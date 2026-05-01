Стюардесса помогла маме с малышом, и ее доброта тронула миллионы людей
Каждый может совершить маленький шаг, чтобы сделать жизнь другого человека чуть светлее — достаточно лишь желания и немного тепла в сердце. Стюардесса Аиша Султанова всего лишь не прошла мимо нуждающейся в помощи матери, но ее простая и трогательная история согревает душу и убеждает, что каждый добрый жест может иметь значение.
Это случилось на ночном рейсе «Москва — Горно-Алтайск». Самолет вылетел после полуночи, и большинство пассажиров мирно спали на своих местах. И тут одна из пассажирок, Юлия Шикулина, заметила в этой тишине и покое поистине трогательную картину: их стюардесса Аиша стояла и укачивала младенца другой пассажирки.
Это случилось как само собой разумеющееся, и в этом, пожалуй, была особая магия момента. Стюардесса просто тихо подошла к маме и, ничего не говоря, протянула к ребенку руки, словно просила у мамы позволения дать ей немного передышки — сходить в уборную, размять ноги, перекусить, просто почувствовать, что она не одна. Так бортпроводница и стояла, минут 20 нежно убаюкивая малыша на руках, а ее покачивания в приглушенном свете, по словам Юлии, походили на красивый танец.
Мама малыша, к слову, летела не одна: с ней летела бабушка и еще собака. Но так как бабушка находилась в другой части самолета, помощь стюардессы была весьма кстати.
В какой-то момент собака залаяла, рассказывает Юлия, и Аиша на нее взглянула, словно уговаривая не будить малыша, — и песик вдруг замолчал.
«Женщина женщине — дом», — так озаглавила свое короткое видео Юлия, показывая, насколько сильной может быть женская солидарность. Ролик с красивой стюардессой, укачивающей чужого малыша, набрал 1,5 миллиона лайков в соцсетях и больше 17 миллионов просмотров, множество комментариев, в которых люди высказывают свое восхищение милой бортпроводницей и рассказывают случаи проявления подобной доброты и заботы.
- Сижу в кафе, открыла видеоролик, рыдаю, смутила официанта. Моему сыну 19 лет, а я помню такие моменты, как вчера. Я готова была душу отдать за такую добрую стюардессу и полчаса тишины 18 лет назад.
- Я сразу вспомнила, как я с годовалой дочкой летела ночью одна. Нам дали места в середине, а стюардесса после рассадки пересадила нас в самый конец, чтобы дочка вытянулась и спала спокойно. А напротив тоже было свободно. Так что даже я поспала. Спасибо вам всем, неравнодушным, от лица всех мам!
- У меня была история с одной прекрасной стюардессой Анастасией, только летела она в качестве пассажира рядом со мной и малышкой в ноябре с Бали... Сразу после набора высоты мою кроху начало тошнить. Я впала в шок и так растерялась, что только и могла лепетать: «О боже, о боже...». Надо ли говорить, что испачкано было все: одежда на дочери, на мне, наше кресло, пол (благо, не задели соседку). Так Анастасия вскочила, взяла у стюардесс салфетки, полотенца, воду, держала малышку, пока я чистила кресло и пол... А поскольку я не имела сменной одежды, она сняла с себя свой свитшот и дала мне его, мол, пойдите простирните свою блузу, она высохнет до прилета.
- Однажды летел в самолете и на соседнем кресле была женщина с грудным малышом. Она сама еще была в шоке от роли мамы и в какой-то момент повернулась ко мне и сказала: «Не могли бы вы мне помочь?» В тот полет я прошел тестдрайв отцовства: кормил, держал на руках, подавал подгузники. Итог? Я получил опыт, а женщина получила помощь, которая для молодых родителей иногда бесценна.
- Я как-то летела с двумя детьми турецкими авиалиниями. Мелкому было года 1,5-2. Я была замученная после 6-часовой задержки самолета, быстрого забега до трансфера на следующий рейс, старший упал на эскалаторе, ударился, ему было тогда около 7, мелкий пытался спать, и я тащила его на себе, устала жутко... И вот на посадке на рейс стюард просто взял мелкого на руки, старшего за руку и пошел в самолет вместе со мной, довел до места, всех усадил, принес бутылку воды, пластыри и какую-то игрушку мелкому. Мелочь, но я так благодарна за эти несколько минут помощи! До сих пор! А старшему уже 22! А я помню, как выглядел тот парень. Молча с улыбкой просто уделил мне 7 минут, но они для меня были как глоток воздуха.
- Это было в ноябре прошлого года. Сижу с 7-месячным ребенком в руках, мужу дали место далеко от нас. Долгий полет, устала, хочу есть, пить, но нет возможности. А сзади меня сидела одна девушка, и она предложила, чтобы я отдохнула и поела спокойно, а она возьмет ребенка на руки. Я вначале отказалась, было неудобно тревожить. Но так как сильно устала, на второй раз, когда она предложила помочь, я согласилась. Она была такая добродушная и искренняя. Я ела и пила свой остывший чай и одновременно с умилением наблюдала, как она баюкала моего ребенка с доброй улыбкой на лице... Общаясь, я узнала, что у нее довольно крупная строительная компания. И про себя я подумала: какая она простая, отзывчивая, открытая, совсем не испорченная деньгами.
- Летала 18 апреля рейсом Москва — Махачкала. Ребенок у меня очень активный, заранее предусмотрела игрушки и все, что может отвлечь его во время полета. Во время раздачи еды cтюардесса заметила моего «энерджайзера» и заранее предложила помощь, а, когда малыш уже не мог ни на чем сосредоточиться, подошла и забрала к себе на руки со словами: «Малыш, иди ко мне, пусть мама отдохнет». Минут 15 стояла и укачивала, а он блаженно лежал на ее плече. Даже сейчас вспоминаю, и тепло становится.
После того, как видео стало популярным, выяснилось имя стюардессы. Ей оказалась 22-летняя Аиша Султанова из Москвы, которая раньше работала оператором в службе спасения. По словам Юлии, Аиша на протяжении всего рейса проявляла доброту и особое внимание к пассажирам: то и дело носила воду ее беременной подруге, а в конце полета вынесла из самолета собаку, чтобы еще немного помочь семье с ребенком.
А мы спешим напомнить, что нет маленьких шагов, чтобы проявить к другому человеку немного человечности и поддержки. Совсем недавно автор этой статьи своими глазами наблюдала, как в метро какая-то девушка набрала крупными буквами на своем телефоне «У вас красивые глаза» и, поймав взгляд мужчины напротив, показала ему этот текст и улыбнулась. А он улыбнулся в ответ. Они не пытались познакомиться и вышли на разных станциях — просто она решила скрасить незнакомому человеку его день.
Светлых историй много не бывает. Поделитесь своей историей в комментариях.