13 случаев, когда после расставания стало очевидно, что это было к лучшему

Истории
16 минут назад

Говорят, что любовь слепа. Но порой в жизни случаются такие обстоятельства, что даже самые яркие чувства затухают. Герои нашей статьи не жалеют о разрыве со своей парой, потому что всякого натерпелись.

  • Бывший бросил меня, потому что считал недостаточно амбициозной. Прошло пару лет, я успела открыть свое дело и добиться успеха. Недавно я случайно встретила его в магазине. Он стоял на кассе, у него не хватало денег на чипсы. Я хмыкнула и расплатилась за него. Он меня узнал, сказал, что обязательно вернет деньги. А я ответила: «Не нужно, это мой вклад в твой бизнес». © Карамель / VK
  • Подруга начала встречаться с моим бывшим. Сначала я подумала: ну ладно, бывает, давно у каждого своя жизнь. Но потом он начал рассказывать ей все, что было между нами. Она звонит и говорит: «А ты знаешь, что он про тебя думает? Он такое рассказал мне!» Это было уже слишком. Я ей сказала: «Если ты остаешься с ним — меня больше не будет в твоей жизни». Она выбрала его. Видимо, дружба для нее не так важна. Жду, когда приползёт на коленях со слезами, что этот умник ее бросил. © Карамель / VK
  • Бывший парень ненавидел, когда я общалась с его мамой, потому что думал, что я могу рассказать о нем что-то лишнее. Если она звонила мне по телефону, он просил включить динамик, а потом стоял рядом и слушал весь диалог. Видеться с ней без него тоже было нельзя — он не хотел, чтобы мы сближались. В конечном итоге я рассказала его маме, как непросто порой бывает с ее сыном, а она согласилась. С парнем мы расстались, не общаемся уже несколько лет, зато с его мамой встречаемся регулярно. Прекрасная женщина! © Карамель / VK
  • Бывший был очень жадным. Приходилось выпрашивать деньги даже на подгузники. Но при людях он строил из себя идеального мужа. Я решила отомстить и подговорила подругу пойти с нами в магазин. Подходим к одному из стендов, а она давай критиковать продукты и вещи, которые он хотел купить: мол, это невкусное, а это некачественное. А потом начала советовать и складывать в тележку то, что хотела купить я. Мне порой часами приходилось доказывать, почему нужно купить именно эти продукты, а не те, что дешевле. Муж был в шоке, но начал поддакивать — он же у нас «идеальный» семьянин. В итоге все молча оплатил. Счастлива, что мы развелись.
  • Бывший прочитал на моей странице запись: «Не хочу букет цветов, лучше подарите мне букет из крупных купюр». Он так и сделал. Я была удивлена нехило. Но еще больше я была в шоке от того, что через неделю оказалось, что это была его зарплата. Он, естественно, попросил вернуть деньги обратно. Было обидно, но я вернула. Часть денег успела потратить — пообещала отдать в следующем месяце. Он постоянно мне звонил и всячески пытался мне насолить. В итоге мы, конечно, расстались, и я решила: больше никогда в жизни не приму дорогих подарков. © Карамель / VK
  • Бывший у меня был стоматолог. Иногда жалуюсь на него подругам — не без причины. И все как одна говорят: «Ну, он зубы тебе хотя бы сделал?» Не спорю, сделал! Но, во-первых, не бесплатно, а по полной стоимости. А во-вторых, после него пришлось ходить все переделывать, потому что, видимо, стоматолог он такой же, как и возлюбленный. Вот за это реально обидно. Мало того что потратил кучу моего времени и нервов, жил у меня бесплатно, так еще и нажился на мне. Вот говорят: мол, чем старше женщина, тем она более меркантильна. А я вот была влюбленной дурочкой — и вот результат: ни денег, ни зубов! © Карамель / VK
  • У сестры свекровь приехала в город работать и учиться. В городе не было ни одного родного человека. Встретилась с парнем, поженились. Он после появления сына ушёл, не помогал вообще — даже копейки не дал. Она сына подняла одна, дала ему образование, получила квартиру. Всю жизнь у них были только они друг у друга. И вот прошло лет сорок... Объявляется бывший муж и говорит: «Хочу с внучками общаться». И, представляете, ходит в гости — и его пускают. © татьяна скворцова / Dzen
  • Моя первая свекровь меня на дух не переносила. Постоянно что-то выдумывала, врала бывшему мужу — мол, видела, как я встречаюсь с другими мужиками. Но он ее характер знал и особо не верил. В итоге мы переехали в мою квартиру, контакт с ней был минимальный. Жили так лет пять, потом развелись, и он нашел себе новую жену. И тут начинается самое интересное: бывшая свекровь начала мне звонить! Жаловаться, ныть, какая новая невестка плохая, говорила, что я, мол, была золото, и даже в гости приглашала. В итоге она благополучно избавилась от всех его женщин. Сейчас ему 48, живет с мамой — как она и хотела. Правда, по факту это уже коммуналка: холодильники разные, разговоры по минимуму. Красота. © Карамель / VK
Lola
20 часов назад

