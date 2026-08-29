15 радостных фото животных, которые ненавязчиво заглянули на огонек и принесли с собой тепло и уют
Жители городов и пригородов не так уж часто сталкиваются с живой природой, но каждое такое событие ярко откладывается в памяти. Будь то лисенок, который свернувшись клубочком лежит на придверном коврике, или рысь, комфортно устроившаяся на лужайке возле дома — каждый такой момент становится маленькой радостью в суете городской жизни.
Важные новости — на один из городских балконов залетела сова!
- Тебе повезло! Срочно ищи письмо из Хогвардса!
Все знают, что совы просто не способны вращать глазами, поэтому они поворачивают голову в сторону источника шума. Правда, крутить головой на 360° они не умеют — только на 270°, однако и этого вполне хватает. Но вот забавный факт: оперение, расположенное на лице в виде круга, служит своеобразной воронкой, которая направляет звук к ушам. Кстати, сами уши нередко расположены на разной высоте, что обеспечивает совам способность точно распознавать источник звука.
Удивительное разнообразие окрасов божьих коровок собралось в одном углу
Самое забавное, что все они принадлежат к одному виду — азиатская божья коровка. Они отличаются огромным разнообразием окрасов крылышек — более 100 видов. Насекомые бывают с пятнышками, количество которых может составлять до 22, а бывают и вовсе без них. Кстати, это довольно крупная разновидность коровок, длина тельца которых может составлять целых 8,5 мм.
Вспомнила, как в детстве ловили божьих коровок и говорили:
Божья коровка
Улети на небо,
Там твои детки
Кушают конфетки...
Представьте, выглядываете вы в окно, а за ним на лужайке возлегает рыжая рысь...
Интересно, что рыжие рыси довольно хорошо приспособились к жизни в окружении людей, и заметить их на заднем дворике можно не так уж и редко. От европейских рысей рыжие отличаются не столь выраженными кисточками на ушах и заметно меньшими размерами — в среднем, они всего лишь в два раза крупнее обычных домашних кошек. Кстати, у рысей, в отличие от многих кошачьих, весьма развит «вокабуляр» — они могут мурлыкать, рычать, шипеть, мяукать и даже выть.
Кошачьи - индивидуалисты, красавцы, но по натуре своей остаются хищниками, и на роль мягких плюшевых милах ну уж никак не подходят. Мой друг ещё 5 лет назад подобрал рысёнка в лесу, выкормил, "отъел" его мясом, и хоть днём тот кот и спит у него на крыльце, но на ночь таки ВСЕГДА уходит в лес, на охоту, дабы не терять свою квалификацию, видимо..
Вечером была сильная гроза, а утром хозяин дома обнаружил на своей крыше настоящего павлина
Оказывается, то, что мы привыкли называть хвостом павлина, технически вовсе не хвост. Это роскошное украшение состоит из перьев надхвостья, тогда как настоящие хвостовые перья гораздо жестче и короче, и именно они помогают поддерживать яркий «веер». Кстати, в конце сезона размножения эти перья выпадают, а потом заново отрастают в течение нескольких месяцев.
А помните мультик, про «спой, птичка, не стыдись»? Так вот, павлины способны издавать 11 разнообразных звуков и ни один из них не отличается благозвучием.
Кстати, в Праге в одном уединенном парке около Малостранской полно павлинов.
Они ведут себя как курицы - ходят по траве, что-то клюют, не боятся людей, отдыхают в ямках под деревьями.
И не орут, что удивительно)
Под крыльцом этого домовладельца живет целое семейство лис, и иногда щенки спят прямо на придверном коврике
Интересный факт: ученые предполагают, что лисы способны использовать магнитное поле Земли во время охоты. Исследования показали, что при характерном прыжке на спрятавшуюся под снегом или травой добычу рыжие лисицы гораздо чаще добиваются успеха, когда атакуют примерно в северо-восточном направлении. А еще они способны слышать добычу, даже когда ее не видят — именно поэтому в сети так много фотографий торчащих из снега задних лап лисы: они ныряют в толщу и достают оттуда добычу.
А на заднем дворе отца автора этого фото отдыхает целое семейство лосей — мама и два ее теленка
Несмотря на внушительные габариты, лоси — отличные бегуны. На коротких дистанциях эти исполины могут развивать скорость до 55 км/ч — для сравнения, самый быстрый из людей, Усейн Болт, достигал 44 км/ч. Кроме того, лоси еще и замечательные пловцы и ныряльщики — так как значительную часть их рациона составляют водные растения, они умеют нырять на глубину до 5 м, чтобы раздобыть их. При этом ноздри во время погружении закрываются и вода не попадает в нос.
Неизвестно, что тут произошло, но потолок, полностью увешанный гнездами ос, выглядит довольно впечатляюще. Мягко говоря
у нас на окнах периодически осы пытаются строить свои ульи, это капец
А вы знали, что бумажные осы способны узнавать друг друга в «лицо»? У них на голове есть индивидуальный рисунок, по которому соседи по улью отличают одну особь от другой. Но еще интереснее, что они могут делать это не только в реальности — эксперименты показали, что эти маленькие создания узнают сотоварищей даже по фото. Эта удивительная способность помогает насекомым сохранять порядок в колонии: они запоминают, какое место в иерархии занимает та или иная оса.
А вы знаете, что если осы ужалят человека в лицо, то его не то что сотоварищи по фото, его мама родная не узнает в лицо.
