15 человек, которые заказали обычную услугу, а получили сервис с перчинкой
Заказать тортик, пиццу, клининг или любую другую услугу — это всегда лотерея. Никогда не знаешь наверняка, в каком виде получишь свой заказ и чем в итоге обернется визит курьера. Герои нашей подборки ничего особенного не планировали, но одним нажатием кнопки в приложении обеспечили себе целое приключение.
- Заказали на свадьбу модный торт из отдельных пирожных. На банкете выносят — а там ровно половина! Мы обалдели, режем эти крохи, чтобы хоть кого-то угостить. Официанты клялись, что холодильник пуст. Кондитер тоже уверял, что все учла. В 8 утра раздается звонок. Звонили из банкетного зала чтобы «обрадовать». Сотрудники, заступившие на смену обнаружили вторую половину торта. Оказывается, пирожные разложили в два разных холодильника и во второй почему-то никто не догадался заглянуть. А позвонили они так рано, чтобы поскорее сообщить радостную новость. © Alexograf / Pikabu
- Работал в одной фирме и на ее юбилей был заказан красивый большой торт ручной работы. Ну соответственно, фирменные цвета, логотипчик, юбилейная дата и прочие там розочки-цветочки. Через год руководство решило снова сотрудников порадовать таким же тортом, но уже с новой датой. Заказали в той же кондитерской. К сроку приехала доставка с тортом. Красивая коробка, открываем, а там черно-белый торт! Торт правда оказался вкусным, черный цвет — темный шоколад (вроде), белый, какой-то вкусный крем, безе и проч. Потом наши стали разбираться с кондитерской с претензиями. На что нам прислали скан нашего заказа, ксерокопия или распечатка на черно-белом принтере фотографии прошлого торта и наша синяя печать с подписью. Кондитеры либо прикололись, что более вероятно, либо поняли буквально. © Ikarius / Pikabu
- Я приехала к подруге, решили заказать пиццу. Звонок в дверь. Я открываю и влюбляюсь с первого взгляда. Мы улыбнулись друг другу, я рассчиталась, и он уехал. Я очень жалела, что не взяла все в свои руки и не попросила номер телефона. На следующий день звонок с незнакомого номера. Там он. Оказалось, что мой заказ был последним, и он где-то после него потерял терминал. По правилам компании должен был позвонить последнему клиенту. Вот таким волшебным образом у меня появился номер. Вечером я ему написала с вопросом «нашелся ли терминал?». Вот так и стали общаться. Как позже он мне рассказал, я ему тоже сильно понравилась, и он на работе взял мой номер и сам собирался мне написать, несмотря на потерю терминала. Поженились. © alena_ltm
- У меня день рождения. Подруга решила сделать сюрприз и отправила подарочек курьером, естественно, ни о чем не предупредив. Стук в дверь. Муж открывает, что-то там забирает и уходит. Буквально через пять минут залетает в комнату с круглыми глазами: «Это что такое?!» А у него в руках кружевной комплект и бумажка от бренда с надписью: «Ты великолепна, все для тебя!» И вот поди объясни мужу в такой момент, что сейчас все магазины такие креативные и общаются с клиентами фамильярно, на «ты»! В итоге вечером заглянула эта самая подруга, муж ей все рассказал, и мы уже просто ржали над этой ситуацией втроем.
