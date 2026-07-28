Наши люди нигде не пропадут! На ресепшене администратор а_фи_гел, наверное, когда у него на глазах люди стали раздеваться "до заводских настроек".
20+ светлых историй об отдыхе в гостиницах, где есть место и теплым моментам, и доброму юмору
Лето дарит нам множество маленьких радостей, в том числе и возможность отправиться в долгожданный отпуск. Кто-то едет на отдых в Турцию, к тёплому морю, другие выбирают родные курорты. Но иногда проживание в отеле запоминается ярче, чем отдых на пляже или поход в музей. Кто-то попадает в настоящий анекдот, другие сталкиваются с неподдельной теплотой и душевной заботой. Впрочем, яркие гостиничные истории случаются не только на отдыхе, но и в командировках. В любом случае такие приключения в гостинице оставляют впечатления на годы вперёд.
- Отдыхали в Тунисе, приехали в отель в 10 утра. Естественно, нас не заселяют, так как номера не готовы: предыдущие жильцы ещё даже не съехали. Ну, мы возле ресепшена распотрошили все свои чемоданы и стали переодеваться, чтобы свалить пока покупаться в море. После этого нам тут же нашли свободный номер, причём даже симпатичное отдельное бунгало. Хотя цели выбить номер и не было — просто решили, что можно покупаться вместо того, чтобы сидеть на чемоданах.
«Отдыхали в Турции, и там на пляже встретили это сокровище! Всю неделю коша не отходила от супруги. Решили — надо брать! За день сделали паспорт, прививки, купили билет. Ночь перед вылетом кошка в отеле провела. Привезли такой сувенир!»
В Турции такого добра на каждом шагу. Но эта действительно, красотка, сокровище.
- Был по делам в столице и остановился в крошечной гостинице. Там было 4 или 5 номеров, в маленьком холле — только ресепшн и холодильник с напитками. Сам номер тоже миниатюрный. Администратор спросила, во сколько я буду завтракать, я попросил подготовить к 7:30. И вот утро: стук в дверь, приносят завтрак. Нет, не так — завтрак! Тарелка пельменей, три блина с начинкой, два варёных яйца, бутерброд с сыром, бутерброд с полукопчёной колбасой, джем, сметана, пол-литровая чашка кофе с молоком, пакет сока, бутылка минералки и здоровенное яблоко. Спрашивают: «Кашу ещё будете?» Я отказался. И половины не смог в себя запихнуть. При этом наценка за завтрак в стоимости номера была 150 рублей.
Надо было съесть пельмени и яйца, запить кофе. А остальное с собой забрать. Хорошо, что миниатюрные размеры гостиницы компенсировали максимальным размером завтрака, а не наоборот, как часто бывает.
- Как-то оказался по работе в Шотландии. Мотался по делам на машине и заблудился. Два часа ночи на часах, проезжаю деревушку в тумане, очень хочется спать. Вижу какую-то гостиницу и парковку. Захожу внутрь. Приходит пожилая женщина: мол, добро пожаловать. Я говорю: «Мне бы комнату до утра». Она говорит: «Без проблем, комната есть, я пойду приготовлю». Утром сходил вниз на завтрак, собираюсь уезжать, прихожу рассчитаться на ресепшен. Женщина смеётся: «Убери деньги, это не гостиница, а наш дом».
Потом проснулся в машине, никакого дома, никакой парковки и деревушки в помине нет. Шотландия-с...
«Я оказался единственным постояльцем в гостинице. Спросили меня, что на завтрак приготовить. Остановил свой скромный выбор на пельменях, но даже половины того тазика осилить не смог»
Ну, не так уж и много пельмешек. Маленькие, аппетитно выглядят. Хорошо кормят в Кисловодске!
- Забронировали отель в австрийской деревушке. Нашли его не без труда, заселились, ополоснулись, спустились перекусить. И вот сидим, отдыхаем, болтаем с барменом (он же за портье и, по-моему, владелец). За окном темнеет, он говорит: «Ну ладно, мне пора. Если что ещё брать будете, деньги на стойке оставьте и, уходя, свет погасите, вон там выключатель.» И уходит. Не сказать, чтобы мы прям обалдели, но похожее ощущение было.
В Европе, во многих местах, люди так ведут дела "на доверии". Это действует на некоторых "обезоруживающе". В этой истории ребята порядочные были- и деньги оставили и свет выключили.
