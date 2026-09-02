25 историй про дни рождения, которые надолго запомнились именинникам
Идеальный день рождения не обязательно должен быть похож на классический праздник с ароматом домашней выпечки, шелестом подарочной бумаги и приятными словами от близких людей. В этот день можно позволить себе поиграть в куклы, накупить пряжи для модных носков или даже обнаружить себя на пляже какого-нибудь теплого моря. Именно такие светлые моменты и маленькие радости надолго остаются в нашей памяти, и на следующий год хочется снова придумать что-то особенное.
Девушка всегда хотела завести собаку, и на 25-летие ее мечта сбылась
«Мы взяли совсем маленькую бубочку, ей тогда ровно 2 месяца было. А в 5 месяцев она поехала с нами в машине на море, купалась в речках и ходила в горы», — улыбается счастливая хозяйка.
Пожалуй, именно так выглядит теплое семейное счастье
- Дочке сегодня девять месяцев, а мне накануне исполнилось тридцать три. Вечером, как обычно купаем дочку. Она полюбила эту процедуру: плещется, играет, брызгает водой во все стороны. И тут внезапно прерывается, смотрит на меня и...
— Папа.
Первый раз называет меня папой! И дальше как ни в чем не бывало продолжает заниматься своими делами. Как-то так выглядит счастье. Вот такой подарок у меня был на день рождения.
Некоторые подарки люди с теплотой вспоминают всю жизнь
- Самый лучший подарок был от незнакомого мне продавца в магазинчике у вокзала. В свой день рождения я должна была уехать в город, где планировала отмечать праздник с семьей. Но по стечению обстоятельств опоздала на свой рейс. Билетов не было на ближайшие 2 дня. Зашла я в ларек за водой, разговорилась с продавцом и рассказала ему о происшествии. Он поднапряг всех своих знакомых, закрыл магазин и пропал на 20 минут. Сказал, чтобы я сидела и ждала. Вернулся радостный с билетом на скорый поезд в бизнес-класс. Денег за билет не взял. Сказал, что это мне подарок на день рождения от него и всех жителей города.
Рукодельница связала на свой день рождения платье в стиле 1930-х годов. Нам кажется, вышло более чем удачно. А вам?
Кажется, порой мы вполне можем взять пример со своих детей
- В июне был день рождения у моей дочки Ани. Я спросила, что она хочет и как собирается отмечать. И вот ее желания: съесть торт «Три шоколада» в одно лицо, купить огромную пиццу и новый телефон, а еще весь день одной дома смотреть мультики. Ну и чтобы родственники отправляли ей деньги. Ей исполнилось 15 лет. Она такая счастливая, говорит, что это был лучший день рождения. Мне в этом году 35, и, если честно, я тоже хочу себе такой праздник. Это и правда так круто.
Никогда не знаешь, как и когда исполнится заветное желание
- Когда мне исполнилось 11, я написала желание на бумажке и сунула ее за батарею в школе. И вдруг учительница входит в класс с этой запиской и вопрошает: «Чье это?» Я начинаю медленно сползать под парту. А она выдает: «Тот, кто признается, будет освобожден от домашнего задания». Тут сразу несколько человек закричали: «Мое!» Учительница выдерживает паузу и читает: «Хочу, чтобы Артем из 6 „Б“ позвал меня гулять». Все претенденты тут же притихли. А с последней парты вдруг раздалось: «А если я Артем, можно мне тоже домашку не делать?»
В день рождения родители разбудили дочку словами: «Одевайся, мы летим на море». Это фото было сделано уже в Турции, в кадре — счастливая именинница и ее мама
Поиграть в куклы? А почему бы и нет. И неважно, сколько лет имениннику
- Как-то с мужем обменивались детскими мечтами, я рассказала, что в детстве хотела домик для куклы Барби. Но тогда даже мечтать о таком было чем-то запредельным. В мой день рождения сквозь сон слышу, как в пять утра муж встал, открыл кому-то дверь, а потом пошел в другую комнату. Думаю, там цветы и шары, не буду мешать готовить сюрприз. А теперь представьте мой восторг, когда я захожу, а там стоит огромный розовый дом, в котором обитают Барби, Кен и малышка. Мне 25, ему 30, мы серьезные люди, а полдня играли в куклы. Лучший день рождения!
Сюрприз? Заверните два!
