19 теплых историй о щедрых людях, которые подарили другим неожиданную радость

Иногда для щедрого поступка не нужны ни большие деньги, ни особый повод. Достаточно заметить чужую беду, помочь или просто поделиться тем, что у тебя есть. Эти теплые истории о людях, чья доброта подарила другим счастье, надежду и незабываемые воспоминания. Возможно, некоторые из них заставят вас улыбнуться и снова поверить в людей.