17 забавных историй о ночной смене, которая обернулась чистым стендапом

Ночная смена редко проходит по плану: пока одни мечтают о теплой кровати, другие собирают коллекцию историй, достойных стендап-сцены. Среди часов, проведенных в борьбе со сном, необычных посетителей и совсем не простых ситуаций неожиданно находятся свои маленькие радости, а коллеги становятся почти родными.