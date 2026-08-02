17 стюардесс и пилотов, чьи будни пропитаны ароматом кофе, духом путешествий и маленькими радостями
Кажется, что будни стюардесс и летчиков состоят просто из бесконечных путешествий, ранних подъемов и строгих правил. Но в этой работе есть множество теплых моментов, забавных случаев и маленьких радостей, из-за которых многие и влюбляются в небо. Взять хотя бы полет с пилотами-близнецами или историю с бабулей, которой досталась бесплатная шоколадка.
- Я работаю бортпроводником. У нас экипаж размещает свои вещи в самолете на багажных полках, там же где и все пассажиры. Когда мы уже летим, я подхожу к полке, открываю ее, достаю свой чемодан, и затаскивая его туда, где сидит экипаж, громко говорю, чтобы слышали все пассажиры: «А давайте посмотрим, что там». Реакция у людей каждый раз необыкновенная.
«Жизнь с пилотом это когда: „Хочешь в Денвер на 24 часа?“ А почему бы и нет, полетели в путешествие»!
- Я работаю бортпроводником. Как-то одна бабушка попросила сок и чай, а у нас все платное. Обычно, когда пассажиры узнают об этом, то сразу отказываются. Но эта бабушка сразу начала пересчитывать свои деньги. Я пошла и налила ей сок и чай из экипажных напитков и еще свою шоколадку дала. Она предложила мне деньги, а я сказала, мол, не надо, для вас бесплатно. Она весь рейс меня благодарила. На душе стало так тепло после этого.
- В трех авиакомпаниях, где я работала, летали близнецы. В одной были братья-пилоты, похожие друг на друга как две капли воды. Несколько рейсов я слетала с одним и тем же экипажем. Потом вижу, что экипаж сменился, а главный пилот тот же. Ну мало ли. Здороваюсь, он в ответ тоже. Обращаюсь по имени-отчеству — усмехается. Что-то не то. Но беседу поддерживает — секрет сразу не раскрывает. С другой стороны, каков шанс, что чуть ли не в первые дни своей работы с таким феноменом столкнешься? Сходство изумительное.
В другой компании в нашем коллективе были сестры-стюардессы. Когда они вместе входили в салон, это всегда производило фантастическое впечатление на пассажиров. Все сразу добрели, веселели, становились улыбчивыми и разговорчивыми.
«Стюардессой работаю»
- Работаю стюардессой известной авиакомпании, и конечно же, частые пассажиры у нас — звезды шоу-бизнеса. Одно из правил — во время путешествия мы должны к ним относиться как к простым людям, а не кидаться на них с восторженными воплями и просить автографы. Так вот я — просто эталон исполнения этих правил. Я реально никого не узнаю! Дошло до того, что в кармане была газета с фотографией звездного пассажира и этот же человек сидел рядом, а я не обратила внимания.
- Авиация — большая деревня, каждый пилот знает всех летчиков страны через одно рукопожатие и всех пилотов мира максимум через два. Ты не успеешь освоиться в новой авиакомпании, как о тебе уже все знают. Сидя в кабине вдвоем по 12 часов в день, сложно не разговориться по душам. Только надо общаться так, будто ты разговариваешь со всем коллективом одновременно.
Но есть исключение из правил. Когда летишь в экипаже со старым другом, можно говорить о чем угодно. Идешь где-нибудь над Индией, шестой час полета, уже солнышко встает, спать хочется ужасно.
— Серега, в командировку куда летал? Что делал? Кто старшая была?
— Ната-а-ашка... (улыбается).
— О, понятно, можешь не продолжать. Все, я спать, перед снижением разбуди миль за 200.
- Я бортпроводник. Мне очень нравится турбулентность. Единственная сложность — это обслуживание в условиях сильной тряски, когда приходится подниматься и опускать тележку и разливать напитки. Зато пассажиры любят преувеличивать и рассказывать мне же, насколько сильной была турбулентность. Обычно я отвечаю: «Вообще-то мы с вами летели в одном самолете».
- Родственница мужа рассказывала историю знакомства будущего мужа со своей семьей. По молодости она работала стюардессой, летала за границу и всегда своим племянникам, а их тогда было пятеро, привозила то подарки, то сладости. Вся мелкота в семье ее любя называла мамой. И вот заходит она с женихом домой знакомиться, и тут подбегают все к ней: «Мама, что привезла, что купила?!» Ее муж до сих пор вспоминает, что тогда ошалел от того, что у его невесты пятеро детей.
«Я работаю бортпроводником и время от времени делаю фото в полете. Вот вам немного красоты из самолета!»
