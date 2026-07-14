18 светлых историй и фото о пушистых героях, которым не нужны плащи и маски

Домашние животные не только приносят нам радость от общения с ними, но и заботятся о нашем благополучии. Они находятся рядом, когда мы в них нуждаемся, оберегают нас от неприятностей и как никто другой умеют слушать и оказывать поддержку одним своим присутствием.

Повадилась ко мне подруга в гости захаживать на чай, живем рядом. Моя кошка-сиамка ее невзлюбила — шипит, рычит, а потом в другую комнату сваливает. Ну, думаю, порода. И вот отошла как-то подруга на балкон позвонить, а я с кухни слышу: «Да ладно тебе, ее Макс скоро сам поймет, с кем связался, я и приберу его к рукам». И тут же злобный шик на кошку: «Кыш отсюда!» Тут до меня все дошло, и на одну подругу стало меньше. ADME Наталья Лавриненкова только что А я б зашла, сказав:" мы поняли с кем связались. Давай, чеши отсюда..кыш, кыш.." летела б на пиночках долго.. Ответить

Моя кошка ушла гулять и долго не возвращалась, а ей ночью положено быть дома. Я была на нервах, в итоге разревелась. И тут собака тоже куда-то делась. Этого еще не хватало. Сижу, места себе не нахожу, и вдруг в дом залетает взъерошенная кошка, а за ней страшно довольная собой собака, и смотрит на меня типа «я молодец?» 19bmv83 Александр только что Для котов нормально исчезать на несколько дней. Не все правда так делают. Ответить

Маленький сантехник помогает своему хозяину с ремонтом. Работать с таким пушистым напарником одно удовольствие. Главное не отвлекаться на его неземную милоту

Моя собачка — дворняжка. Но это не делает ее какой-то плохой. Такой любви я ни от кого не чувствовала. Частенько гуляем на поле, где находятся другие собаки. И обычно хозяева породистых перешептываются и не хотят с нами дружить. Но есть на том поле один безумно красивый алабай. Он у всех в почете, как и его хозяин. Когда одной из чужих собак вдумалось обидеть мою крошку, этот красавец просто подошел, встал на защиту моей собачки и прогнал того пса. Хозяин сказал, что это единственная девочка, на которую обратил внимание его питомец. Порода не главное! © Не все поймут / VK Людмила только что Из всех пород двортерьеры - самые умные. Ответить

Друг уехал в отпуск и попросил пожить у него, приглядеть за кошкой. А она у них такая вредина, что слов нет. Ну я насыпал еду в миску, менял воду, чистил лоток, а кошка на меня ноль внимания. Ночью проснулся от того, что она лижет мне руку. Я аж обалдел, а потом слышу шум из ванной, захожу и вижу, что там подсветка начала искрить, что-то с проводами случилось. Ну я быстро все выключил и утром вызвал мастера. А кошке в тоже день накупил вкусностей и игрушек, она по-прежнему ко мне холодна, но я ей благодарен за бдительность. Кто бы мог подумать, что они такие умные бывают. ADME

Не смотря на милую внешность, этот котик оказался требовательным бригадиром, который следил, чтобы хозяин сделал ремонт в ванной, как положено, а не спустя рукава

У меня был кролик, с которым у нас была очень особенная связь. Однажды я споткнулась о его клетку и повредила ногу. Я в шутку сказала кролику: «Смотри, что ты со мной сделал!» И он тут же начал лизать мою ногу прямо там, где я ушиблась. А еще он всегда чувствовал, когда мне грустно, и прибегал, чтобы прижаться ко мне и утешить. © stitchmidda2 / Reddit Иннокентий Обухов только что Вечер с солавьевым Ответить

Я на днях зашла в лифт с бабушкой и ее очень упитанным чихуахуа. Пес сразу сел передо мной и начал лапой стучать мне по ноге, кивать и улыбаться. Бабушка говорит ему: «Что, понравилась девушка?» Я спросила, можно ли его погладить, раз он просит. На что она ответила: «Да, он у нас любит красивых девочек». eva.nasie

