Правильно, ничего не может понравиться. Муму - жалко до слёз, невинное существо загубили. Барыня - злобная c*ka, а Герасим - подлый предатель. И начхать, что школьная классика.
17 школьных сочинений, которые оставили в памяти след ярче красной пасты
Школьные сочинения редко бывают идеальными — зато именно в них чаще всего прячутся самые живые, трогательные и по-настоящему человеческие мысли. Иногда одна фраза способна рассмешить сильнее хорошего ситкома, а иногда — подарить тепло. В этих текстах есть и юмор, и наивная надежда, и такие жизненные сцены, в которых вы точно узнаете себя. Некоторые строки звучат так искренне, что хочется улыбнуться и ненадолго вернуться в то беззаботное время.
- Сын в 5 классе прочитал «Муму». Учитель задал написать сочинение: «Самый понравивщийся момент в повести «Муму». Как будто там может что-то понравиться! И мой сын выдал: «Мне понравилось, что Герасим исполнил последнее желание Муму — накормил ее борщом». Получил трояк. Нет, а что там еще может понравиться?!
- Нам задали сочинение «опиши себя». Ясное дело, нужно было рассказать о своих увлечениях, о том, какой я человек. А я не хотела рассказывать, какой я человек. Интроверт я. Поэтому я очень точно описала себя физически. Получилась как будто бы ориентировка. Но так как технически я задание выполнила, ко мне не придрались.
- Задали сочинение про осень. Написал: осень — это тоска, листья падают как слезы, поэтично и красиво. Учительница собирает сочинения, а мое возьми да и вслух зачитай. Ну, думаю, буду звездой. А она говорит: «Это ерунда». Класс замирает. Она продолжает: «Вообще-то осень — это когда в школе холодно и можно спать на уроках и учителя не пикают. Осень — это свежесть. А вы написали слезы листьев, это чушь. Напишите что вы на самом деле думаете про осень». Я переписал. Написал что осень — это когда начинается год боли в виде учебы, но хоть погода норм. Она поставила пятерку и сказала: «Вот это правда». После этого я перестал писать красивости и начал писать правду, и оценки только поднялись.
Учителя так и не научились дифференцировать собственные ожидания и мысли учеников, которые (вот это шок!!!) - с ожиданиями могут не совпадать)
Унылая пора! Очей очарованье!
- В 10 классе нам задали сочинение по «Герою нашего времени». Все писали про Печорина, а один двоечник притащил тетрадь, где на пять листов расписал мою жизнь. Как я поправляю волосы, как смеюсь, чем увлекаюсь. Учительница опешила, а потом вместо того чтобы влепить двойку за отступление от темы, прочитала отрывок вслух, не называя имен. Класс затих — это было очень трогательно. Парню поставила 4 за орфографию, но написала: «Настоящий герой — это тот, кто умеет так чувствовать. Береги это». Вскоре с тем двоечником начали встречаться, и его оценки потихоньку стали лучше.
а где же после школы поженились, яхта,/машина/квартира и дачный остров в придачу?
- Классе, наверное, в третьем, задали написать сочинение про повадки животного. А такого слова не знала, как-то не использовалось в семье. Ну и подумала, что учительница ошиблась. И написала про разные поводки нашей собаки, разных там цветов и прочее.
- У нас было сочинение классе в 7 на тему «мое любимое место в Москве», и я написала про парк Покровское-Стрешнево, про Химкинское водохранилище. Мой дед в тех местах родился, вырос и всю жизнь прожил, мы с ним много гуляли по парку и он рассказывал его историю. В общем, я это все написала. Мне поставили 2 и все перечеркнули красной ручкой. Потому что «надо было про театр или памятник написать!» Это был, по-моему, первый и последний раз, когда в школу пошел на разборки мой папа. Та учительница мне до выпуска потом боялась слово сказать.
Я офигеваю. Почему надо писатт про что хотят услышать а не личное мнение ученика? Бр5д же
Когда «одежд» так много, что не умещаются в сочинение
- На уроке русского языка дали картинку с лесным пейзажем. На самой картинке вид сверху, небольшая дорога, машина едет. Нужно было написать сочинение на основе этого изображения. Мой одноклассник написал что-то типа: я иду по лесу, а навстречу мне Джип Гранд Чероки черного цвета такого-то года и комплектации. С детальными описанием машины, в общем. Учительница зачитывала нам это, смеялись на всю школу.
- На биологии сказали расписать свою идею жизни человека на земле. Я в тот далекий 2006 год написала про то, что мы тоже кем-то управляемся, как в компьютерной игре. Мне поставили двойку с подписью, что все уже давно доказано наукой и мы просто мутировавшие обезьяны и не надо высасывать из пальца... Я тогда поняла, что в школе лучше делать то, что от тебя ждут в силу их познаний, а не моих восприятий, да и не только в школе.
Ну, опять. Задали тему про "свою идею", но не уточнили, что нужно именно научные доводы описывать. А если оставить под её подписью: "Вы тоже обезьяна, давно мутировавшая", могу поспорить, крику было бы... Без всякой науки. 🤭
- Как-то в школе на уроке литературы задали сочинение на тему «Мои любимые страницы из романа „Мастер и Маргарита“». Я, подумав, описала приключения свиты Воланда и шалости своего любимого Кота Бегемота. Рассчитывала минимум на пятерку. Вернули мне тетрадь с «тройкой» и подписью «Это не те страницы».
