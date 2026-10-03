Сын забросил учебу в школе. Я попробовала 5 способов, как вернуть его интерес и только один сработал

Сначала я пыталась воззвать к разуму ребенка и объяснить сыну всю важность учебы. Дескать, зубрежка — дело полезное, память развивает. А хорошие знания ему нужны для поступления в вуз. Ведь он же хочет потом устроиться на интересную работу. Но, казалось, все мои речи влетали в одно ухо сынули и вылетали из другого.

И себя, и мужа, и других родственников в пример приводила. Но толку было ноль. Я уже чувствовала себя прорабом из «Приключений Шурика», который вещает о космических кораблях, бороздящих просторы Вселенной. Сын как-то в процессе моего выступления даже задремать умудрился.