17 историй о щедрости, которая приходит тогда, когда ее совсем не ждешь

Когда все идет не по плану, а проблемы наваливаются одна за другой, руки порой опускаются. Но если нам вдруг встречается человек, который поддержит теплым словом или сделает для нас доброе дело, мир вокруг начинает играть совсем другими красками. В нашей статье мы собрали истории пользователей, которым кто-то пришел на помощь в трудную минуту.