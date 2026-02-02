"в аэропорту одна женщина опаздывала на самолет Она мне сама показала билет"- непонятно, кто из вас дурак Не подъёмные чемоданы не тащат с собой на посадку.
17 историй об отпуске, которые выглядят как готовый сценарий для уморительного ситкома
Когда в отпуске далеко от дома попадаешь в неловкую ситуацию на глазах у незнакомцев, то с облегчением думаешь: «Какое счастье, что этих людей я вижу в первый и последний раз». Отпуск словно специально создан для того, чтобы проверять нас на прочность и подбрасывать курьезные моменты. Например, когда проспал свое выселение из гостиницы или надкусил сырую креветку.
- В прошлом месяце летал за границу. Помню, как в аэропорту одна женщина опаздывала на самолет. Я подошел к ней, схватил чемодан и побежал к ее выходу на посадку. Она мне сама показала билет. Бежал изо всех сил, а она за мной, еще и благодарности кричала в спину. Я так думал. Добежал с ее тяжеленным чемоданом к нужному выходу, попрощался и ушел, а она все равно недовольна была. Только недавно я понял, что она прилетела в аэропорт, а не улетала из него. Ей нужно было вынести чемодан к выходу, где таксисты стоят, а я, наоборот, понес его вглубь аэропорта. Пора учить английский... © Не все поймут / VK
- Мне 20 лет. Мы приехали в Венецию и переходили канал возле вокзала. Там был какой-то мостик с крошечными ступеньками, и мой огромный чемодан тащить было тяжело. Молодой итальянец спросил, нужна ли помощь, и, не дав мне ответить, схватил чемодан и понес его так, будто он ничего не весил. Я поблагодарила парня, а он в ответ стал требовать денег за услугу! Я пожала плечами и сказала, что думала, что он просто галантный. © Tx600 / Reddit
- В отпуске я решила выглядеть загадочной леди и вышла прогуляться на пляж в широкополой шляпе и длинном платье. Поднялся ветер, шляпа улетела, а я, пытаясь ее поймать, наступила на подол и с грацией морского котика рухнула прямо к ногам мужчины, делающего в этот момент предложение своей девушке. Толпа зааплодировала. Девушка сказала «да», а я до сих пор краснею, вспоминая, как меня приняли за часть романтического сюрприза.
- Мы заселялись в Риме, когда усталость после дороги уже зашкаливала. Раз 10 ввели код от двери, а она не открывается, и все тут! Позвонили хозяйке, она пришла помочь. Набрала тот же код, и дверь сразу открылась. Оказалось, что мы пытались ее толкать от себя, а надо было тянуть на себя. Короче, затупили. © Unknown author / Reddit
- Едем с мужем в поезде, я ему: «Что-то есть хочется. Дай яблочко!» И вдруг соседи по вагону на нас уставились как по команде. Подходит мужик, встает напротив и мычит. Я: «Вы что?» И тут муж дергает меня за рукав и показывает на знак — вагон тишины, нельзя даже шепотом говорить.
- Я в аэропорту пытаюсь помыть руки, делаю все, чтобы вода потекла, размахиваю руками вокруг крана... Ничего. Наконец, женщина рядом со мной говорит, что нужно повернуть ручку. © **********redux / Reddit
могу ручаться, тихих вагонов у нас не будет! а чай/кофе/сувениры предложить? а поругаться из-за полок? не, это чуждый нам сервис
- Хочу рассказать одну забавную историю, которая произошла со мной на море. Как-то я решила пойти купаться в бассейн, заняла лежак, разложила свои вещи и пошла плавать. Наплавалась, выхожу, начинаю вытираться полотенцем, и вдруг подбегает девушка и начинает мне что-то говорить. Я стою в недоумении, пытаюсь сказать, что я ее не понимаю. Потом она смотрит на свой лежак (он был рядом с моим) и давай извиняться. Как оказалось, у нас были одинаковые полотенца, и девушка подумала, что я взяла ее полотенце. Обе посмеялись. © Не все поймут / VK
- Я из каждой поездки привожу магнитики. Для меня это традиция, о которой никогда не забываю. Но только не в тот раз. Мы с мужем приехали в аэропорт и собирались регистрироваться на рейс домой. Отлично отдохнули, но перед сдачей багажа я вспомнила, что не купила магнит! Аэропорт оказался очень маленьким, ни одной сувенирной лавки. Пришлось вызывать такси и с чемоданами тащиться на местный рынок. Таки купили первый попавшийся, с дикой наценкой. По пути застряли в пробке, нервничали, успели вернуться за десять минут до конца регистрации. Теперь это не только сувенир, но и напоминание о приключении. © Палата № 6 / VK
- Я зашла в маникюрный салон в Токио и забыла снять обувь у входа. Сотрудница так растерялась, что я тоже замялась и чувствовала себя не в своей тарелке на протяжении всего пребывания там. © AlwaysEndWith******* / Reddit
"Аэропорт оказался очень маленьким, ни одной сувенирной лавки. " И ни одного багажного отделения? Африка?
