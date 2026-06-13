15 случаев на работе, когда в строгий график внепланово вписался перерыв на смех

Мне пришлось скандал устроить из-за мроженого.

Купила штук 9-10 "Филевской лакомки" и запихнула в морозилку, а на этаже была я одна и 3 рабочих делали ремонт помещения. И сожрали же за один день. Хорошо, что посмотрела. И вообще, что они забыли в чужом холодильнике?

Пришлось прорабу втык устроить, а он: "Тебе жалко что-ли?".

Да, жалко, еще чужих мужиков не кормила.

Ладно, привез мне такое же и даже на одно больше.