- С подругой в молодости решили вместе в отпуск поехать. Забронировали отель, оплатили — всё чётко. Приезжаем, радостно тащим от вокзала чемоданы, настроение просто отличное. Доходим до отеля — а нам: «Извините, вашей брони нет». Лихорадочно лезем в почту, проверяем адрес — и тут доходит. Мы забронировали отель с таким же названием, только... в другом городе, за 400 километров!
- Жила в гостинице неделю, горничная каждый день убирала номер, я её почти не видела — только результат её трудов. На третий день прихожу вечером, а на тумбочке рядом с кроватью лежит фигура из полотенца — лебедь или что-то такое, они умеют делать. Мелочь, я такое видела. Но рядом с ним лежала записка от руки: «Хорошего вечера, вы оставили вчера недопитый чай, наверное, устали!» Так тепло стало.
«Подошёл к нам в гостинице такой красавец. Почесали за ушком, тогда он забрался к нам на колени, топтался, тёрся, гладился. Всё закончилось заползанием к нам обоим на плечи и распеванием песен»
- Несколько лет назад ездили мы на юг. Две семьи — четверо взрослых, трое детей. Решили поселиться в той же гостинице, в которой были за год до этого. И был там бильярдный стол. Наши мужчины постоянно там обретались, играли, с другими гостями знакомились! А тут приезжаем — стол стоит, но ни шаров, ни кия нет. На наш вопрос девушка-администратор отвечает, что бильярд теперь платный, так как некоторые гости и шары теряли, и кии ломали. Обратились к хозяину, объяснили ситуацию — и оказалось, что он нас помнит! В общем, сказал администратору, что мы можем брать бильярд на любое время и бесплатно. После отдыха хозяину всё вернули и спокойно поехали домой.
- Отдыхали с женой в Греции. В первый день решили себя в гостинице супом побаловать. Сидим, жуём, нахваливаем этот супец, а я вижу, что персонал на нас странно посматривает. Через 3 дня всё же решился спросить у управляющего, в чём дело. Выяснилось, что всё это время мы ели соусы к пасте, которая стояла рядом. Супы были в 1,5 метра дальше.
Эти пушистики живут при загородном отеле. Сидят, ждут, когда же их покормят
- Лет 10 назад были в Греции, забронировали отель. Приехали вечером — а в отеле никого, вокруг тоже всё закрыто. Нашёл телефон на двери, дозвонился хозяйке, оказалось, она у сына в Германии уже месяц гостит. Как быть? Говорит: «Ключи у Кристины на заправке возьмите, в гостинице всё работает, заселяйтесь и живите». Спрашиваю: «А как же деньги?» Хозяйка в ответ: «Ничего не надо, я же виновата». Поехали на заправку — это рядом, в соседней деревушке, еле её нашёл. Пришла старушка лет 80, оказалась Кристина. Она вручила нам ключи и пакет с яйцами, фетой, домашними маслинами и свежим багетом. Сообщила, что деньги ей хозяйка сказала не брать. В общем, пару дней там прожили, но перед отъездом я деньги под графин на стойке всё-таки положил.
- Отдыхали в Турции, жили в симпатичном отеле. И к нам в первый же вечер на террасу пришёл маленький рыжий котёнок. Такой милый, сразу видно, что голодный. Стала в магазине кошачий корм покупать и подкармливать его. Как-то у нас после ужина остались креветки, угостила малыша парочкой. На следующее утро выхожу на террасу — мамочки! Там целая толпа кошек сидит вместе с нашим рыжим чудом. Мама и другие котята. Видно, нашему котику креветки приглянулись, и он всю свою семью кормиться привёл. Кошки на меня укоризненно смотрят и очень строго креветок требуют. Что ж делать? Пришлось помимо корма для этой оравы ещё и креветки покупать.
«Котик при отеле»
- Как-то остановилась в отеле, и меня бесплатно заселили в номер более высокой категории. Там и камин здоровенный был, и прочие прикольные штуки. Ночью пошла в ванную, а очки забыла надеть. Включаю свет, а на меня из зеркала незнакомый мужик таращится и что-то бормочет. У меня аж сердце замерло. И только через пару секунд я поняла, что в зеркало в ванной был встроен телевизор, и я его вместе со светом включила.
- Мы с женой в Турцию отдыхать поехали. Привезли нас в апартаменты, там было несколько коттеджей вокруг бассейна. Хозяин затылок почесал и говорит: «Что-то я вас в компьютере не могу найти. Ну, раз у вас какие-то бумажки от турфирмы есть, пойдемте». Привёл нас в огромный номер на две семьи, с двумя совмещёнными санузлами и огромной общей кухней, хотя мы заказывали самый маленький, и говорит: «Живите!»