- Ездила в начале лета в отпуск. В последнюю ночь решила погулять как следует. Познакомилась с местными, мы всю ночь тусили на пляже. Утром просыпаюсь от того, что меня кто-то настойчиво толкает. Открываю глаза, а там горничная. Я проспала выселение, не отвечала на звонки с ресепшена и не открывала двери — настолько крепко спала. Так быстро, как тем утром, я еще никогда не собиралась. Кинула все вещи кое-как в чемодан и, взъерошенная, побежала выселяться. © Палата № 6 / VK
- Я планировала свой отпуск заблаговременно, задолго до предстоящих праздников и отпуска. Изучала различные предложения отелей и хотела все тщательно спланировать. В результате настолько увлеклась выбором, что решила взять паузу и еще раз все обдумать. Спустя три месяца я определилась и забронировала отель. Когда я заселилась, мне позвонили из другого и спросили, почему я опаздываю на день. Оказалось, что я забыла о том, что забронировала еще один отель и даже внесла предоплату. © Карамель / VK
- Случайно оставил чаевые доставщику еды в размере 35 евро, потому что жена забыла сказать, что уже заплатила. Я-то планировал оставить на чай всего пятерку. Он очень обрадовался, когда я дал ему 35, и сказал: «Брат, спасибо тебе огромное!» Рад, что хотя бы немного скрасил ему вечер. © AgentOrange2814 / Reddit
- Это произошло более двадцати лет назад, когда мы с девушкой были студентами. Зашли с ней в фешенебельный бутик в Милане. Примерила она там одно платье: просто потрясающе! Посмотрела на ценник и сказала: «Я беру». Она решила уйти прямо в нем, поэтому попросила продавца упаковать то платье, в котором пришла. Та аккуратно положила его в нарядную коробочку, перевязала бантом и упаковала в пакет. И в момент оплаты девушка поняла, что прочитала не все цифры на ценнике. Она пробормотала: «Извините, я не знала, что платье такое дорогое». Продавец, которая до этого момента была с ней очень любезна, сказала: «Это платье было на подиуме три недели назад. О чем вы думали?!» Моей девушке пришлось отменить покупку. Я ждал ее снаружи. © sharknaomi / Reddit
Я люблю поспать утром. Когда на отдыхе ночевала в отеле, рано утром, в 8 часов припёрся уборщик-парень. Хорошо что я была в пижаме. Завтрак там тоже был рано с 8.00 до 10.00 утра. Ну, я встала и пошла в летней пижаме на завтрак.
- Ездила летом на море и в первый же день прославилась на весь отель. Пошла на пляж, вся из себя красотка, разложила вещи и отправилась в воду. Плескаюсь, довольная, и тут понимаю, что верх купальника слетел и куда-то его унесло. Я встаю, рукой прикрываюсь и начинаю визжать! На меня смотрят все отдыхающие отеля, а я краснею и бледнею. Короче, со мной потом все, кто видел мой позор, здоровались, а какая-то женщина подарила мне новый купальник. © Карамель / VK
- Отпуск разжижает мне мозг! Собирались с мужем на экскурсию: сначала я забыла фотоаппарат, потом забыла вставить в него батарейку. Дальше я тупила, пытаясь надеть сланцы мужа (на четыре размера больше и другого цвета вообще). Апогеем стал забытый пропуск на завтрак в кафе отеля. Вот еду в экскурсионном автобусе и думаю: это все или еще нет? © Карамель / VK
- Я тогда только начинала изучать испанский. Все время, что была в Аргентине, я говорила людям: «Lo siento, No hablas español» (Извините, вы не говорите по-испански), вместо «Извините, я не говорю по-испански!» © Etc09 / Reddit
- Захожу в ресторан на берегу моря. Официант приносит сырые неочищенные креветки. Протягивает их мне, а я в недоумении: что с ними делать-то надо? Ну и попытался откусить креветке голову. Оказалось, что официант хотел, чтобы я их понюхал и таким образом убедился, что они свежие. © kingoflint282 / Reddit
А у вас есть забавная история из отпуска? Расскажите в комментариях — посмеемся вместе.
Комментарии
Если бы девушка без купальника не завизжала, никто бы и внимания не обратил.
Бала на море.нравилось кататься на набегающую волну.и вот я попала не в такт набегающей волоны.меня волна подхватила перевернула и выбросила на берег.лифчик слетел,плавали вообще висели на одной ноге..муж подбежал и помог привести меня в порядок.и мы ушли с пляжа.