- Будущий муж как-то вечером говорит мне: «Завтра полетим в горы, отдохнем там». Я довольная: красота, природа. На дворе осень, но мне сообщают, что с собой особо ничего брать не надо, только купальник хорошо бы взять. Спрашиваю, зачем он мне в горах. Ну, мол, баня, попаримся. Ладно, взяла. В общем, я только в аэропорту на регистрации узнала, что мы летим в Таиланд. Счастью не было предела, я до сих пор помню эмоции от этого путешествия.
Жена купила на день рождения мужу печенье и вручную заменила в нем начинку на ту, которую он любит
«Моя жена знает, что я уже три года скучаю по золотистым печенюшкам со вкусом именинного торта, которые сняли с производства. И поэтому она отдельно купила золотистое печенье и печенье с начинкой со вкусом именинного торта, а потом поменяла местами крем, чтобы я наконец-то снова смог попробовать свой любимый десерт», — говорит довольный именинник.
В день рождения может внезапно появиться новый друг
- У меня день рождения летом, и в детстве все школьные друзья разъезжались, а я сидела на даче. Накануне праздника от скуки написала приглашение и надела его на ветку дерева на берегу реки. И вот мне стукнуло 11 лет, просыпаюсь и слышу, бабушка зовет. Выхожу во двор, а там стоит рыжий мальчишка с букетом ромашек. Оказывается, его отец — рыбак, нашел мою записку и передал ему. Мы отлично провели время, и даже ходили друг к другу в гости все лето, но потом дружба сошла на нет.
Как же круто, когда близкие люди знают, какой подарок действительно обрадует именинника
- На день рождения мой парень подарил мне две книги по вязанию по мотивам «Гарри Поттера», а друзья вручили подарочные сертификаты в магазины пряжи. Я выбрала несколько схем из книг и уже на следующий день потратила 130 евро на пряжу. Я так счастлива! Обычно я вяжу для друзей и семьи, в основном для моего очаровательного племянника, но на этот раз побалую себя и свяжу вещи, которые сама буду с удовольствием носить.
Отмечать праздник можно не только в кафе или дома за накрытым столом
- Я впервые праздновала день рождения онлайн. Теперь думаю, почему же я раньше так не делала. Мы с друзьями решили устроить интеллектуальную игру, выбрали ведущего, он подготовил вопросы. И вот мы собрались и начали играть. Нас было аж 13 человек, я сильно переживала, как все пройдет, потому что мы впервые такое проводили. Верите или нет, но это был мой лучший день рождения. У кого тоже друзья по всему свету, берите на заметку! Даже не представляю, как иначе мы бы смогли собраться такой компанией.
День рождения — это праздник, когда могут сбыться заветные детские мечты
- Будущий муж подарил мне на день рождения большого плюшевого медведя, о котором грезила. Прожужжала про него все уши своей подруге — еще задолго до того, как своего парня встретила. А он просто у нее узнал, что я больше всего хочу получить в подарок. Ездил по всему городу, искал. Я визжала от восторга, когда увидела медведя на переднем сиденье в машине. Это было двенадцать лет назад, мы уже женаты, а медведь до сих пор сидит в нашей спальне.
Муж подарил жене на день рождения букет. Собирал сам. А она и рада — говорит, что получила такое впервые, и это лучший букет за все годы
Иногда думаешь: «Вряд ли кто-то захочет прийти ко мне в гости». А на самом деле все выходит наоборот
- Когда мне было девять лет, мы переехали в новый район. Летом следующего года мне исполнилось десять, и я не знала, придет ли кто-нибудь на мой день рождения, потому что я была новенькой. Я пригласила ребят из класса и товарищей по спортивной команде. Мы решили отметить день рождения у бассейна моей подруги, который находился рядом с моим домом. Заказали для гостей хот-доги и торт-мороженое. И не поверите, пришло около 150 человек. Я была в невероятном изумлении. И до сих пор удивляюсь, честно говоря.
Молодые люди поехали праздновать день рождения в необычное место и привезли с собой не менее оригинальное фото
- Моя девушка любит в путешествиях фотографировать все на пленку, мне тоже понравилось это дело. И вот, в мой день рождения мы решили на пару дней поехать на красивый остров. Позвали с собой моего лучшего друга и отправились в путь. Этот кадр сделан в последний день, когда мы вышли из дома и отправились к холму с кружками кофе смотреть на красоту вокруг. В какой-то момент мы решили сделать парную фотографию, быстро на пальцах объяснили другу, куда жать и что крутить. А когда проявили пленку, то увидели этот результат. На мой взгляд, получилось очень хорошо.
