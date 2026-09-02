Когда осенью нас задаривают свежими кабачками, меня выручают эти простые рецепты

Если на кухне завалялись молодые кабачки и хочется сделать какой-то вкусный перекус, я иногда готовлю из них бутерброды. Рецепт подсмотрела в интернете, и для него нужны овощи, твердый сыр, салатные листья, заправка и любая мясная нарезка.

Кабачки нарезаю овощечисткой на тонкие ломтики. На противень выкладываю пергаментную бумагу, на нее высыпаю две небольшие горки тертого сыра (много его не понадобится). На подушку из сыра кладу ломтики кабачков, присыпаю их специями, еще одним слоем тертого сыра и отправляю в духовку.