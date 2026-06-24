12 душевных книг, ради которых хочется отменить все планы и выключить телефон

В романе «Змейские чары» описан мир, где магия и древние силы реально влияют на жизнь людей. Герои сталкиваются с этим не по своей воле и вынуждены разбираться, кому можно доверять и чем им самим придется пожертвовать. Книга про выбор, опасное притяжение силы и последствия, которые наступают, если связываешься с чем-то больше себя.