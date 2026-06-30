16 светлых историй о людях, которые решились на мечту — и ни разу не пожалели
Многие из нас годами говорят себе: «Когда-нибудь потом». Потом сменю работу, перееду, научусь чему-то новому, прыгну с парашютом или просто сделаю то, о чем давно мечтаю. Герои этих 16 историй однажды перестали ждать подходящего момента и решились. И они поняли, что даже один смелый шаг может многое изменить. Эти душевные и светлые сюжеты напоминают о том, что мы всегда можем вернуть себе детскую надежду и дать теплое ощущение, что мы все еще можешь удивить сами себя.
- В 47 лет я наконец исполнил давнюю мечту и получил сертификат дайвера. Мое первое серьезное погружение было на глубину 18 метров. Через год я прошел следующий уровень подготовки и впервые нырнул на 30 метров. А в этом году надеюсь получить квалификацию дайвера-спасателя. В конце года мне исполнится 50. Так что мечты действительно нужно воплощать в жизнь — никогда не поздно.
«Я со школьных времен мечтал прыгнуть с парашютом»
- Я со школьных времен мечтал спрыгнуть с парашютом. Но так как в месте проживания таких возможностей нет, а поехать в другой город и сделать долго мешали различные обстоятельства, то мечта так и оставалась мечтой. Но вот, наконец-то, вчера 9.05.26 в 42 года я впервые в жизни осуществил прыжок с парашютом. Это кайф! Теперь хочу ещё! И буду, как только представится возможность! Огромное спасибо инструкторам и спортсменам!
Никогда не любил это дело на службе. Мало того, что нужно встать ультра рано после того, как вчера весь день укладывали купола, так ещё и после прыжка понимаешь, что сегодня опять всё повторится. И, да, самый страшный прыжок - второй! :)
- Я бросила душный офис, выучилась на повара и попала на стажировку в самый пафосный ресторан города. Клиенты обожали фирменный соус шефа, но он держал рецепт в тайне. Однажды я задержалась в подсобке. Слышу на кухне шум, заглянула — там шеф. Увидев меня, он резко спрятал руки за спину, а потом отбросил пластиковую бутылку с обычным кетчупом, которая с грохотом покатилась по полу. Выяснилось, что это и был еще чудо-соус, которые он переливал в фирменные баночки.
Почему-то у тех, кто бросил предыдущую работу - всегда душный офис)
- В 38 лет я ушел из программистов в реставраторы мебели, так как устал от пикселей, захотелось работать руками. Снял крошечный гараж. Первым заказом был облезлый комод от старенькой учительницы, который все советовали выбросить. Я неделю снимал слои старого лака, дышал пылью, мозоли сорвал. А под грязью оказался потрясающий массив духа с клеймом мастера начала прошлого века. Когда возвращал его хозяйке, она заплакала, а у меня внутри будто щелкнуло: я наконец-то на своем месте. Сейчас ко мне очередь на три месяца вперед, и я впервые за годы засыпаю с улыбкой.
Даже вручную отциклевать можно за день. Или он каждый слой лака отдельно снимал?
«Я давно уже мечтал купить гамак. Наконец-то решился! Я счастливый мальчик»
- Я лет с двенадцати бредил компьютерами, но мы жили так бедно, что о собственном ПК я мог только мечтать. Ближе к двадцати твёрдо решил: буду создавать видеоигры. В университете записался на курс компьютерной графики, отпахал его на высший балл, но... понял, что это жутко нудная рутина, от которой сводит челюсть. В итоге в геймдев я не пошёл, но стал обычным программистом. И знаете что? Я абсолютно счастлив. Оказалось, к мечте можно прийти с совершенно чёрного хода, главное — не бросать то, к чему лежит душа.
- Мне 48 лет, и долгое время я был тем самым коллегой, с которым никто не хотел связываться. На работе я вел себя откровенно скверно, пока не узнал, что стою первым в очереди на увольнение. Это был момент ледяного душа. Я изменил свой настрой, начал каждый месяц отправлять боссу отчёты о результатах работы моего отдела, а также стал чаще запрашивать новые задачи или сама предлагать проекты. Полностью переступил через свое эго, изменил отношение к людям, начал заваливать босса идеями и отчетами. Прошло 4 года. Сегодня меня ждет новое повышение.
Конечно, нелегко ладить с людьми, когда не определился, сам ты или сама...
"стал чаще запрашивать новые задачи или сама предлагать проекты"
«В детстве мечтала о собственном троллейбусе. Обещала себе, что буду мыть его каждый день, чтобы он был чистеньким и веселым»
на днях сажусь в автобус, подхожу к водителю оплатить и... там за рулем совсем молоденькая девушка в легкомысленном сарафанчике . кстати вела мастерски , не дергала, к остановке подъезжала плавно и аккуратно
- В детстве мечтала о собственном троллейбусе. Обещала себе, что буду мыть его каждый день, чтобы он был чистеньким и веселым. Но взрослая жизнь все изменила: учеба, работа, и мечта забылась. И тут увидела объявление о наборе водителей троллейбуса. Долго размышляла, стоит ли. Муж поддержал меня. Полгода учебы, практики, и я получила «свой» троллейбус. Так вот сбылась моя детская, уже забытая мечта!
- Я прямо сейчас нахожусь в самом эпицентре трансформации. Мне 45 лет, я уже написал заявление на увольнение, и у меня осталась всего неделя в той сфере, которой я отдал последние 23 года жизни. Это не пенсия — я ухожу в собственный бизнес, но перемены огромные. Впервые за очень долгое время у меня не будет гарантированного ежемесячного дохода. Я решился на это сам, потому что, во-первых, нынешняя работа мне больше не интересна. Во-вторых, у нового дела гораздо выше финансовый потолок. Ну и, честно говоря, просто потому, что могу себе это позволить. Я мог бы вообще уже не работать, но мне хочется заниматься чем-то по-настоящему увлекательным и по собственному графику.
