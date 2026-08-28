Вполне нормальный возраст для рождения ребенка. Но сейчас воспринимается, конечно, не так. У моей двоюродной сестры дочь сына родила в 18 - так сестра стала бабушкой в 43 года).
20 звонких комплиментов с перчинкой и чувством юмора
Комплименты способны поднять настроение, подарить радость и сделать обычный день чуть светлее. Особенно интересны комплименты от незнакомцев: вот здесь можно много узнать и про свой парфюм, и про свои уши. Такими перлами хорошо поделиться с подружками за чаем и похихикать. А есть комплименты, которые запоминаются на годы, их носишь с собой, как маленький огонек, который тебя согревает. Ну и, конечно, самую искреннюю похвалу собирают наши питомцы, тут мы, люди, не можем составить им конкуренцию.
- Муж делает приседания со штангой, нагрузка — почти 100 кг. Пытаюсь сделать ему комплимент, сказать, что со стороны видно, что занимается он с удовольствием и с желанием. Говорю:
— Когда ты занимаешься, у тебя глаза светятся.
Минуту думает. Делает вывод:
— Калории сгорают!
- Забегаю в лифт, а там парень двери придерживает и с восхищением смотрит на меня: «Ого, вот это грация! Настоящая фотомодель!» Я засмущалась немного, а он склоняется к моим ногам и как давай без всякого стеснения обнимать и тетешкать вошедшую за мной мальтийскую болонку. А ее хозяин знай себе усмехается. Видимо, привык к постоянным комплиментам.
Стоит хозяину открыть рот и сделать комплимент своей собаке о том, какая она хорошенькая, она улыбается примерно вот так
- На всю жизнь запомнила три комплимента. Мне было лет 25. Шла по улице, навстречу два подростка. Когда они оказались у меня за спиной, один сказал другому: «А она ничего, правда?» Второй. Была в театре с будущим мужем, сидели перед сценой. Вот-вот начнется спектакль, а мой молодой человек буквально пожирает меня глазами. Я говорю, что он на сцену должен смотреть, а он отвечает: «Ты такая красивая!» И третий. Мама послала мою фотографию с детьми бабушке (маминой тете, у которой она воспитывалась), бабушка написала: «А Оля, оказывается, интересная». Все остальные комплименты мне были не так важны, почти все стерлись из памяти.
- Ездил на встречу с клиентом, с которым отношения не очень хорошие были. Думал, что как-то надо позитивно начать встречу с девушкой-менеджером. Долго думал как, а в итоге начал с прекрасного комплимента: «Вы сегодня замечательно выглядите, я даже вас не узнал».
Отношения почему-то не улучшились.
Ах, что это за милая булочка? Вот кто собирает все комплименты, когда гости заходят в дом
- К моей маме старый грек подкатывал со словами «КопельЯ». Ударение на «я». Это значит «девушка». Маме было далеко за 60 тогда. Она, конечно, ничего не поняла и спрашивает у меня: «Он, что, кобеля потерял?»
- Как-то мне написала дама бальзаковского возраста: «Вы меня помните, я у вас купила в прошлом году?» Я ее знал. Она разведенная, живет одна. Чтобы ей приятное сделать, я ответил: «Да, конечно, красивая такая женщина». Она: «Спасибо за комплимент». — «Ну что вы, это не комплимент, это констатация факта». Потом через месяц ее встретил. У нее была новая куртка, волосы покрашены, новый пробор. Вся накрашена. Мы мило побеседовали.
Ну, симпатяги оба!
«Мне говорили, что хозяева очень похожи на своих собак. Если это так про меня и мою собаку, я восприму это как комплимент».
- Мне однажды парень сказал, что я — театр. «Ты такая же яркая, красивая, интересная и шумная, как театр. А я люблю театр, но раз в месяц, не чаще. Я не готов пустить его в свою жизнь на постоянной основе». Да уж, и красиво, и грустно. Потом он женился на совершенно спокойной безэмоциональной девушке. После развода он мне признался, что ему все же не хватало той бури эмоций, которую дарила я. Но поздно. Во-первых, я уже замужем. Во-вторых, я уже не театр. Жизнь, так или иначе, подуспокоила.
