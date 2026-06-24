Быть артисткой в начале ХХ века, это всё равно что быть Проституткой или Валютной проституткой, в 2026 году...Экспериментальную труппу найти, пройти собеседование с Мамкой и в случае трудоустройства...за работу.
12 душевных книг, ради которых хочется отменить все планы и выключить телефон
Среди романов встречаются те, что неумолимо затягивают нас с первых страниц, создают целые миры, дарят маленькие радости и оставляют после себя по-настоящему теплые эмоции. Эти произведения хочется читать без остановки, обсуждать с родными и бережно хранить на полке, чтобы время от времени возвращаться к ним.
«Окаянные гастроли» — Ольга Чередниченко
«Окаянные гастроли» — жизнеутверждающая история о 18-летней девушке, которая ради мечты стать актрисой сбегает из отчего дома и отправляется в странствия с театральной труппой. Ее ждут опасные тайны и взросление через тяжелые испытания. Это приключенческий роман о выборе своего пути, свободе и цене, которую приходится за нее платить.
- После развода и увольнения месяц смотрела телек, жалела себя. А тут еще бывшая свекровь объявилась, за свадебным сервизом. Мол, фамильный он, а мы больше не семья. Только выпроводила ее, смотрю, в прихожей книжка незнакомая валяется. Открыла и аж замерла от острой зависти к чужой смелости, которая сквозила в каждом слове. Там рассказывалась история 18-летней Шурочки, которая в начале XX века бросила сытую жизнь ради мечты о театре и уехала с экспериментальной труппой в полную неизвестность, подействовала на меня лучше любого психолога. Я читала до рассвета, а утром подумала: чего боюсь я, в 2026-м? Сходила на собеседование, и жизнь наконец-то налаживается!
«Вьюрки» — Дарья Бобылева
«Вьюрки» — короткие рассказы, объединенные в историю о том, как знакомая дачная жизнь постепенно начинает «съезжать» набекрень, в сторону чего-то странного и нездешнего. Обычные жители СНТ, их мелкие конфликты, привычки и слабости оказываются в ситуации, где привычные объяснения перестают работать.
- Книга прямо с порога, с самых первых слов встречает родным летним зноем, стрекотанием кузнечиков и каким-то дачным уютных покоем, когда просто хочется закрыть глаза, глубоко вдохнуть и погреть лицо в солнечных лучах. Оставить цивилизацию, надеть ситцевый халат с маками и на два дня окунуться в размеренную трудотерапию деревенской жизни. Однако стоит лишь перешагнуть порог, перевернуть страницу, как становится ясно, что с дачным поселком Вьюрки что-то неладно. Из обычного садового товарищества со своими радостями и дрязгами они стали местом народной аномалии, оказались под фольклорным колпаком.
«Роман века» — Иоанна Хмелевская
«Роман века» — типичная для Хмелевской смесь авантюрного сюжета, сатиры и легкой пародии на криминальные истории, где важнее юмор, динамика и человеческие слабости, чем серьезная детективная загадка.
- Взяла читать в поезде. Где-то на середине я уже не могла сдержаться и подхрюкивала, а потом от смеха потекли слезы. Соседка напротив на всякий случай подобрала под себя ноги... А еще моя любимая цитата из Хмелевской: «А давай мы будем ходить по дворам, и ты будешь петь песни! И люди будут открывать форточки и кидать деньги, чтобы ты не пела больше!»
«Змейские чары» — Наталия Осояну
В романе «Змейские чары» описан мир, где магия и древние силы реально влияют на жизнь людей. Герои сталкиваются с этим не по своей воле и вынуждены разбираться, кому можно доверять и чем им самим придется пожертвовать. Книга про выбор, опасное притяжение силы и последствия, которые наступают, если связываешься с чем-то больше себя.
- Прочел недавно «Змейские чары». И какой же это кайф: то, что начинается более-менее классической сказкой, быстро превращается в метаигру с читателем, россыпь румынских мифов и калейдоскоп, в котором разрозненные вроде бы истории соединяются в одну Книгу. Если любите странное фэнтези, очень советую!
