Странная стеснительность от того, что напарник по ночам жрёт, как не в себя и вынужден , якобы, включаться в гонку обжорства.
17 забавных историй о ночной смене, которая обернулась чистым стендапом
Истории
29.06.2026
Ночная смена редко проходит по плану: пока одни мечтают о теплой кровати, другие собирают коллекцию историй, достойных стендап-сцены. Среди часов, проведенных в борьбе со сном, необычных посетителей и совсем не простых ситуаций неожиданно находятся свои маленькие радости, а коллеги становятся почти родными.
- Работаю в службе безопасности. Среди коллег есть татарин, с которым мы стали заступать на один пост в ночную смену. Это было гастрономическое испытание. Нескончаемые литры чая плюс различные кондитерские изделия, а также блюда, которые готовила ему на работу жена. Мне было неудобно от такого количества съестного от товарища, поэтому держал планку и тоже приносил с собой что-нибудь к чаю. Но сколько бы печенюх я ни покупал, у него все равно их оказывалось больше. Как итог +7 кг за полгода. Сейчас пока работаем порознь на разных постах. Для меня это возможность отдышаться.
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- Работаю на заводе. Перед сменой на склад влетает директор и трясет накладными: «Где импортные подшипники?! По бумагам прибыли, на полках нет! До утра не найдете, вычту из зарплаты!» Мужики схватились за головы, давай рыскать. А я схитрил и просто позвонил нашей вахтерше. От тети Вари ничего не скроется, она как раз отработала смену, так что должна была все видеть и знать. Она громко зевнула в трубку и выдала: «Да тю на твоего директора! Сказали же, что все подшипники в шестой блок утащили». Мы бегом перенесли эти ящики. Надо было видеть лицо директора!
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«Задания ночной смены»
Весь список дел выглядит как анекдот. Но, особенно, меня впечатлило "поминать масло" 😅😂🤣
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- Пошла на работу в ночную смену. На улице уже темно, а у меня предчувствие какое-то странное. Выхожу из подъезда, и вдруг слышу тихое, невнятное: «Не иди!» Подпрыгиваю, оборачиваюсь — а там глаза светятся. Мамочки, как же я бежала тогда! И только на работе до меня дошло, что это просто собака дворовая зевнула.
maler_f_470
- Работала на продуктовом складе в ночные смены. Как-то руководство объявило, что у нас теперь будут для ночных смен бесплатные обеды. Договорились с какой-то столовой. Народ сначала отнесся не очень доверчиво, но потом привыкли, удобно. Прошли новогодние праздники, 3 января вышли на очередную смену. Тут к бригадиру подходит охранник и говорит, что обеды не привезли. Бригадир удивился, ведь заявку он подал вовремя, стал звонить в ту фирму, ругаться. А выяснилось, что от их услуг руководство нашего склада отказалось. Бригадир стал звонить по начальникам, никто трубку не берет, праздники же. Дозвонился наконец-то до директора. Тот ему обиженным тоном заявил, что они устроили цирк с бесплатными обедами, чтобы приманить народ на работу. Дальше бригадир просто орал: «Людей-то предупредить можно было?! Вы же знали все. Спокойно приняли у меня заявку. Люди ничего с собой не взяли. У меня 15 человек на 12-часовую ночную смену без обеда, да и ближайшие магазины все уже закрыты. Если через 4 часа не будет еды, то закрываю склад и распускаю всех по домам, сами грузите свои фуры». В итоге часа через два бригадир съездил до круглосуточного магазина, закупил на всех лапши быстрого приготовления да сосисок за счет фирмы.
«По приходу на работу обнаружил на кухне»
- Hаботали на заводе с ночными сменами по 12 часов. Поскольку по ночам вся работа шла как-то медленнее, чем днем, был заведен порядок, что ночью полбригады уходят в раздевалку и спят с 00.00 до 3.00, а с 3.00 до 6.00 спит вторая половина. Потом сменился директор по персоналу, новый пришел, стал закручивать гайки, проверки по ночам устраивать... Ну, наши перестали уходить из операторной, спали прямо под столами. И вот ночью как-то не было работы вообще, полегли все, и вдруг звонит телефон у сменной инженерши, та, не открывая глаз, трубочку сымает, глаза тут же распахивает и шипит на всю операторную: «Девочки, облава!» Охрана снизу позвонила, предупредила. Операторная у нас высоко располагалась, пока проверяющие до нас добрались, вскочили все. Проверяющие входят — в операторной кипит работа, все с папками туда-сюда снуют, кто-то по клавиатуре барабанит, кто-то накладные пересчитывает (лица у всех помятые, у кого-то даже пуговица от спецухи на лбу отпечаталась), но все в делах! Проверяющие ушли. А мы потом долго папки с документами искали, которые спросонья не туда распихали, куда надо.
