19 душевных историй и фото о питомцах, которые приносят в жизнь чистую радость
Животные
03.07.2026
Животные раскрашивают наши серые будни одним только своим присутствием. Они дарят нам свою любовь, тепло и нежность, а иногда развлекают нас своими проказами, которые можно использовать для написания сценария ситкома.
- Мой сосед снизу три месяца жаловался, что я по ночам двигаю шкаф. Я клялся, что сплю. Потом он пришел с женой, оба недовольные. Мы стоим у меня на кухне, тишина. И тут из стены: «гррр-тук». Выяснилось, что мой кот каждый вечер застревал головой в коробке от микроволновки и тащил ее по коридору. Сосед потом неделю называл его мебельщиком.
tihiy.sdvig
- Поехала к бабушке в деревню вместе с собакой. Так моя псюня каждый день усаживалась возле разваленной машины, стоявшей рядом, и не отходила ни в какую. Пришло время уезжать, а я ее оттуда оттащить не могу! Заглянула под днище, а там копошится маленький воробушек. Совсем еще кроха, летать не умеет. И тут до меня наконец-то дошло! Моя умная собака все это время присматривала за ним. Птенчик, видимо, выпал из гнезда, а она сидела рядом и охраняла его от деревенских котов. Уехать в тот день мы, конечно, не смогли — пришлось остаться и спасать птаху.
ADME
«Мы купили нашей старенькой собаке коляску. Кошка решила, что это и ее коляска тоже»
- Долго не могли понять, откуда в доме появляются комары. На двери сетка висит, все окна с сетками. Ответ пришел вместе с пушистой кошачьей моськой. Комары садились на кота и, когда он заходил в дом, успешно сходили на своей остановочке.
tatarenya
- Сегодня наблюдала, как мужчина, похожий на Геракла, вывел на травку щенка немецкой овчарки, вот это чудо с ушами, с целью научить командам:
— Арни, ну мы же договаривались...
Арни просто обнимал лапами ногу хозяина и смотрел на него восторженными глазами. Хозяин сдался, отдал вкусняшку шерстяному другу, и они пошли куда-то в сторону счастья. Арни ни с кем не договаривался.
piano_margo
«Я сейчас просто не могу справиться с таким количеством милоты»
- Когда мне звонит телефон, моя собака слушает, что я отвечу. Она очень ждет курьеров. Если звучат фразы: «Вы уже приехали?», «Да, сейчас минутку», — она срывается, бежит впереди меня, сама открывает входную дверь и летит к калитке. Конечно, ее никто на улицу не выпускает, но ей важно стоять рядом и встречать их.
sovirael
- Я работала в цветочном магазине. Подъехали двое, выбрали букет. Один из них сидел на переднем сидении, я подала ему цветы. Тут позади него высунула нос собачка, а он этого не заметил. Я такая:
— Ух ты, какой сладкий! Кусаешься?, — мужик уставился на меня и говорит:
— Н-н-нет...
— А если я поглажу, не укусит?
— А, вы собаке что ли? Я думал, что у меня спрашиваете.
Его друг, который сидел рядом, так смеялся, что чуть не стукнулся о руль.
racer7448
«Его зовут Йонас. И как вы можете судить по его круглому животику и перепачканным усам, он любит покушать»
- Моя мама отмыла один раз в чашке осу, которая увязла в варенье, и выпустила ее. Так они после этого летали к нам несколько месяцев всей компашкой из 18 штук. Даже не жужжали в нашу сторону, кушали культурно свое варенье из крышечки и улетали.
olgadeyne.photo
- Как-то давно увидела во дворе коробку, внутри которой пищал котенок. Приволокла домой, искупала, накормила, села думать, что делать дальше, так как сама жила на съемной квартире. Через час раздался звонок в дверь. На пороге стоял мальчишка с собакеном на поводке. В глаза робко заглядывает и спрашивает, не я ли забрала котенка. Выяснилось, что он его нашел, посадил пока в коробку, а сам побежал домой, договариваться с мамой. Договорился, вернулся, а коробки нет. Благо, кто-то из соседей видел, как я несла ее к себе. Пацан искал квартиру по подъезду и нашел. Конечно, вернула сокровище. Потом часто видела, как они втроем во дворе гуляли: мальчик, пес и кот.
