18+ вопросов на собеседовании, от которых у кандидатов пропал дар речи
Иногда кажется, что собеседование — это не про опыт и навыки, а про проверку на выдержку и смехоустойчивость. В один момент вас спрашивают про ваши сильные стороны и привычку придерживаться дедлайнов, а в следующий — задают вопрос, от которого волосы становятся дыбом. В этой подборке мы собрали истории о собеседованиях, с которых кандидаты выходили с выражением «что это вообще было».
- Пришла устраиваться на работу в школу. Захожу в кабинет директора, а та, даже не взглянув на меня, говорит: «Ты чего без звонка ходишь? Быстро на урок, а на перемене подойдешь и скажешь, что тебе надо. У меня сейчас встреча с новым учителем». Я растерялась, но отвечаю: «Так это я и есть». Директор подняла глаза, зависла на пару секунд, а потом тихо выдала: «Ну... проходите». В общем, собеседование прошло интересно. © Карамель / VK
- На собеседовании интервьюер мне заявил: «У нас есть еще один претендент на эту должность. На что вы готовы пойти, чтобы получить работу?» Я не растерялся и сказал, что в гладиаторских боях участвовать не собираюсь. © droninpavel
- Руководитель на собеседовании однажды спросил у меня: «Это ваша машина, на которой вы приехали?» Я отвечаю: «Да». А он мне: «Мм... А откуда она у вас?» Это что вообще за наглые вопросы? Какая ему разница, откуда у меня машина? © valeriyaelfimova
- У меня однажды на собеседовании спросили: «Назовите 10 способов переплыть реку, не используя лодку и не вплавь». Кстати, собеседование было на должность консультанта в магазин одежды. © dashasemerikova
- Ходил по куче собеседований, везде получал вежливое: «Мы вам перезвоним». Злит.
Ну что вам еще надо? У меня и образование есть, и вредных привычек нет, и зарплату прошу самую обычную. И вот очередное собеседование, третье за этот день. В кабинете эйчар и непосредственное начальство. Спрашивают меня: «Что ж, кем вы видите себя в нашей компании в ближайшее время?» А меня так достали эти глупые, однотипные вопросы, что ответил: «Я вижу себя человеком, который ненавидит всех коллег из-за того, что приходится постоянно отвечать на глупые вопросы. Также я минимум раз в неделю обещаю орать на всех за то, что они неправильно пользуются офисной техникой. А еще я выпиваю три ведра чая в день, потому что в большинстве случаев делать мне абсолютно нечего». Начальник восхищенно всплеснул руками: «Ну надо же, вылитый наш прошлый сисадмин. Берем!» © Палата № 6 / VK
- Самый странный для меня вопрос на собеседовании — это: «Почему вы хотите у нас работать?» Я бы еще понял, если бы этот вопрос задали в какой-нибудь крутой, большой компании. Но когда его задают в маленькой конторе под названием «Рога и Копыта», это со стороны звучит реально глупо. © snabbie28
- Прихожу на собеседование, а там бывший, с которым все закончилось ужасно. Он ухмыляется, откидывается в кресле и говорит: «Ну здравствуй. Ты тут какими судьбами?» А я виду не подала. Смотрит в резюме, хмыкает, а потом вдруг спрашивает: «Ты уверена, что тебе будет комфортно работать здесь?» — с таким намеком, что жизни он мне не даст. Но я сжимаю руки и говорю: «Абсолютно. Работу от личного всегда отделяю». Он делает паузу, смотрит на меня пристально, а потом берёт ручку и что-то пишет на бумаге. А потом говорит: «Ладно, на испытательный срок тебя беру. Посмотрим, какой из тебя профессионал». Когда я уже выходила из кабинета, он в спину мне добавил: «Кстати, я свободен». Я сделала вид, будто не услышала. © Карамель / VK
- Директор спросил, как я продам ему ручку. Я сказала, что не продам — она мне самой пригодится. Меня не взяли на работу. © a_gift_with_soul15
- А я на этот тест решил прикольнуться. Достал пустой конверт и сказал, что в нем дарственная на мой дом на ваше имя — условие получения: подписать моей ручкой. © arkadia.estate
- На собеседовании задали вопрос: «А где вы видите себя через 5 лет?» Я ответил: «Здесь, в вашем кабинете, на месте директора». Сначала посмеялись. Потом задумались. Через неделю позвали на испытательный срок. © burmistr80
- А мне как-то раз, на собеседовании на должность обычного продавца, предложили пройти полиграф. © Нина Г / ADME
- У меня спросили: «Муж не против, если вы будете у нас работать пять дней в неделю с 9 до 18:00?» Вакансия была на должность начальника отдела продаж коммерческой недвижимости. © alise_acid
