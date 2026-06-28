14 человек, чье собеседование превратилось в забавный калейдоскоп офисных причуд

Кто из нас не прокручивал в голове сценарий идеального собеседования: прийти, легко ответить на вопросы и обсудить задачи? Но порой жизнь подкидывает нам совсем другие сюжеты. Герои нашей подборки всего лишь искали работу, а в итоге получили забавные истории, которые еще долго можно рассказывать друзьям и коллегам.