13 походов в гости, после которых был нужен психолог, чай и обнимашки
Истории
4 часа назад
Прием гостей — это целое искусство, требующее такта, юмора и иногда — крепких нервов. Но и ходить в гости надо умеючи. Мы собрали истории о хозяевах и тех, кто пришел к ним, которые обернулись настоящими приключениями для обеих сторон.
- Встречаюсь с девушкой. За полгода мы часто виделись, она была у меня, но почему-то никогда не звала к себе. Потом сам вызнал, где она живет, и заявился в гости. Лучше бы не приходил! У нее там все в каких-то травах, куклах каких-то странных и прочей ерунде. Так отвратительно, как в этой квартире, не будет ни в одном ужастике. © Подслушано / Ideer
- Недавно ко мне в гости заглянул младший брат. Пришел не один, а со своей девушкой — знакомиться. Милые такие, с тортиком, пирожными, культурно поздоровались, сели за стол. А я сижу и не понимаю — когда мой мелкий пацанчик успел так вымахать, уже с барышнями по гостям ходит? Ладно, общаемся, смеемся, атмосфера хорошая. Спрашиваю: «Чай или кофе?» Девушка мило улыбается: «Чай... С молоком». Окей, достаю пакет молока, завариваю обычный черный чай в пакетике. А она смотрит на это с выражением, будто я ей грязь в кружку наливаю, и такая: «Ой, нет, я не буду. Я пью только листовой чай и молоко только растительное». И вот я сижу, держу в руках обычный пакет молока и пакетик чая, а в голове один вопрос: откуда мой брат эту аристократку выкопал?! © Карамель / VK
- Купила и сдаю квартиру у моря. Рассказала об этом тете, а она — всей родне. Решила родня сделать мне сюрприз и завалилась в гости без приглашения. Я им говорю: «Здорово, что приехали! У меня как раз даты свободные есть, с вас столько-то за неделю». Их визг слышал весь район! Я — меркантильная двоюродная племянница, неблагодарная и плохая. Сняли они дорогой хороший отель напротив и фотки еще мне слали, что и без меня у них все хорошо. © Подслушано / Ideer
- Пригласила подругу с мужем в гости. И тут она отходит на минуту, а ее муж мне в лоб: «Ну что, когда разведешься, давай ко мне!» Я чуть не поперхнулась и спрашиваю, мол, ты нормальный? Он ухмыляется: «Да ладно, всегда должны быть отступные пути». Я в ступоре, подруга заходит как ни в чем не бывало, а я теперь не знаю, как ей это сказать. Странные люди, жесть какая-то! Если он пошутил, то очень неудачно. © Карамель / VK
- Мама хочет сосватать меня сыну ее подруги. И это вовсе не тот сын маминой подруги, у которого трава зеленей, а кошелек не закрывается из-за купюр. Знаю его еще с шестилетнего возраста. Именно тогда он получил от меня кличку Рохля. Если что-то было не так, он всегда мчался к своей мамочке. Мы выросли. А Рохля так рохлей и остался. Моя мама позвала меня в гости на прошлых выходных. Сказала, что дело срочное. Я бросила все дела и примчалась. А там был Рохля и наши с ним мамы. Когда они оставили нас вдвоем, парень стал расхваливать себя. Я позвонила маме, спросила, когда она вернется. Она сказала, что через пару часов. Ну я тоже свалила. А потом начала названивать мама, выясняя, почему я вдруг ушла. Действительно... Почему? © admin / y—story
- Сегодня были в гостях у сестры, ее дочке исполнилось 4 года. Принесли торт, деньги в конверте. Племяшка была букой все время, сторонилась. В один прекрасный момент из-за двери послышался капризный голосок: «Пусть уходят! Они мне даже куклу не принесли!» Я — сторонник практичных подарков, лучше уж подарить деньги, чтобы мама купила одежду либо игрушку на вкус ребенка, чем не угадать с размером или купить то, что не понравится. Понимаю, что дети иногда могут капризничать, но мне бы в свое время знатно прилетело от мамы за подобное отношение к гостям. © Подслушано / Ideer
- Когда едем в гости к свекрови из другого города, то нас всегда ждут пустой холодильник и изумление на ее лице: «А... вы уже приехали?!» Поэтому всегда везем с собой еду. Кучу еды. Столько, сколько можем привезти. © Pohjoinen nainen / ADME
- Я дико переживала перед встречей с мамой своего парня. Знала по рассказам, что она женщина со стальным характером и далеко не всех принимает. Поэтому решила ее удивить. Весь день провозилась с тортом, пекла коржи, сделала несколько начинок, крем. Еще никогда столько времени у духовки не проводила. Пришли в гости, мама парня была достаточно сдержана. Потом расспросила обо мне, попробовала торт и заявила: «Так, ну готовить ты не умеешь. Ничего, научим. Лучше расскажи, где и на кого училась». © Карамель / VK
- Моя беременная подружка полюбила приходить ко мне в гости и обчищать холодильник. Я это давно поняла, поэтому забочусь о том, чтобы там всегда было что-то полезное и вкусненькое, для беременной же! В какой-то момент, кажется, я решила, что должно быть больше все же полезного. И она это заметила и говорит: «Слушай, Нин, а какого фига у тебя здесь только шпинат и яблоки? Ты думаешь, почему я так люблю у тебя гостить? Потому что муж наш холодильник только „полезной“ ерундой забил, еды человеческой нет. А у тебя — была!» Забавно получилось. Я пообещала, что верну пирожные и сырки, но и шпинат с яблоками пусть будут. © Карамель / VK
Про беременную подругу - забавно и никому не обидно, прям редкость в таких подборках)
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- Прихожу однажды в гости к парню, с которым мы договорились вместе готовиться к экзаменам, а у него в квартире убирается какая-то женщина. Она сразу же извинилась, ускорилась, потом ушла, а парень объяснил: «Это моя кухарка и уборщица». Я, кажется, подумала, что это немного странно, но особого значения этому не придала. Вспомнила об этом случае лишь тогда, когда нам вручали дипломы, потому что в зале была та самая кухарка и уборщица, которая на самом деле была его мамой. © Карамель / VK
- Однажды мой молодой человек, к которому я пришла в гости, вывалил на стол продуктов и попросил что-нибудь приготовить, поскольку он устал (в этот день он переезжал из одной общаги в другую, я активно помогала, таская вещи, несмотря на больную спину). Попробовав то, что вышло, он выдал: «От девушки я ожидал большего...» И вся моя любовь растаяла, как сон перед рассветом. © Подслушано / Ideer
- Моя невестка решила устроить свадьбу в шатре без отопления. Дело была зимой, а климат у нас не особо теплый. Они решили, что генератор нужен для музыки, но не для отопления. После того, как еда была подана и съедена, многие гости ушли. © LittlestEcho / Reddit
- Снимаю квартиру, живу одна, сейчас работаю и учусь, чтобы хоть как-то обеспечить себя. Еще несколько месяцев назад у меня был парень, я любила его, думала, что и он любит меня. Однажды вечером он приехал в гости, заглянул на кухню, а в холодильнике у меня лишь кусок масла и огурцы. Расстроился, сказал, что я не могу даже покормить своего мужчину. Через неделю расстались. Он прекрасно понимал мое положение, но вместо того, чтобы помочь, отвернулся от меня и бросил. Спасибо ему за то, что показал себя настоящего, я хоть и одна, но зато без чудака под боком. Справлюсь! © Карамель / VK
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