Помню свое изумление в первом полете. Облака на разной высоте, линза воздуха, пронизанная солнечными лучами, рельеф на земле и поля/города/деревни/реки - полное иррациональное ощущение гигантского аквариума. И так пронзительно прекрасна планета, что даже сердце защемило
- Работала я стюардессой. Помню, летим мы в Таиланд, вроде все уснули. А один мужчина через каждые полчаса кнопку вызова жмет. И каждый раз просит: «Можно еще водички?» Мы с девчонками еще думаем, что за водохлеб такой. А перед посадкой мы его чуть по головке не погладили. Это же надо было так торопиться на самолет! Он нам рассказал, что перепутал даты своего путешествия и готовился лететь завтра. Потом с такой скоростью в дорогу собирался, что даже времени попить не было. В общем, он у нас чуть ли не все запасы воды выхлебал. Потом довольный такой из самолета выходил.
- Работаю стюардессой больше года, и для меня перестали существовать соки кроме апельсинового, яблочного и томатного. Реально удивляюсь, когда люди просят виноградный или вишневый. Кажется, мне нужен отпуск.
Конечно, идите скорее, пока не начали удивляться, что еду из обычных тарелок можно есть
«Выучился на пилота, но работать по специальности не захотел, теперь это мое хобби. Если что, могу прокатить на самолете»
- Бывало немало случаев, когда на борту оказывается пассажир, которого на данном самолете быть не должно. Поэтому бортпроводники и пилоты в приветственной информации, четко называют город, куда летит самолет. Также во многих компаниях принято проверять при входе на борт посадочные талоны и пересчитывать пассажиров. Это, оказывается, сложная задача — иногда бортпроводники втроем считают и у каждого разные цифры получаются .
Вылетаем из Душанбе в Екатеринбург. Девочки посчитали путешественников в салоне, число сошлось со списком. Я читаю в эфир: «Наш рейс „Душанбе — Екатеринбург“...», и тут бабулька вскакивает с кресла: «Как Екатеринбург?! Мне в Стамбул надо!» Схватила сумки, и бежать по трапу вниз. Турецкий борт стоял рядом с нами. Пришлось немного пожурить девчат из моей смены.
- Подбегает ко мне перед вылетом мужчина: «Девушка, у меня место 14А, а там уже занято». Подхожу — действительно, там устроилась бабка и смотрит круглыми глазами: «Дочка, так у меня тоже это место». Проверяем билеты — и на тебе! Сын этой бабули умудрился запутать ее — просто сказал перед полетом, что ее место будет у окна. Она туда и села — только с другой стороны. У бабули реально было место 14. Только не А, а F. Ох, как она хохотала потом, что цифры сверила, а на буквы внимание не обратила.
«Я работаю бортпроводником, и сегодня у меня был рейс с тринадцатью пассажирами»
Я как-то летала подобным рейсом. Соседей рядом нет, бортпроводники на расслабоне. Кайфово было
- Кто в самолете получает еду первым? Если мы говорим о взрослых пассажирах, то сначала тот, кто у окна, затем сидящий в середине, и, наконец, у прохода. Такая последовательность минимизирует возможность опрокидывания блюд и напитков на соседей. При этом бортпроводник должен подавать поднос сам каждому индивидуально. Все-таки рука стюардессы куда увереннее и крепче, нежели у гипотетической старушки-попутчицы. Впрочем, есть исключения. Скажем, пятилетний малыш, который явно не удержит поднос со снедью, в то время как его мама располагается ближе к проходу. В таких случаях я поступала следующим образом: сама ставила поднос ребенку у окна и при этом говорила маме, чтоб контролировала процесс. Напитки тоже ставила сама и акцентировала внимание ответственного взрослого.
- Экипаж питается не пассажирской едой и не блюдами из бизнес-класса. Питание для пилотов загружается на борт отдельно. Состав и количество пищи зависит от авиакомпании, аэропорта вылета и продолжительности рейса. Если летишь из Германии, будут сосиски, кусок рульки, капуста. Из Таиланда — креветки и фрукты. Многие пилоты берут еду с собой. Кому-то жена супа нальет в контейнер, кто-то кефир с бананом возьмет. Ну и, конечно же, семечки, как же без них путешествовать!
Если на пассажирских рейсах тебя кормит стюардесса, то на грузовых питание организуешь сам. Там есть полноценная кухня с духовкой, холодильником и кофеваркой. Можешь сделать себе бутер, кто-то даже курицу с картошкой запекал.
— Леха, а давай поедим, что ли?
— А давай, мне тут девушка печенье испекла, будешь?
— Конечно! Что раньше молчал? Пойду кофе поставлю.
- Работаю стюардессой. И есть один пилот, который не перестает меня умилять немыслимой галантностью. Он перед каждым рейсом поднимается на второй этаж чтобы купить себе кофе и мне заодно. Как-то вообще спросил: «А какой кофе конкретно любите?» Запомнил все, даже любимый сироп. Так приятно было.
Героиня нашей следующей статьи уже 5 лет работает стюардессой и расскажет, почему ни за какие коврижки не расстанется с небом.