Сначала прочитала: "палки с документами", вроде бы не в ночную смену работаю, но сегодня понедельник, так что всё возможно 😁
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- Когда я работала в ветеринарной клинике в ночную смену, ко мне ночью на прием приехал мужчина с кошкой: «Она издает какие-то странные звуки, днем такого не было. Она у меня первый день, а сейчас спать легли и она начала так делать, я испугался, что с ней?» Кошечка просто мурчала.
bogdanova_vet
«Коллеге было скучно ночью на работе»
- Работал на предприятии. Должен был появиться в нашем цеху главный акционер — считай что владелец завода. Ну, всем раздают свеженькие чистые спецовки, каски, чтобы к утру все оделись во все идеально чистое и устроили показуху. Я на смену опоздал, поэтому о кипише особо не знал, спецовку новую тоже не получил. Ночь не задалась. Где-то в первом часу ночи, грохнулся в резервуар с эмульсолом под разведение — весь угвазданный выполз. Ночью на подъеме стола заклинило станок, полез в приямок смотреть. Вытащил осколок бетона, что попал под винт, еще и ободрался — рукав разодрал. Красавец! Утро, идем со смены, а тут навстречу толпа в белых касках — тот самый акционер со всем начальством. Работники чистенькие, а тут... я. Потом этот акционер устроил страшенный нагоняй всем и вся и основные его слова: «Что вы мне тут показуху устраиваете? У вас в ночь только один человек работал, а остальные сидели, чтобы не испачкаться!»
- Когда мне было 20, я работала официанткой и захотела накопить на айфон. Однажды я пошла на ночную смену и моя соседка по общаге сказала: «Прикинь, какой-нибудь мужик тебе даст 10 тыс. чаевых». Я ответила: "Я тогда сразу завтра пойду айфон покупать (мне не хватало как раз 10 тыс.). И именно в ту ночь уже под утро один из гостей дал мне ровно столько чаевых. На следующий день я купила айфон. Больше таких чаевых мне никто никогда не давал. Я в шоке до сих пор!
batrakova_julia
«Моя замечательная жена позаботилась, чтобы следующие 12 часов на работе я был сыт»
- Работала молоденькая девчонка — Отдел технического контроля. Ночью, понятно, спать хочется. Попросилась: «Дядь Саш, я у тебя в бандарке на лавочке посплю. А если наша бригадир пойдет с проверкой, ты разбуди меня». «Ладно. Спи спокойно». Где-то в середине смены, гляжу, идет ее начальница. Я мухой в бандарку, разбудил Ленку. Та подорвалась, и типа матрицы проверяет. Пошел опять на свое рабочее место. Подходит Светлана Николаевна: «Саш, ты Лену мою не видел?» Я, со спокойной душой: «Она там, у меня, матрицы проверяет». Заходим в бандарку — Лена уже в полный рост дрыхнет на лавочке.
- Экстренная ситуация. Надо оповещать людей по телефону (200 человек где-то). Пришлось на работе выйти в ночную смену после отработанной дневной. И вот уже 4 утра, последний номер, по которому надо позвонить. Поднимает трубку сонный голос, и я от усталости неконтролируемо ору в трубку: «Сладких снов!» — и бросаю трубку. Так стремно было перезванивать, что отправила человеку смс.
«Часто люди звонят в дверной звонок днем, пока я сплю. Поэтому моя жена повесила это объявление»
«Не звоните! Муж отсыпается после ночной смены».
- На работе у админа совсем истерлись мягкие резинки на наушниках. Дома разбирал шкаф и нашел новые резинки. В ночную смену обновил ему наушники, а утром наслаждался зрелищем, как маглы удивлялись и обсуждали невиданное чудо. Приятно быть волшебником.
- Работаю на предприятии. В час ночи начальник цеха ворвался к нам в операторскую и давай орать, мол, кто саботирует работу? Оказалось, каждый раз, когда он шел мимо склада, оттуда раздавалось игривое «мяу». А фамилия у него — Окотов. Пригрозил лишить премии всю смену, если шутник не найдется. Все бросились искать этого кота с фонариками. А я схитрил и на складе полез в шкаф — сразу понял, в чем прикол. Там лежал старый электронный сигнализатор заднего хода от погрузчика, и его кто-то случайно придавил коробкой. От вибрации соседнего компрессора он периодически включался и выдавал звук, удивительно похожий на кошачий вопль. Я принес находку начальнику, тот сначала не поверил, а когда сигнализатор снова «замяукал» у него в руках, только махнул рукой. После этого мужики еще неделю подкалывали: ну что, Петрович, кота-то хоть домой забрал?
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А вот истории про 20+ заводчан, чья жизнь бурлит похлеще, чем металл в плавильной печи.
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