- Была на собеседовании. Интервью проводили трое. Пожилая женщина посередине буквально сказала мне: «Я проезжала мимо вашего дома и увидела, что у вас хороший, огороженный двор. Я знаю, что вы замужем. Предполагаю, что вы захотите завести детей. Как скоро вы, по-вашему, забеременеете?» Никто из остальных ее не остановил и не сказал, что такие вопросы задавать нельзя. Я была в шоке. С тех пор, когда у меня спрашивают адрес при устройстве на работу, я всегда вспоминаю этот случай. Зачем вообще кому-то знать мой адрес? © GoldaV123 / Reddit
- На собеседовании довольно быстро выяснилось, что речь идет о холодных звонках. Медцентр по лечению спины искал клиентов: обзваниваем людей, приводим — получаем процент, причем чем дороже процедура, тем выше «награда». Ирония в том, что у меня самой спина болит, так что я начала расспрашивать про цены. И тут оказалось, что эта тетенька вообще не в курсе собственного прайса. Я аккуратно поинтересовалась, как они тогда собираются считать мой процент и как поймут, что клиент пришёл именно от меня, а не через полгода «сам». В ответ — невнятное мямленье. © Lidiya T / ADME
- На собеседовании меня спросили: «Кто ваш герой и почему?» Я ответила, что Киану Ривз, и начала объяснять, почему. Сказала, что он — настоящий джентльмен, и перечислила множество его человеческих качеств, которые вызывают уважение. Интервьюер посмеялась надо мной. Работу я не получила. © dvlinblue / Reddit
- В 2011 году, сразу после выпуска из универа, я прошла три этапа собеседований в одну очень известную компанию. Были тесты на логику, английский, все как положено. Финал — встреча с главным HR, и тут вопрос: «С каким руководителем вы не смогли бы работать?» Я честно ответила, что с тем, кто не уважает подчинённых — опыт уже был. Меня, разумеется, не взяли. Потому что правильный ответ, как выяснилось, должен был звучать так: «Я смогу работать с любым начальником». © bonny_dutchess
- Пошла на собеседование в крупную компанию. Все шло идеально: им опыт подходит, меня зарплата устраивает. В конце спрашивают: «Каким животным вы бы хотели быть?» Я зависла, потом решила разрядить обстановку и ответила, что курочкой. HR резко перестает улыбаться, записывает что-то в блокнот и на полном серьезе выдает: «Хм, курицы же не летают. Значит, у вас нет творческих амбиций и карьерный рост вам не интересен». Я смотрю на нее с открытым ртом. Просто гениально! Судя по ее логике, на должность бухгалтера им требовался как минимум дракон или пегас.
- На одном из собеседований в очередную «молодую и стремительно развивающуюся компанию» мне задали классический вопрос из серии неловких: «А когда вы планируете уходить в декрет?» Это было уже далеко не первое подобное интервью, так что терпение было на исходе. Когда очередной «большой начальник» задал его с максимально развязным видом, я решила ответить в том же стиле: «А вы когда посоветуете?» Он посмотрел и выдал, что я дерзкая — и ему это нравится. © miss_variety
Бонус: вопросы с неожиданными ответами
- На одном собеседовании меня с подозрительным видом спросили: мол, если мы вас сейчас наймем, вы же не забеременеете через пару месяцев и не уйдете в декрет? Ну я такая и выдаю: «Да, именно с таким планом я и пришла. А как вы догадались?» © l_jazeer
- Помню собеседование, где HR внезапно поинтересовалась, есть ли у меня муж. Я удивилась и спросила, какое это имеет отношение к работе. Мне вполне серьезно объяснили логику: если мужа нет, значит, я буду ходить на свидания по ночам, не высыпаться и, как следствие, плохо работать. © mukaltinka
- Меня спросили, замужем ли я. Ответила честно — нет, в разводе. Следующий вопрос добил: «А почему развелись?» Я уточнила, какое это вообще имеет отношение к вакансии. А они мне говорят: мол, раз ушла из брака, значит, могу так же легко уйти и с работы, а им нужны «стабильные люди». © aidana_trying_life
Словом, остается только держать пальцы крестиком, чтобы при найме не попасть на собеседование, после которого самим захочется многозначительно произнести: «Я вам перезвоню».
Подборка историй про больных на голову HR и неадекватных начальников. К сожалению, подобные самодypы бывают в реальности. Но люди терпят и цепляются за такую работу, в силу обстоятельств, когда выбирать не из чего.