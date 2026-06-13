До се, женщины жаловались на мужиков, разбрасывающих свои грязные носки по углам. Этот уникум порвал шаблон- храня носки в рукавах.
15 случаев на работе, когда в строгий график внепланово вписался перерыв на смех
Работа — это не только задачи, таблицы и звонки клиентам, но и практически ежедневные казусы и приколы. Одни случайно отправляют начальнику ссылку на вакансию, другие считают суммы на калькуляторе и вбивают их в таблицу Excel, а третьи то и дело разбирается с пропавшим обедом. В таких историях много простых, душевных и забавных моментов, которые согревают лучше корпоративного кофе с печеньками.
- Утром проспал и влез в первый попавшийся костюм. На работе важнейшее совещание: напряженная атмосфера, боссы. Встаю презентовать проект. На очередном слайде я эмоционально и широко машу рукой, как вдруг из рукава вылетает мой носок! Он приземлился точно на линзу проектора. Оглушительная тишина. Зал растерянно таращился то на носок, то на экран. Спустя семь секунд грянул истерический хохот! Один руководитель со стороны заказчика даже поперхнулся кофе. Контракт с нами подписали в тот же день: сказали, что обожают людей с юмором. Теперь храню этот носок на удачу.
- Я как-то влюбилась в период конфетно-букетного. В это время работала в банке в отделе операционного обслуживания юридических лиц. Все платежки по реестру вручную проводила. Клиенты были крупные, поэтому каждый день миллионы туда-сюда проводила. И вот общаюсь я с бухгалтером, завершаю разговор и машинально выдаю: «Да, да! До связи, целую!» — и кладу трубку. М-да.
«Администратор заблокировал доступ к клавиатуре»
Администратор заблокировал только буквенную часть, цифровая осталась свободной для работы.😅
- Сидим на срочной планерке по поводу того, что наша молодая сотрудница сказала: «Я до конца дня дорабатывать не буду!» — и ушла. Я сама зумер, как и две мои сотрудницы. Сидим и нервно переглядываемся, думаем, что делать. И тут тишину прерывает Настя (зумер): «Ох уж эти зумеры!»
- В начале 1980-х мой отец работал художником-оформителем на предприятии в маленьком городке, где все местные художники друг друга знали. Однажды власти решили обновить на главной площади стенд с фотографиями передовых рабочих и поручили это знакомому моего отца, дяде Коле. Работы было много, открыть стенд хотели к красной дате, поэтому дядя Коля позвал отца помочь по-дружески. Они несколько дней писали, рисовали, вырезали. Когда все закончили, стенд отвезли на площадь, установили и до открытия накрыли материалом. В день открытия собрались начальство и народ. Секретарь горкома произнес речь, покрывало торжественно сняли, и все увидели шикарный стенд с портретами, над которыми красовалась надпись «Наши пердовики». Дяде Коле потом знатно досталось, а отец оказался ни при чем.
- Мой коллега почти каждый день после обеда съедает по банану на рабочем месте. Как-то раз я подменил его банан, лежащий на столе, на кабачок. Полдня коллега даже не замечал этого и понял лишь тогда, когда взял его и пытался почистить. Как же хорошо, что у нас в коллективе у всех хорошее чувство юмора.
Странное чувство юмора. Когда коллега сделает ответный ход будет ещё смешнее.
Когда работает кондиционер, но тебе дует
- Устроился на новую работу. Посадили рядом с каким-то парнем. Сидим, работаем. И тут этот коллега наклоняется, чтобы открыть ящик в столе, внезапно чихает и бьется лбом о столешницу. Я даже не знал, как реагировать, ведь засмеяться было как-то невежливо. Поэтому я взял да и ляпнул: «Это было специально?» А он в ответ с улыбкой: «Ха-ха, ага!» И с этим человеком мне предстоит работать.
- А я частенько отправляю ссылку на объявление о вакансии в корпоративном чате, дожидаюсь, пока его прочитают, и тут же удаляю с сообщением: «Ой, ошибся чатом». Нет ничего лучше, чем держать начальника в напряжении, заставляя его думать, что я ищу работу.
На месте начальника быстро расстался бы с кадром, не дорожащим рабочим местом и коллективом.
- Как-то в молодости работал в технической поддержке интернет-провайдера, отвечал на звонки. Работал по 12 часов на телефоне, заучивал одни и те же фразы. Однажды после работы, заходя в маршрутку, я сказал водителю: «Техническая поддержка, Дмитрий, здравствуйте!» Но водитель не растерялся и отчебучил: «Водитель автобуса, Сергей, добрый вечер!» После рассказа о случившемся на работе меня повысили.
- Работаю в крупном строительном магазине. Приходят две барышни покупать рулонную штору на окно. Спрашиваю: «Какой ширины окно и стекло?» И тут клиентки синхронно выдают: «Во-о-от такое!» — и широко разводят руками в стороны. Говорю, мол, мне нужно точнее, чтобы штора не мешала открыванию окна и плотно прилегала. Барышни были удивлены, что нужны точные размеры, и сказали, что придут снова, когда замерят. В итоге отошли они на несколько метров, а потом одна повернулась и говорит: «А я-то думала, что вы знаете, сколько это „во-о-от столько“, вы же специалист!» И ушли.
Почему домой не позвали окно посмотреть? Не понравился, наверное.🤔 Пошли в другой магазин искать посимпатичнее.
«У нас в туалете никогда не было зеркала, и арендаторы часто ходили к администратору центра и клянчили зеркало. Он оказался с юмором, поэтому приклеил такое зеркало»
- У нас в офисе есть очень вспыльчивая коллега. Однажды она в холодильнике не обнаружила рис с котлетами, которые брала на обед. Перерыла весь холодильник, все полки, наши контейнеры с едой вытащила. Начала кричать, мол, увели еду ее. Пошла к начальнице. Начали разбираться все вместе. И тут выясняется, что коллега нашла еду свою, просто она сегодня плов взяла на обед. Забыла.
- Как-то раз начальник посадил меня вместе с менеджерами и всучил телефон, с которым я должна была ходить везде, даже домой надо было брать. А потом мне выдали калькулятор обычный и сказали, что он должен обязательно лежать на столе. Потом выяснилось, что руководство считает калькулятор и дополнительный телефон — самыми необходимыми вещами на работе. Вот только передо мной компьютер есть, и это их ни капли не смутило.
- Однажды я взяла на работу слишком много еды на обед, поэтому оставила в холодильнике на следующий день. Прихожу на следующий день, а котлеты из контейнера пропали. Гарнир остался, а котлеты пропали. Коллектив у нас маленький, всего 10 человек, причем половина из них в офисе не сидит, а только заезжает ненадолго. Начали проводить расследование. Оказалось, что это был один «выездной» коллега. Он так и сказал: «Заезжаю я, значит, в офис за документами, смотрю, а меня котлеты так и манят из холодильника...» В итоге коллега обед мне привез из кафе, но решила больше не оставлять в холодильнике ничего из еды.
Мне пришлось скандал устроить из-за мроженого.
Купила штук 9-10 "Филевской лакомки" и запихнула в морозилку, а на этаже была я одна и 3 рабочих делали ремонт помещения. И сожрали же за один день. Хорошо, что посмотрела. И вообще, что они забыли в чужом холодильнике?
Пришлось прорабу втык устроить, а он: "Тебе жалко что-ли?".
Да, жалко, еще чужих мужиков не кормила.
Ладно, привез мне такое же и даже на одно больше.
«Увидел на днях в офисе»
- Была у меня коллега: сидели в одном кабинете и работали с данными, бумагами и программой. Она использовала Excel просто как табличку: суммы считала на калькуляторе и вручную вписывала результат. Меня это не касалось, пока ее не начало раздражать, что я справляюсь с задачами быстрее. Я не раз предлагала показать ей функции программы, но она отмахивалась: мол, калькулятор надежнее, а Excel неизвестно что насчитает. При этом я раз в неделю-две опаздывала на 25 минут из-за отмен электричек, и с руководством это было заранее согласовано. Коллега регулярно жаловалась и даже распускала слухи, что я «кручусь» с директором. Но весь прикол был потом, когда меня повысили — и для нее все подозрения, конечно, «подтвердились».
В чем суть- что коллега использовала эксель как ворд для написания таблиц или в тесных отношениях рассказчицы с директором?🤔
- С прошлой работы я ушел, потому что работал сисадмином, а мне сказали помыть полы в кабинете директора. Я написал заявление и даже не стал отрабатывать. Потом уже на новой работе старая компания периодически звала меня обратно, но я вежливо отказывался. А когда моя нынешняя фирма начала банкротиться, решил все-таки вернуться и попросил прибавку как моральную компенсацию за тот эпизод с полами. Сразу уточнил: «Делать буду только то, что прописано в должностной инструкции». Директор согласился, но поставил условие: «Договорились! Но ты должен уговорить уволиться парня, которого взяли на твое место». Оказалось, это его племянник, и перед родственниками ему неудобно.
- На днях весь офис стоял на ушах. Взяли менеджером новенькую. Подходит директор и говорит: «Ольга Викторовна, распечатайте сегодняшние накладные». А она в ответ: «Да, зайка, договорились!» Мы аж поперхнулись! Все переглянулись, а директор вообще залип! И тут новенькая добавляет: «Я тебе перезвоню». Оказывается, что она по телефону разговаривала. Теперь нам всем запретили разговаривать по гарнитуре в офисе.
у директора новый водитель
- я к персоналу обращаюсь по фамилии, как ваша?
- зовите меня Николай...
- я спросил как ваша фамилия!
- Любимый
- так люб... кхххх, так, Коля, едем во второй филиал