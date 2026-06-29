Хах я в юности мечтала поехать вожатой в лагерь😅 Мечта не сбылась, но в целом думаю оно и к лучшему, а то я слишком интроверт для такого
Я работала вожатой в летнем лагере и истории оттуда греют сердце спустя десятилетия
Каждое лето я собираю ребенка в детский лагерь, и каждый раз это целая эпопея: собрать чемоданы, не забыть справки, успокоить бабушек. Недавно обсуждала эти хлопоты со своей давней подругой Машей. А она вдруг тепло улыбнулась и сказала: «Поверь, отправить ребенка на каникулы в лагерь — это ерунда. Вот быть там вожатой — это настоящий квест! Сначала думаешь, что это будет простая работа, но не тут то было. Только искренние светлые улыбки детей напоминают, зачем ты вообще приехал». Я решила послушать ее вожатские байки, и вот что она мне рассказала.
- На первом курсе института решила я подзаработать денег. Вакансий для студентов без опыта было немного, и тут на глаза мне попалось объявление о наборе в школу вожатых. Я часто присматривала за младшей сестрой, опыт кое-какой присмотра за детьми имеется. Записалась на курсы, прихватив с собой подружку со словами: «Да ничего сложного там нет! Солнце, свежий воздух, природа, да знай себе играй с детишками в мяч». Какая же я была наивная! Вместо теплого моря, реальность окатила меня ледяной водой в первый же день.
Мне достался отряд из почти тридцати десятилеток. К вечеру первого дня я окончательно сорвала голос, пытаясь их построить, двое потеряли зубные щетки, а одна девочка плакала, потому что хотела домой. Спать я легла часа в три ночи, а в восемь утра уже нужно было бодро будить отряд на зарядку. Тогда я всерьез подумывала собрать вещи и уехать на ближайшей электричке. Но гордость и знакомство с симпатичным физруком из спортивного отряда не позволили.
Через пару дней я втянулась, и лагерная жизнь заиграла новыми красками. Выяснилось, что вожатые — это тоже большая и дружная тусовка со своими страстями и романтикой. Первой вожатской любовью стал тренер спортивного отряда. Все девчонки из педсостава сохли по нему. На одной из дискотек он подошел ко мне и пригласил на медляк. Я уже представляла, как мы назовем наших детей. Но вдруг он наклонился к моему уху и заговорщически прошептал: «Слушай, ты так безумно похожа на свою старшую сестру Наташу! Мы с ней в школе вместе учились. Скинь мне ее номер». Мои романтические иллюзии разбились вдребезги под вожатский аккомпанемент, зато сестра потом долго подкалывала меня этой историей. Бывали в лагере и другие курьезы на почве симпатий, но уже у моих подопечных.
Заметила, что одна девочка сидит грустная около корпуса. Решила узнать, что случилось, ну она и выдала, что познакомилась с мальчиком. Весь день они гуляли, играли, а сейчас на танцах нос от нее воротит. Утешала, как могла. Утром смотрю, а он к ней с шоколадкой. Оказалось, что диджеем у нас на танцах работает какой-то старший парень из его компании, и он всегда младших подкалывает. Паренек решил, что его новая подруга еще не готова к шуткам друга, и не придумал ничего лучше, чем сделать вид, что знать ее не знает. Да, иногда детская логика ставила меня в тупик, но есть и истории, в которых их находчивость меня просто восхищала.
Хоть дети и приезжают в лагерь отдыхать, у нас все равно есть уборки корпусов, дежурства в столовой и актовом зале. И далеко не все дети готовы помогать. Одна девочка так вообще полсмены не ходила на дежурства: то плохо себя чувствует, то срочно надо готовиться к мероприятию, а однажды заявила, что у нее вообще-то день рождения. Мы переполошились, подумали, что забыли, потому что мы обычно такие даты отмечаем и для каждого именинника по традиции готовим специальное поздравление. Для нее пришлось все сочинять на скорую руку, даже раздобыли праздничный кекс. А на родительском дне я узнала от ее мамы, что у нее день рождения зимой, и девочка нас просто обвела вокруг пальца. И так почти в каждой смене находился особый кадр, которого невозможно было забыть.
Так а почему сразу родителям девочки не позвонили узнать, когда у нее день рождения? Ну если есть подозрения что ребенок в целом отмазывается от работы и врет
Однажды в отряде был парнишка, который все время донимал вожатых. Я решила, что он просто вредный. Прошли годы, и тут он мне пишет и спрашивает: «А ты знаешь, почему я тебя постоянно задирал?» Я подумала, что в любви признается, у нас разница в возрасте небольшая, а он так свою сестру защищал. Она была младше и слабее, поэтому он нарочно строил из себя крутого перца, чтобы ее оставили в покое. На свидание мы кстати тоже сходили. Неожиданно оказалось, что из самого раздражающего мальчишки лагеря вырос очень приятный молодой человек. К слову, его смена стала самой дождливой за все время моей работы, и поэтому самой сложной.