Тот счастливый момент, когда кто-то позаботился о вас и устроил вам праздник
- В свой день рождения я была в командировке. Прилетаю вечером, муж встретил. Дома слышу какую-то возню в зале, думаю: «Поздно же, почему дети не спят». Вхожу, а там полный зал друзей и родственников, фуршет, музыканты. Муж все организовал, друзья подключились. Они готовились, украшали квартиру, прятали машины, обувь, чтобы я их не заметила. После дня рождения они меня в чат добавили, и я читала, как они все это готовили. Как же круто, что не надо было ничего организовывать самой.
Как же хорошо на пару мгновений вернуться в счастливое детство! Нам даже интересно, чем закончилась эта история
- Когда я была маленькая, со мной во дворе постоянно гулял и играл мальчик Дима. Он был на шесть лет меня старше и относился ко мне как к младшей сестренке. Наши семьи очень дружили. Димин папа часто ездил в командировки в столицу и всегда привозил мне конфеты «Мишка косолапый». Я их просто обожала. Прошло время, мы переехали и перестали общаться.
Наступил мой шестнадцатый день рождения. Звонок в дверь. Открываю, а там стоит симпатичный молодой человек. «Привет, Катя! Я Дима, с днем рождения!» — сказал он и протянул мне большой подарочный пакет. Я открыла его, а там — целый пакет конфет «Мишка косолапый». Это был мой лучший день рождения.
На шестьдесят пятый день рождения отца его сын приготовил свое первое блюдо в казане
Девушка не смогла сама воплотить свою мечту, тогда ей на выручку пришли ее друзья
- За неделю до моего дня рождения мне снится, как я приглашаю всех своих любимых друзей, родственников в ресторан, где мы отмечаем мое 25-летие. В жизни же у меня денег на это не было. Я рассказала про сон маме и близким друзьям, а сама стала думать, как можно бюджетно всех собрать вместе. Хотела пригласить в квартиру, которую снимаю на двоих с подругой, но та стала меня отговаривать. Думаю: «Ну и ладно, в следующем году накоплю и с размахом отмечу». Ходила поникшая, и тут подруга зовет меня посидеть где-нибудь в недорогом месте. Решили встретиться к кафе и там отметить. Приезжаю, администратор заводит нас в зал, а там... Большой стол, много еды, и все мои друзья подскакивают и поют «С днем рождения». Они держали все в тайне от меня почти неделю. Как же я была счастлива! Это был мой лучший день рождения.
К некоторым подаркам желательно присмотреться повнимательнее
- Маме лучший друг подарил на юбилей денежное дерево в красивой кружке с долларами. Мама такое любит, поэтому сразу поставила у себя в комнате. Так и стояло оно три года, пока кот не уронил его. И тут мы поняли, что деньги оказались настоящими. В общей сумме там было 25 тысяч. Мамин друг, когда узнал об этом, долго хохотал, ведь про «сюрприз» в этом дереве он сказал только папе, а тот не совсем понял, что ему говорят.
Девушка работает метеорологом и отмечает свой день рождения на острове в северном море. К празднику она испекла персиковый торт
Кое о каких подарках лучше все-таки рассказать заранее
- Просыпаюсь в день рождения и слышу шорох у входной двери. Подбегаю, а там мой супруг и с ним яркая блондинка. Модная, дорогим парфюмом пахнет. А в руках у нее — огромный чемодан. Не поняла! Муж застенчиво улыбается: «Знакомься. Это Ирина, она будет твоим стилистом на сегодня». Предупреждать надо, елки. Оказалось, что он вспомнил, как я мечтала собрать себе идеальный гардероб, и договорился с одной дамой-стилистом о такой услуге. Я выдохнула, примерила кое-что из привезенных в чемодане образцов одежды, а потом мы поехали с Ириной по магазинам. Не скажу, что ее выбор мне понравился, но моя мечта все-таки сбылась.
Домашний торт, подарок с теплыми воспоминаниями из детства и любимый фильм — что может быть лучше?
- Сын подрос, и мы достали с антресолей мой старый конструктор, который хранился в коробке из под обуви. Две трети деталей я растерял, но кое-что осталось. Я играл в конструктор с сыном несколько дней. А сегодня у меня день рождения, и утром жена поздравила меня и подарила конструктор — набор про Индиану Джонса. Я периодически ностальгирую по временам, когда смотрел фильмы про него. И вот она запомнила. Пока я играл в конструктор и предавался ностальгии, моя жена приготовила мой любимый торт — муравейник. Не удивляйтесь, это особый рецепт. Вместо печенья она взяла соленые крекеры. Получилось шикарно, рекомендую.
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