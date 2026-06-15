Пока училась в университете - была уверена - преподаватели на экзаменах, если плохо занималась в семестре или по личным причинам - могут завалить. Реальность в первый же год работы лаборантом: пересдача. Студенту задают вопрос: что такое дактилоскопия? Студент молчит... Далее профессор полностью дает определение дактилоскопии, и спрашивает, каким термином можно назвать, то что он озвучил)🙃
20 историй от студентов-заочников, у которых особый подход к учебе и свои простые радости
Говорят, что от сессии до сессии живут студенты весело. Но только не заочники. Им приходится мастерски лавировать между работой, учебой и семейными делами. И конечно, в процессе эти ребята обрастают таким количеством забавных историй, что по их мотивам вполне можно снять комедийный сериал о приключениях заочников и их преподавателей.
- Экзамен в педуниверситете имени Ивана Петровича Шамякина. Заочница плывет на экзамене в заоблачные дали. Но нет таких трудностей, которые не смогли бы преодолеть преподаватели, экзамен будет сдан, и на выручку студентке летит коронный вопрос: «У вас на зачетке написано „Педуниверситет имени И.П. Шамякина“, что означает это И.П.?» Студентка радостно сообщает: «Индивидуальный предприниматель!»
«Зачет есть? А если найду?»
- Мой старший брат сейчас в аспирантуре проходит практику, преподает в своем универе. Отцу же для продвижения по должности нужно получить высшее образование, поэтому он учится заочно в том же университете. И только в нашей семье студент может сказать преподу: «Это мне из-за тебя сегодня на пары идти надо? Дожили, родной сын теперь пропуски будет ставить».
Да, у них есть "установочная сессия" , во время которой заочникам начитывают лекции, а потом они разъезжаются для выполнения контрольных работ.
- Начало 1988 года. Мой отец понял: пора создавать семью. И тут в универе он увидел девушку. Такую красивую! Папа разузнал, кто она и откуда. Гульнара, заочница. Познакомился. Проводил до остановки, стал прощаться, а девушка с изумлением в голосе спросила: «А еще до одной остановки проводить?» Проводил. А дальше все закрутилось: на следующий день — звонок и свидание. Через две недели родители подали заявление в ЗАГС.
«Заходил на днях в популярный у студентов принт-центр. За мной зашла девушка, чтобы забрать флешку, забытую недавно. Ей дали две коробки и сказали „Ищите“»
- Поступила я на заочное обучение. Группа выбрала старосту, я облегченно выдохнула. Участь старосты меня миновала, парня я знала, он казался ответственным. На первой сессии выяснилось, что задания он не узнавал, и вся группа начала выполнять контрольные уже прямо на сессии.
К следующей сессии я стала узнавать задания заранее. Ездила в вуз, звонила и писала преподавателям. Передавала информацию группе, на фоне своей активности нашла общий язык с одним из строгих преподавателей. Я стала старостой, не являясь таковой. Итог: группа считает, что я свои высокие оценки получаю из-за дружбы с заведующим кафедрой. Но если одногруппникам нужна помощь, они всегда бегут ко мне.
Ой, да пиливать , что и кто там думает! А вы себе карму зарабатываете 😁
- Учился заочно на юридическом. Утром лекции, после обеда экзамены. Узнаю, что завтра сдача экзамена по очень важному предмету. Вопросов на кафедре нет, а учебник не написан, потому что дисциплина совсем новая. Есть только книжечка в 70 страниц, изданная ограниченным тиражом, которую написал принимающий экзамен преподаватель. Я беру эту книжечку и при помощи мнемонических приемов учу самые важные куски наизусть.
На следующий день иду на экзамен, успеваю посмотреть вопросы к нему и понимаю, что ни знаю ответа ни на один. Книжечка, по которой я готовился, не содержала ответов на вопросы экзамена. Приходит время отвечать, я сажусь перед преподавателем и рассказываю наизусть его книгу. Он сразу оживился, услышав знакомый текст. Я был согласен на любую положительную оценку, и когда он отдал мне зачетку, я был уверен, что в ней стоит трояк. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что он поставил мне четыре.
Училась в университете на переломе эпох. После 91 года книжечки начали появляться в массовом порядке и продавались на столе, в фойе здания факультета. Пришёл на экзамен с брошюркой- трояк обеспечен.
«Да ладно...»
Но, надо сказать - они обычно вполне себе знают по первым двум характеристикам) профи)
- Учился я как-то в универе в другом городе за 150 километров от моего. Был там у нас преподаватель по сопромату. И вот я еду к ней сдавать контрольную, а она просто не принимает и все. Находит то одно, то другое. И так пять раз! Доводы, что я из другого города езжу, не имели воздействия. Пошел я в деканат и рассказал всю эту эпопею. Тут же дали направление к другому преподавателю, который посмотрел работу и через десять минут поставил мне «хорошо». А началось все с того, что заочникам общагу никто не дал, снимать же квартиру было в мегаполисе было крайне затратно, так мы и ездили каждый день, но получалось не всегда. Вот за пропуски своего предмета она меня потом и гоняла.
Училась в вузе на заочно, родила ребенка, сессия, идут экзамены, а мне малыша не с кем оставить, взяла с собой на экзамен, оставила с подругой в коридоре, тут он заплакал, а преподаватель спрашивает чей ребенок? Я говорю мой. Четверки на двоих хватить спрашивает преподаватель? Я говорю конечно!
- Студентка-заочница подошла ко мне и сказала, что улетает на неделю раньше окончания сессии, ей нужно сдать экзамен заранее. Это вообще не моя проблема, но я пошла ей навстречу и решила принять экзамен вне нагрузки. Тут выяснилось, что у них не один экзамен, а два устный и письменный перевод.
Назначаю время на вторник 15:00, она говорит, что ей неудобно, так как у нее работа. Ладно, ставлю самое раннее время, когда могу прийти. Договорились, что она придет сдавать письменную часть в 13:50
Вторник, время 11:30. Я собираюсь по делам, вдруг от нее приходит сообщение: «Анастасия Михайловна, я уже освободилась, жду вас». Что?! И человек упорно не понимает, что здесь не так. А как вам такое отношение к преподавателю?
Как мне было жалко преподавателя кафедры 70+. На счастье студента, она ничего не поняла... Ситуация: ой, мне надо как то сдать зачет - куплены билеты и надо улетать с родителями на отдых после выходных. Ну хорошо, раз ситуация срочная - обойдёмся рефератом. Студент: Вы меня не поняли.. Мне надо как-то СРОЧНО получить зачтено.. И рука в кармане... Преподаватель, с искренним удивлением: так я же Вам только что сказала - просто напишите реферат.
«Мы сваливали через 15 минут и оставляли записку: „Мы ждали и ушли“. Однажды словили реакцию препода в виде этой фотки»
В нынешние времена преподаватели не только опаздывают, бывает и вообще не приходят. У нас даже студенты жалобу писали в министерство образования, что учёба платная, а лекций не было.
- Вспомнилось, как я была студенткой-заочницей педагогического колледжа и сдавала сессию. Расписание заочников всегда было квестом. Поэтому не было ничего удивительного, что зачет по философии был поставлен на 8 утра в воскресенье.
Жила я на время сессии у знакомых, их дом располагался на другом конце города от колледжа. А в воскресенье автобусы из того района ходили очень редко, поэтому я приехала с сильным опозданием.
Забегаю в аудиторию, быстро извиняюсь за опоздание, беру билет и сразу вызываюсь отвечать. Когда я оттараторила ответы, преподаватель у меня спросил: «А вы действительно понимаете, что мне рассказали?» Пришлось сказать ему, что очень люблю философию. Зачет был выставлен молниеносно, я с ощущением полного триумфа покинула аудиторию. За спиной был слышен коллективный вздох одногруппников. Только было жаль, что на сам зачет я потратила времени меньше, чем на ожидание автобуса, на котором приехала.
Да для хорошего зачёта ничего не жалко! Было бы жаль, если бы при всех стараниях не сдали бы его! Так что учитесь правильно расставлять приоритеты
- Мне 23 года, я преподаватель в вузе. Коллеги путают со студенткой, студенты путают со студенткой, еду с ними в лифте, они обсуждают преподавателей, а я все слушаю. Всегда приятно видеть их лица, когда я сажусь за преподавательский стол и выясняется, что я буду вкладывать знания в их головы. Особенно интересно наблюдать за реакцией заочников, которым лет по 30.
«Ночь перед экзаменом»
- Недавно с мамой разбирали ее шкафы и нашли дневник, который она вела, когда ездила в столицу на сессии. Она училась заочно, очень хотела получить профессию, на которую не учили в нашем городе. Я прочитала, как она жила за тысячи километров от дома, как ей друзья дали с собой какие-то берестяные шкатулки, и она их пыталась продавать вечерами, чтобы купить еду, но тратила на книги для учебы. Читала и переживала, а мама смеялась — ей было приятно вспомнить то время.
- Вел я у заочников дисциплину «Эксплуатацию зданий и сооружений». На лекции говорил про «мокрые зоны» квартиры. Это помещения, где мы пользуемся водой. Например, кухня. И вот зачет. Спрашиваю, что делать с мокрыми зонами при перепланировке, а студент отвечает кратко и гениально: «Сушить».
«Котейки тоже знают математику»
- Прибегает студентка-заочница и спрашивает, почему я завернул ее работу. Объясняю, что не так. Она обиделась и громко так: «Стыдно преподавателю английского делать две ошибки в слове из четырех букв». Ну и огребла, конечно, публично. Это надо же было перепутать мои инициалы в адресе электронной почты LAV со словом LOVE. Прежде чем попытаться ткнуть преподавателя носом в якобы ошибку, убедитесь, что это точно ошибка.
- Мама рассказывала историю. Летом по профсоюзной путевке она ездила в санаторий. Там отдыхал мужчина, которого мама с другими женщинами прозвали Зайчиком, потому что сидел он в уголке и никого не трогал. Осенью у нее началась сессия, она училась заочно, и выпускники ей говорили, что есть преподаватель очень строгий, зачет у него вряд ли получишь. И вот мама заходит в аудиторию к преподавателю, а там сидит тот самый Зайчик! Он ее тоже узнал и сильно не придирался, зачет она все же получила.
«Люблю своих студентов»
А вот еще 20 студенческих историй, от которых так на душе светло, будто всю сессию без хвостов закрыл.
Комментарии
"- Что за птица воробей?
- Это соловей, который учился в консерватории заочно!" (с)