радостей, из-за которых многие и влюбляются в небо. Взять хотя бы полет с пилотами-близнецами или историю с бабулей, которой досталась бесплатная шоколадка.

