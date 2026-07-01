12 книг с летней атмосферой, со страниц которых доносится запах спелой земляники и шум моря
Мы еще были школьниками, когда нас приучили, что лето — это не только время для отдыха, но и идеальный момент, чтобы читать. Сейчас мы все уже взрослые, списки книг на каникулы уже давно изучены, но не теряйте надежды, мы уже создали для вас свою подборку добрых, солнечных книг с атмосферой лета, которые можно почитать в отпуске.
«Лето, бабушка и я», Тинатин Мжаванадзе
Очень позитивная, солнечная, вкусная летняя книга. Сразу хочется на море и свежих абрикосов. Особенно она понравится тем, кто в детстве часто проводил каникулы вместе с любимой бабулей. На время прочтения ты как будто переносишься в другой мир, и вот тебе немногим больше десяти, вокруг так много всего интересного, столько всего хочется попробовать и узнать, а главное, что рядом строгая, но такая любимая и заботливая бабушка.
Взяла эту книгу с собой на дачу. Бабуле нужно было помочь по саду, а мне смена обстановки на несколько дней не помешает. Лежу после прополки на траве, домашний лимонад пью, читаю «Лето, бабушка и я», а вокруг настоящее лето — пахнет нагретой травой, бабушка во дворе ягоды перебирает на варенье — счастье! Я сидела до темноты, пока меня не позвали ужинать в третий раз.
«Ежевичное вино», Джоан Харрис
Книга, которая цепляет с первых страниц. Во-первых, повествование начинается от имени напитка — необычно, правда? Во-вторых, автор хорошо владеет словом: живописное описание природы, яркие воспоминания о персонажах, забавные ситуации из детства, а еще много размышлений о жизни и стремлениях. Книга будто пропитана теплой ностальгией и солнечным светом. Оторваться очень сложно.
«Такая невозможная жизнь», Мэтт Хейг
Поначалу может показаться, что ее будет очень сложно читать, рассказ начинается довольно грустно и сложно не сопереживать главной героине. Книга, правда, пылилась на тумбочке пару месяцев, пока я не закинула ее в чемодан как отпускное чтиво. Отпуск: Кемер, солнышко светит, я сижу на веранде отеля с книжкой в руках, пью айс латте. Прям зачиталась, ничего вокруг не слышу. Решила, что нужно в уборную отойти, отрываю глаза от книги, а турок с хитрым прищуром мне прямо в лицо тычет счет. Я не поняла, оплатила же кофе сразу. А он, жук эдакий, решил о гостье позаботиться и, чуть стакан пустел, менял его на новый. Так и пришлось оплачивать дополнительные три напитка.
В книге мы наблюдаем за жизнью пожилой женщины, каждый день которой похож на предыдущий. Достаточно грустно и серо. Пока в определенный момент она не оказывается на солнечном острове. Радостно наблюдать, как в жизнь этой женщины возвращаются яркие краски. Очень трогательная и душевная история. Идеальна для теплых летних вечеров.
«Тайная жизнь пчел», Сью Монк Кидд
Это первая большая работа автора в мире литературы — и как точно она попала в самое сердце читателей. Книга рассказывает нам о молодой девушке и ее подруге, которые, после череды обстоятельств, решили сбежать туда, где они смогут начать новую жизнь. И так и происходит, с этого момента абсолютно все меняется. Очень хорошая, светлая, добрая книга о женщинах, обществе, понимании и поддержке. Кстати, в 2008 году по сюжету книги был снят одноименный фильм — 7,2 по оценкам IMDb.
«Цветочная лавка на перекрестке судеб. Каждый цветок хранит чью-то историю», Юкихиса Ямамото
Книга захватывает с первой главы. Спокойная, добрая, трогательная история о девушке, которая рискнула бросить привычную жизнь и устроилась работать в цветочный магазин. С этого момента она открывает для себя совершенно новый, яркий и особенный мир. Гости лавки доверяют ей свои истории, а она взамен не просто создает букеты, а буквально учится говорить на языке цветов, где даже мелкие детали имеют значение. Хорошая история, которая читается на одном дыхании.
«Идеальная пара», Элин Хильдебранд
Любители детективов, эта книга добавлена в подборку специально для вас. На солнечный остров посреди Атлантического океана прибывает влюбленная пара, чтобы с большим размахом отпраздновать свадьбу. Однако мероприятие приходится отложить, так как всего за пару часов до церемонии с подружкой невесты происходит несчастье.