«Отдыхала в Турции, и в нашем отеле жила вот такая симпатичная мадам. Её можно было встретить в самых неожиданных местах»
- Жили в Италии в гостинице, и я обнаружил какой-то странный шнурок в ванной. Мне стало интересно, зачем он там висит. Я человек простой: вижу шнурок — дёргаю. Через пару минут с ресепшена мне позвонила администратор, спросила, всё ли нормально. Видимо, мой ломаный английский её не устроил, а может, по инструкции так было положено, но она ещё поднялась в номер и лично удостоверилась. Ну, я же не знал, для чего шнурок там был нужен.
- Заселились в отель в Стамбуле, и выяснилось, что у нас в номере нет горячей воды. Пошли на ресепшн, и там нам просто дали на время ключи от другого пустого номера, где горячая вода была. Помыться мы сходили, проблем не возникло. Но и на следующий день горячей воды у нас не было. Что же делать? Муж снова направился в тот номер, от которого у нас были ключи, а там жильцы уже появились. Только узнал он об этом специфически. Открыл дверь ключом, прямиком пошёл в ванную, а там в душе мылась незнакомая дама. Я минут 15 не могла перестать смеяться. Но самое удивительное, что на ресепшене нам опять предложили взять ключи от другого пустого номера и там мыться. Тут я уже возмутилась и сказала, что мы тогда просто переедем в этот другой номер и всё.
«Увидел за окном гостиничного номера этого товарища. Кажется, меня изучают»
- Предупредил отель, что я приеду поздно, в 12 ночи. Приезжаю, а все места на парковке заняты, свободно только одно — самое лучшее, у самых дверей отеля, и только потому, что там стоит столбик с грозной табличкой «RESERVED» — ясно, что зарезервировано для какой-то «очень важной персоны». Останавливаюсь у дверей отеля, чтобы выгрузить чемоданы, бросаю взгляд на табличку — и читаю под словом «RESERVED» моё имя и фамилию.
- Кошки в отелях — это замечательно. Мы всегда, приезжая в тёплую средиземноморскую страну, покупаем в супермаркете пакет кошачьего корма и носим с собой. В Турции этой весной кошка пришла к нам на гостиничный балкон в первое же утро и оставалась с нами до отъезда. Сначала только завтракала и ужинала, а потом и на ручки просилась.
- Часто останавливался в одном и том же отеле, персонал меня уже знал и всегда заселял в номера получше. Приезжаю в очередной раз, и администратор на ресепшене говорит, что для меня есть особенный номер. Вид не очень, зато тихо. Ладно, я согласился. Захожу в номер и обалдеваю. Оказалось, что это одна из переговорных комнат для конференций с настоящей кухней и гостиной. Одна незадача — спать было не на чем. Через 15 минут наконец нашёл откидную кровать. Давно так не смеялся.
«Эта кошка-администратор заходит в каждый номер в гостинице и проверяет, всем ли довольны жильцы»
- Отдыхали с мужем в Турции, я решила на пляже побатониться, а супруг у бассейна остался, дескать там прохладнее. У моря вспомнила, что полотенце забыла. Подхожу к номеру, вижу, муж с какой-то барышней туда шмыгает. Врываюсь в комнату и столбенею. Там супруг и девушка-администратор номер цветами и шариками украшают. Оказывается у нас в тот день годовщина знакомства была, и муж решил мне сюрприз устроить. А я про дату совсем позабыла.
- Работала администратором в гостинице. Приехал к нам на месяц милый итальянский профессор. Но вот незадача: авиакомпания потеряла его багаж. На следующий день привезли потерянный чемодан, итальянец при нас его открыл и говорит, что это не его. Связались с авиакомпанией, они сказали, что продолжат искать потерю. Профессор чемодан не забрал, и тот остался в гостиничной камере хранения. Вся стойка портье взяла над гостем шефство, по максимуму снабжала его одноразовыми расходниками, меняла халаты. Прачечная каждый вечер стирала ему одежду и выдавала утром чистую и сухую. Администраторы регулярно звонили в авиакомпанию — новостей о чемодане нет. Где-то через неделю после очередного звонка следует ответ, что мы уже надоели и что чемодан точно его. Мы зовём нашего итальянского гостя, он открывает ещё раз чемодан, приподнимает верхние вещи. После этого краснеет, бледнеет и говорит, что чемодан всё-таки его. Но чемодан ему упаковывала мама и сверху положила новый свитер, который он и не признал.
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