Разве найдется в мире человек, который скажет, что это кошка — не красавица?
«Встретила в нашем районе такую кошку (кота?). Сделала комплимент ее усам, так она сама подошла и далась погладиться. А потом я шла, снова ее увидела и мы стали переглядываться, прикрывая глаза. Я слышала, у кошек это знак симпатии. Минуту, наверное, так стояли и переглядывались. Эх, вот это мэтч с первого взгляда с чужой кошкой. А моя домашняя на руки не идет совсем!»
- Вспомнила один комплимент в своей жизни. Сидим на лавочке с сыном, ждем нотариуса. Утро раннее, очередь. Точнее, я сижу, а он после ночи бдения за компьютером лежит на моих коленях и пытается дремать. Подходит дядя лет 50-60, смотрит и выдает:"Ты молодец, береги его. Он видать за ночь устал. Мужика смолоду беречь надо." Я понимаю, что он принял сына за парня. Прояснила ему ситуацию, но в ответ были круглые глаза «это ж во сколько лет ты его родила?» Мне было тогда как раз 41, а сыну 20.
Золотой ретривер одной девушки счастливо улыбается, когда слышит похвалу
- Спонтанные комплименты редко бывают удачными. Как-то мне парикмахер (стригусь у него года три) заметил: «У вас такие аккуратные маленькие уши, как у мышки!»
- Однажды на подработке курьером стоял в ТЦ, ждал, когда вынесут заказ. Ко мне подошли две девчонки моего возраста и одна из них говорит: «Мы хотели вам сказать, что у вас внешность красивая, вот». И все. Я немного опешил, поблагодарил, конечно, и они ушли . А я стою и думаю про себя: одет вроде обычно, лицо может и неплохое, но не модель точно, еще и худющий. И вот что им так понравилось? Загадка. Забавно — комплимент их спустя два года помню. Не просто так говорят: «Сделайте мужчине комплимент, и он его запомнит на всю жизнь».
Вам разрешено поцеловать королевскую лапу
- Сижу в парке на скамеечке, а рядом присели две девушки. От ближайшей ко мне шел такой приятный аромат, что я не удержалась и сказала: «Извините, у вас потрясающий парфюм. Как называется?» Девушка посмотрела на меня волком: «Вообще-то это очень личный вопрос». Я растерялась и уже начала прокручивать в голове, какие правила этикета нарушила. А потом ее подруга рассмеялась: «Да скажи уже человеку правду!» Оказалось, никакой это был не парфюм. Девушка случайно пролила на себя кофе, а тот был с ванильным сиропом. Вот этот запах я и учуяла.
Она выглядит так мило, что достойна всех комплиментов этого мира
- Очередь в студенческой столовке. На мне новая мини-юбка. Вдруг слышу сзади двух парней: «Ты посмотри, какие ровные! Вау!» Я аж засияла. Оценили мои ножки. Тут один из них окликает меня: «Девушка, извините!» Ну все, думаю, знакомиться будут. А он спрашивает: «У вас дома кошка?» И показывает мне на плечо, а там белая кошачья шерсть. Я смутила, зато увидела, что у парня на экране фотка зубов с брекетами была. Зубы они обсуждали, зубы!
- Мне было 30, а мужу 36, когда я родила первого ребенка. Пошли на городской праздник. Муж с коляской встали в очередь за мороженым, а я отвлеклась на телефон. Тут меня какая-то баублька трогает за плечо и говорит, мол, тебя свекр потерял. Вроде и смешно, но и приятно.
Комментарии
Я, кажется, нашел рецепт популярности Адме. Берешь комментарии в интернете по определенной тематике (причем давность не имеет значения), делаешь пост. Потом берешь комментарии из этого поста и делаешь ещё один пост! Профит!)))