20+ душевных фото людей, чье хобби — преображаться в любимых и знакомых всем нам персонажей
Косплееры — это люди, которым приносит особую радость и счастье создавать и примерять на себя образы любимых персонажей. Ради этого они готовы тратить долгие часы своей жизни на шитье, возню с клеем, проволокой и паяльником, выдумывать конструкцию прически и грим, тратиться на фотосъемки. И результат получается действительно вдохновляющим — ведь герои наших любимых добрых сказок, мультиков и фильмов получаются у них такими живыми, будто только что шагнули с экрана. Настоящее осязаемое искусство!
Мама Римма, «Простоквашино»
Снежная королева, «Снежная королева»
Анна Сергеевна, «Бриллиантовая рука»
Пуговицы для халата пришлось вручную прокрашивать — чтобы были, как в оригинале. Ну и без красных стен было не обойтись!
Атаманша, «Бременские музыканты»
Хозяйка Медной горы, сборник «Малахитовая шкатулка»
Герои рубрики «Крутое пике» журнала видеокомиксов «Каламбур»
Клеопатра, "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра"
Создательница образа вручную расшила весь костюм бусинами. Черную корону изготовила из проволоки и оплела нитями и косичками. нитями и косичками. Серебристую корону напечатали на 3D-принтере. Главной сложностью было добраться до студии, потому что в машине пришлось ехать лежа — иначе никак не влезала уже закрепленная на голове корона.
Анастасия, «Анастасия»
Съемка проходила в Уфе, в 11-градусный мороз и длилась два с половиной часа. Чего ни сделаешь ради искусства!
Принцесса Фиона, «Шрек»
Даша Букина, «Счастливы вместе»
Принцесса Жасмин, «Аладдин»
Тося, «Девчата»
Полумна Лавгуд, «Гарри Поттер»
Баба-Яга в расцвете лет
Снегурочка
Царевна-Лебедь, «Сказка о царе Салтане»
Том Реддл, «Гарри Поттер»
Софи и Маркл, «Ходячий замок Хаула»
Ооооо!!!!! Это моя мама!!!! Люблю ее ))))
ЗЫ. Только это Софи и репка. Маркл на других фотках из этого сета.
ЗЗЫ. Я есть на этой фотке, но меня не видно )) лежу на спине в траве и держу палку с пугалом.
Иванушка, «Морозко»
Почтальон Печкин, «Простоквашино»
Шапокляк, «Чебурашка»
Девы-птицы Алконост, Сирин и Гамаюн, славянская мифология
Сирин
Гамаюн
Алконост
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