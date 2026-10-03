16 домов, где у бабушек и дедушек припасены чудные загадки и клюквенный морс с пирожками

В домах и квартирах бабушек и дедушек всегда интересно. У них там и свежие булочки из духовки в кухне с теми самыми занавесками, и шкатулка с необычными украшениями, и трюмо, в котором лежат загадочные предметы, и старинный стол, который благодаря пожелтевшей скатерти и детской фантазии превращается в маленькую комнатку.

Девушка часто ездит в Рязанскую область — там стоит дом ее бабушки и дедушки. Это фотография сделана в спальне. Уютно ведь?

Как же мне нравился старый стол у бабушки — ему и лет-то было больше, чем бабуле. Ножки такие кривые, которые закрывала длинная пожелтевшая скатерть... Я там под столом устроила себе домик! Стул мне был и столом, и окошком. В качестве светильника служил телевизор. Я затаскивала туда плед, подушку и спала. А потом можно было покушать и почитать прямо на месте. © user11297016 / Pikabu

Девушка семь месяцев провела в Латинской Америке. После возвращения решила навестить бабушку мужа, а там время замерло — тот же ковер, диван, трюмо и интересные разговоры

Мне было лет 6, наверное. Бабушка пекла пироги, а я крутился рядом на кухне, мешал. Она меня отправила в комнату, дала пластилин, чтобы я занялся чем-нибудь. Я слепил ей фигурку — кривую, страшненькую, что-то среднее между человеком и грибом. Подарил ей торжественно. Она поставила на полку в серванте, рядом с фарфоровыми статуэтками. Я забыл про это через день. А на прошлой неделе разбирали вещи после того, как бабушки не стало. Оказалось, что эта фигурка так там и стоит. 30 лет простояла. Я не ожидал, что меня так накроет от куска пластилина. © Палата №6 / VK

Женщина нашла эту красоту в бабушкином доме. Колечки оказались не такими уж простыми!

Всю эту красоту посоветовали отнести ювелирам. Некоторые кольца очень похожи на известный и достаточно дорогой дизайн — «Тайская принцесса».

В бабушкином доме висела невзрачная картинка с пухлыми птицами, с детства не любила ее. Начала делать ремонт недавно. Пришел рабочий обои снимать. И тут слышу, как он выругался на всю избу. Залетаю в комнату, а он держит в руках кусок обоев, которые отодрались вместе с той самой картиной, и тычет пальцем в нишу под обоями: «Хозяюшка, гляди скорей, тут тайник в стене! Аккурат под картиной был! Она же к обоям прям приклеена была». Внутри лежала пара колечек с крупными камнями. Отнести ювелиру я пока не спешу, все равно продавать их не буду — все-таки бабуля с дедом не зря их спрятали. ADME

«Много лет не могла уговорить бабушку сделать ремонт. Она уже в солидном возрасте и боится перемен, неудобств. Но если присмотреться, ее мир и так прекрасен»

Мы с сестрой часто ночевали у нашей бабушки Анны Алексеевны. Дом у нее был на небольшой горе, с голубыми ставнями и белыми узорами. Летом вокруг дома много разных цветов росло. Зимой под белой шапкой скрывался уютный, теплый, родной дом. Днем мы катались на санках у соседнего дома, а вечером нужно было делать уроки и собираться в школу. Заходить в дом надо было через длинные сени, при входе там была железная щеколда. Чтобы ее поднять, нужно было потянуть за веревочку, и щеколда издавала такой отрывистый радостный звук. При входе стоял веник, которым нужно было отряхнуть налипший снег. Входишь в дом и сразу чувствуешь тепло печки и запах жареной картошки с луком и со сметаной. Яркий желтый пол был ровно выкрашен, и на нем уютно гнездились цветные дорожки. Занавески белоснежные висели на окнах между комнатами, цветы в два ряда на подоконниках. Стол, печка, обитая жестяным листом и покрашенная серебрянкой. Кровать стояла тут же в кухне, на которой спала бабушка. В середине комнаты висел бирюзовый абажур с кисточками и трюмо, которое стояло на столе. Кровати с большущими подушками, взбитыми и поставленными одна на другую. Рядом с кроватями небольшой комодик. © morkovkastail / Pikabu