«Это не те страницы». 🤦♀️🤷♀️ Так уточни изначально: "Дети, представьте, что ваши любимые страницы номер (такой-то). Напишите по ним сочинение". Зачем некоторые учителя губят желание учиться, здравую логику и идеи? Чтобы все ученики думали одинаково и не имели собственного мнения?
«Если бы я был богатым я бы купил себе сто айфонов и шоколадку каждый день. А еще я бы нанял учительницу по имени Гузель Ульфатовна чтобы она ходила за мной и говорила: „Марат ты молодец, садись, пять“»
Заботливый мальчик, о занятой маме подумал и про котика не забыл. Но в колбасе-то и мяса практически нет, зачем Филе такие котлеты. 🥹 Уж лучше курицу (всерьёз рассуждаю я:)
«Просто так, без уроков. Еще я бы купил своему коту Филе личного повара, чтобы он готовил котлеты из колбасы. А то Филя все время хочет жрать, а у мамы нет времени».
- В 8 классе нам задали написать сочинение, почему Печорин — отрицательный персонаж. А мне он невероятно нравился (наверное, тогда в школе я даже была в него чуточку влюблена, как и в Базарова), поэтому я написала, почему он положительный, потому что была не согласна с темой сочинения. Учительница поставила мне двойку, так как ее мнение не совпало с моим.
Истории о профнепригодности учителей, которые уверены: "Есть моё мнение и неправильное". Но школьники, это не цыплята из инкубатора, а люди со своим мышлением. Сочинение, на то и сочинение, чтобы выразить собственные мысли.
- В 3 классе писали изложение, я проболтала с соседом по работе и вообще не слышала о чем речь. Только записала название: «счастье без радости». Но я записала это как «счастье — бес радости». И написала сочинение про разных чертей. Один радости, другой грусти. Учитель потом читала всему классу.
Сделать "морду кирпичом" и держаться уверенно, что всё так, как и было задумано. 🤭 Но какая фантазия у ребёнка) 😄 А с какой целью учитель читала всему классу? У меня был случай. Задали сочинить сказку, прямо на уроке. Я сочинила про говорящего щенка исполняющего желания)) Учитель зачитала вслух. Кое-кто начал смеяться, так она их осадила. Мол, над чем смеётесь, воображение хорошо развито, получилось интересно. Поставила отличную оценку.
- Однажды сыну задали написать сочинение на тему «За что я люблю весну». Так он написал, что весну ненавидит. Все обосновал: и что аллергия на одуванчики, и что кроссовки в лужах быстро намокают, и что лапы у собаки грязные, его пачкают, а главное, надо каждый день, а то и чаще, переодеваться — а он этого не любит.
«Мое сочинение из первого класса на тему «Если бы у меня была волшебная палочка. 1998 год»
«С ошибками, если кто не понял почерк: «Я б жил, где хочу и все миня служили. И етаб былаб хорошо. Яб брал што хочу. Этаб была еще лутше. И чтобы я был самым умным. И самым грамотным. И самым популярным. И штобы я был барин. Патамушта ета была хорошо».
- Единственный раз, когда не из-под палки написала сочинение в школе, было на тему маленького человека. Там несколько тем было, и я эту выбрала. Я писала про Эраста из «Бедной Лизы», потому что мне казалось, что он тоже этакий маленький человек, зависимый от общества. Мне поставили 3 и сказали переписать, потому что только Лиза в том произведении была маленьким человеком. Что я там переписала, не помню, за него мне все равно тройку поставили, но обида осталась.
- В классе 5-6 писали сочинение по картинке. Там вид на деревню зимой с противоположного берега реки. Ну я все красиво описала, даже звуки — крик петуха, скрип снега под ногами, ржание лошадей, звук открывающихся дверей, лай собак. Финальная фраза — «стоит гробовая тишина».
- В начальной школе дали задание написать сочинение «Мой любимый город». Ну, мы с мамой и написали про Москву, хоть я сам там и не был, но хотел бы попасть. А это, оказывается, было приурочено ко дню нашего города (райцентра в Ростовской области). В итоге, оказалось, я единственный написал не про наш городок.
«Мне 8 лет, переехали с мамой к бабушке в Сибирь. Через несколько недель и папа приедет с вещами. Наверное, соскучилась, вот и писала папе»
- Когда я училась в 9 классе, надо было написать сочинение про талантливого человека и его талант. Я написала подробно и в деталях о том, как моя бабушка мастерски печет пирожки — так, что их съесть захотелось. Это было единственное сочинение в классе про обычного человека. Учительница читала его вслух, я краснела ужасно, но с тех пор очень много писала и поступила в итоге на журфак.
- Вспомнила, как мой двоюродный брат писал сочинение в первом классе. У него было задание: написать текст от лица лошади. Ну он и написал: «Ииии-го-го фырррр тыг дык тыг дык» и так целый лист. Я не могу, год прошел, а мне до сих пор плохо.