20 звонких комплиментов с перчинкой и чувством юмора

Комплименты способны поднять настроение, подарить радость и сделать обычный день чуть светлее. Особенно интересны комплименты от незнакомцев: вот здесь можно много узнать и про свой парфюм, и про свои уши. Такими перлами хорошо поделиться с подружками за чаем и похихикать. А есть комплименты, которые запоминаются на годы, их носишь с собой, как маленький огонек, который тебя согревает. Ну и, конечно, самую искреннюю похвалу собирают наши питомцы, тут мы, люди, не можем составить им конкуренцию.