- В 50 лет, после череды тяжелых личных потерь, я поняла, что больше не могу оставаться в браке, который давно стал чужим и разрушительным. Годы нерешительности оставались позади. Я приняла непростое решение: оставила бывшему супругу наш огромный, требующий постоянных вложений дом, а сама купила небольшую уютную квартиру. И ни разу об этом не пожалела. Сейчас, возвращаясь вечером назад, я иногда по привычке ловлю секундную тревогу, но её тут же сменяет волна чистого блаженства. Я открываю дверь собственного жилья, где меня ждут любимые кошки, и чувствую абсолютный покой. Сделать шаг к личной свободе и душевной гармонии никогда не поздно.
«Хобби моей знакомой, которое превратилось в бизнес»
«Не паниковать!»
- Работала на телевидении. Проекты интересные, коллеги отличные, а внутри почему-то долго скребли кошки. И всё изменил один случайный вечер. Шла с работы по шумной улице и вдруг заметила на проезжей части маленькую игрушечную коровку. Решила спасти: не бросать же её под колёсами. Наклонилась, подняла, и тут за спиной детский голос: «Сестрёнка, сестрёнка, это же моё! Это мой дружок, у меня ещё жираф и козочка есть. Спасибо, что не оставила её на дороге». Тут подбежал и старший брат, еле, видно, мальца догнал. А малыш возьми да и реши подарить коровку мне. Насупился, настоял на своём, ну как тут откажешь. Так она у меня и осталась. А эта случайная встреча, эта детская искренность взяли и перевернули всё у меня в голове. Та коровка до сих пор со мной, а вот жизнь моя стала совсем другой: я уехала из мегаполиса в деревню. Теперь преподаю в сельской школе, вожусь с потрясающими детьми и радуюсь настоящим коровам на лугу. Это и была моя настоящая мечта.
- Я с самого детства верю, что абсолютно всего в жизни можно добиться простой верой в себя и упорством. И нет, вселили эту веру в себя не родители, а один человек. Потеряв в пожаре все, включая собственную память, человек не отчаялся. Он полгода работал в шахматном клубе за возможность спать на полу в каморке уборщиц и за пару бутербродов в день, да двум картошинам. Он 3 года преподавал детям шахматы. Выбрался из этого и, спустя 10 лет, открыл школу-интернат. Место, где с такими ребятами действительно хорошо обращаются. При всем этом он не потерял себя, не зазнался, и всего добился исключительно своим трудом. Все возможно! Главное — делать!
- Я закончила университет и окончательно поняла, что это не мое, не то, чем я хочу заниматься. Долго жалела, что после школы не пошла, как мечтала всю жизнь, в медицинский. Эта мысль прям ела меня изнутри, я постоянно об этом думала. Потом в один день я взвесила все за и против и поняла: лучше я попробую поступить, буду намного старше своих одногруппников, буду учиться почти 10 лет, чем всю оставшуюся жизнь жалеть о том, чего не сделала. В этом году мне исполнилось 25, я поступила в медицинский. Первое время было очень неловко — по сравнению с другими я уже пенсия. А потом выяснилось, что в группе есть женщина 48 лет, и мы сразу стали держаться вместе. Выяснилось, что она тоже решила исполнить мечту детства, но набиралась смелости дольше, чем я. Ее история меня очень вдохновила — я аж в себя больше поверила. И, знаете, совершенно не жалею, что все-таки решилась.
- Муж не верил в мою мечту. Когда я сняла помещение под кондитерскую студию, он только крутил у виска. Спорить не было сил, и я просто пахала. Через пару месяцев настал такой день, что заказов выше крыши, я вообще не успевала. Ноги гудели так, что до двери студии я еле доковыляла. И меньше всего на свете хотелось сейчас таскать эти тяжёлые коробки с мукой и отмывать кухню. Открываю дверь, захожу, а там всё убрано. Чисто, прям до блеска. Коробки аккуратно сложены у стенки, а посреди кухни стоит мой муж. В моём фартуке, том самом, со смешными оборками, и отмывает венчики от миксера. Обернулся, весь красный: «Я всё ещё за нас боюсь, если честно. Но смотреть, как ты над коржами засыпаешь, уже не могу. Буду по вечерам коробки твои таскать и посуду мыть. Ну давай, неси свои формы». И вот стою я с ключами в руке и понимаю: не зря. Не зря всё бросила и поставила на себя. Студии уже два года, заказов не продохнуть, и каждое утро, заходя в свою — свою! — кухню, я думаю одно: всё-таки решилась. И ведь получилось.
Фартук со смешными оборками теперь ваш главный семейный оберег и символ успеха! 😂 Потрясающая история. Муж, конечно, золото: бояться за двоих, но всё равно прийти таскать коробки и мыть кухню и есть настоящая опора. Вы невероятно сильная, кондитерская студия заслуженная награда за ваш труд!
- Где-то с 11 лет я хотела писать песни. Теперь я хип-хоп-ботаник, создающий свой собственный, нишевый жанр, а также записываю вокал для других и сочиняю песни. Я не богата, но мне весело и денег хватает, так что, думаю, я живу как мечтала.
А ведь объединяет всех этих людей не смелость и не какой-то особый талант. Просто в какой-то день они перестали тянуть с «когда-нибудь потом», и сделали шаг.
А что у вас давно лежит в графе «потом»? Может, сегодня как раз тот самый день.
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