20+ душевных фото людей, чье хобби — преображаться в любимых и знакомых всем нам персонажей

Народное творчество
14.07.2026
20+ душевных фото людей, чье хобби — преображаться в любимых и знакомых всем нам персонажей

Косплееры — это люди, которым приносит особую радость и счастье создавать и примерять на себя образы любимых персонажей. Ради этого они готовы тратить долгие часы своей жизни на шитье, возню с клеем, проволокой и паяльником, выдумывать конструкцию прически и грим, тратиться на фотосъемки. И результат получается действительно вдохновляющим — ведь герои наших любимых добрых сказок, мультиков и фильмов получаются у них такими живыми, будто только что шагнули с экрана. Настоящее осязаемое искусство!

Мама Римма, «Простоквашино»

Снежная королева, «Снежная королева»

Анна Сергеевна, «Бриллиантовая рука»

Пуговицы для халата пришлось вручную прокрашивать — чтобы были, как в оригинале. Ну и без красных стен было не обойтись!

Атаманша, «Бременские музыканты»

Хозяйка Медной горы, сборник «Малахитовая шкатулка»

Герои рубрики «Крутое пике» журнала видеокомиксов «Каламбур»

Клеопатра, "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра"⁠⁠

Создательница образа вручную расшила весь костюм бусинами. Черную корону изготовила из проволоки и оплела нитями и косичками. нитями и косичками. Серебристую корону напечатали на 3D-принтере. Главной сложностью было добраться до студии, потому что в машине пришлось ехать лежа — иначе никак не влезала уже закрепленная на голове корона.

Анастасия, «Анастасия»

Съемка проходила в Уфе, в 11-градусный мороз и длилась два с половиной часа. Чего ни сделаешь ради искусства!

Принцесса Фиона, «Шрек»

Даша Букина, «Счастливы вместе»

Принцесса Жасмин, «Аладдин»

Тося, «Девчата»

Полумна Лавгуд, «Гарри Поттер»

Баба-Яга в расцвете лет

Снегурочка

Царевна-Лебедь, «Сказка о царе Салтане»

Том Реддл, «Гарри Поттер»

Софи и Маркл, «Ходячий замок Хаула»

A_n_s_y
только что

Ооооо!!!!! Это моя мама!!!! Люблю ее ))))
ЗЫ. Только это Софи и репка. Маркл на других фотках из этого сета.
ЗЗЫ. Я есть на этой фотке, но меня не видно )) лежу на спине в траве и держу палку с пугалом.

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