Когда осенью нас задаривают свежими кабачками, меня выручают эти простые рецепты
В начале осени родственники, не сговариваясь, начинают тащить к нам кабачки. Я к ним с теплотой отношусь и с радостью делаю оладушки. Но когда количество овощей превосходит все мыслимые пределы и они буквально выпадают из холодильника, начинаю подключать фантазию и искать новые способы приготовления. Благо, их в сети можно найти огромное количество. Сегодня хочу поделиться несколькими рецептами блюд, после приготовления которых хочется в магазин сбегать за свежей партией кабачков.
Сэндвич из кабачков
Если на кухне завалялись молодые кабачки и хочется сделать какой-то вкусный перекус, я иногда готовлю из них бутерброды. Рецепт подсмотрела в интернете, и для него нужны овощи, твердый сыр, салатные листья, заправка и любая мясная нарезка.
Кабачки нарезаю овощечисткой на тонкие ломтики. На противень выкладываю пергаментную бумагу, на нее высыпаю две небольшие горки тертого сыра (много его не понадобится). На подушку из сыра кладу ломтики кабачков, присыпаю их специями, еще одним слоем тертого сыра и отправляю в духовку.
Как только сыр подрумянится, а ломтики станут мягкими, противень можно доставать. На сырно-кабачковые пласты кладем листья салата, ломтики помидора, нарезку и поливаем заправкой. Ее я обычно делаю из греческого йогурта, лимонного сока и специй.
Складываем пласты пополам или сворачиваем в рулет — и можно дегустировать. Я такие сэндвичи обычно на ужин делаю, получается очень вкусно. Единственный минус — в дорогу их не возьмешь: они быстро размокают и разваливаются в руках
Тушеные кабачки со сливами
Мне больше нравится овощное рагу из баклажанов, но и с кабачками тоже можно сделать вкусное блюдо. А чтобы оно не казалось таким пресным, я добавляю в овощную смесь кусочки слив. Для рецепта потребуются: лук, морковь, помидоры, болгарский перец, острый перец, кабачки, сливы и зелень.
Помидоры надо очистить от шкурки и нарезать кубиками. Так же нарезаем кабачки и сливы. Лук, чеснок и перцы мелко шинкуем, а морковь натираем. Все овощи отправляем в глубокую сковороду, добавляем соль и специи, накрываем крышкой и отправляем тушиться на медленном огне.
Как только рагу будет готово, присыпаем его зеленью и подаем к столу. Есть это блюдо можно и в холодном виде — вкус будет даже более насыщенным. Если вам не нравятся острые блюда, то жгучий перец можно и не добавлять, но часть изюминки рагу потеряет.
Салат из молоденьких кабачков с мягким сыром
Кстати, кабачки и сливы вообще хорошо сочетаются. Например, есть отличный салат с двумя этими ингредиентами. Мне он очень нравится, потому что вкус у блюда получается интересным и пикантным. Кабачки нарезаем тонкими полосками овощерезкой, сливы шинкуем на маленькие кубики, помещаем всё это в миску. Туда же добавляем грецкие орехи.
Теперь режем лук на прозрачные колечки и обдаем его кипятком, чтобы вкус был не таким резким. Приготовленный лук высыпаем в салат, добавляем соль и делаем соус из оливкового масла, лимонного сока и специй (например, подойдут итальянские травы).
И последний ингредиент — мягкий сыр. Можно взять любой сорт, лишь бы он не был слишком соленым. Всё перемешиваем — и вуаля! Можно подавать салат к столу. Мне очень нравится сочетание хрустящих кабачков, сладких слив и нежного сыра. Прямо каждый день готова его есть.
Кабачковые оладьи с мясным привкусом
Подружка недавно поделилась со мной интересным рецептом старых добрых кабачковых оладьев. Я вот традиционные не слишком люблю: если пожалеть муки, оладушки получаются жидковатыми и всё время на сковородке разваливаются. Да и вкус какой-то пресный. Оказывается, можно сделать блюдо вкуснее, просто добавив в него сосиски.
Можно нарезать сосиски на маленькие кусочки, но тогда оладушки получаются неоднородными. Поэтому лучше измельчить мясные изделия в блендере. В натертые кабачки добавляю муку, яйцо, сосисочный фарш и соль по вкусу и жарю оладушки на сковородке. Мои домашние сметают их со скоростью света даже без всяких соусов.
Малосольные кабачки
У нас в семье все без ума от малосольных огурцов. Если в магазине мне не удается найти маленькие огурчики, которые лучше всего подходят для засолки, просто заменяю их молоденькими кабачками.
