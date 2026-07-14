16 комиксов и историй о маленьких радостях, которые и дарят нам счастье

У меня была лишь одна работа, где можно было спокойно пообедать. Официального перерыва не было, просто сотрудники отлучались по очереди в течение дня, всё было в норме. В других местах, чего только не было. Могли вообще не пустить, требовали отчитаться, если выходишь из здания (в законный перерыв), приходилось просить разрешения, чтобы отлучиться. А на предыдущей работе, за обеденный перерыв (который не оплачивался и полагалось два раза по полчаса), ещё и тюкали, если посмеешь посидеть дольше 10 минут. Этот начальник в истории, просто супер правильный и адекватный, что достойно уважения.