Если не взяли, то как позвали обратно? Кажется концовка уже дома придумана, в режиме "а ещё можно было так сказать"
14 человек, чье собеседование превратилось в забавный калейдоскоп офисных причуд
Истории
28.06.2026
Кто из нас не прокручивал в голове сценарий идеального собеседования: прийти, легко ответить на вопросы и обсудить задачи? Но порой жизнь подкидывает нам совсем другие сюжеты. Герои нашей подборки всего лишь искали работу, а в итоге получили забавные истории, которые еще долго можно рассказывать друзьям и коллегам.
- Много лет назад переехал из другой страны и искал работу. На очередном собеседовании меня интервьюировал парень примерно моего возраста, лет 35. Спрашивает про образование, когда получил диплом. Отвечаю: механико-математический факультет, университет окончил 13 лет назад. Следующий вопрос: какой средний балл диплома? Я не выдержал и говорю: «Слушай, какая разница, какой у меня был балл, если прошло уже 13 лет? Лучше спроси, какими проектами я занимался, в какой роли работал, с какими технологиями и языками разработки имел дело». На это получил ответ: «Ты что, меня учить будешь, как собеседования проводить?» Я сказал: «В принципе, есть такой опыт, могу поделиться».
В общем, тогда меня в эту компанию не взяли. А через полгода сами позвали обратно, и в итоге я остался там очень надолго.
Alex Bali / Dzen
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- Общаюсь с рекрутером по поводу работы программистом. Он долго рассказывает, в какой замечательной, динамичной и энергичной компании мне предстоит работать, как удачно расположен офис и что на хороших специалистов денег не жалеют. И тут говорит: «Только есть один нюанс...» Я сразу насторожилась. «Дело в том, что там коллектив...» — мнется он, а я уже перебираю в голове, что же там такого страшного. «Не знаю, согласитесь ли вы...» Я уже почти не дышу от любопытства. И тут он выдает: «Там все программисты — мужчины». Вот это поворот. Наверное, впервые на собеседовании я просто расхохоталась. Надо же, удивил меня таким тайным знанием.
- На собеседовании меня спросили: «Вы с 19:00 учитесь три раза в неделю? Нет, нам это не подходит. Нам нужно, чтобы вы уходили с работы после начальника». Я уточнила, во сколько он обычно уходит, и мне ответили: «После позднего вечера. Иногда вообще остается ночевать, у него там даже диван стоит».
Правда, они не учли одну деталь: начальник работал по свободному графику и обычно появлялся в офисе ближе к вечеру, а у офис-менеджера рабочий день начинался с утра. При этом зарплата была совсем скромной.
nati_m_und_m_s
А все до сих пор уверены, что крепостничество в России отменили в 1861году.
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- У подруги было собеседование в крупную компанию. Она предложила поехать вместе, а потом погулять. Я согласилась. Сижу в зоне ожидания бизнес-центра. Рядом другие кандидаты, все ждут своей очереди. И тут ко мне подходит HR и при всех громко говорит, что директор меня увидел и сразу решил, что мы не сработаемся. Мол, на собеседования не приходят в топе, штанах и с большим кольцом в ухе. У них корпоративная этика и все такое. А я сижу, и мне смешно.
olesia_bystrowa
«На собеседовании попросили посидеть в приемной. Спустя пару минут ко мне подошел этот парень»
- Искала работу, была готова уже на все. До этого поработала репетитором русского языка. И вот откликнулась на вакансию менеджера. Прихожу на собес. Эйчар улыбается и с ходу говорит: «Какой красивый кардиган одели!» И тут на автомате выдаю: «Надели!» Но не успела я даже рот открыть, чтобы извиниться, как эйчар выдала: «Во, наш человек!» Оказалось, у них в компании ценится прямота и конструктивная критика, так что моя профдеформация идеально вписалась в их корпоративную культуру с первой же секунды!
ADME
- Мне однажды на собеседовании сказали: «Вы слишком чистая и красивая для нашей компании и этой должности». Хотя одета я была совершенно обычно: брюки, футболка и пиджак. Теперь думаю, видимо, зря каждый день мылась.
Ольга Назм / Dzen
- Готовился к собесу полночи. Сижу с директором, все нормально. Тут он говорит: «Представьте, вы голубь. Как проходит ваш день?» Кое-как выкрутился, наплел что-то про полет. Меня взяли. А потом однажды вспомнил и спросил, к чему голубь этот был. От ответа чуть не лег: так они выясняют, кто сможет адаптироваться к ситуации, а кто растеряется. Могу подтвердить, что проверка действует — это один из самых интересных коллективов, в которых я работал.