Правда, использую другой рассол. К трем ложкам оливкового масла добавляю ложку уксуса и ложку соевого соуса, кидаю щепотку соли и заливаю получившуюся смесь в вакуумный пакет. Туда же отправляю и кабачок, порезанный на тонкие ломтики. Теперь надо подождать час, и малосольные кабачки будут готовы.
В итоге кабачки получаются сочными, хрустящими и немного солёными. Можно просто подать их в качестве закуски к столу или добавить в какой-нибудь салат. Главное, не слопать все ломтики, пока будете дегустировать. Я один раз не удержалась, и гости так кабачков и не дождались.
Чипсы из кабачков
Если нужно приготовить какой-то лёгкий и вкусный перекус для домашних, который и в дорогу можно взять, и перед телевизором потрескать, я обычно делаю чипсы из кабачков. Правда, для этого блюда потребуются именно молоденькие плоды с небольшим количеством семечек. Кабачки нарезаем на тонкие ломтики (лучше овощерезкой) и промокаем бумажным полотенцем.
Затем противень нужно выстлать пергаментной бумагой, выложить на него кружочки и посыпать чипсы солью и специями. Ломтики запекаются в духовке, разогретой до 100 °C, примерно час. Главное, чтобы они не слишком подрумянились. А так, чипсы получаются солёными и хрустящими — просто пальчики оближешь.
Веселые кабачковые «осьминожки»
Этим рецептом со мной поделились знакомые немцы — у них кабачки именно так и готовят. Причём для блюда подойдут не только молоденькие плоды, но и здоровенные кабанчики с сформировавшимися семечками.
Приехали в гости друзья из Германии, жили у нас. Увидели у меня залежи кабачков, начали о чём-то лопотать. Потом смотрю, а они из них «дождик» делают! Детей порадовать, что ли? А немец улыбается и окунает кабачки в муку, потом в яйцо и отправляет их на сковородку. Думала, что какая-то ерунда в результате получится, но такие кабачковые «осьминожки» пришлись по вкусу всем.
Кабачки надо нарезать вдоль на ломтики шириной в один сантиметр сначала с одной стороны, а потом с другой, но так, чтобы получившаяся бахрома крепилась к основанию плода. В результате манипуляций получается такая кабачковая «осьминожка». Потом плод разделяется пополам, чтобы его было проще жарить.
«Осьминожки» надо сначала обвалять в муке, потом обмакнуть во взбитое яйцо и обжарить на сковородке в горячем масле. Главное — в процессе жарки не потерять кабачковые «лапки». Я украшаю готовых «осьминожек» помидорами и оливками — ребятне нравится смешная еда. Готовятся такие кабачки просто, выглядят симпатично, да и на вкус — объедение.
Суп-пюре из кабачков
Мне не очень нравятся супы, в которые надо добавлять кусочки кабачков, уж слишком сильно эти плоды развариваются. Поэтому я просто делаю из кабачков суп-пюре. Благо, приготовить его проще простого. Надо просто обжарить в сотейнике мелко нарезанные лук и чеснок до золотистого оттенка, а потом немного потушить под крышкой.
Нарезаем кабачок на небольшие кубики (для супа подойдут и перезрелые плоды), отправляем его к луку и чесноку, плюс добавляем воду. После того как жидкость закипит, надо убавить огонь и подождать ещё полчаса или сорок минут. Разбиваем все ингредиенты блендером в пюре, добавляем соль, перец, специи и зелень и подаём к столу.
Я иногда ещё отправляю в тарелку кусочки поджаренного хлеба или сухарики. Получается даже вкуснее. А если хочется «мясной» нотки, можно добавить в суп кусочки варёной курицы. Тоже будет аппетитно.
Отличный десерт из кабачков
Я никогда не думала, что из кабачков можно приготовить десерт — вроде бы овощи для этого не слишком хорошо подходят. А потом случайно наткнулась в сети на рецепт бананового хлеба с добавлением кабачков. Выглядело всё просто: мука, яйца, сахар, разрыхлитель, бананы, кабачки и яблоки.
В одной ёмкости смешиваем 3 чашки муки, две чайные ложки разрыхлителя, одну чайную ложку соли и добавляем корицу. В другую ёмкость добавляем два размятых банана, один небольшой натёртый кабачок и чашку яблочного пюре. Смешиваем все ингредиенты и отправляем в духовку, разогретую до 170 °C, на пятьдесят минут.
В итоге получается отличный десерт. У меня сын такие кексы очень любит, а приготовить их совершенно несложно. К тому же для этого блюда подходят и слегка переспелые кабачки, которые в сыром виде уже невкусные.
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