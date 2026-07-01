15+ комиксов и историй с тонким юмором о том, что летом люди делятся на два типа

Ощущение, что в теплые летние дни люди обсуждают примерно одни и те же темы: поехать на отдых или подкопить денег, включить кондиционер или просто открыть окно, есть арбуз аккуратными ломтиками или ложкой да еще и со свежим хлебом. И конечно, каждый все равно будет делать по-своему, чтобы не лишать себя маленьких радостей в отпуске или на работе.

Окрошка на квасе или на кефире — вот в чем вопрос. Или может быть, на минералке?

AI-generated image A_n_s_y только что На просекко — беспроигрышный вариант. Ответить

Пожалуй, в каждом офисе летом есть тот, кому жарко, и тот, кому дует

AI-generated image Elina Che только что Мне кондиционер не нравился всегда, но не из-за холода. Он пахнет странно. А когда я узнала, что кондер гоняет по помещению один и тот же воздух, все окончательно встало на свои места - у меня повышенная чувствительность к углекислому газу. Я в закрытом наглухо помещении начинаю задыхаться, голова кружится. Поэтому кондер в жару да, но только если форточка тоже открыта. Ответить

С общественным транспортом, кажется, та же история

Ох уж эти любители ветерка из окошка. В моем направлении все электрички оборудованы кондиционерами. Вот прямо сейчас сижу в электричке, откуда-то дует прохладный воздух, народу почти нет, окошки закрыты. Это я их закрыл, на улице-то жарища, зачем нам ее остужать. И вот появляются два мужика немного за пятьдесят, проходят по всему вагону и открывают все окна.

Я закрываю свое окно, прошу соседей сделать то же самое. За мной сидит парень лет 25 и объясняет бабушкам, что не надо открывать окна, они недоверчиво соглашаются, ведь действительно откуда-то дует прохладный воздух. Вот так мы и едем, два закрытых окна из 18. Народ бубнит об отсутствии кондиционеров. И вот что тут делать? © wimas / Pikabu

Одни из нас планируют отпуск заранее, а другие всегда готовы сорваться с места навстречу приключениям

AI-generated image КолоБася только что Сначала купила, потом советуется 😂 Ответить

Не каждый может похвастаться идеальным летним загаром. И на это есть свои причины

AI-generated image Ola Durd только что А мне так жалко людей,которым приходится что-то выдумывать для загара. Подруг таких достаточно,да и на мужа всегда почти страшно смотреть😂. Ответить

Если одни люди реально знают, как выбирать спелые арбузы, то другие мастерски делают вид

Помню, мы с папой весь день ходили по магазинам, искали мне камертон. Это такая штука, похожая на двузубую вилку, которая при постукивании выдает звук ноты «ля» — мне для музыкальной школы надо было.

Нашли, идем домой. И тут палатка с арбузами. Папа подходит и говорит: «Арбуз, спелый? Сейчас проверим». Достает камертон, щелкает им по арбузу и вслушивается в звук. «Проверив» так пяток арбузов, папа сделал выбор. Продавец смотрел с уважением, а собравшаяся очередь стала упрашивать папу выбрать арбуз и им.

Папа снова достал камертон и «проверил» еще несколько арбузов. Я, обладающая абсолютным слухом и знанием, что камертон всегда выдает один и тот же звук, все это время задумчиво молчала. Потом не выдержала и спросила, может, я чего-то не знаю. А папа ответил: «Да просто настроение хорошее, пошутить решил». Арбуз, кстати, зеленый оказался. © SashaTiss / Pikabu

Что делать на даче летом? Есть два основных ответа на этот вопрос

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У каждого свое мнение насчет того, как надо есть арбуз

AI-generated image villiss только что У меня отец арбуз с хлебом ел. Так и не поняла зачем )) Ответить

Вот скажите, почему на одних людей комары не обращают внимания, а другие только успевают отмахиваться?

Я: «Можешь поймать комара?»

Муж: «Я все могу! Насыпать коту наполнитель, встретить курьера. Я очень могучий!»

Я: «Вон там комар».

Муж хлопает по комару, тот улетает. Муж вяло бродит за ним по комнате пару минут, пока комар окончательно не теряется из виду.

Я: «Ты же сказал, что все можешь».

Муж: «Я-то могу. Просто комар не хочет». © BessyGlass / Pikabu Влад Ива только что Пылесос Ответить

Включить на ночь кондиционер, высунуть ногу из-под легкой простынки или не расставаться с теплым одеялом — интересно, на какой вы стороне

AI-generated image A_n_s_y только что "Игра в бомжа". Делаешь по-возможности минимальную температуру в комнате, укутываешься в одеялко, а температуру тушки регулируешь высовыванием конечностей. Ответить

Одни из нас радостно бегут купаться в любую погоду, а другим всегда кажется, что вода слишком холодная

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Летом приходится делать непростой выбор: махнуть на отдых или еще немного поработать

Моя свекровь ежегодно ездит в отпуск на море. Она будет ныть, просить в долг у всех, но обязательно отправится на отдых летом. Мы с мужем работаем ради будущего, порой по два-три года не бываем в отпуске. А у свекрови накоплений ноль, даже есть долги. И прекрасно живет. Фотки с моря шлет, улыбается в новом платье и шляпке. Вот кто из нас прав: мы с мужем или она? Лучше копить или тратить и радоваться, как свекровь? © Подслушано / Ideer Влад Ива только что Зачем свекрови копить. Она своих детей подняла. Ответить

Если для одних летний дождик — повод лишний раз порадоваться, то другие от него совсем не в восторге

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Летнюю обувь мы тоже выбираем по-разному

Вот есть же везунчики, которые после долгого перелета в жару чувствуют себя просто отлично!

Я раньше никогда не ощущал джетлага — мотался по всему миру от Майами до Сиднея, мог не спать сутками в перелетах и в ожидании пересадки в аэропорту. Всегда чувствовал себя превосходно. А тут возник вынужденный перерыв в пять с лишним лет, когда я не выезжал из своего времени. Недавно я полетел в Японию. Разница во времени 6 часов. Еле после перелета в себя пришел. Длилось это четыре дня из двух недель отпуска. На возраст не похоже, мне 39, держу себя в форме. Просто отвык от перелетов, получается? © Подслушано / Ideer Вредина только что В форме вы или нет, организм все равно скажет свое слово о возрасте. Ответить

Кое-кто из нас вместо романтики с палаткой и гитарой лучше бы выбрал более комфортный отдых

AI-generated image Jrmjayay только что Ну так готовиться надо к походу, в том числе морально. Ответить

А вот еще одна статья на летнюю тему. В ней вы найдете 18 добрых историй о каникулах у бабушки, где пахло вишневым компотом и малиной с куста.