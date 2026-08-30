23 истории от мастеров, которые создают красоту своими руками и находят в этом маленькие радости

Интересное
30.08.2026
23 истории от мастеров, которые создают красоту своими руками и находят в этом маленькие радости

Мастера способны создавать красивые вещи из самых обычных материалов. Каждый из них вкладывает в свои работы душу, щепотку таланта и много терпения, превращая свой труд в приятные мелочи, которые приносят радость людям и дарят уют дому. У тех, кто занимается рукоделием, за плечами есть немало историй про любимое дело, наполненных теплыми эмоциями и пропитанных счастьем от творческого процесса.

Девушка сделала кошку из войлока в натуральную величину в технике валяния шерсти иглой. Это было непросто, но результат того определенно стоил

Посмотрите, какие очаровательные куклы-первоклассницы! Головы вылеплены из полимерной глины, тела на шарнирах, поэтому куколки подвижны. Пора в школу

© AlionaToys / Pikabu
Маловато будет
только что

какие-то злые все... Кукла не всегда бывает реалистичной и пропорциональной. Мама рассказывала, что они в детстве полено в полотенце заворачивали - вот и кукла была. Достаточно пропорционально, как считаете? А тут забавная девчушка получилась!

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С такими клиентами нарабатывается бесценный опыт

  • Я шью на заказ. Пришла девушка, заказала платье на выпускной. Фасон достаточно сложный, с корсетом, ткань не премиум, но ничего такая. Сшили. Расплатилась, забрала. А через неделю пришла ее мама и выдала: «А вы не могли бы продать то платье, что для дочки моей сшили?» Оказалось, дочка взяла деньги из семейного тайника без разрешения, так как была не согласна с тем, что ей собирались купить на выпускной. В воспитательных целях родители решили не смиряться с тем, что она поставила их перед фактом, и продать платье. Я отказалась в этом участвовать. Потом узнала, что продался наряд быстро. А я усвоила один урок: для несовершеннолетних — первый визит должен быть с мамой!

Мужчина вязал это покрывало каждый день в течение трех лет. На создание такой красоты у него ушло более 1000 часов! Теперь он собирается выставить работу на ярмарке

© garythecoconut / Reddit
Natalya Doronina
только что

Вязаные пледы, которые я видела, непрактичны. если им укрываться - быстро вытрутся. Если накрыть что-то и любоваться - тогда пойдет, но у нас таких площадей нет, чтоб несколько квадратных метров накрыть и только ими любоваться..

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Эта шкатулка для украшений сделана из орехового дерева. Причем для создания узоров автор использовал обычный молоток и долото. Ну, и свой талант, разумеется

Когда ты сам себе крутой дизайнер

  • Я — панк. Решил, что джинсы мои, которые на рынке за 200 рублей куплены, уже не для выхода в свет. Поэтому я завязал штанины узлами, кинул в ведро с отбеливателем, потом нашил вручную на дырки и слабые места панковские нашивки и обрезки ткани. Где-то сутки примерно ушли на все про все. Стою на улице в центре Москвы, и вдруг подходит ко мне гламурная мамзель в похожих по стилю джинсах и интересуется, за сколько я свои взял. На мгновение я завис, а потом в шутку выдал: «Да вон тут рядом купил за 600 баксов всего». Она такая: «О-о-о, а я свои за 1500 баксов взяла!» Эх, не понимаю я людей...
Артем Липатов / Dzen
Ver Gal
только что

Он пошутил, а она нет... Эх такого платежеспособного клиента потерял, обидно!

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Девушка 4 года создавала копию платья Мэрилин Монро, потратив на эту работу около 300 часов. Тут очень много деталей, расшитых бисером разных оттенков

© RetroSnowWhite_ / Reddit
Era Era
только что

4 года?😂😂😂😂😂300 часов????Там вышивки по бретелькам и декольте,разве что если по 10 бусинок в день.

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Мужчина создал керамические светильники в виде акул-молотов, вдохновившись тем, как эти гиганты передвигаются в темной воде

Каждая фигурка вылеплена из глины и обработана вручную, а тело пронизано десятками отверстий, чтобы свет, когда фигурка включена, становился частью узора акулы.

