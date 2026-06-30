16 светлых историй о людях, которые решились на мечту — и ни разу не пожалели

А ведь объединяет всех этих людей не смелость и не какой-то особый талант. Просто в какой-то день они перестали тянуть с «когда-нибудь потом», и сделали шаг.

А что у вас давно лежит в графе «потом»? Может, сегодня как раз тот самый день.

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