А на этом фото разворачивается почти детективная история: автор стриг ногти, сидя на террасе, когда муравей вдруг схватил отрезанный кусочек и куда-то понес
Недавно наткнулась на ролик: в Италии муравей брильянт в ювелирном стырил)) народ был в восторге, снимал на видео🤣
Удивительный факт: обычные рабочие муравьи живут примерно полтора, тогда как матка — в среднем 15 лет. Рекорд долголетия матки составил более 28 лет — столько прожила одна особь, содержащаяся в лабораторных условиях. Интересно, что за всю свою жизнь матка спаривается всего один раз, а первое поколение произведенных ею муравьев заметно мельче последующих.
Очень печальная информация о жизни муравьиной матки. То есть спаривается она один раз, а рожает всю оставшуюся жизнь? Несправедливо!!
А этот милый енотик поселился на крыльце автора фото. Началось все с того, что один из детей угостил его едой. Комментаторы говорят, что он слишком старый для того чтобы прятаться, и уговаривают автора обеспечить ему достойную старость
А вы знали, что еноты на самом деле не моют еду? Дело в том, что передние лапы енота чрезвычайно чувствительны, а вода делает их еще чувствительнее. Поэтому привычное нам «мытье» правильнее считать ощупыванием и исследованием предмета. При этом, осязательная система енота настолько развита, что заметная часть мозга специализируется на обработке информации, поступающей от передних лап. Поэтому енот постоянно что-нибудь трогает, ощупывает и перебирает пальчиками.
Почему его назвали енот-полоскун? Он же ничего не полоскает, а вот таскать он любит. Надо было назвать его енот-потаскун (не путать с мужиками потаскунами).
Автор фото рассказывает, что у себя во дворе построил домик для уличных кошек. И вот однажды, заглянув туда, он обнаружил очень странную «кошку», которая на поверку оказалась опоссумом с детенышами
Даже несмотря на то, что взрослые опоссумы не отличаются большими размерами, их новорожденные детеныши и вовсе крохотные — не больше фасолины. Первые недели жизни они проводят в материнской сумке, а когда подрастают и перестают туда помещаться, перебираются маме на спину и путешествуют вместе с ней, цепляясь за шерсть. Кстати, из сотен современных видов сумчатых только виргинский опоссум сумел распространиться настолько далеко на север, что сегодня его можно встретить даже в Канаде.
Автор этого фото рассказывает, что он каждый день обнаруживает в своем бассейне около 12 лягушек, жаб и икру, а потом бережно переносит все это в ближайший естественный водоем
А жабок часто спасаю с полей- там весной текут ручейки и жабы мечут икру,но вода быстро уходит и головастики гибнут. Поэтому вылавливаю их и выпускаю в постоянный водоём.
Все мы привыкли к тому, что кожа у обычных остромордых лягушек зеленовато-коричневая. Но, оказывается, это не всегда так: во время брачного периода самцы «перекрашиваются» в светло-голубой цвет. И еще интересный факт: обычная озерная лягушка умеет ориентироваться по магнитному полю Земли. Эксперименты показали, что во время сезонных перемещений лягушки используют его как своеобразный природный компас.
А ещё я знаю, что весной в брачный период лягухи очень громко и перелевисто "поют". В Средней Азии их называют лягушачьими соловьями.
Автор этого фото рассказывает, что нашел черепаху у себя на крыльце. Он решил назвать его Йоджи и поселить на своем дворе, где много растений и воды, и пообещал каждый день проверять, все ли у него в порядке
А вы знали, что черепахи — очень древняя группа рептилий? Их ранние представители жили на нашей планете уже более 200 млн лет назад, а черепахи с привычным нам панцирем появились примерно 210 млн лет назад. Они жили бок о бок с динозаврами, сравнительно хорошо пережили их исчезновение, произошедшее 66 млн лет назад, и существуют до сих пор.
Забавно, но автор этого фото всегда драматично закатывал глаза, когда слышал от кого-то стереотипы об Австралии — мол, там в каждом дворе кенгуру гуляют. И да, он живет в пригороде
Все знают, что родившихся детенышей кенгуру донашивают в сумке. Но знали ли вы, что мама-кенгуру способна одновременно кормить двух детенышей разного возраста и производить для них молоко разного состава. То есть буквально из одного соска течет одно молоко, а из второго — другое. Пока малыш развивается в сумке, его старший брат или сестра уже может бегать рядом, но все еще возвращаться к матери за молоком. И, кстати, кенгуру способны на время замораживать беременность, если кенгуренок, находящийся в сумке, еще не может жить самостоятельно.
А этот краснохвостый сарыч прилетел на балкон одному из жителей Нью-Йорка. Это большая удача, увидеть подобную птицу посреди большого города
Забавный факт о сарычах — несмотря на свой грозный вид и репутацию отличных охотников, сарычи издают звуки, похожие на мяуканье кота. Кроме того, в полете они выглядят значительно внушительнее, чем сидящими на ветке — при весе не более 1,3 кг, размах крыльев у этой птицы огромный — около 120 см.
Эта черная белка приходила к автору фото среди своих обычных рыжих сородичей, и ела угощения, которые он оставлял для них
Вы когда-нибудь встречали черных белок? Удивительно, но это не какая-то разновидность обычных грызунов, а следствие такого интересного явления, как меланизм. Самые известные животные меланисты — так называемые черные пантеры, которые на самом деле являются либо леопардами, либо ягуарами.
А если вам хочется еще теплых и ярких историй о животных, загляните сюда:
Комментарии
А то уже все эти тёплые и светлые истории, кочующие из одной подборки в другую, задолбали
Отличная подборка и фотографий и фактов. Побольше бы таких статей. А то все эти ИИшные истории пронизанные деревенским запахом и офисным юмором надоели.
Благодарю автора Ирину Т., спасибо!!