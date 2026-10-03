Похож на пианиста или дирижёра. Может, ему для счастья музыкалки не хватило? 😏
Сын забросил учебу в школе. Я попробовала 5 способов, как вернуть его интерес и только один сработал
В началке мой сын неплохо учился. С домашкой проблем не было, за программой он успевал, из школы пятерки и четверки приносил. Но начиная с шестого класса картина перестала быть такой радужной. Школа ему резко разонравилась, а некоторые предметы — история, математика и физика — ребенку вообще не давались. Он даже за домашку со скрипом садился, а фраза «Зачем? Мне это в жизни не понадобится!» звучала в доме чаще, чем какая-либо другая. Мы перепробовали несколько способов, которые должны были вернуть ребенку интерес к учебе, и только один нам подошел. Хотя изначально я в успех вообще не верила.
Способ первый — объяснить ребенку, насколько важно для него образование
Сначала я пыталась воззвать к разуму ребенка и объяснить сыну всю важность учебы. Дескать, зубрежка — дело полезное, память развивает. А хорошие знания ему нужны для поступления в вуз. Ведь он же хочет потом устроиться на интересную работу. Но, казалось, все мои речи влетали в одно ухо сынули и вылетали из другого.
И себя, и мужа, и других родственников в пример приводила. Но толку было ноль. Я уже чувствовала себя прорабом из «Приключений Шурика», который вещает о космических кораблях, бороздящих просторы Вселенной. Сын как-то в процессе моего выступления даже задремать умудрился.
Он только плечами пожимал и говорил: «А зачем?» или «Потом подумаю!», или просто зевал и заявлял, что ему скучно. Когда мы поняли, что подобная тактика никаких успехов не приносит, ребенок все равно садится за уроки только после бесконечных напоминаний, а оценки никого не радуют, решили с мужем изменить подход.
А почему бы не использовать старый добрый метод поощрений? Ведь кто же не захочет выучить лишний абзац, если ему пообещают поход в кино или крутой набор Lego. Меня, помню, в школьные годы такие небольшие награды всегда воодушевляли. Может, хоть этот вариант поможет сынуле сосредоточиться?
Способ второй — придумать подходящую систему поощрения
Решили, что поощрять ребенка за хорошие оценки и вовремя сделанные уроки будем именно так, а не деньгами. Все равно мы ему на карманные расходы нормальные суммы выдавали. Сначала сын даже воодушевился и выбрал в качестве цели здоровенный конструктор космического корабля.
И дело пошло. Ребенок стал внимательнее готовиться, пару раз посидел с папой над учебником физики, и оценки потихоньку стали выправляться. Но как только необходимое количество пятерок было получено и набор оказался у сына в руках, он опять запустил учебу. Я озадачилась. Как же так? А еще один набор?
А сын только плечами пожал и сказал: «Ну, миссия пройдена, этого набора мне надолго хватит. А в школе все равно скучно. Зачем мне все это учить?» Что-то мы явно делали не так. Я попробовала придумать какую-то другую мотивацию, но ребенка не заинтересовал ни один из предложенных вариантов. Ладно, не получилось с поощрением, значит, пойдем другим путем.
Способ третий — ввести для чада четкий режим
Супруг строго объявил сыну, что уроки он теперь делает по расписанию и без гаджетов. Если оценки не выправятся, то и время за компьютером ограничим. Составили четкий график, чаду наш новый подход совсем не понравился. И начались веселые времена.
Если раньше дитятко тратило на домашку примерно час, то теперь он сидел над учебниками часа два, не меньше. Причем без особого толку. Как потом выяснилось, все больше занимаясь рисованием. А жалобы на школу возросли многократно. Наш обычно милый сынуля целыми днями бунтовал и возмущался.
Приходилось заглядывать в его комнату каждые 15 минут, чтобы проверить, чем же ребенок занимается. Это тоже сыну не слишком нравилось. При этом наш подход вообще никак не влиял на его успехи в учебе. Как ему было все это неинтересно, так и осталось. А оценки даже хуже стали.
Способ четвертый — делать уроки вместе
После очередного обсуждения, зачем вообще нужна школа, которое растянулось на пару часов, я предложила ребенку помощь с уроками. Подумала: вдруг я смогу как-то интереснее подать материал. Ведь материал он легко усваивает, просто ему скучно. Сын неохотно согласился. Договорились, что садимся за учебники вечером после работы.
Но этот вариант тоже оказался тупиковым, во многом по моей вине. После рабочего дня столько дел нужно было переделать, что толком подготовиться к уроку у меня не получалось. А программа учебника в моем пересказе не казалась такой уж увлекательной. Скоро я и сама на книги и тетради смотрела с таким же воодушевлением, как сын.
Способ пятый — подключить компьютерные игры
И тут муж предложил: «А давай я ему одну игрушку скачаю? Она интересная, и там расчеты производить нужно. Вдруг Димке понравится? Я с ним играть буду». Я была решительно против. Сын и так много времени за компьютером проводит, куда уж больше. Да и как игра может его вдохновить больше учебой заниматься?
Уезжала в командировку, сын с мужем на хозяйстве остались. Возвращаюсь через неделю и глазам не верю! Сынуля, который читать никогда не любил, сидит, увлеченно уткнувшись в учебник, и что-то в тетрадку быстро выписывает. Ущипните меня кто-нибудь! Пошла с расспросами к мужу, а тот улыбается и показывает на экран. Говорит: «Вот игру проходим, пришлось математику срочно подтягивать! Или я его обыграю!»
С математикой мы вопрос решили, а интерес к истории у сына появился после того, как он увлекся одной стратегией. Там надо было управлять реально существовавшими государствами, развивать экономику и налаживать дипломатические связи. Сначала ребенок смотрел ролики по истории XX века, потом перешел на книги. А вскоре его заинтересовали и события из более отдаленного прошлого.
Забежала к нам в гости мама и спрашивает у сынули, что ему на день рождения подарить, наверное, опять конверт? А он радостно заявляет: «Бабуль, давай лучше книжку!» У мамы аж глаза округлились. Робко поинтересовалась: фантастику или детектив? А сын фыркает: «Да ты что, мне лучше что-нибудь по истории средневековой Франции!»
Да, некоторые уроки до сих пор не особо интересуют ребенка. Несмотря на увлечение книжками, литературу он явно недолюбливает. Зато другие предметы он подтянул отлично. Но главное, я поняла: если сына что-то действительно увлекает, он готов проявить завидную усидчивость и самостоятельно изучать предмет. А уж школьные оценки для меня, если честно, дело десятое.
А вот несколько подборок историй о школах: