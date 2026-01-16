Судя по всему, дядя Ваня достоин большого уважения. Такого же большого, как и его перфоратор!
21 случай, когда школьное сочинение заставило родителей краснеть, а учителей — хохотать
Все мы помним этот момент: тишина в классе, скрип мела и фраза учителя, от которой у кого-то загорались глаза, а у кого-то холодело внутри: «Открываем тетради, пишем сочинение». Но иногда обычная домашняя работа выходит из-под контроля. В этой подборке — 21 случай, когда детская фантазия, честность или нелепая случайность превратили школьный текст в череду событий, которые изменили всё: от семейных ужинов до отношений с соседями.
- Дочке в школе задали написать сочинение о своем домашнем любимце. Она написала о нашем коте Пирожке. Приходит из школы вся в слезах, показывает сочинение, а там внизу оценка — тройка. И замечание: «Алиса, не нужно фантазировать». Читаю сочинение, и в глаза бросается фраза: «Мой кот желтый и пушистый. Он очень любит играть с мячиком и сидеть на подоконнике». А у нас и правда желтый кот. Приписала внизу: «Кот действительно желтый, не верите, приходите в гости». На следующий день учительница, которая живет в соседнем подъезде, и правда пришла. Принесла пирожные и с ухмылкой на лице поинтересовалась, где же тот самый желтый кот. Выходит Мурзик. И челюсть учительницы медленно отвисает. Мы с мужем долго смеялись. А заодно и рассказали, как Мурзик подцепил редкий вид грибка, и наш продвинутый ветеринар (не пытайтесь повторить это дома без консультации специалиста!) полностью вылечил его, посыпав перетертой куркумой. Но только вот кот теперь желтый, даже после купания. Через годик-два регулярных приемов душа с шампунем и побелеет. А пока мы временно переименовали его в Пикачу. © Палата № 6 / VK
- Моя сестра замужем за айтишником: человек золотой, но дрель видел только в фильмах. А тут у них ремонт затянулся, и к ним зачастил мастер — дядя Ваня. В общем, племянник в сочинении выдал базу: «Больше всего я уважаю дядю Ваню. Когда папа уходит на работу, приходит дядя Ваня и делает все, что мама попросит. Он очень сильный, у него огромный перфоратор, и мама всегда шепчет: «Ваня, как хорошо, что ты пришел. А то без тебя я как без рук». Мама дает ему деньги, но просит папе не говорить, чтобы тот не расстроился, какой он бесполезный.
- Ох уж эти учителя. Было задание: написать сочинение на тему «Осенний лес». Написал. Получил 2. После этого переписал отрывок из произведения Паустовского про осенний лес. Получил оценку 3 с комментарием «Чуть лучше». © anarchy19 / Pikabu
- В школе сыну задали написать сочинения про родственника, которым он гордится. После урока позвонила мне учительница и попросила посмотреть сочинение, которое она мне сейчас пришлет. Открываю, а сын там пишет про своего дедушку. И мол, он такой хороший, и даже участвовал в разработке ИИ. Казалось бы, ничего, но дед родился в 1940, а сын, кажется, сам все списывал с ИИ.
- В шестом классе мой сын в школе на перемене каким-то образом потянул шею. Надели ему воротник Шанца, дали больничный. Через месяц примерно они писали домашнее сочинение. Так мой его начал так: «Когда я свернул себе шею, то жизнь моя сразу наладилась». © СветланаБезрук-л9г / Фактория / YouTube
- Вчера ночью я проснулась от яркого света, который бил мне прямо в глаза. Оказывается, моей 7-летней сестренке надо было написать сочинение про свою семью, где подробно описывается внешность каждого человека. Но она не знала цвет моих глаз, вот и решила проявить смекалку и посветить фонариком для более детального рассмотрения. Посмеялись, обещала больше так не делать. На следующий день приходит из школы с тройкой за сочинение. Спрашиваем, что не так. А она объясняет: «Я так и не увидела цвет глаз Насти (то бишь меня), поэтому и написала, что они у нее закрытые, потому что она спала». Смеялись всей семьей. © Не все поймут / VK
«Такое ощущение, что это мое сочинение»
- Сын писал сочинение «Как я забочусь о природе». Про орфографию и корявые буквы промолчу, а текст был следующий: «Поливаю цветы. Кормлю муравьев. Экономлю воздух, 30 секунд не дышал». © Не все поймут / VK
- Моя сестра Полина недавно окончила школу. И вот рассказала она мне занятную историю. Как-то в классе 6-7 на уроке языка учительница задала тему сочинения «Что я умею хорошо делать». Сестра решила поделиться своим умением варить щи. Однако в процессе написания немного перепутала рецептуру и мясо в щи положила варить уже после всех остальных ингредиентов! После того как стало известно, кто как написал сочинение, учительница сказала всему классу: «Ребята, Полину замуж не берите, она супы варить не умеет!» Сейчас сестре почти 19, и она встречается с сыном этой учительницы... © Палата № 6 / VK
- В 9-м классе нам задали написать короткое сочинение на тему «Что такое любовь». Я долго думала, но ничего не приходило в голову. Тогда я пошла к отцу. Он посмотрел мне в глаза и сказал: «Любовь — это когда смотришь на любимого человека и понимаешь, что хочешь от него детей... А потом эти дети приходят к тебе и достают тебя глупыми вопросиками». Я так и написала, но учительница почему-то поставила мне 2. Тогда я подумала, что отец просто пошутил. А вот сейчас смотрю на мужа, понимаю, что хочу от него малышей, и думаю, что мой папа прав был. © Не все поймут / VK
«Я думаю, что у ребенка отличный слог и чувство юмора»
- У меня сестра как-то в сочинении «Как я провела лето» написала: «Все лето я собирала навоз». А дело в том, что ее отправили в деревню к дедушке, там как раз расширяли огород и строили новые теплицы, для заполнения которых нужны были удобрения. Вот и прошло ее лето в сборе навоза коров и лошадей. © eavest23 / Pikabu
- В 5-м классе на сочинении «Как я провел лето», один парнишка написал: «Лето провел хорошо». И все. И ему вполне справедливо поставили 5 за грамотность и 2 — за содержание. © Ui***tmenya / Pikabu
- Один из моих учеников как-то написал в сочинении: «Весной в скворечнике птицы высиживают яичницу». © ---oi4ek / Фактория / YouTube
- Муж рассказывал, что тоже в начальной школе писал сочинение про лето. Написал, как с парнями в деревне лягушек ловили, как в заброшенный дом лазали, как печку топили. А в конце дописал: «А потом мама забрала меня в Испанию на 2 недели. Там было скучно». © FemmeDuNord / Pikabu
«Послезавтра — итоговое сочинение. Уровень подготовки:»
Собрал, значит, дедушка внуков, и говорит им:
– Ну что, внучатки, у меня для вас две новости, одна плохая, вторая ну просто отличная. Начну с плохой – урожая в этом году не предвидится, вместо него будем собирать навоз. Отличная новость – навоза у нас в посёлке хоть отбавляй!
- Недавно разбирали с мамой старые завалы на антресолях и нашли мою тетрадку за второй класс. Там было сочинение на тему «Кем я хочу стать, когда вырасту». Я с замиранием сердца открываю, ожидая увидеть там что-то героическое про космонавтов или хотя бы ветеринаров. Читаю: «Когда я вырасту, я хочу быть директором зоопарка. Потому что директор может целый день законно спать в вольере с пандами, и ему за это еще и деньги платят». Смеялись с мужем до икоты. Сейчас мне 32, я работаю старшим бухгалтером в банке. Ну, в каком-то смысле мечта сбылась: вольер у меня теперь стеклянный (офис опен-спейс), панд вокруг предостаточно (коллеги с вечными синяками под глазами от отчетов), вот только спать днем всё еще не разрешают. Видимо, до должности «директора» я всё-таки не дотянула.
- В третьем классе нам задали сочинение по картине Левитана «Золотая осень». Все писали стандартно: «багряная листва», «холодная синева реки», «природа засыпает». А мой сосед по парте, Саня, застрял. Он полчаса сверлил взглядом репродукцию, а потом выдал текст на полстраницы. Гвоздем программы стала фраза: «Слева на картине мы видим кусты, но я думаю, что на самом деле художнику просто было лень дорисовывать березу». Он решил, что «и так сойдет»«. Учительница, фанат классической живописи, юмора не оценила и влепила Сане трояк с припиской: «Левитану не было лень, он так видел!». На что Саня, когда забирал тетрадь, философски заметил: «Ну, если он так видел, то у него просто был плохой интернет и текстуры не прогрузились». С тех пор Саня у нас в классе считался главным арт-критиком.
- Сын пришел из школы с заданием написать сочинение на тему «Моя семья». Весь вечер сидим, сочиняем, обсуждаем, что писать. Я стараюсь помочь, но он все делает по-своему. В итоге приносит домой сочинение, я читаю и начинаю громко ржать. Там, сын пишет, цитирую: «Моя мама — главная в семье, потому что она всегда знает, что делать, а папа — ее помощник». Показала мужу, теперь мы шутим, что он мой заместитель, и муж смеха ради просит меня: «Начальник, отпустите сегодня с ребятами отдохнуть после работы». © Мамдаринка / VK
- Сын моего знакомого решил, что просто написать «папа — менеджер» — это скучно. Поэтому он описал то, что видит каждый вечер: «Мой папа работает испытателем диванов. Он приходит домой, ложится на диван и проверяет его на прочность и мягкость до самого вечера. Иногда он так увлекается работой, что даже храпит, чтобы проверить, как диван реагирует на звуковые вибрации. Мама на него ворчит, но папа говорит, что не может бросить объект, пока тест не закончен.
- Я была вожатой в лагере. Чтобы получить приз, детям надо было написать сочинение про что-то необычное. Один смышленый парень объявил, что напишет сочинение про тетю Любу — она у нас в бассейне спасательницей была. Так вот, открываю его писанину, а там: «Я видел, как тетя Люба начинает свой рабочий день. Она была одета в красную футболку и ...»
В общем, просто описание человека и то, как она двигалась, в таком стиле, будто он описывает птичку в программе «В мире животных»
А какие перлы в сочинениях или изложениях выдавали ваши дети, ваши одноклассники или, может быть, вы сами?
