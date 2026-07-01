12 книг с летней атмосферой, со страниц которых доносится запах спелой земляники и шум моря

Когда я задумалась о книгах с летним настроением, «Ешь, молись, люби» — первое, что пришло мне в голову. Красивый роман о женщине, которая осознала, что живет не своей жизнью. Она не знает, чего именно хочет, какие цели ставить перед собой, о чем мечтать. Именно для этого она отправляется одна в большое путешествие в Италию, Индию и Индонезию. Параллельно трансформации героини читатель также размышляет о своей жизни. По итогу книга напоминает нам о том, как важно слушать себя, делать то, что приносит тебе удовольствие, и любить.



Помню, как моя подруга Лена (у которой, к слову, не жизнь, а сплошной бразильский сериал) прочитала эту книгу по моему совету. Она все никак не могла определиться с ухажерами. Один — весь такой творческий, второй — надежный, но «скучный». Ленка металась полгода. Звонит мне и выдает: «Так, срочно забирай свою книгу обратно! Я из-за нее не спала всю ночь, зато утром меня ка-а-ак осенило! Хватит с меня этих качелей. Я сделала свой выбор и теперь, точно как Лиз, знаю, чего хочет мое сердце».