«Прачечная, стирающая печали» — Ким Джи Юн
«Прачечная, стирающая печали» — это спокойная, почти терапевтическая история. В центре — место, куда люди приходят не только с вещами, но и со своими внутренними переживаниями, и через простые действия постепенно освобождаются от боли и тяжелых эмоций.
- Одна из моих любимых книг. Готова перечитывать ее снова и снова. В ней так много моментов, будто я сама их пережила. Это чудо — когда автор так щедро дарит свою любовь и тепло, что ты не просто читаешь историю, а «проживаешь» ее: чувствуешь, дышишь, сопереживаешь. И вдруг понимаешь: жизнь каждого из этих чужих тебе людей — часть твоей собственной.
«Кухарка из Кастамара» — Фернандо Х. Муньес
В романе «Кухарка из Кастамара» личная история героини разворачивается на фоне строгого и закрытого дворцового мира. Главная тема — не кухня и быт как таковые, а социальные границы: как человеку низкого происхождения выжить и сохранить себя среди власти, интриг и жестких правил.
- Чтобы вы понимали, насколько я не могла оторваться от этой книги, знайте, что я читала ее даже пока стояла в планке на тренировке. Такого у меня еще не бывало. По описанию сюжета мне сначала показалось, что это какой-то дешевый бульварный любовный роман про Золушку. И только благодаря восторженному отзыву знакомой я все же вернулась к этой книге и очень ей за это благодарна. Это исторический роман с лихо закрученным сюжетом и сильными по характеру героями. Действие происходит в Испании ХVIII века. Много драм, интриг и проблем неравенства, немало мудрых мыслей и капелька сказочности в развязке сюжета. Есть экранизация — одноименный сериал.
«Лисьи Броды» — Анна Старобинец
Группа разномастных героев оказывается втянута в масштабные исторические события, связанные с тайными экспериментами и, одновременно, с чем-то гораздо более странным и нечеловеческим, происходящим в маленьком поселке на границе с Манчьжурией. По сути это смесь исторического триллера и хоррора: про выживание в жестких условиях, давление системы и то, как в эти обстоятельствах по-разному ведут себя люди.
- 920 электронных страниц «Лисьих Бродов» я проглотила за несколько дней — и в те моменты, когда я не читала книгу, я все время думала и говорила о ней. Мне даже сны снились по мотивам «Лисьих Бродов»! Очень плотный роман с более чем насыщенным сюжетом, в котором все переплетается в клубок. Кажется, из такого клубка можно связать только невообразимую пошлость, но Анна Старобинец выплетает тонкую и глубокую сказку, невероятный мир на грани яви и сна.
Автор, чудесная фоточка на зелёной травке, безусловно лучше, чем предыдущая на диване, но в следующий раз присмотритесь, чтобы тень от телефона и рук на падала на картинку. И тогда тот самый срлнечный свет, который так удачно пробивается в кадр, заиграет ещё ярче 😉💐🕊
«Доля правды» — Зигмунт Милошевский
Второй детектив из трилогии про прокурора Теодора Шацкого. «Доля правды» рассказывает про расследование преступлений в атмосферном польском городе, где все ниточки ведут к старым конфликтам и давним тайнам.
- Было время, когда я просто обожала польские детективы. И это была не только Хмелевская. Всех авторов не припомню, навскидку назову Ежи Эдигея и Клару Меральду. Но вот уже долгое время польские детективы не попадали мне в руки. И вдруг, неожиданный совет! Да еще и автор новый — Зигмунт Милошевский! Ммммммм...
Во-первых, действие происходит в древнем польском городе Сандомеже. Чудесные памятники архитектуры — это декорации страшных событий, произошедших в провинциальном городке.
Во-вторых, роман прекрасно написан. Наверное, надо и переводчика поблагодарить. Просто услада для глаз!
В-третьих, очень необычные преступления (звучит кровожадно, но это ведь детектив!)
В-четвертых, много сведений об истории Польши. Очень свежий и интересный роман.
«Нобелевский лауреат» — Елена Алексиева
«Нобелевский лауреат» — это детектив про похищение знаменитого писателя, который приезжает в Софию и исчезает при загадочных обстоятельствах. Расследование разворачивается на фоне города: София здесь показана живой, шумной, немного хаотичной, где рядом сосуществуют старое и новое. На этом фоне история быстро выходит за рамки детектива и превращается в запутанный клубок интриг, медийного давления и скрытых интересов.
