17 историй о щедрости, которая приходит тогда, когда ее совсем не ждешь

Когда все идет не по плану, а проблемы наваливаются одна за другой, руки порой опускаются. Но если нам вдруг встречается человек, который поддержит теплым словом или сделает для нас доброе дело, мир вокруг начинает играть совсем другими красками. В нашей статье мы собрали истории пользователей, которым кто-то пришел на помощь в трудную минуту.

  • Неожиданно сократили на работе. Мне казалось, что это ненадолго, но поиск затянулся. Дошло до того, что нечем было платить за аренду квартиры. Позвонила хозяйке, объяснила ситуацию, а она рассмеялась в голос и сказала: «Деточка, так уже все оплачено». Оказалось, мои друзья скинулись и оплатили мне жилье на 3 месяца вперед. А после этого и работа почти сразу нашлась. Я пыталась вернуть деньги друзьям, но они наотрез отказались.
  • Моя свекровь никогда ничего не дарит нам на праздники. Всегда к этому относилась философски: самый главный подарок мне — это ее замечательный сын. Я ей подарки делаю. Но когда после рождения второй дочки мы захотели купить жилье побольше, свекровь выделила нам кругленькую сумму, чтобы мы не влезали в кредит! © Мамдаринка / VK
  • Устраиваем с дочкой «охоту на бабушек» в магазине. У прилавков обязательно найдутся бабушки, которые долго смотрят на банку с горошком, селедку или фрукты и проходят мимо только с самым необходимым. Мы берем с дочкой те самые продукты, бежим на кассу и встречаем бабушек у выхода. Столько счастья, непонимания и искренней благодарности в глазах, что свои мелкие проблемы забываются мигом! © Мамдаринка / VK
Инесса
1 день назад

Когда есть лишние деньги, то можно себе подарок такой сделать в виде бабушек.