То, что наши бабули и дедули любят собирать все и прятать в закрома, — факт. И как же потом любопытно находить спустя десятилетия эти вещицы

Мужчина нашел у бабушки и дедушки в подвале баночку газировки. И — та-дам — реклама Олимпийских игр 1992 года на этикетке не оставила его равнодушным. Напиток пролежал там почти 30 лет на момент находки.

По распределению приехала в Москву, денег в обрез, сняла угол у суровой бабки. У нее было одно условие — никогда даже не подходить к запертой двери в конце коридора. Ну ок. И вот в мой день рождения я пришла грустная с работы, там никто даже не поздравил, а бабка у той двери стоит, меня заприметила и бросила мне: «Ну, чего застыла? Проходи давай, твой праздник сегодня». Я замерла: там была роскошная старинная гостиная. Оказалось, баба Маня только в особых случаях туда заходит, накрывает дубовый стол и разливает чай по красивущему сервизу. Приятно, что она впустила меня в этот маленький мир. ADME

Мужчина обнаружил у своего деда необычную вещицу. Он не имел ни малейшего понятия, что это. И кто бы мог подумать, что у многих людей вещь вызовет столько воспоминаний, вплоть до звуков и запахов

Это вспышка для старых фотокамер. В них нужно было вставлять одноразовые лампочки на каждый отдельный снимок. © gimalg / Reddit

Хе! Мне 44 года, а я до сих пор помню этот звук! Будто робот вгрызается в электронное яблоко. © hobbes747 / Reddit

А вот я помню запах! Звук тоже, конечно. А еще эти милые пятна, которые оставались после этой вспышки на фотографиях. © DonnaLakeWi / Reddit

Ох, а как оно пенилось! Стекло на лампочках было тонкое, и лопалось от жара фотовспышки, чтобы все это не разлеталось, был защитный пластик — вот он и образовывал такие пузырьки. © Affectionate-Word498 / Reddit

Бабушкина квартира не видела ремонта с 80-х. Там была уйма картин и статуэток. И вот пришел риелтор, ахнул — увидел статуэтку балерины, которая очень уж была похожа на редчайшую и считающуюся утерянной работу Ломоносовского фарфорового завода. Сразу ринулся клеймо проверять, но увы. А мне все равно, если честно. Для меня это память о бабушке. ADME

Все мы знаем, что никто так не накрывает стол, как бабушки. Их просто «попить чаю» превращается в настоящий пир с морем вкусностей

Самое интересное, что было дома у бабушки — незастекленный балкон. Мы-то на первом этаже жили, у нас такой роскоши не было. А у бабушки мы на этом балконе пили чай. Особенно перед дождем было круто: собирались тучи, прилетали ласточки. Как только начинало моросить, мы шли в квартиру смотреть телевизор и перебирать гречку. Да-да, перебирать гречку: как же я ее не люблю с тех пор. © zaychikina / Pikabu

Что может быть ценнее, чем наблюдать, как твоя бабушка учит уже твоего сына лепить пирожки, а ты жуешь сырники и планируешь прогулку на велосипеде? Это возможно только в уютном доме бабули

Почти все детство я провел у бабули. Помню, как она готовила разные блюда. А еще не ругала меня! Никогда! И вот я уже взрослый. Вечно где-то шатаюсь, езжу. Вернулся вот недавно в пустую квартиру, и грустно стало. И тут — звонок! Бабушка в гости приглашает. Представляете, накормила пирогами, обняла и такая: «Эх, внучок. Ты для меня всегда маленьким будешь».

© Не все поймут / VK