Какие-то больные это женщины, которые вот так поступают со своими сыновьями - портят им жизнь, не дают построить свою семью, обрекают на одиночество. Таким лечиться нужно.

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  • Моя подруга развелась с мужем. Делили хорошую трешку в центре города. Она не хотела продавать квартиру, предложила частями отдавать ему деньги за его долю. Но молодой невесте бывшего мужа нужны были деньги — пришлось продавать. Подруга все-таки купила себе хорошую однушку, а он все деньги спустил на новую жену. Через год у него закончились и деньги, и здоровье, поэтому он решил вернуться к бывшей жене в ее уже квартиру. Но она его не приняла. Он был крайне возмущен, думал, что она будет его у окошка ждать. © mgolanskaya@yandex.ru / Dzen
  • От дядьки уходила жена. После нее остались порезанные носки и рубашки, а в холодильнике — два яйца, полбанки засохшей горчицы и открытая банка кильки в томате. Она даже суп, что варила накануне, перелила в банку и увезла. © Евгения Андреева (Л-Г)
    / Dzen
  • В 19 лет вышла замуж, хотелось поскорее сбежать от мамы. Через 7 месяцев брака ушла от мужа. После этого время было сложным. В 26 лет приехала к маме рожать на родину. И бывший как-то узнал, что я родила. Устроил концерт под окнами роддома, лез в окно с криками: «Она не показывает мне мою дочь». Благо санитарка там была дама мощная и быстро его выпроводила. Столько лет прошло, а он по-прежнему пытается доказать, что он — отец моей дочери. Вот думаю, он изначально был таким чудаком или это приобретенное? © Евгения Полякова / Dzen
Lola
19 часов назад

Сбежала от матери и вернулась к ней рожать. Мать святая, а у девушки в причином месте чесотка.

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  • Мой бывший решил не говорить мне, что переезжает в другой город. Говорил о переезде так, будто это просто смена квартиры. А потом уже просто поставил перед фактом. Это был конец наших отношений. Я была зла на него, но именно злоба и помогла мне быстро пережить расставание. Через год он вернулся в город и попытался сделать вид, что ничего не случилось. Писал постоянно, но я его посылала. Не отставал от меня еще год, наверное, но для меня он был уже чужим человеком. © RemoveMost541 / Reddit
  • Работала на курорте и там влюбилась в парня. Все было очень романтично: гуляли под луной, везде были вместе. Он мне клялся в вечной любви. Пришло время разъезжаться в родные города, сезон закончился. И вот слезно прощаемся. Он меня обнимает, я рыдаю. В этой атмосфере драмы он мне вдруг на ушко говорит: «Милая, у меня есть к тебе только одна просьба…» Драматичное молчание. Я спрашиваю, что нужно сделать, а он в ответ: «Верни часы, которые я тебе подарил». Вот так помидоры и завяли.

Разговоры про бывших — пикантная тема, которая может задеть практически любого за живое. Герои наших статей решили не скрывать, почему не продолжили отношения:

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