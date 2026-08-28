19 теплых историй о щедрых людях, которые подарили другим неожиданную радость

Истории
28.08.2026
19 теплых историй о щедрых людях, которые подарили другим неожиданную радость

Иногда для щедрого поступка не нужны ни большие деньги, ни особый повод. Достаточно заметить чужую беду, помочь или просто поделиться тем, что у тебя есть. Эти теплые истории о людях, чья доброта подарила другим счастье, надежду и незабываемые воспоминания. Возможно, некоторые из них заставят вас улыбнуться и снова поверить в людей.

  • Когда я училась в университете, состоятельные родители моего однокурсника оплатили всей компании (8 человек) поездку по Испании и Франции, включая перелеты, дорогие отели, машины и рестораны. Это был подарок ему на день рождения. Ехать один он отказался, он там уже везде был. Зато ему было интересно показать все нам. До сих пор им благодарна! Мои родители не могли себе этого позволить, даже близко. Мне тогда стало понятно, зачем зарабатывать. Это, кстати, давно было. Почти 30 лет назад. Та поездка нам всем показала, что такое не просто жить и не просто путешествовать, а жить по-настоящему хорошо. И это нам всем здорово помогло в жизни.
sofishevi
  • Не хватало 10 тысяч на учебу. Вариантов ноль, пришлось дать в домовом чате объявление, что продаю винтажное бабулино колечко. Пришел покупатель, не глядя сунул кольцо в карман, дал мне конверт и ушел. Я открываю, чтобы пересчитать деньги, и немею — там записка: «Память стоит дороже». И сумма — не 10, а целых 50 тысяч рублей! Вот такая доброта от абсолютно незнакомого человека.
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  • Мне 15, и я живу в небольшом городке в Удмуртии. Моя главная мечта — заниматься компьютерами и телефонами: покупать и продавать их, ремонтировать или писать о них статьи. Что угодно. Но в нашей семье денег на такое дорогое хобби никогда не водилось. И представьте: родители продают квартиру, доставшуюся от бабушки, и отдают половину суммы «на бизнес» мне, пятнадцатилетнему подростку. Несколько лет я ездил в Москву на радиорынки за техникой... Потом открыл точку по загрузке музыки в телефоны, затем — мастерскую по ремонту. И все это стало возможным только потому, что тогда родители не сказали: «Отстань ты со своими фантазиями», — а поверили в меня. Спасибо!
soratnik
  • Это был 2015-й, мой первый год жизни в Москве. Захожу перед работой съесть сэндвич. Стою у кассы, смотрю на меню, и тут парень кассир говорит: «Извините, а можно странный вопрос? Ваш парфюм называется „Ambre Noir?“» Отвечаю утвердительно и с легким удивлением. Оказывается, парень давно мечтает купить себе этот заветный флакончик, но денег не хватает. Семью надо кормить, дочка идет в первый класс. Понятно, что не до парфюма. «Может, к Новому году сделаю себе подарок». Меня эта история очень тронула. На следующий день я снова зашел за сэндвичем. Снова стою на кассе, делаю заказ, а потом достаю из кармана «Ambre Noir». «Это вам. Не надо ждать Нового года». Видели бы вы лицо парня. «Это мне? Да вы что! Давайте я вас накормлю бесплатно!» Флакон, конечно, был уже начат, но я подумал, что не обеднею, если возьму его и подарю. Просто хотелось сделать человеку приятное. Без повода, просто так. За обед я, разумеется, заплатил. Помню, как вышел из кафе, пошел к метро, настроение было такое классное. От того, что исполнил чью-то мечту, пусть даже маленькую.
nesidorov
  • Моя подруга работала официанткой в ресторане одной крупной корпорации. Обслуживала генерального директора одним вечером. Он пришел немного грустный, сидел, ужинал, потом пригласил ее за стол и говорит, мол, что тебе для счастья надо? Она: «Квартиру». Он организовал двухкомнатную. Это было в 2000-х. Просто так.
elenaa_samokhvalova
  • Хочу поделиться доброй историей, которая произошла со мной полтора года назад. Я доучивалась, на носу диплом, в вечной спешке ела в любимой кофейне сэндвичи. И эти сэндвичи в какой-то момент стали для меня любимой частью дня. Я ждала их на парах и консультациях, утром по пути в пробках, или же возвращаясь домой и без сил готовить. В какой-то момент мне пришло в голову написать производителю и узнать, где же еще кроме одной точки продаются эти вкусняшки! Мне почти сразу ответили, попросили адрес и прислали их в подарок! Было невероятно вкусно и тепло на душе! Надеюсь, у этих ребят все отлично. Ведь учеба закончилась и я стала редкой гостьей в том районе.
swsweetpusha
  • Работал шеф-поваром, в 2013-м году в банкетном зале гудел местный олигарх. Дал мне кучу денег и сказал накрыть так, чтоб все обалдели! Я уложился ровно в половину всей суммы, и когда во время мероприятия он зашел меня поблагодарить, веселый, сытый, радостный, я в бумажном пакете протянул ему деньги, сказав: «Вот, осталось!» Он даже не спросил, сколько, и сказал оставить себе! Потом я открыл свой ресторан. Эти деньги тогда очень помогли!
vindurinas
  • Когда дочери было 16, подарил ей кроссворд. Не сложный, сам составил. Когда она его отгадала, в середине получилось слово «Санта-Барбара». И тут же мы вручили ей путевку в этот город на языковые курсы.
valeriykolokolnikov
  • Где-то в горах Кавказа живет пастух Зейтун и его конь Жом. По очереди с напарником они гоняют по долинам стада овец и табуны лошадей. Зейтун встретил нас на переправе через реку и предложил айран. Бесплатно. Кроме того, вручил мне бутылку нарзана, два куска домашнего сыра и сыпанул в карман конфет. Мы прошли вверх по ручью, разбили лагерь. Сыр с айраном отлично подошли к ужину. А потом к нам поднялся и Зейтун на коне. Мы налили ему какао. Рассказал, что работал электриком в Москве, имеет высшее образование. Но «речка всегда в свое русло возвращается» — вернулся помогать родственникам со скотом.

