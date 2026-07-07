14 светлых историй о женской дружбе, которая началась там, где никто не ожидал

Настоящая подруга не всегда приходит из беззаботного детства. Иногда ее приносит общая очередь на кассу, случайная встреча в метро или глупая ссора в комментариях. Бывает, сначала вы спорите за свободный столик в кофейне или делите одно рабочее место, искренне терпеть друг друга не можете. А через пять лет вместе выбираете обои в ее новую квартиру, качаете на руках ее первенца и смеетесь над тем, как все начиналось. Жизнь пишет лучшие сценарии. Здесь вы найдете 14 смешных и добрых историй о женской дружбе, которая началась вопреки всему, и каждая согреет даже в самый пасмурный день.