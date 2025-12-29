17 человек, которые просто хотели попить чаю в гостях, но получили впечатлений на годы вперед

Гости могут принести с собой не только торт к чаю, но и вагон незабываемых впечатлений. Иногда дружеский визит превращается в комедию положений, где хозяева удивляют своей непосредственностью, а приглашенные — невозмутимостью (или наоборот). Герои нашей подборки столкнулись с гостеприимством, которое вышло за рамки привычного, и теперь с улыбкой вспоминают эти приключения.