Прекрасный легкий детектив, живописные описания солнечного острова и сюжет, от которого будет крайне сложно оторваться.
«Алые паруса», Александр Грин
Я понимаю, что все мы здесь собрались, чтобы добавить парочку новых хороших книг в свой список для чтения. Но, друзья, как же не добавить в летнюю подборку «Алые паруса»? Чудесная добрая сказка со счастливым концом, которая дарит нам веру в мечту и не теряет своей актуальности уже много десятков лет.
«Что случилось этим летом», Тесса Бейли
У меня есть лайфхак: если мне вдруг захотелось немного обострить чувства, ощутить романтику, силу юношеской любви, со всеми неловкими ситуациями, сомнениями и сумасшедшей влюбленностью, — я читаю подростковый роман. «Что случилось этим летом» подарит вам именно то, что я описала. Богатая наследница Пайпер живет веселой и беззаботной жизнью — модные сумочки, платья от кутюр, вечеринки и окружение таких же молодых людей вокруг. И все бы так и продолжалось, если бы в один день отчим не отправил ее вместе с младшей сестрой в маленький рыбацкий городок, чтобы немного они немного задумались о своем образе жизни. Тут-то она и встречает местного рыбака Брендана, и история закручивается по всем канонам жанра.
«Симон», Наринэ Абгарян
В небольшом армянском городке Берд уходит из жизни 80-летний каменщик Симон. Попрощаться с ним приходят очень многие, в том числе женщины. У многих из них важная часть жизни была связана с Симоном. Об их судьбе и идет повествование этой доброй книги, которая точно не оставит вас равнодушными. Честно, я плакала на каждой главе — это очень нежный и душевный роман.
«Золотая муха», Иоанна Хмелевская
Еще один детектив в нашей подборке. Здесь уже из серии легких ироничных детективов. Я, кстати, люблю брать подобную литературу в отпуск — интересный сюжет, хороший слог, неожиданная развязка, да еще и атмосфера лета и моря. По сюжету героиня отправляется на побережье Балтийского моря на поиски «солнечного камня» — янтаря. Я вот так увлеклась описанием янтарных поисков, что зачитала книгу буквально до дыр. Вечером оставила ее на балконе отеля. Ночью просыпаюсь оттого, что балконная дверь приоткрыта. Не поняла. Тихонько заглядываю туда... а там при свете луны сидит муж, подсвечивает страницу телефоном и шепчет: «Да ладно! Не может быть, чтобы это он...» Раз уж развязка смогла удивить моего скептически настроенного на такую литературу мужа, то думаю, и вам понравится.
«Ешь, молись, люби», Элизабет Гилберт
Когда я задумалась о книгах с летним настроением, «Ешь, молись, люби» — первое, что пришло мне в голову. Красивый роман о женщине, которая осознала, что живет не своей жизнью. Она не знает, чего именно хочет, какие цели ставить перед собой, о чем мечтать. Именно для этого она отправляется одна в большое путешествие в Италию, Индию и Индонезию. Параллельно трансформации героини читатель также размышляет о своей жизни. По итогу книга напоминает нам о том, как важно слушать себя, делать то, что приносит тебе удовольствие, и любить.
Помню, как моя подруга Лена (у которой, к слову, не жизнь, а сплошной бразильский сериал) прочитала эту книгу по моему совету. Она все никак не могла определиться с ухажерами. Один — весь такой творческий, второй — надежный, но «скучный». Ленка металась полгода. Звонит мне и выдает: «Так, срочно забирай свою книгу обратно! Я из-за нее не спала всю ночь, зато утром меня ка-а-ак осенило! Хватит с меня этих качелей. Я сделала свой выбор и теперь, точно как Лиз, знаю, чего хочет мое сердце».
«Мои яблочные дни», Мелисса Да Коста
Аманда мечтала сбежать от шума и городской суеты, и ей это удалось, когда она переехала в маленький домик в Оверни. И вот однажды среди вещей прежней хозяйки дома она находит садовые календари с особыми заметками. «А почему бы и нет», — решает она и дарит новую жизнь большому цветущему саду. С каждым распустившимся бутоном она чувствует, как печали отступают и внутри нее просыпается надежда.
Как вам подборка? Может хотите добавить сюда еще парочку произведений?
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