Вот такие встречи бывают в горных долинах

  • В студенчестве таксовал. Подвез одну девушку в аэропорт. Сказала встретить ее на следующий день и щедро заплатила. Я встретил, отвез домой, получил еще столько же. Отвез ее в ТРЦ, попросила пойти с ней — покупала подарки племяшам. Мне тоже накупила всякого. Потом просто так деньги давала. Целый год кормила меня. Потом пропала. Не знаю, что это было.
suleke_
  • Нам как-то в кино билеты достались: пока мы изучали инфу на входе и выбирали, на какой фильм хотим, подошел парень и подарил две проходки — он их выиграл в каком-то конкурсе, а идти не хотел. Ну, а мы сходили — это был фильм «Батя». Нам понравилось!
  • Разделываем мясо. На столе в мисочке лежат 10 кусочков мяса (среднего размера). Спрашиваю у дочери:
    — Сколько кусочков дадим котику?
    — Нашему? (мы часто уличных подкармливаем)
    — Да.
    — Сейчас подумаю....Так, ну у него сколько лапок? Четыре же?
    — Четыре!
    — Значит, четыре кусочка — по кусочку на лапку!

Тот самый довольный котик

  • У меня дочь была постоянным гостем в одном заведении. И вот гардеробщица говорит, мол, такие классные духи у вас, давно мечтаю. Дочь пообещала и в следующий раз подарила. Женщина была так рада подарку! А духи были Шанель розовые. Это мои самые любимые. Мне всегда дочь их дарит.
lola.sharipova._
  • В далеком 2010-м в бутике обуви я мерила две пары ботильонов и выбирала, какую взять. На диванчике напротив сидел мужчина и сказал: «Берите обе». Я говорю, увы, бюджет на одну. И тогда он купил для меня вторую пару, просто так, без номера телефона, без знакомства — ничего. Я была в шоке от его доброты. Кстати, обе пары ношу до сих пор, они огонь. Вспоминаю его добрым словом.
mashalalalaa
  • Дело было давно. Сократили на работе, а тут август — собираю сына в школу, считаю каждую покупку. На кассе не хватило денег все равно. И тут шикарная мадам из очереди машет кошельком: «Пробивайте с моими, оплачу!» Сама не помню, как ее благодарила. И вот, приходим с сыном на линейку, а там — эта самая мадам несется ко мне, а в руках у нее табличка с классом моего сына. Оказалось, она новая классная руководительница. На все мои попытки отблагодарить ее Елена Николаевна отмахнулась, мол, дети должны учиться. Позже от других родителей я узнала, что она жена одного важного человека и действительно не бедствует. Может позволить себе заниматься тем, к чему душа лежит, не заботясь о деньгах.
ADME

«Теща приезжала к нам в гости, пока мы работали, и убрала под кровать немного баночек с закрутками на зиму. Решил я ковер выкинуть, думаю достать компотика. Достал... Замечательная женщина»

  • Первый муж подарил мне на рождение ребенка серьги с бриллиантами. Но, побывав на родах, сказал, что ему стыдно за сережки, и он подарит другое. И подарил БМВ Х5 с огромным бантом.
challenge1901
  • Бывший закрыл ипотеку. Я тогда очень много работала, уставала. Он видел, как я гасну, и спросил, для чего это мне. Я сказала, что ипотека. Он уточнил, сколько еще нужно оплатить, и закрыл ее.
giedroyck
  • Сегодня, гуляя по пляжу, как обычно искал дары моря в виде окаменевшей смолы древних хвойных деревьев. Подошел мужчина лет 50 и, протянув янтарь средних размеров, сказал: «Держите. Я у моря живу — у меня этого янтаря... » Я поблагодарил, он скромно улыбнулся и поспешил удалиться в сторону дюн.
garri_poljskij

Щедрость — это не про сумму, а про желание сделать кому-то лучше. И да, иногда одного доброго жеста достаточно, чтобы изменить чей-то день — а то и всю жизнь. А какие примеры щедрости или спонтанной доброты попадались в жизни вам?

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