14 ностальгических историй с кухни, где пахло окрошкой на квасе и булькало малиновое варенье

Стоит уловить знакомый аромат домашних пельменей, хрустящей хлебной горбушки или свежих ягод, как мы мгновенно переносимся в яркие детские воспоминания. На кухнях годами хранятся старые чугунные орешницы и трогательные тарелочки с птичками, которые помнят несколько поколений и хранят семейные ценности. Именно из таких теплых реликвий строятся наши простые будни. В этой статье вы найдете 14 теплых воспоминаний людей, для которых кухня в квартире — это хранительница семейных традиций.

Неделю назад сидели со свекровью на кухне, пили чай. Я спросила: «А варенье есть?» Она ответила: «Нет, хранить негде, да и съедаем быстро». Казалось бы, обычный разговор. Я уже давно про него забыла, а сегодня звонит сестра мужа и говорит, что заедет к нам передать гостинцы. Приезжает и привозит клубнику для внучки и баночку еще теплого клубничного варенья для меня. И вот вроде бы мелочь, но меня такие вещи очень трогают. annn_averina

Недавно вспомнилось, как в детстве лепили пельмени. Я просыпалась с утра, а бабушка уже крутила мясо, потом к ней присоединялась я, а после обеда дедушка. И вот мы всей семьей заготавливали пельменей на несколько месяцев вперед. Я рассказала о детских воспоминаниях своему приятелю Нико, а он заявил: «А что нам мешает сейчас поесть пельменей?» И мы решаем лепить пельмени. Правда, ни у кого из нас нет мясорубки. Поделили расходы пополам, я покупаю мясо, Нико покупает мясорубку. И вот он притаскивает ручную мяорубку, я снова впала в ностальгию. В процессе кручения выясняется, что она нормально крутит только при определенном положении толкушки, так что приходится вставать у стола в немыслимые позы. Кое-как справляемся с мясозаготовкой, мясорубка под списание, оказалась одноразовой. Приготовить тесто я никому не доверяю, замешиваю его на столе. Я показываю, как скручивать пельмени, и у Нико сразу получаются маленькие и аккуратные. Количество пельменей устремляется в бесконечность, а тазики с фаршем никак не пустеют. Финал! Варим пельмени. Все, как бабушка учила, лавровый лист, черный перец, соль. И вот результат. © DevonMiles / Pikabu

Мне было лет 5. Проголодалась, залезла на стул, открыла холодильник, а там кастрюля окрошки! Тут сзади бабушка рявкнула: «Куда? Еще не готово, подожди дедушку, у него особый ингредиент». Я аж подпрыгивала от нетерпения. Взрослые еле сдерживали смех. Выяснилось, что в конце дедушка обычно посыпал окрошку своей особой смесью приправ с сушеной зеленью, ведь дети свежий укроп не ели. Старшие внуки давно выросли, а традиция осталась. ADME Влад Ива только что Мне нравится в окрошку налить кефир, нарзан, ложку сметаны и пол ложки горчицы. Вкуснятина. Ответить

В 5 лет гостил летом у бабули с дедулей. И вот в один день приезжают родители с морожкой, но бабуля говорит: «Мороженное холодное нельзя, дай подогрею». Кладет в железную тарелку и на плиту. Проходит минуты две, выдает тарелку, а там тыквенная каша, которую я с утра отказался есть. Я класса до пятого думал, что если нагреть мороженое, получится тыквенная каша. © kampiler / Pikabu Ольга Курпякова только что Морожка? Так называют мороженое? Морошка - это царская северная ягода, буквально "золотая" малина, только намного вкуснее. А мороженое - это мороженое. А превращение мороженого в тыквенную кашу - это, вообще, шедевр. С логикой у этого товарища большие нелады. Ответить

«В детстве, мама варила варенье. Самое вкусное — сладкие пенки, которые на варенье образуются. Потом на белый хлеб с маслом намазывала. И я уплетал за обе щеки, запивая молоком»

В детстве я просто обожала борщ и не ела никаких других супов, кроме него. Моя мама, великая и гениальная женщина, придумала, как решить эту проблему и накормить меня любым супом. Она просто брала и добавляла в тарелку ложку томатной пасты. А я думала, что если красный, значит, точно борщ. © SvetKostr / Pikabu

Больше всего в супе я люблю гущу. Помню, приготовит мама суп, а я уже тут как тут, с тарелкой и голодным взглядом. И всегда кладу себе погуще. Но в конце концов я подумала, какой же это эгоизм! Почему я беру самое вкусное? Другие же тоже хотят лакомиться. И с тех пор я наливала себе один бульон. Я его даже не ела, пила, залпом. Но я делала это ради близких, ради мамы и особенно папы, который после меня всегда вынужден был довольствоваться бульоном. Не помню, сколько это длилось, месяц или год. Знаю только, что конец настал, когда стало ясно: больше всего в супе отец любил бульон. © Amanda.Di / Pikabu Ольга Курпякова только что А я всегда в детстве, и даже сейчас любила и люблю только жидкую часть любого супа, и ещё мясо оттуда или рыбу. Вот гущу, а, особенно, варёные овощи и крупы из супов не люблю, и не ем. Ответить

«Когда был маленький, как и многие дети очень любил грызануть горбушку хлеба. И вот сегодня наткнулся в магазине на тот самый хлеб из детства. Ел его, отгрызая зубами хрустящую корку»

