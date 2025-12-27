18+ вопросов на собеседовании, от которых у кандидатов пропал дар речи

Иногда кажется, что собеседование — это не про опыт и навыки, а про проверку на выдержку и смехоустойчивость. В один момент вас спрашивают про ваши сильные стороны и привычку придерживаться дедлайнов, а в следующий — задают вопрос, от которого волосы становятся дыбом. В этой подборке мы собрали истории о собеседованиях, с которых кандидаты выходили с выражением «что это вообще было».