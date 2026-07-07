14 светлых историй о женской дружбе, которая началась там, где никто не ожидал
Настоящая подруга не всегда приходит из беззаботного детства. Иногда ее приносит общая очередь на кассу, случайная встреча в метро или глупая ссора в комментариях. Бывает, сначала вы спорите за свободный столик в кофейне или делите одно рабочее место, искренне терпеть друг друга не можете. А через пять лет вместе выбираете обои в ее новую квартиру, качаете на руках ее первенца и смеетесь над тем, как все начиналось. Жизнь пишет лучшие сценарии. Здесь вы найдете 14 смешных и добрых историй о женской дружбе, которая началась вопреки всему, и каждая согреет даже в самый пасмурный день.
- Я ехала на машине продлевать визу. Наш визовый центр находится немного на выселках: если добираться на общественном транспорте, потом приходится ещё минут пятнадцать идти пешком вдоль дороги. Еду и вижу — в ту сторону бредет девушка. Предложила подвезти. Слово за слово, так и подружились! Выяснилось, что нас ещё и зовут одинаково. До сих пор дружим и постоянно смеёмся, что я её буквально на улице подобрала.
- Пришла на пляж одна позагорать. Мимо мужчины проходят и ехидно так улыбаются. Я себя оглядела, вроде все в порядке. Тут ко мне подбегает девушка и без лишних прелюдий выдает: «А сколько берешь за килограмм?». А дело было в том, что я устроилась прямо под объявлением: «Дыни оптом. Недорого». Посмеялись тогда до слез, и дружим уже пять лет. Дыни, кстати, обе с тех пор не покупаем.
- Подруга-коллега по работе познакомила со своей подругой. Та собралась переезжать в столицу, искать работу. Я ей нашла на своей фирме хорошую работу, 12 лет вместе работали, дружили: и по мужикам, и по горам пешком, и горе делили. Она познакомила меня с будущим мужем, а я приложила руку к организации её свадьбы. Мы из разных стран, познакомились в 28 лет, а по-настоящему сдружились после 30. А когда у меня родилась двойня, она прилетала ко мне в гости, чтобы помочь понянчить малышей. Настоящая родственная душа.
«Четыре подруги. Сначала в 1972 году, а затем снова в 2024-м.»
- Перед Новым годом я решила составить карту желаний и наклеила туда случайную фотку из интернета: три счастливые подруги лежат на траве. А уже в феврале я попала на большую тусовку, где было около 15 девчонок. Именно там я встретила двух девушек, которые стали мне невероятно близки. Визуализация определенно сработала на все сто!
- Сцепились в комментах под постом про воспитание — я одно, она поперёк, слово за слово, уже на личности перешли. Я в бешенстве полезла в её профиль найти, чем поддеть, — а там фотки с того же двора, где я выросла. Тот же садик, та же ржавая горка. Пишу в личку: «ты чё, с Гагарина, что ли?». Выяснилось, что в детстве в одной песочнице ковырялись. Договорились встретиться «выяснить отношения» в кафе, и просидели четыре часа. Теперь ржём, что интернет нас сперва стравил, а потом и познакомил.
- Я тогда только устроилась на нормальную работу и решила сделать жениху королевский подарок: втихаря скопила денег и купила нам билеты на концерт его обожаемой рок-группы в VIP-зону. Думала, прыгать от счастья будет. Ага. Весь вечер у него было такое лицо, будто его притащили туда насильно. Финальный аккорд случился, когда я захотела пить и попросила взять попкорн — я его обожаю, и благоверный прекрасно об этом знал. На что он громко, на весь холл, выдал: «Тут цены конские, обойдешься. Могла бы и поэкономнее быть, раз на билеты потратилась!». Мне стало так стыдно, стою, слезы на глазах наворачиваются. И тут стоящая рядом девчонка в косухе покупает самый большой стакан попкорна, две колы, протягивает всё это мне и говорит моему парню: «Слышь, экономист. Если у тебя нет денег порадовать свою девушку, это сделаю я. Свободен». В общем, скандал там был знатный, но концерт мы досматривали уже вдвоем с ней, а с бывшим я рассталась прямо там же. С Анькой мы дружим уже три года, вместе мотаемся по горам и до сих пор этот попкорн вспоминаем. Вот это я понимаю — настоящий подарок судьбы!
«День на озере с моей лучшей подругой (она слева) и моим нынешним мужем»
А правая рука нынешнего мужа на бедре у нынешней лучшей подруги... 🤔
- Смешно, но я нашла свою лучшую подругу через обычный сайт объявлений. 5 лет назад я была одинокой матерью. От нечего делать я просматривала разные посты. Увидела пост молодой мамы, которая только приехала в город и еще не завела друзей. У меня мелькнула мысль связаться с ней, но я ее отбросила. Однако, увидев ее пост снова, написала письмо. И мы поладили. Мы помогали друг другу растить детей, она была моей подружкой невесты, когда я вышла замуж, и поддерживала меня во время вторых родов.