Муж с одиннадцатилетним сыном убирались на балконе и нашли форму для выпечки на газу — орешницу. У меня аж десятки воспоминаний из детства всплыли: как мама на праздники готовила в ней орешки со сгущенкой, полвечера стоя над плитой, как я поспешно ела те орешки, еще горячие, потому что они так восхитительно пахли, что полный рот слюны набирался. Сын очень заинтересовался орешницей, сам нашел в интернете рецепт и попросил помочь приготовить. Несколько часов простояли за готовкой, но в итоге — тот самый заветный вкус из детства, незабываемые эмоции у ребенка и восторг. Однозначно теперь будем почаще вспоминать про орешки. © Мамдаринка / VK Ольга Курпякова только что Да, у родителей тоже осталась такая орешница. Очень вкусные были оттуда орешки. Покупала готовые орешки в магазине и кафе - вкус, увы, совсем не тот. Ответить

Я мама уже не первый год, но до сих пор помню первое блюдо, которое приготовила моя старшая дочь. Это был ее «фирменный омлет», и приготовила она его без моей помощи! Омлет состоял из яиц, колбасы, помидоров, конфет, шоколада и кетчупа. Пригорел, запах стоял не самый лучший, но ведь его приготовила моя дочь. Как же дочь радовалась, когда я нахваливала ее «произведение искусства». Кстати, сейчас она работает поваром в неплохом заведении столицы. Наверное, не зря тогда ручки тянулись к плите. © Мамдаринка / VK

«Вдоль участка растет лесная земляника. Вчера набрала, сидим с мужем едим. Он предложил залить ягоду молоком, ел так в детстве, и ему нравилось»

Я помню, когда только-только появилось такое чудо, как горячие бутерброды, моя бабушка их делала как-то особенно вкусно. Закидывала в духовку, и все сидели ждали на кухне, а потом уплетали, как блюда из мишленовского ресторана. Таких я больше нигде не пробовала и повторить просто нереально. charnayaelena

Настал ягодный сезон. Родители везут с дачи ведрами малину, вишню, смородину, крыжовник. Привозят в воскресенье вечером, и мы до трех ночи всей семьей сидим на кухне, перебирая урожай — выковыриваем косточки, убираем веточки, листики и прочий мусор. Потом часть отправляется в морозилку, часть — в банки на варенье. Терпеть не могу эту возню, но зимой варенье уплетаю за обе щеки, так что результат того стоит. А младший брат на днях не выдержал — опрокинул миску, схватился за голову и заныл: «Зачем нам столько ягод?! За что мне все это?» Чистый крик души, жалко пацана. Отправила его спать, а сама под сериал доделала все сама. © Палата №6 / VK Olga Dubrowski только что Я заготавливала компоты, но делала их очень концентрированными, чтобы нужно было ещё водой разбавлять. Это у меня от мамы, которая говорила: "Зачем воду консервировать?". Помню, открыли мы зимой компот из земляники с черникой, аромат земляники заполнил почти всю квартиру. Слюни потекли до пола. Это так здорово - среди зимы вдруг ощутить запах лета! Ответить

«Вот моя любимая тарелочка из детства. Я помню каждую птичку, каждое яблоко. Из нее ели моя дочка и сын. Семейная, любимая»

В тот год не уродилась картошка, то что всегда считалось семенной, нынче было крупняком. Часто варили, запекали ее, но если попросят начистить на суп, то просто стоишь и чистишь. А бабуся еще приговаривает: «У тебя ручки маленькие, тебе удобнее!» Но в один чудесный вечер дедуся где-то умудрился перехватить сливочного масла и сыра. Запеченную в тот день картошку мы порезали на половинки, положили немного масла и тертого сыра. За всю свою жизнь вкуснее картошки есть мне не доводилось! Помню, мы сидели ели эту картошку с квашенной капустой с лучком, болтали и смеялись. А потом, после вечерних новостей, мы с дедусей выпили еще по кружечке чая с хлебом с маслом. © Opasnyeprivichki / Pikabu

Я повар. Мой муж — самый сложный «клиент». Однажды прихожу домой уставшая, готовить вообще не хочу. Говорю: «Сегодня без ужина, я не в ресурсе». Он спокойно: «Ок, тогда я закажу». Взял и заказал из моего же ресторана. Сидим, едим мою еду, приготовленную моей сменой, и он с серьезным лицом говорит: «Слушай, а вкусно готовят у вас». Я на него смотрю и говорю: «Это вообще-то мои рецепты». Он: «Ну, значит, дома ты халтуришь». vseprokuhnyu

«Моя сестра не любила есть арбуз с хлебом, но бабушка в детстве всегда уговаривала нас есть именно так, поэтому иногда я присылаю ей такие фото, чтобы не забывала»

В детстве я наотрез отказывалась есть творог. Мама решила попробовать накормить меня творогом с помощью сырников. И вот их я уплетала за обе щеки. Однажды сидим мы на кухне, я маме говорю: «Твои сырники были самыми вкусными». Она на меня посмотрела с грустной улыбкой. Оказалось, что их секрет был прост: она добавляла туда манку, потому что денег не хватало, а творог был дороговат. Вот так она его экономила. ADME Влад Ива только что Причём тут экономия. Её добавляют, чтобы они не развалились. Не так разве? Ответить

«Сделала любимую кухоньку в масштабе 1:12. Даже бегала дома измеряла мебель, чтобы сделать один в один»