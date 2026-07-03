19 душевных историй и фото о питомцах, которые приносят в жизнь чистую радость

Животные раскрашивают наши серые будни одним только своим присутствием. Они дарят нам свою любовь, тепло и нежность, а иногда развлекают нас своими проказами, которые можно использовать для написания сценария ситкома.

Мой сосед снизу три месяца жаловался, что я по ночам двигаю шкаф. Я клялся, что сплю. Потом он пришел с женой, оба недовольные. Мы стоим у меня на кухне, тишина. И тут из стены: «гррр-тук». Выяснилось, что мой кот каждый вечер застревал головой в коробке от микроволновки и тащил ее по коридору. Сосед потом неделю называл его мебельщиком. tihiy.sdvig natalia kotova только что А потом он убирает коробку на место Ответить

Поехала к бабушке в деревню вместе с собакой. Так моя псюня каждый день усаживалась возле разваленной машины, стоявшей рядом, и не отходила ни в какую. Пришло время уезжать, а я ее оттуда оттащить не могу! Заглянула под днище, а там копошится маленький воробушек. Совсем еще кроха, летать не умеет. И тут до меня наконец-то дошло! Моя умная собака все это время присматривала за ним. Птенчик, видимо, выпал из гнезда, а она сидела рядом и охраняла его от деревенских котов. Уехать в тот день мы, конечно, не смогли — пришлось остаться и спасать птаху. ADME Кузя только что И тоже кормил все эти дни воробушка? Ответить

«Мы купили нашей старенькой собаке коляску. Кошка решила, что это и ее коляска тоже»

Долго не могли понять, откуда в доме появляются комары. На двери сетка висит, все окна с сетками. Ответ пришел вместе с пушистой кошачьей моськой. Комары садились на кота и, когда он заходил в дом, успешно сходили на своей остановочке. tatarenya Caleb Vivas только что Хорошо что комары, а не блохи или клещи Ответить

Сегодня наблюдала, как мужчина, похожий на Геракла, вывел на травку щенка немецкой овчарки, вот это чудо с ушами, с целью научить командам:

— Арни, ну мы же договаривались...

Арни просто обнимал лапами ногу хозяина и смотрел на него восторженными глазами. Хозяин сдался, отдал вкусняшку шерстяному другу, и они пошли куда-то в сторону счастья. Арни ни с кем не договаривался. piano_margo

«Я сейчас просто не могу справиться с таким количеством милоты»

Когда мне звонит телефон, моя собака слушает, что я отвечу. Она очень ждет курьеров. Если звучат фразы: «Вы уже приехали?», «Да, сейчас минутку», — она срывается, бежит впереди меня, сама открывает входную дверь и летит к калитке. Конечно, ее никто на улицу не выпускает, но ей важно стоять рядом и встречать их. sovirael

Я работала в цветочном магазине. Подъехали двое, выбрали букет. Один из них сидел на переднем сидении, я подала ему цветы. Тут позади него высунула нос собачка, а он этого не заметил. Я такая:

— Ух ты, какой сладкий! Кусаешься?, — мужик уставился на меня и говорит:

— Н-н-нет...

— А если я поглажу, не укусит?

— А, вы собаке что ли? Я думал, что у меня спрашиваете.

Его друг, который сидел рядом, так смеялся, что чуть не стукнулся о руль. racer7448

«Его зовут Йонас. И как вы можете судить по его круглому животику и перепачканным усам, он любит покушать»

Моя мама отмыла один раз в чашке осу, которая увязла в варенье, и выпустила ее. Так они после этого летали к нам несколько месяцев всей компашкой из 18 штук. Даже не жужжали в нашу сторону, кушали культурно свое варенье из крышечки и улетали. olgadeyne.photo Тоня только что Разведка прошла не очень удачно,но терпимо Ответить

Как-то давно увидела во дворе коробку, внутри которой пищал котенок. Приволокла домой, искупала, накормила, села думать, что делать дальше, так как сама жила на съемной квартире. Через час раздался звонок в дверь. На пороге стоял мальчишка с собакеном на поводке. В глаза робко заглядывает и спрашивает, не я ли забрала котенка. Выяснилось, что он его нашел, посадил пока в коробку, а сам побежал домой, договариваться с мамой. Договорился, вернулся, а коробки нет. Благо, кто-то из соседей видел, как я несла ее к себе. Пацан искал квартиру по подъезду и нашел. Конечно, вернула сокровище. Потом часто видела, как они втроем во дворе гуляли: мальчик, пес и кот. aliya.sharipbaeva

«Он открыл для себя радость играть с текущей струйкой воды, но не понимает, как эта штука работает»

Сегодня, в 2 часа ночи, ко мне в комнату медленно заехал компьютерный стул. Под ним застряла черепаха. devil_wearssneakers Александр только что комнату проветривал часа три?😂 Ответить

Муж ушуршал на пару дней в другой город. Вся кровать досталась мне. Я думала, что буду спать звездой по центру матраса, а спала на самом краю, поджав ноги. Потому что мой 5-килограммовый кот, на самом деле никакой не кот, а лось. Как он умудрился откатить меня к краю — загадка, но звездой по центру матраса спал он. mariia__kubrak Елена Есина только что Что там всего то 5 кг. У моего 7, и то помещаемся Ответить

Собакен моей сестры часто тусит у нас, потому что сестра любит путешествовать. Спит он всегда со мной, к мужу не идет под бок, хотя муж всегда раньше меня засыпает. И пока я не лягу в кровать, ждет меня и спит где-то поблизости. Сначала я думала, что он меня просто больше любит и со мной помягче спать, но потом почитала про собак... Похоже, он считает меня самым слабым звеном стаи и считает, что меня нужно охранять franky_fitzgerald

«Он надулся на меня за то, что я не разрешаю ему залезть на стол и играть с нами в настольную игру»

Дача. Жара +35. Ищем кота. Не находим. Ладно, думаю, спрятался от жары. Пойду, налью себе холодненького. Открываю холодильник, а эта шерстяная зараза там на нижней полке!!! Вытащила. Закрыла холодильник. Сидит рядом, орет, чтобы дверцу открыла и запустила его назад. ljybovnica_demona

У нас на работе кошки живут, и иногда заходят в офис, но мы не разрешаем, иначе начальство будет возмущаться. И вот иду я по коридору, навстречу мне начальник, а рядом с ним кошка. Он ее не видит. Я говорю: «Не поняла, ты чего тут лазишь?» Он аж приостановился. Я, правда, показала на кошку и сказала, что это я ей. Он посмеялся. olga_zolotyh