ADME
«Должно было быть онлайн-интервью, но у компьютера свои планы»
- Однажды устраивалась на работу. Приехала на собеседование, дали анкету заполнять, пока его величество начальник соизволит прийти. Сначала были стандартные вопросы, а потом графа с паспортными данными. Ее я, естественно, пропустила. Пришел начальник, начал читать анкету, увидел пустую строку и спросил, почему не заполнила. Я ответила, что не ношу паспорт с собой. Тут он начал недовольным тоном объяснять, что паспорт якобы нужно всегда иметь при себе по закону и все в таком духе. Я немного послушала и ответила, что такого закона нет, а паспорт принесу только в случае трудоустройства. Заполнять подобные бумаги просто так я не готова. Пока он переваривал услышанное, я встала и ушла.
Аниретаке / Dzen
- Ходила на собеседование на вакансию менеджера по персоналу в фотоателье. Зачем такой небольшой фирме отдельный менеджер по персоналу, я так и не поняла, но зарплата была указана хорошая. Вместо обычного собеседования мне попытались выдать изложение — нужно было пересказать какой-то рассказ. Я отказалась. До сих пор не понимаю, что это вообще было. Такое чувство, что им там просто скучно.
Таня Татьяна / Dzen
«У меня собеседование через 40 минут, а я не могу изменить аватарку в программе. Значит буду с таким мемчиком»
- Когда-то давно искала работу по объявлениям, которые тогда еще печатали в газетах. Позвонили с предложением, долго разговаривали по телефону, а потом пригласили на собеседование. Приехала с утра пораньше, вся такая красивая. А дальше все как обычно: зарплата оказалась примерно в полтора раза ниже той, что была указана в объявлении. И вдобавок сообщили, что через месяц офис переезжает в другой район. Для меня это было бы больше часа дороги в одну сторону, и то если без пробок. Спрашиваю: «А почему об этом не сказали по телефону? Я бы не тратила свое время, да и вы тоже». Ответ меня поразил: «По резюме и общению сразу было понятно, что вы нам идеально подходите». То есть подхожу ли мне эта работа, вопрос, видимо, был несущественный.
Ирина С. / Dzen
- Было это в 2004 году. Пришел устраиваться в рекламное агентство. Принес с собой портфолио — большую папку с распечатанными работами. Меня встретила арт-директор, посмотрела работы и сказала, что они не их уровня. В этот момент в кабинет заходит генеральный директор, замечает мою папку, хватает ее, начинает листать работы и вдруг говорит: «С завтрашнего дня выходи на работу!» Так я и проработал там следующие 11 лет.
egorov.3d
- Проходила собеседование на удаленку. В ходе беседы сообщаю, что дома у меня тихо и спокойно, идеально для рабочих созвонов. Проходит минута и мой домофон на весь дом сообщает: «Кто-то у двери». Я извиняюсь, соскакиваю с места — забыв о том, что я в штанах от пижамы. Так и пошла открывать дверь. Самое забавное, что этот сосед заходит ко мне от силы два раза в год. Я, конечно, пыталась объяснить рекрутеру, что обычно такого не происходит, но меня не особо слушали.
«Моя кошка умудрилась залезть в чехол с чистым костюмом прямо перед собеседованием»
- На последнем курсе вуза пошла на собеседование в крупную IT-компанию. Отзывы в интернете были в среднем на троечку, но у меня был перерыв в работе на пару лет, а последнее место — стажировка, поэтому решила все же пообщаться с ними лично. Диалог с рекрутером:
— Сколько вам платили на стажировке?
— Это была неоплачиваемая стажировка.
— Тогда почему мы вообще должны платить вам?
Собственно, это было первое и последнее собеседование, с которого я ушла, не дождавшись его окончания. К этому вопросу прилагались еще десятичасовой рабочий день, отработки за пятиминутные опоздания и прочие подобные условия, так что уходила без малейших сомнений.
- Активно ищу работу, постоянные звонки от рекрутеров. Буквально сейчас звонит один и говорит: «Здравствуйте, руководство ознакомилось с вашим резюме. Нам как раз нужен такой человек. Работа административно-управленческая, занимаемся оптовой торговлей непродовольственными товарами. Интересно вам наше предложение?»
Я спрашиваю: «На каком рынке вы работаете?» В ответ слышу: «В смысле на каком рынке? Мы вообще-то в офисе работаем». На секунду зависаю и уточняю: «Вы сейчас серьезно?» На что получаю: «Вообще-то да. До свидания». На этом наше общение и закончилось.
Если вам понравилось читать забавные истории, которые произошли во время собеседований и интервью, советуем заглянуть в эту статью — там вы найдете еще больше необычных вопросов, которые поставили кандидатов в тупик.
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