aliya.sharipbaeva
«Он открыл для себя радость играть с текущей струйкой воды, но не понимает, как эта штука работает»
- Сегодня, в 2 часа ночи, ко мне в комнату медленно заехал компьютерный стул. Под ним застряла черепаха.
devil_wearssneakers
- Муж ушуршал на пару дней в другой город. Вся кровать досталась мне. Я думала, что буду спать звездой по центру матраса, а спала на самом краю, поджав ноги. Потому что мой 5-килограммовый кот, на самом деле никакой не кот, а лось. Как он умудрился откатить меня к краю — загадка, но звездой по центру матраса спал он.
mariia__kubrak
- Собакен моей сестры часто тусит у нас, потому что сестра любит путешествовать. Спит он всегда со мной, к мужу не идет под бок, хотя муж всегда раньше меня засыпает. И пока я не лягу в кровать, ждет меня и спит где-то поблизости. Сначала я думала, что он меня просто больше любит и со мной помягче спать, но потом почитала про собак... Похоже, он считает меня самым слабым звеном стаи и считает, что меня нужно охранять
franky_fitzgerald
«Он надулся на меня за то, что я не разрешаю ему залезть на стол и играть с нами в настольную игру»
- Дача. Жара +35. Ищем кота. Не находим. Ладно, думаю, спрятался от жары. Пойду, налью себе холодненького. Открываю холодильник, а эта шерстяная зараза там на нижней полке!!! Вытащила. Закрыла холодильник. Сидит рядом, орет, чтобы дверцу открыла и запустила его назад.
ljybovnica_demona
- У нас на работе кошки живут, и иногда заходят в офис, но мы не разрешаем, иначе начальство будет возмущаться. И вот иду я по коридору, навстречу мне начальник, а рядом с ним кошка. Он ее не видит. Я говорю: «Не поняла, ты чего тут лазишь?» Он аж приостановился. Я, правда, показала на кошку и сказала, что это я ей. Он посмеялся.
olga_zolotyh
- Покормил кота, сел сам поесть. Кот пошел и напакостил в прихожей. Пока убирал за ним, кот залез на стол и съел мою колбасу из тарелки.
pxshic
Разве можно довольствоваться только одной подборкой о питомцах? Ну, конечно, нет! А посему, вот еще несколько статей о пушистиках, которые скрасят ваш день:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
14 историй о встречах выпускников, которые напомнят, какими озорными девчонками и мальчишками мы были
Истории
28.05.2026
Я попробовала готовить 2 раза в месяц — и вот что из этого вышло
Авторские колонки
06.06.2026
19 историй из кафе и ресторанов, где гости и персонал подарили друг другу впечатлений на год вперед
Истории
02.05.2026
18 арендаторов, превративших сдачу квартир в историю, которую нарочно не придумаешь
Истории
06.05.2026
18 занятных историй про наведение порядка, которые бодрят не хуже путевки в санаторий
Истории
26.06.2026
20+ теплых детсадовских историй, над которыми до сих пор смеется вся родня
Интересное
07.05.2026
17 жизненных историй о том, что каждый день с родственниками — это настоящий сериал
Истории
07.04.2026
14 человек, чьи отношения с деньгами привели к занятным историям
Истории
15.05.2026
18 душевных фото и историй о котиках, которые наполнили дом приятным топаньем лапок
Животные
14.05.2026
20+ живых историй о покупке жилья и простых радостях в новых стенах
Истории
06.04.2026
15 человек, которые в ресторане задали жару больше, чем стейк на сковородке
Истории
11.04.2026
18 добрых историй о людях, чьи слова и поступки сделали лучше даже самый пасмурный день
Истории
03.05.2026