Когда твое творение живет своей насыщенной жизнью

  • Я создаю кукол. Начала заниматься этим в 2011 году и сразу же приняла участие в столичной выставке. Мои куклы в то время были очень так себе, но тогда они мне казались прекрасными. Среди прочих там был ангел в образе Джона Траволты из фильма «Майкл». Один мой друг попросил этого ангела в подарок, я отдала. Через пару лет звонят из магазина хендмейда и спрашивают, сколько он стоит — им сдали Майкла на продажу. Я махнула рукой, типа, забирайте за сколько хотите — и забыла. Вздохнула свободно — избавилась от неудачной куклы. Проходит год, и тут звонок от неизвестного из Волгограда, который купил куклу в Новороссийске! Просит поправить, так как она обтрепалась, имеет непрезентабельный вид. Привез куклу, и я глянула на свое давнее творение: лепка плохая, туловище рыхлое, одежда грязная. Переделала всю заново. Еще через год мужчина сообщил, что куклу он продал, а потом я увидела свое творение в музее ангелов. Думаю, что на этом беспокойный Майкл не угомонится, и мы с ним еще встретимся. На фото первая версия и вторая.
Feline
только что

Наживаются на создательнице кукол. Она дарит изделия, а их перепродают.

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© NellyPopova / Pikabu
Masik3
только что

Прикольная кукла. И сам фильм. Особенно, первое появление Майкла в кадре - как он спускается в труселях по лестнице, с бутылочкой в руке🤩

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Девушка лепит из полимерной глины всякие красивые украшения, в основном, с ягодами. Но есть и более экстравагантные варианты

© Mnyak17 / Pikabu

Делая что-то на заказ, надо быть готовым ко всему

  • Шила я на заказ жилет из натуральной шерсти. Заказчица сама купила ткань размером 0,65 ×1,50 метра — ей в магазине сказали, что этого хватит с головой. Но так как формы у нее выдающиеся, нужно было кроить с рельефами, а ткани-то нет. Но я как-то извернулась, сделала. На примерках все было хорошо, а когда вещь уже была готова, заказчица начала фыркать и пытаться снизить цену, хотя косяков не было — я всегда шью как для себя. Я на этот цирк посмотрела и вернула ей деньги за ткань, а жилет оставила себе. Хожу теперь сама в этой жилетке и очень довольна — хорошо, что размер с заказчицей у нас был один.
Natalya Doronina
только что

Шила жилетку по Бурде, с 2 карманами - листочками, на тогдашний 44 размер хватило 0,7*1,10 м. Потому что бумажные выкройки со всеми припусками заранее сделала, разложила и выверила, а потом за тканью пошла. На подкладке, подкладка у меня была.

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Рисовать на одежде с помощью отбеливателя — почему нет? Парень говорит, что кошку на футболке изображал впервые. Кажется, у него талант!

© BleachCraft2027 / Reddit
SeledkinaMama
только что

Наверное, кошку впервые. А до этого было великое множество разных других изображений. Ясно видно, что это делал не новичок

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Голуби умудряются свить уютное гнездо из чего угодно в любом, даже неподходящем, месте. И автору работы удалось очень реалистично отразить эту их способность

© jgklausner / Reddit
SeledkinaMama
только что

Хотя для настоящего голубя тут слишком много веточек))) они и парочкой бывают обходятся. Весьма неприхотливые создания

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Ох уж эта конкуренция!

  • Прошла курс обучения у одной мастерицы и потом постоянно закупала у нее полимерную глину и формы. Всегда захваливала ее магазин в соцсетях, советовала другим. Прихожу вчера, а она мне: «Я решила больше не продавать вам материалы. Вы так набили руку на моих формах, что ваши изделия продаются быстрее моих. Я своими руками ращу себе конкурента!» Я вообще не поняла претензии, так как делала совершенно другие вещи, просто использовала базовые формы. Попрощалась и нашла оптовика. В итоге себестоимость моих изделий стала ниже, а продажи пошли в рост. Спасибо за отказ в сотрудничестве, он вывел меня на новый уровень!
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Девушка впервые попробовала создать объемный ландшафтный ковер и в процессе освоила сразу несколько новых техник. В составе — акрил, шерсть и талант

