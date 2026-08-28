10 свежих фильмов для людей, которые умеют думать и чувствовать

Хочется сказать: «Девочки, это же Райан Гослинг, конечно, смотрим обязательно», но я понимаю, что фильм про науку и космос проигрывает хорошему детективу или светлой мелодраме. И тут я спешу вас переубедить и немедленно включить его в ближайший вечер, потому что это самое веселое и легкое кино про ученых, несмотря на глубину некоторых тем. В центре сюжета бывший школьный учитель биологии Райан Грейс (Райан Гослинг). Он приходит в себя на космическом корабле. Первое время у него полная амнезия: он не помнит ни своего имени, ни цели миссии, но постепенно память возвращается и... Дальше ничего не расскажу, ведь в этом вся интрига картины.

Почему стоит потратить пару часов своего времени?