- Лежу на пляже, загораю, читаю книгу, никого не трогаю. И тут нарисовался вертлявый мужичок: «Красавица, можно рядышком приземлиться?» Я только зыркнула на него, и дальше читать. А он не уймется: «А что это такая красотка читает?» Залянул под обложку — и посеменил дальше. Будто ветром сдуло. Я читала «Нобелевский лауреат» Елены Алексиевой. На самом деле это увлекательный болгарский детектив, но название и обложка выглядели так импозантно, что мужик походу решил, что ко мне и на кривой кобыле не подъехать.
«Верь/не верь» — Инна Борисова
«Верь/не верь» — это современная проза на стыке психологического триллера и мистического реализма. Герои оказываются в ситуациях, где трудно отличить правду от иллюзий, а ключевую роль играют психология, страхи, сомнения и возможная ненадежность рассказчика.
- Инна Борисова — мое открытие последних лет. Ее книга «Верь/не верь», от которой невозможно оторваться: живые герои, фольклор, мистика, тайны! Мои самые горячие рекомендации. Хочется сказать, что книга — это ответ «Очень странным делам». Тоже друзья, тоже прошлое, тоже столкновение с невероятной мистикой. Инна, буду ждать других ваших книг.
«Мои яблочные дни» — Мелисса де Коста
Среди простого сельского быта, природы и одиночества героиня «Моих яблочных дней» постепенно учится снова чувствовать себя и свою жизнь, переосмысливает прошлое и пытается собрать себя заново. Это спокойный роман про выгорание, внутреннее исцеление и медленное возвращение к себе через простые вещи.
- Сейчас читаю книгу Мелиссы де Коста. Очень простая история о том, как в маленьком домике в Оверни, среди вещей прежней хозяйки мадам Юг, Аманда находит садовые календари с заметками. 10 лет жизни, расписанные на маленькие ежедневные дела для сада: выполоть сорняки, расчистить землю, подготовить саженцы... Следуя этим советам, Аманда начинает возрождать заброшенный сад: засеивает грядки, выращивает цветы, собирает первый урожай яблок. И вместе с этим понемногу начинает оживать сама. Читая эту книгу, понимаешь, именно такие маленькие, почти незаметные действия иногда и возвращают человека к жизни. После тяжелого периода, сложных мыслей или даже просто трудного дня мне это очень откликается. Каждый раз, когда я спускаюсь в свой сад, в каком бы настроении ни была, все начинает меняться. Сначала просто убираешь пару сорняков, пересаживаешь что-то маленькое и постепенно мысли тоже успокаиваются.
«Все, что мы не завершили» — Ребекка Яррос
«Все, что мы не завершили» — это современный любовный роман с элементами семейной драмы. Книга устроена как история с двумя временными пластами: в настоящем героиня возвращается к своей жизни после развода, а в прошлом разворачивается романтическая история ее предков. Эти линии связаны через семейную тайну и незавершенную рукопись.
- Прочитала книгу Ребекки Яррос. Что ж, мое сердце разбили, а потом зашили. Я в слезах, но с чувством сладкого послевкусия. Это параллельные истории любви двух женщин из одной семьи: прабабушки и ее внучки. С каждой новой главой читатель узнает историю прабабушки (текст рукописи) в перемешку с реальной жизнью внучки, которая, участвуя в завершении рукописи, погружается в воспоминания и историю семьи, новыми глазами смотрит на ошибки прошлого и начинает заново строить свое будущее. Естественно, претендент на долго и счастливо не заставляет себя ждать. Финал обескураживает своей неожиданностью, правдивостью и жизненностью. Но в итоге ты понимаешь, что каждый достоин хэппи-энда.
А что бы вы посоветовали почитать? Делитесь вашими рекомендациями в комментариях.
Комментарии
Последняя книга, которую я прочла, это книга Дины Рубиной "Окна". Конечно, Рубина - известная писательница, поэтому неудивительно, что книгу я прочла на одном дыхании)