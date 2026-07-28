20+ душевных фото, на которых мастера сравнили свои первые и последние творческие работы

Иногда так хочется окунуться в творчество и попробовать что-то новое, но рука замирает в нерешительности. Ведь на большинство первых попыток сделать что-то в подарок или для себя, будь то выпечка, вышивка, создание украшений или лепка, сложно смотреть без смеха. Нужно особое чувство юмора, чтобы со спокойствием и легкостью, по-доброму принимать свои ошибки и идти дальше. А фото в этой подборке пропитаны вдохновением и доказывают: дорогу осилит идущий!

Тортик Орео у этого кондитера всего за год стал получаться гораздо ровнее и аккуратнее!

Автор этих работ считает, что у нее нет никакого таланта, а залог успеха — только методичный труд в течение 6 лет. А вы как думаете?

Два с половиной года самостоятельного обучения ювелирному делу — и вот какая разница между первым кольцом и последним!

Меньше года практики — и миниатюрный пирог из полимерной глины теперь совсем как настоящий!

Мастерица и представить не могла, какого прогресса у нее получится добиться на ниве плетения из проволоки, и очень горда собой

© giorgiareginato / Reddit Чадо Брюн только что Совершенно не понимаю этот стиль. Наверное сказывается детство, когда это проволока валялась везде (только ещё и в цветной оплетке) и мы ваяли украшения и поделки на любой вкус! Поэтому подобные штуки кажутся кустарными. Ответить

Рукодельница выбрала эту схему лягушки, чтобы отслеживать свой прогресс в технике вязания. Очень наглядный результат!

На фото — морковные тортики с разницей в год. Ну какая красота, согласитесь?

Рукодельница поделилась своими достижениями и прогрессом за год с нуля. Слева — морское стекло, а справа — мукаит и апатит в оплетке

Автор считает, что прогресс есть, но кексики справа все еще неидеальны. Категорически с этим не согласна!

Мастерица поделилась, что начинала заниматься валянием просто как хобби. А теперь она очень гордится тем, что может создавать для заказчиков полноценные мини-копии их любимцев

Год практики в вышивке бисером — и результат налицо

Вязание в технике амигуруми — тонкая работа! И эта рукодельница наглядно показала, как круто можно прокачаться в ней за два года

Автор этих чудесных фото очень рекомендует всем творческим людям снимать свои работы, чтобы отследить прогресс. А это — ее достижения всего за полтора года!

© GeneralMedicine8920 / Reddit Olga Dubrowski только что Идеальный торт на годовщину свадьбы. Жаль, что моя младшая дочь сладкого не ест, я бы попробовала так оформить торт на её годовщину свадьбы. Ответить

Вязальщица уверяет, что на фото слева — коала, но она так похожа на мышь! А вот насчет недавней работы никаких сомнений не возникает

Автор этих работ шутит, что вам будет сложно угадать, какой из этих браслетов был первым. Но на самом деле ей хочется только поаплодировать!

Парню всего 21, а он уже делает десерты как профи! Но начало было непростым: слева его первый брауни с чизкейком, а справа — свеженький мильфей.

Разница между фото вызывает искреннее восхищение. Но у совушки слева, конечно, есть своя харизма

Керамические зверушки у этой мастерицы всегда получались обаятельными, но прогресс в технике, конечно, налицо!

«2 года назад сваляла первую собаку и очень гордилась. Сравнила со свежей, хихикаю»

Девушка задалась целью научиться украшать тортики. И вот чего у нее получилось добиться всего за пять месяцев!

«Год назад бросила работу, чтобы зарабатывать выпечкой. И вон как прокачалась!»

Несколько лет практики преобразили вышивку — и анатомия в порядке, и стежки теперь действительно создают объем

«Только что закончил очередное кольцо и наткнулся на первое. Аж самому не верится!»