- Вспомнила, как однажды вечером постучалась ко мне соседка и говорит: «Привет, я Лена, давай дружить». Мне было 13, ей 14. В этом возрасте странно было так запросто прийти знакомиться, особенно сразу дружить. Я просто обалдела, но погулять с ней сходила. С тех пор она начала захаживать. То гороха с дачи привезет, то клубники. Угощала все время. А через 10 лет она призналась, что пришла тогда знакомиться из-за того, что парень мой понравился, отбить хотела. Правда, не стала: разонравился, наверное, как и мне. Дружим 17 лет.
- Однажды мне написала девушка. Сказала, что мой муж за ней ехал на машине и делал комплименты. Я не поверила. Точнее, не захотела поверить: у нас медовый год, ремонт, планы на ребёнка. Я ей скандал устроила, написала, что она завидует и лезет в чужую семью. А потом я сама застукала Игоря, точь-в-точь как она и говорила, только уже с другой. Написала ей, вся трясясь: «Простите, вы были правы». И так мы и начали дружить с ней.
Кстати, такое бывает. Под этим единым небом ни одна ложь не может "жить" вечно
«Огромный респект Реддиту за то, что помог мне найти потрясающую компанию друзей»
- Жили с парнем у меня. И вот приезжаю после работы, а там мой дорогой с девицей лет 19. Та в слезы, мужик мой поет, что любит только меня. Девица говорит: «Ты же писал, что у тебя живет сестра!» Я его за дверь вытолкала. Сидим с этой вдвоем, и тут вдруг она мне начинает их переписку показывать. Разводил он ее месяца 3. И чего-то мне так жалко стало и ее, и себя, что пошла я его вещи с балкона выкидывать. Стоим вдвоем, скидываем все его шмотье, смотрю — успокаивается деваха. Итог: послезавтра я у нее свидетельница на свадьбе, встречаюсь с ее старшим братом, лучшие подруги.
- Мою будущую лучшую подругу я сначала сдала охране магазина. Стою в очереди на кассу, а девушка передо мной перекладывает шоколадку из корзины к себе в сумку. Ну я и сказала вслух, громко, чтоб все слышали. Её отвели «поговорить», она белая, чуть не плачет, а на кассе выяснилось, что она просто переложила свою плитку, купленную в соседнем отделе, чек и был в сумке. Мне стало так стыдно, что я догнала её на парковке извиняться. Слово за слово, кофе, и вот дружим седьмой год. До сих пор она говорит: «чуть не опозорила ни за что».
- Ждала друга в парке, купила две шаурмы, а он не пришел, отменил встречу. Я уже на месте, стою с шаурмой в руках, настроение — дно. И вижу, как на скамейке за деревьями сидит грустная-грустная девушка. Я подсела к ней, начала разговор: «Здравствуйте, возможно, я покажусь вам странной, но не разделите ли со мной трапезу?» Она согласилась, мы поели вместе, она рассказала, что парень ее выгнал, дал два дня на вывоз вещей, а ей жить негде вообще. А я как раз с другом должна была встретиться, чтобы он переехал в комнату в квартире, которую я снимаю — моя соседка съехала, и я искала компаньона. Вот так я и стала жить и дружить с моей лучшей подругой.
Вот так не придешь на встречу к подруге, а она найдет себе новую лучшую подругу, еще и сожительницу! Молодчина!!
«Уже 18 лет бок о бок с лучшей подругой»
- Моя коллега приехала в Москву одна, никого тут не знала. А она очень общительная. И в метро сама заговорила с незнакомой девушкой своего возраста. Они подружились, та девушка познакомила её со своими друзьями, и там коллега встретила своего будущего мужа.
Бывают же раскрепощённые и общительные люди, которые вот так легко заводят друзей благодаря "подвешенному языку". 👍
- Забежала как-то в кофейню в жуткий ливень. Внутри народу битком, дышать нечем, и единственный свободный столик — прямо передо мной. Я с облегчением плюхаюсь на стул. И тут ко мне подлетает девушка и заявляет: «Вообще-то занято, я свой шарф на спинку повесила!». Тут меня переклинило, и я пошла на принцип: «Шарф — не человек. Хочешь сидеть — присаживайся рядом, а бронировать тряпочкой пустой стол в переполненном заведении не выйдет». Стоим, обе кипим от возмущения, искры летят, вся очередь на нас во все глаза пялится. И вдруг она так оценивающе на меня посмотрела, хмыкнула и говорит: «Ну и наглая же ты!». В итоге она села напротив. Слово за слово, и мы проболтали там два часа, пока дождь не закончился. Дружим уже седьмой год. Но до сих пор, когда заходим в кафе, начинаем подкалывать друг друга. Я твержу: «Стул тряпкой не займёшь!», а она качает головой: «И как только таких земля носит!»
У Уральских пельменей есть классный номер на эту тему. Точное название не помню. Две девушки эпично ругаются в очереди , а потом идут вместе пить чай.
Вот и получается, что лучшую подругу не выбираешь по анкете. Она сваливается как снег на голову: из очереди, из ссоры, а иногда и из человека, которого ты сперва на дух не переносила. Говорят, женской дружбы не бывает. А потом кто-то покупает тебе тот самый попкорн, сидит с тобой ночь напролет, и понимаешь, что бывает, да еще какая. Теплая, верная, на всю жизнь.
Расскажите, а какая история знакомства у вас?
А если вам понравилась подборка, советуем также не пропустить: