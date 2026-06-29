17 забавных историй о ночной смене, которая обернулась чистым стендапом

Истории
29.06.2026
17 забавных историй о ночной смене, которая обернулась чистым стендапом

Ночная смена редко проходит по плану: пока одни мечтают о теплой кровати, другие собирают коллекцию историй, достойных стендап-сцены. Среди часов, проведенных в борьбе со сном, необычных посетителей и совсем не простых ситуаций неожиданно находятся свои маленькие радости, а коллеги становятся почти родными.

  • Работаю в службе безопасности. Среди коллег есть татарин, с которым мы стали заступать на один пост в ночную смену. Это было гастрономическое испытание. Нескончаемые литры чая плюс различные кондитерские изделия, а также блюда, которые готовила ему на работу жена. Мне было неудобно от такого количества съестного от товарища, поэтому держал планку и тоже приносил с собой что-нибудь к чаю. Но сколько бы печенюх я ни покупал, у него все равно их оказывалось больше. Как итог +7 кг за полгода. Сейчас пока работаем порознь на разных постах. Для меня это возможность отдышаться.
Dissent
только что

Странная стеснительность от того, что напарник по ночам жрёт, как не в себя и вынужден , якобы, включаться в гонку обжорства.

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  • Работаю на заводе. Перед сменой на склад влетает директор и трясет накладными: «Где импортные подшипники?! По бумагам прибыли, на полках нет! До утра не найдете, вычту из зарплаты!» Мужики схватились за головы, давай рыскать. А я схитрил и просто позвонил нашей вахтерше. От тети Вари ничего не скроется, она как раз отработала смену, так что должна была все видеть и знать. Она громко зевнула в трубку и выдала: «Да тю на твоего директора! Сказали же, что все подшипники в шестой блок утащили». Мы бегом перенесли эти ящики. Надо было видеть лицо директора!
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«Задания ночной смены»

  • Пошла на работу в ночную смену. На улице уже темно, а у меня предчувствие какое-то странное. Выхожу из подъезда, и вдруг слышу тихое, невнятное: «Не иди!» Подпрыгиваю, оборачиваюсь — а там глаза светятся. Мамочки, как же я бежала тогда! И только на работе до меня дошло, что это просто собака дворовая зевнула.
maler_f_470
  • Работала на продуктовом складе в ночные смены. Как-то руководство объявило, что у нас теперь будут для ночных смен бесплатные обеды. Договорились с какой-то столовой. Народ сначала отнесся не очень доверчиво, но потом привыкли, удобно. Прошли новогодние праздники, 3 января вышли на очередную смену. Тут к бригадиру подходит охранник и говорит, что обеды не привезли. Бригадир удивился, ведь заявку он подал вовремя, стал звонить в ту фирму, ругаться. А выяснилось, что от их услуг руководство нашего склада отказалось. Бригадир стал звонить по начальникам, никто трубку не берет, праздники же. Дозвонился наконец-то до директора. Тот ему обиженным тоном заявил, что они устроили цирк с бесплатными обедами, чтобы приманить народ на работу. Дальше бригадир просто орал: «Людей-то предупредить можно было?! Вы же знали все. Спокойно приняли у меня заявку. Люди ничего с собой не взяли. У меня 15 человек на 12-часовую ночную смену без обеда, да и ближайшие магазины все уже закрыты. Если через 4 часа не будет еды, то закрываю склад и распускаю всех по домам, сами грузите свои фуры». В итоге часа через два бригадир съездил до круглосуточного магазина, закупил на всех лапши быстрого приготовления да сосисок за счет фирмы.

«По приходу на работу обнаружил на кухне»

Dissent
только что

Какая свеженькая история, прямо с пылу, с жару раскопано АДМЕ.

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  • Hаботали на заводе с ночными сменами по 12 часов. Поскольку по ночам вся работа шла как-то медленнее, чем днем, был заведен порядок, что ночью полбригады уходят в раздевалку и спят с 00.00 до 3.00, а с 3.00 до 6.00 спит вторая половина. Потом сменился директор по персоналу, новый пришел, стал закручивать гайки, проверки по ночам устраивать... Ну, наши перестали уходить из операторной, спали прямо под столами. И вот ночью как-то не было работы вообще, полегли все, и вдруг звонит телефон у сменной инженерши, та, не открывая глаз, трубочку сымает, глаза тут же распахивает и шипит на всю операторную: «Девочки, облава!» Охрана снизу позвонила, предупредила. Операторная у нас высоко располагалась, пока проверяющие до нас добрались, вскочили все. Проверяющие входят — в операторной кипит работа, все с папками туда-сюда снуют, кто-то по клавиатуре барабанит, кто-то накладные пересчитывает (лица у всех помятые, у кого-то даже пуговица от спецухи на лбу отпечаталась), но все в делах! Проверяющие ушли. А мы потом долго папки с документами искали, которые спросонья не туда распихали, куда надо.
Ольга Курпякова
только что

Сначала прочитала: "палки с документами", вроде бы не в ночную смену работаю, но сегодня понедельник, так что всё возможно 😁

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  • Когда я работала в ветеринарной клинике в ночную смену, ко мне ночью на прием приехал мужчина с кошкой: «Она издает какие-то странные звуки, днем такого не было. Она у меня первый день, а сейчас спать легли и она начала так делать, я испугался, что с ней?» Кошечка просто мурчала.
bogdanova_vet
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только что

Инопланетянин спалился- наши с младых ногтей знают эту кошачью фичу.

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«Коллеге было скучно ночью на работе»

  • Работал на предприятии. Должен был появиться в нашем цеху главный акционер — считай что владелец завода. Ну, всем раздают свеженькие чистые спецовки, каски, чтобы к утру все оделись во все идеально чистое и устроили показуху. Я на смену опоздал, поэтому о кипише особо не знал, спецовку новую тоже не получил. Ночь не задалась. Где-то в первом часу ночи, грохнулся в резервуар с эмульсолом под разведение — весь угвазданный выполз. Ночью на подъеме стола заклинило станок, полез в приямок смотреть. Вытащил осколок бетона, что попал под винт, еще и ободрался — рукав разодрал. Красавец! Утро, идем со смены, а тут навстречу толпа в белых касках — тот самый акционер со всем начальством. Работники чистенькие, а тут... я. Потом этот акционер устроил страшенный нагоняй всем и вся и основные его слова: «Что вы мне тут показуху устраиваете? У вас в ночь только один человек работал, а остальные сидели, чтобы не испачкаться!»
  • Когда мне было 20, я работала официанткой и захотела накопить на айфон. Однажды я пошла на ночную смену и моя соседка по общаге сказала: «Прикинь, какой-нибудь мужик тебе даст 10 тыс. чаевых». Я ответила: "Я тогда сразу завтра пойду айфон покупать (мне не хватало как раз 10 тыс.). И именно в ту ночь уже под утро один из гостей дал мне ровно столько чаевых. На следующий день я купила айфон. Больше таких чаевых мне никто никогда не давал. Я в шоке до сих пор!
batrakova_julia
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только что

Возможно спалила подарок вселенной на мелочное желание.

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«Моя замечательная жена позаботилась, чтобы следующие 12 часов на работе я был сыт»

  • Работала молоденькая девчонка — Отдел технического контроля. Ночью, понятно, спать хочется. Попросилась: «Дядь Саш, я у тебя в бандарке на лавочке посплю. А если наша бригадир пойдет с проверкой, ты разбуди меня». «Ладно. Спи спокойно». Где-то в середине смены, гляжу, идет ее начальница. Я мухой в бандарку, разбудил Ленку. Та подорвалась, и типа матрицы проверяет. Пошел опять на свое рабочее место. Подходит Светлана Николаевна: «Саш, ты Лену мою не видел?» Я, со спокойной душой: «Она там, у меня, матрицы проверяет». Заходим в бандарку — Лена уже в полный рост дрыхнет на лавочке.
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только что

Что это - трижды упомянутая " бандарка". Может там банданы мастерят?

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  • Экстренная ситуация. Надо оповещать людей по телефону (200 человек где-то). Пришлось на работе выйти в ночную смену после отработанной дневной. И вот уже 4 утра, последний номер, по которому надо позвонить. Поднимает трубку сонный голос, и я от усталости неконтролируемо ору в трубку: «Сладких снов!» — и бросаю трубку. Так стремно было перезванивать, что отправила человеку смс.

«Часто люди звонят в дверной звонок днем, пока я сплю. Поэтому моя жена повесила это объявление»

«Не звоните! Муж отсыпается после ночной смены».

  • На работе у админа совсем истерлись мягкие резинки на наушниках. Дома разбирал шкаф и нашел новые резинки. В ночную смену обновил ему наушники, а утром наслаждался зрелищем, как маглы удивлялись и обсуждали невиданное чудо. Приятно быть волшебником.
  • Работаю на предприятии. В час ночи начальник цеха ворвался к нам в операторскую и давай орать, мол, кто саботирует работу? Оказалось, каждый раз, когда он шел мимо склада, оттуда раздавалось игривое «мяу». А фамилия у него — Окотов. Пригрозил лишить премии всю смену, если шутник не найдется. Все бросились искать этого кота с фонариками. А я схитрил и на складе полез в шкаф — сразу понял, в чем прикол. Там лежал старый электронный сигнализатор заднего хода от погрузчика, и его кто-то случайно придавил коробкой. От вибрации соседнего компрессора он периодически включался и выдавал звук, удивительно похожий на кошачий вопль. Я принес находку начальнику, тот сначала не поверил, а когда сигнализатор снова «замяукал» у него в руках, только махнул рукой. После этого мужики еще неделю подкалывали: ну что, Петрович, кота-то хоть домой забрал?
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