© Leroni9 / Pikabu

Эта работа вдохновлена крошечными созданиями, которые делают природу такой прекрасной. Все вышито вручную

© embroideredshoes / Reddit

Когда нашел свое дело, которое ценят даже за рубежом

  • Меня зовут Аня, и я шью игрушки. Сначала это было хобби, потом я совмещала с работой, а теперь это и есть моя работа. Я шью медвежат тедди и их друзей. Мои игрушки изготовлены из разных материалов: это искусственная норка, немецкий мохер, вискоза или вообще любая ткань, которую удалось раздобыть. Я не могу не шить, я все равно буду этим заниматься! У каждого из моих зверят есть свои эмоции, которые не всем и не всегда нравятся, но это нормально. Раньше я хваталась за любой заказ — мои первые игрушки продавались за 300-500 рублей. Сейчас беру только реально интересные и хорошо оплачиваемые заказы, чаще зарубежные. До сих пор мама стесняется сказать людям, чем занимается ее дочь с высшим образованием. Но меня это уже не трогает, так как появилась большая компания коллекционеров и единомышленников, а также муж, который всегда поддерживает.
© Fosforidze / Pikabu

На создание этих медуз из стекла, изготовленных методом лэмпворк, человека вдохновила глубокая любовь к океану и его обитателям

© Ambero_Oasis / Reddit

Мужчина уверяет, что этот медведь — его первая работа в технике вырезания по дереву. Кажется, будто хозяин леса сейчас оживет и пойдет обрывать малину

© Bodnaruc-Sculpture / Reddit
Viktor Lav
только что

Врёт. Даже нет смысла в аргументах. Это как в операционную прийти и вырезать аппендикс без тренировки, примерно одного уровня утверждения. На фото скульптура сделана с помощью бензопилы, этот стиль с первого раза, ну да ну да.

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Когда нашел свою нишу, но это не для всех

  • Вяжу свитера из дорогой альпаки. Заказов много, цену держу высокую. Написала клиентка: «Хочу свитер, но бюджет ограничен, давайте за 3000?» Я объяснила, что одна пряжа стоит в 5 раз дороже. Она после паузы выдала: «Мне надо для соцсетей, так что давайте из простой пряжи сделаем — по фото все равно никто не поймет!» Я отказалась, а она так и не поняла, почему. Наверное, эксклюзивное качество — оно не для всех. Особенно, если в свитере интересует только картинка, а не удобство, мягкость и теплота.
ADME
Tanja Demid
только что

В смысле для соцсетей? Выставить фото и выдать за свою работу?

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Девушка решила подарить маме на День рождения сумку, вручную расшитую бисером. Несмотря на то, что это был всего лишь второй ее проект, вышло впечатляюще

© Oprimy / Reddit

Этот костюм шута девушка полностью создала своими руками. Видно, что она в восторге от того, как все получилось. Работа выглядит просто потрясающе

Первая продажа — это так волнительно

  • Когда в далеком 2017 году я продала через соцсети свое первое украшение — браслет из камней, — у меня не было даже упаковки, и я нашла какую-то маленькую коробочку от ювелирки в шкафу. Браслет туда даже не влезал, но я запихнула его и повезла в таком виде клиентке. Она сразу поняла, что я только начинаю, и просто пожелала мне удачи.
    Скоро 10 лет, как я в украшениях, и с тех пор через мои руки прошли тысячи красивых фирменных коробочек, но ту маленькую коробку и стиснутый в ней браслет я помню до сих пор, ведь именно тот момент дал мне надежду на то, что все получится. Главное — начать.
amur.jewelry
Jrmjayay
только что

Что значит - стиснутый в коробке? Расплющенный что ли?

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Своими руками можно создавать не только украшения, одежду или игрушки, но и вкусности, которые будут дарить частичку лета посреди холодов. Тем, кто умеет солить капусту, варить варенье из кабачков или джем из яблок, тоже есть что рассказать об уникальном хендмейд опыте — как это сделали герои недавней статьи про домашние заготовки.

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