Владелица этого котика работает удаленно, и пушистый начальник всегда следит за тем, чтобы она не забывала делать перерыв во время усердной работы

Моя собака — помесь питбуля и таксы. Когда он был еще щенком и валялся на полу в гостиной, перед нашим окном, собралась целая куча бездомных собак, которые подняли шум. Их было 8, и они так громко лаяли, что слушать было невозможно. Тут моя собака встала, просто подошла к двери и завыла. Собаки на улице моментально притихли и разбежались в разные стороны, а мой герой вернулся на свою лежанку и продолжил дрыхнуть. © CollectionTricky3434 / Reddit

У меня была немецкая овчарка, которая помогала мне находить моих кошек, когда они сбегали. Причем, я никак ее специально не дрессировал. Каждый раз, когда одна из кошек пропадала, мне достаточно было просто назвать ее имя и сделать вид, что я сам ее ищу. Моя собака всегда тянула меня в нужном направлении. Это было очень удобно, особенно, когда одна из кошек убежала, увидев сумку-переноску и решив, что ее сейчас повезут к ветеринару. © sea-venom / Reddit Noumen только что Когда я зову своих котов домой, собака тоже их зовёт по-своему. Но искать-не ищет Ответить

У парня немного закружилась голова и он решил прилечь. К нему тут же пришел пушистый медбрат, который проследил, чтобы хозяин строго соблюдал постельный режим

Как-то у нас на даче собака дергала морковку с грядки и ела. Посадили ее на цепь, но морковка продолжала исчезать. Оказывается, мелкая собака выкапывала морковку и носила той, что на цепи. Как они договорились об этом знают только они. snake15877

Я пошла с друзьями на речку и взяла с собой своего лабрадора. Там был обрыв высотой около 7,5 метров с качелей на веревке, с которой можно было прыгать в воду. Я прыгнула, и как только вынырнула, я увидела, как моя собака несется на полной скорости, прыгает и неуклюже приземляется в воду прямо передо мной. По всей видимости, он подумал, что я упала, а не прыгнула, и бросился ко мне на помощь. Мы с друзьями были ОЧЕНЬ горды нашим преданным спасателем. © jirafaconhierba / Reddit Maxipotak только что «…Умчи меня туда ее в качель!…» Ответить

Этот упитанный котик не только заведует книжым магазином, но и проводит по нему экскурсии для клиентов

Каждое утро гуляю с собакой рядом с гаражами. Третий день к ряду она ломится в один из гаражей, где крутится мужичок со своей машиной. Аж скулит как в гараж пустить требует. Я, абсолютно не понимая что происходит с собакой, естественно не пускал ротвейлера к чужому имуществу, мало ли. А сегодня утром вышли — гараж закрыт, ну я со спокойной душой отпустил собаку с поводка, в мяч играем. Когда дверь гаража открылась изнутри (оказалось мужик прикрыл за собой просто), через секунду моя собака была уже там. Пока я лечу, что есть духу за ней, параллельно принося извинения мужику, эта морда гордо выходит из гаража держа в зубах котенка! Как котенок попал в гараж и почему мужик о нем ничего не знал выяснить так и не удалось, а мы отправились домой с новый, худым и грустным, жителем. © Не все поймут / VK Людмила только что Молодцы, что забрали. 👍👍👍😿 Ответить

Я как-то разогревала суп на кухне и забыла. Лежу я в своей комнате, а моя кошка подходит ко мне, пристально смотрит и мяукает. Я подумала, может она свежой воды просит налить. Прихожу на кухню, а там мой супчик кипит вовсю. Она глядит на плиту и мяукает что-то вроде: «Чего смотришь? Выключай скорее свой суп». _marzhanka_s Марта только что "свежой воды" - Алина Г. там идет красная волнистая линия под словом с ошибкой. Запомните: надо просто исправить ошибку, чтобы не позориться. Ответить