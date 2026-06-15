20 историй от студентов-заочников, у которых особый подход к учебе и свои простые радости

Как мне было жалко преподавателя кафедры 70+. На счастье студента, она ничего не поняла... Ситуация: ой, мне надо как то сдать зачет - куплены билеты и надо улетать с родителями на отдых после выходных. Ну хорошо, раз ситуация срочная - обойдёмся рефератом. Студент: Вы меня не поняли.. Мне надо как-то СРОЧНО получить зачтено.. И рука в кармане... Преподаватель, с искренним удивлением: так я же Вам только что сказала - просто напишите реферат.