Стюардесса помогла маме с малышом, и ее доброта тронула миллионы людей

Это случилось на ночном рейсе «Москва — Горно-Алтайск». Самолет вылетел после полуночи, и большинство пассажиров мирно спали на своих местах. И тут одна из пассажирок, Юлия Шикулина, заметила в этой тишине и покое поистине трогательную картину: их стюардесса Аиша стояла и укачивала младенца другой пассажирки.

Это случилось как само собой разумеющееся, и в этом, пожалуй, была особая магия момента. Стюардесса просто тихо подошла к маме и, ничего не говоря, протянула к ребенку руки, словно просила у мамы позволения дать ей немного передышки — сходить в уборную, размять ноги, перекусить, просто почувствовать, что она не одна. Так бортпроводница и стояла, минут 20 нежно убаюкивая малыша на руках, а ее покачивания в приглушенном свете, по словам Юлии, походили на красивый танец.