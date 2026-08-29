15 радостных фото животных, которые ненавязчиво заглянули на огонек и принесли с собой тепло и уют

Оказывается, то, что мы привыкли называть хвостом павлина, технически вовсе не хвост. Это роскошное украшение состоит из перьев надхвостья, тогда как настоящие хвостовые перья гораздо жестче и короче, и именно они помогают поддерживать яркий «веер». Кстати, в конце сезона размножения эти перья выпадают, а потом заново отрастают в течение нескольких месяцев.

А помните мультик, про «спой, птичка, не стыдись»? Так вот, павлины способны издавать 11 разнообразных звуков и ни один из них не отличается благозвучием.