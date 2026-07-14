Не,у меня так не работает.После- 2 часа кручусь, потом засыпаю - и тут же звонит будильник!!🤬🤣🤣
16 комиксов и историй о маленьких радостях, которые и дарят нам счастье
У всех свои ежедневные ритуалы и способы прийти в себя после работы. Все мы получаем и дарим любовь по-разному. Кто-то радует себя ароматной выпечкой, отдыхом на диване с книжкой, прогулкой на свежем воздухе, согревающим душем, а кто-то просто звонит любимой маме. На самом деле один душевный разговор с семьей или стакан теплого молока перед сном иногда творят чудеса. Мы попытались «поймать» и запечатлеть эти светлые мгновенья, которые моментально поднимают настроение. Главное — вовремя их заметить.
Те самые сладкие часы сна, после того, как вдруг проснулся среди ночи и понял, что время до будильника еще есть
Что бы кто не говорил, а бабушкина окрошка летом — настоящее спасенье!
Бывают такие дни, когда небо яснее, лужайка зеленее, и фортуна будто бы даже улыбается нам
Конечно, лучше иметь про запас, но можно забыть. Меня выручает приложение, чтобы, в случае чего, быстро пополнить, а не остаться на остановке. 😅
- Возвращалась из командировки домой на поезде. На одной станции стояли полчаса. Глазела в окно, а там местные мальчишки резвились. Заметили, что я за ними наблюдаю, и тут же оживились. Пацанам лет по 11–13. Жестами показали, что предлагают сыграть в камень-ножницы-бумагу. Следующие десять минут они сначала играли между собой, а потом победителя подсаживали, чтобы он оказался на уровне вагонного окна, и он играл со мной. Когда поезд не тронулся, мальчишки еще какое-то время бежали следом и махали мне рукой. Какое же хорошее настроение они мне подарили!
Приятно, когда заказ доставляют в самый нужный момент
Здорово, что есть повод для радости. Но если это доставка, обычно ведь пишут, когда ждать. 🤔
Даже после самого трудного дня бежишь домой, когда знаешь, что тебя ждут
- Муж увлекается фотографией, и я часто дарю ему всякие примочки для аппаратов. Сама в этом не очень разбираюсь, но стараюсь ориентироваться на его поисковые запросы. А он будто раскусил это и оставляет мне намеки. Недавно был его день рождения, и за месяц до него он начал искать фотоаппараты моментальной печати. Выбрала подходящую модель, купила, подарила — муж счастлив. Знала бы я, для чего ему этот фотик понадобился. Теперь он ловит самые неудачные моменты моей жизни, а потом расклеивает снимки по всему дому. Утром нашла на столе записку от него и распечатанное фото. В записке: «Какая же ты у меня красивая. Люблю тебя. Завтрак на кухне». А на фото я лежу поперек кровати с лицом бедного мамонта, прической а-ля «лев Бонифаций», высунутым языком и тонкой струйкой слюны сбоку. И все-таки это любовь!
...с лицом бедного мамонта
- Я бы посмотрел !
...прической а-ля «лев Бонифаций»
- Льва видел, но ещё бы посмотрел!
...высунутым языком и тонкой струйкой слюны сбоку
- Я сам так сплю, ничего удивительного, стоматологи нас заждались....
И все-таки это любовь!
ДА ИМЕННО!
© Карамель / VK
Когда дома любят не красивую картинку, а настоящего человека за ней — в любо виде, не вопреки недостаткам, а вместе с ним
Те, кто водят машину знает то чувство, когда на всех светофорах успеваешь проехать на зеленый. В этот момент ощущаешь себя избранником судьбы!
Есть понятие «зеленая волна», соблюдая скоростной режим чаще всего попадаешь именно на зеленый. Меня папа научил-професстональный шофер ❤️
- Ехала на днях в такси — настроение на нуле, куча проблем, да еще и с подругой в переписке повздорили — расплакалась. Таксист это заметил. Сначала неловко поерзал, потом предложил включить что-нибудь бодрящее. Я промолчала. Он пристроил на держатель телефон и поставил на ютубе караоке-версию песни из мультика «Шрек». Сперва подпевал сам — довольно приятным голосом, поглядывая то на дорогу, то на меня через зеркало. С припева я к нему подключилась, и песню мы допели уже вместе. Вышло как-то душевно, и мне правда немного полегчало. Поставила пять звезд.
Маленькая спонтанность иногда становится причиной большой радости
- Сижу как-то в общаге, залипаю в ноут, и тут раздается настойчивый стук в дверь. Открываю — стоит парень с пакетом картошки и сковородкой. Смотрит на меня и спрашивает: «А можно я вам картошечки пожарю?» Общага научила меня ничему не удивляться, поэтому я пропустила его на кухню, решив, что это какой-то прикол. Все пыталась понять, в чем подвох, пока он чистил картошку, резал ее, высыпал на сковородку с маслом. Успокоилась и поверила в искренность, только когда картошечка уже оказалась у меня на тарелке, а он пожелал приятного аппетита и ушел. Может, это было задание в какой-нибудь игре, но меня такие игры вполне устраивают.
Иногда быть в моменте — это и есть настоящее счастье
Комплимент от незнакомого человека иногда скрашивает день. Да и вообще, женская поддержка бесценна
- Обожаю своего начальника! Он внедрил метод «помидора» и заставляет меня по нему работать. Например, если у меня сейчас время отдыха, он делает все, чтобы я по-настоящему отключилась от работы и отдохнула. На днях заметил, что я вместо обеда сижу за ноутом и пашу. Подходит и говорит: «Аня, я тебя сию же секунду уволю, если ты немедленно не пойдешь на обед! Так что бегом обедать, минимум на полчаса!» Именно из-за таких людей и любишь свою работу.
У меня была лишь одна работа, где можно было спокойно пообедать. Официального перерыва не было, просто сотрудники отлучались по очереди в течение дня, всё было в норме. В других местах, чего только не было. Могли вообще не пустить, требовали отчитаться, если выходишь из здания (в законный перерыв), приходилось просить разрешения, чтобы отлучиться. А на предыдущей работе, за обеденный перерыв (который не оплачивался и полагалось два раза по полчаса), ещё и тюкали, если посмеешь посидеть дольше 10 минут. Этот начальник в истории, просто супер правильный и адекватный, что достойно уважения.
Иногда подурачиться — это лучшее, что можно сделать для себя
Ну, сейчас 95 % мамаш в телефоне залипают,а когда с ребенком что-то случается -все вокруг виноваты
А чем вы радуете себя? Если вдруг вам сегодня нужна еще порция позитива, то мы всей редакцией к вашим услугам. Утверждать, что эти подборки сделают ваш день лучше, было бы слегка самоуверенно, но уверены, что они заставят вас хотя бы улыбнуться: