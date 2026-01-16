21 случай, когда школьное сочинение заставило родителей краснеть, а учителей — хохотать

Собрал, значит, дедушка внуков, и говорит им:

– Ну что, внучатки, у меня для вас две новости, одна плохая, вторая ну просто отличная. Начну с плохой – урожая в этом году не предвидится, вместо него будем собирать навоз. Отличная новость – навоза у нас в посёлке хоть отбавляй!