Вот не понимаю кстати, как можно ходить на свидания с бывшими учениками, подопечными... в общем с теми, кого ты видел детьми в школе или вот в лагере. Видела здесь же историю от молодой преподши, которая встречалась с бывшим учеником после окончания школы.. Как-то фу, если честно
Целыми днями приходилось сидеть в корпусе, а детей надо было постоянно как-то развлекать. Мы с моей напарницей уже все знакомые нам игры перебрали, нарисовали с отрядом стен-газету, даже устроили мини-концерт и конкурс талантов. И вот в один из дней уже совсем замаявшись, говорю: «Ну, давайте снова в крокодила». Все играли без особого энтузиазма и тут очередь дошла до одного пацана. Он встает, начинает изображать рэпера. Ребята наперебой выкрикивать имена всех модных исполнителей. И тут одна девочка подняла с пола листочек с фантом и говорит: «Слушайте, тут вообще-то загадан Вольфганг Амадей Моцарт». Мы лежали со смеху всей комнатой. И так родилась игра в нашем отряде: «Придумай новую профессию знаменитости». Сочиняли, кто мог бы кем работать, голосовали и даже рейтинг составили.
Я считаю, что вожатый — одна из самых творческих профессий. Каждый день нужно что-то придумывать, креативить, сочинять, рисовать. Историй из актового зала и с репетиций детских номеров у меня вагон и маленькая тележка, но одни ребята смогли меня по-настоящему удивить. Как-то перед полдником я зашла в актовый зал и обомлела: нашу деревянную декорацию разломали. Виновников, разумеется, и след простыл. Выхожу вся в слезах и иду к воспитателю объяснять, что наш ночной труд испорчен. Через 10 минут заходим в зал уже вдвоем, а там пацаны из старшего отряда прибивают декорации обратно. Они увидели, что я вышла вся в слезах, решили глянуть, что там в зале. Быстро нашли инструменты в хозблоке: клей, молоток, гвозди. За час так ювелирно починили и укрепили конструкцию, что она стала прочнее прежней.
Мои родные никогда не понимали, почему после первого лета в лагере я больше никогда не брала по две смены подряд. Тетя даже однажды заявила: «Работа вожатого — это сплошной затянувшийся курорт за чужой счет. Что ты там делаешь целыми днями? Загораешь, ешь запеканку и с детьми играешь, а могла бы побольше смен взять и матери помочь». На самом же деле за красивой картинкой скрывается колоссальная ответственность. Ты отвечаешь за тридцать человек в режиме 24/7. У тебя нет возможности просто закрыть дверь комнаты и забыть о них или уйти домой после шести вечера — ты на посту всегда, даже когда спишь вполглаза, прислушиваясь, не топает ли кто-то по коридору. К концу своей первой смены я разбиралась в людях лучше, чем дипломированный HR с десятилетним стажем. К слову, непослушными могут быть не только дети.
Какие стратегические многоходовочки разворачивались во время ночных дежурств — это отдельная история. Как-то вечером, уже после отбоя, я заметила у забора шевеление. Двое взрослых крадучись передавали огромный пакет. Парни из старшего забрали и метнулись в корпус. Я похолодела, буквально влетела в их палату, а там пацаны сидят вокруг чана со свежайшей домашней окрошкой на квасе. Оказывается, мама наготовила окрошки, до родительского дня еще далеко, а сыночку покормить надо. В итоге мы всем отрядом в полночь сидели на полу и разливали окрошку по пластиковым стаканчикам. Это был самый душевный полуночный жор в моей жизни.
Лагерь вообще оказался удивительным местом, где люди раскрываются с самых неожиданных сторон. Эта работа научила меня всему. Из наивной студентки я превратилась в настоящего человека-оркестра: научилась за пять минут шить костюм Нептуна из старой простыни, успокаивать рыдающего из-за неразделенной любви подростка, организовывать концерт из ничего и по-настоящему любить детей, несмотря на бессонные ночи и севшие связки. Я ни на что не променяю этот опыт. Давно не работаю с детьми, но эти воспоминания о лете самые теплые.
А вы когда-нибудь ездили в летний лагерь? Может, у вас тоже есть смешные или трогательные истории из тех времен? А может вы сами работали вожатыми? Делитесь в комментариях!
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Комментарии
я с 11 и до 16 с удовольствием жила в Волне на Таватуе. Сыну сегодня 17. В августе в последний раз поедет в лагерь. В Волне тоже 5 смен пожил