Я работала вожатой в летнем лагере и истории оттуда греют сердце спустя десятилетия

Хоть дети и приезжают в лагерь отдыхать, у нас все равно есть уборки корпусов, дежурства в столовой и актовом зале. И далеко не все дети готовы помогать. Одна девочка так вообще полсмены не ходила на дежурства: то плохо себя чувствует, то срочно надо готовиться к мероприятию, а однажды заявила, что у нее вообще-то день рождения. Мы переполошились, подумали, что забыли, потому что мы обычно такие даты отмечаем и для каждого именинника по традиции готовим специальное поздравление. Для нее пришлось все сочинять на скорую руку, даже раздобыли праздничный кекс. А на родительском дне я узнала от ее мамы, что у нее день рождения зимой, и девочка нас просто обвела вокруг пальца. И так почти в каждой смене находился особый кадр, которого невозможно было забыть.