-
-
Ответить
  • Я ехала к стоматологу, и мне стало плохо в переполненном автобусе. Вышла из него, покачиваясь, и меня заметила какая-то женщина. Она дала мне воды, держала меня за руку, а потом проводила к врачу. После визита меня подозвала администратор клиники и вручила деньги. Оказалось, та женщина передала мне их, чтобы я доехала домой на такси. Она была так добра ко мне! © Bulimic_Fraggle / Reddit
  • Когда я был подростком, я однажды купил себе перекус в кафе. На выходе меня толкнул какой-то ребенок, и я уронил всю свою еду. Мать ребенка даже не извинилась. Это увидел проходящий мимо мужчина. Он дал мне крупную купюру, сказал, чтобы я еще раз сделал свой заказ, а потом просто ушел. Я был очень ему благодарен! © LightFromYT / Reddit
  • Мама впервые разрешила мне погулять с друзьями без присмотра и на всякий случай дала мне свою кредитную карту. Мы сходили на шопинг, моих друзей забрали родители, а я пошла домой пешком. Иду и понимаю, что потеряла мамину кредитку. Я начала рыдать и метаться по улице в ее поисках. Какая-то женщина остановила меня и спросила, что случилось. Я объяснила. Мы вместе позвонили моей маме, и пока ждали ее, женщина отвела меня в кафе, заказала горячий шоколад и рассказывала всякие забавные истории о своих юношеских проделках. Никогда не забуду ее доброго поступка! © Unknown author / Reddit
  • Пожаловался своей коллеге, что очень скучаю по дому, а больше всего по домашней еде. Мне было 19, и я впервые уехал из дома в большой город. Я практически ничего не умел готовить, в основном брал еду навынос или разогревал полуфабрикаты в микроволновке. Безумно хотелось вкусной еды, приготовленной с любовью, из свежих продуктов. На следующий день моя коллега пришла с пятью домашними блюдами в контейнерах, чтобы я мог есть их всю следующую неделю. Она даже поинтересовалась, нет ли у меня аллергии на какие-нибудь продукты. Я чуть не расплакался, а она искренне не понимала, почему я так реагирую, ведь она готовит каждый день для собственных детей и ей несложно накормить еще и меня. © *****dream / Reddit
  • Решил заехать на машине на дикий пляж и закопался в песке — ни туда, ни сюда. Не прошло и нескольких минут, как подъехал автомобиль, из него молча вышел мужик, молча открыл багажник, молча достал трос, молча зацепил и выдернул меня, как морковку из грядки. Молча свернул трос и молча уехал. © mmaaxx4 / Pikabu
  • Ужасно опаздывала на свой рейс и никак не могла его пропустить. Мне действительно нужно было попасть домой. У меня не осталось денег на такси, так как потратила последние деньги на билет. Один молодой человек, увидев как я расстроена, просто так дал мне 20 долларов и сказал: «Вы очень напоминаете мне мою маму, которая осталась дома и по которой я очень скучаю». © AngelFox1 / Reddit
  • Была в супермаркете. Передо мной на кассе стоял мальчик лет десяти, покупал хлеб, молоко, сосиски и что-то там еще. Все аккуратно складывал в рюкзак. Когда я начала рассчитываться, кассир спросила, есть ли скидочная карта, я говорю, что забыла, а с ней на некоторые продукты дополнительная скидка 50%. И тут этот малыш, не говоря ни слова, прервался от складывания продуктов в рюкзак, и протянул свою карту. Я в растерянности поблагодарила его, а он просто кивнул и спокойно ушел. Вот это мужчина растет! © Карамель / VK
  • Подруга работает в салоне красоты. Ее начальницу многие считают надменной дамой, которой важно только заработать на клиентах. Но перед Новым годом эта «надменная дама» арендовала салон на весь день за свой счет, и устроила бесплатный бьюти-день для женщин из кризисных центров. Они смогли сделать стрижки, маникюр, укладки, а в конце всем подарили наборы для ухода за собой. Подруга рассказывала, что самым сложным было убедить женщин, что все это бесплатно, без подвоха. Но когда они выходили из салона, сияя не только внешне, но и внутренне, это стоило всех усилий. © Не все поймут / VK
  • Я очень щедрая. И это минус. Всю жизнь задариваю мужиков дорогущими подарками. Вот серьезно, если я люблю человека, мне для него ничего не жалко. Иногда ловлю себя на мысли, что перегибаю и нельзя так...Он мне чашку, а я ему новый телефон. Он мне букет ромашек по праздникам, а я ему полностью оплаченную путевку на море... Подружки говорят, что меня с такой щедростью и доверчивостью могут легко использовать. Но я просто не умею иначе. © Карамель / VK
  • Я коллекционирую носки. Многие из них не ношу, но тот факт, что у меня есть именно такие носки, греет мне душу нереально. Они могут быть какими угодно: со слониками, в полосочку, в горошек и прочее. Моя подруга об этом увлечении знала и подарила мне 100 пар носков! Мало того, когда она их дарила, она взяла с меня обещание, что я их буду носить, а ради чего — я узнала, когда надела первую пару. В каждой паре она спрятала воспоминание, связанное со мной! © Карамель / VK
  • Мне было 9 лет, я ждала школьный автобус зимой. На мне было тонкое пальто, не было ни шапки, ни перчаток. Женщина, проезжавшая мимо, увидела меня и остановилась. Она вручила мне одеяло из багажника своей машины. Оно было длинным и тонким, поэтому она обернула им мою голову и плечи, как большим шарфом. Помню, как поблагодарила ее, но была в полной растерянности. Я пробормотала, что не знаю, как мне потом его вернуть. Она обняла меня и сказала, чтобы я не переживала из-за этого. Это одеяло до сих пор хранится у меня. © saintdelft / Reddit
  • Ехал как-то на своем мотоцикле и не заметил, как закончился бензин. Решил, что придется всю оставшуюся дорогу толкать своего железного коня. Тут вдруг рядом остановился какой-то парень и спросил: «Бензин закончился?» Я говорю, мол, да. Он велел мне подождать немного и уехал. Через 10 минут он вернулся с канистрой бензина и залил его в мой бак. Прежде, чем я успел предложить ему что-то взамен, он сказал: «С каждым может случиться», — и укатил. © kryptopeg / Reddit
  • Родители помогли мне приобрести квартиру. Это было настоящее счастье после долгих лет жизни на съемном жилье. Они же и помогли мне с переездом. Мы носили вещи, а у меня был металлический чемоданчик для косметики со множеством отделений. Папа всегда вздыхал, когда видел его. Он хотел такой же для своих рыболовных принадлежностей. И вот, когда мы переезжали, папа увидел этот чемоданчик, тяжело вздохнул, а я вытряхнула все его содержимое и подарила папе! Он был рад подарку даже больше, чем я новой квартире! © Карамель / VK
  • Лет десять назад был у меня коллега. Мы отлично дружили, но потом он собрался переезжать в другой город. В свой последний рабочий день он подарил мне новенький iPod nano (они тогда только появились), забитый разной музыкой, о которой мы говорили или которую вместе слушали. Никто никогда не делал мне таких подарков. Я чуть не расплакался тогда. © BareBearFighter / Reddit

