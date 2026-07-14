20+ душевных фото людей, чье хобби — преображаться в любимых и знакомых всем нам персонажей

Косплееры — это люди, которым приносит особую радость и счастье создавать и примерять на себя образы любимых персонажей. Ради этого они готовы тратить долгие часы своей жизни на шитье, возню с клеем, проволокой и паяльником, выдумывать конструкцию прически и грим, тратиться на фотосъемки. И результат получается действительно вдохновляющим — ведь герои наших любимых добрых сказок, мультиков и фильмов получаются у них такими живыми, будто только что шагнули с экрана. Настоящее осязаемое искусство!