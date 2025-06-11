13 походов в гости, после которых был нужен психолог, чай и обнимашки

Прием гостей — это целое искусство, требующее такта, юмора и иногда — крепких нервов. Но и ходить в гости надо умеючи. Мы собрали истории о хозяевах и тех, кто пришел к ним, которые обернулись настоящими приключениями для обеих сторон.