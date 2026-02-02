17 историй об отпуске, которые выглядят как готовый сценарий для уморительного ситкома

Когда в отпуске далеко от дома попадаешь в неловкую ситуацию на глазах у незнакомцев, то с облегчением думаешь: «Какое счастье, что этих людей я вижу в первый и последний раз». Отпуск словно специально создан для того, чтобы проверять нас на прочность и подбрасывать курьезные моменты. Например, когда проспал свое выселение из гостиницы или надкусил сырую креветку.