- Сегодня заказал продукты через доставку. Курьер приехал, набрал в домофон, я открыл дверь, ну и сразу сам спустился, чтобы помочь. Видели бы его реакцию, когда он меня увидел. И вдруг смотрит и выдает: «Это вам? Не ожидал что вы спуститесь, спасибо большое, вы сделали мой день добрее, я бы прям вас обнял, ваши родители такие молодцы, воспитали достойного парня, передайте им спасибо за такого человек» Мне даже неловко стало. © framyloft
- В дождь решили заказать обед в офис. У нас есть тут своя маленькая кухонька, но летом стараемся выходить наружу и есть в кафе. Лето короткое, дорог каждый час, тем более обеденный длится всего 30 минут. Заказываем обычно в восточной кухне. Для меня суп, а для остальных суши или еще всякое с рисом. В ресторанчике этом нас хорошо знают и всегда вкладывают в заказ печеньки с пожеланиями. Сейчас поела, печеньку тоже, разворачиваю бумажку, а там написано: «В этом году вы будете много работать». Алло?! © elena_pulkkinen
- У нас с женой две однокомнатные квартиры в соседних домах, которые мы сдаем посуточно. Квартиры одинаковые по площади и состоянию, поэтому и клининг им требуется одинаковый. Изначально договорились, что каждый управляет своей квартирой самостоятельно. Пользуемся одним сервисом, но с разных аккаунтов — для компании мы абсолютно разные клиенты. Я: спокойно отношусь к косякам. Не ругаюсь, не требую компенсаций, просто вежливо сообщаю о проблеме. Жена: за каждый промах устраивает разборки, требует скидки и компенсации. Результат? Недавно сравнили цены: уборка моей квартиры: 6000 ₽, а уборка квартиры жены: 4000 ₽. Сервис, видимо, считает меня «удобным» клиентом и повышает цену, а жесткая позиция жены экономит ей деньги. Вот такая вот цена адекватности. © Maskroom / Pikabu
- Решили мы тут с подругой побаловать себя и заказали тортик. Звонок в дверь, открываю, а там курьер — ну просто отвал башки! Красавчик нереальный, я прям залипла. Забираю коробку, пялюсь на него бессовестно долго и с такой тоской закрываю дверь... Думаю: ну все, уехал мой принц, надо будет как-то его контакты потом пробить. И тут буквально через три минуты опять стук. Смотрю в глазок — он! Стоит, щеки краснющие. Думаю: что случилось-то, забыл чего? Открываю, а он выдает фразу, с которой я чуть не легла от смеха: «Девушка, простите, что-то не так? Вы на меня так смотрели... пожалуйста, только плохой отзыв не пишите!». Я не выдержала и честно призналась, что смотрела, потому что он очень симпатичный, и пять звезд ему железобетонно обеспечены. Он, конечно, жутко засмущался, но парень оказался не промах — тут же взял мой номерок!
- Недавно парень заказал цветы, 2 букета. Оба пришли будто последний день годные. Пожаловались в цветочную, попросили возврат средств. Деньги вернули, но потребовали цветы обратно, причем чтобы мы упаковали их снова. И вроде все честно, но цветы сказали вернуть не сразу, через час-два. То есть мы их распаковали, увидели, что у одного букета уже была мокрая бумажка, а затем нам сказали упаковать обратно. © anastasi.004
Букеты требуют вернуть, вероятнее всего, не чтобы перепродать, а чтобы исключить манипуляции недобросовестных любителей пожаловаться на надуманные проблемы и получить компенсацию, не возвращая при этом товар.
- Как-то заказала маме торт на юбилей, обговорили дизайн и наполнение: летние ягоды и маскарпоне, дизайн, надпись, цену. Забрала торт, разрезали, а там — бананы. Написала, что так не делается и где, собственно, ягоды. Ответ — ягод не нашла (лето, июль, когда ягоды у каждого ларька), и что бананы — это безопасный продукт. Да простят меня все, прошло много лет, но каждый раз, видя имя этого кондитера, я пишу, что не стоит у нее делать заказ. © tatjana_sand_davidsen
- Вчера выбирала маме цветы на день рождения, сказала вслух при муже, что герберы — красивые цветы, и тоже не особо токсичны для котов. Просто у нас очень ограниченный список цветов, которые могут дома стоять, из-за котика. Сейчас работаю дома, звонит домофон — доставка. Я подумала: о, наверное, муж вчера запомнил про герберы. А курьер мне вручает розовые гвоздики. Я даже спросила у мужа, точно ли этот букет он заказал и ничего не перепутали. © link_tat
- Было 24 декабря, и бабуля выдала: «Подари мне две новые подушки». Заказала их на маркетплейсе, доставка стояла на завтра. Наступило 25 и 26 число — товара нет. 27, 28 — доставка задерживается. 29 числа поехала судорожно искать по городу магазин с подушками, купила, 31 числа вручили бабушке, и только 2.01 подушки были в пункте выдачи. Пришла, говорю, что отказ. На меня начали кричать: «Девушка! Они столько места занимают! Зачем вы их заказали тогда?!» Объяснить не вышло. © Подслушано / Ideer
«Безопасный продукт» - это супер просто😆 Правильно делает, что пишет плохие отзывы.
- Вчера заказал цветы маме, так как работал допоздна. Цветы не привезли. Звоню, спрашиваю: «Когда подвезете? Успейте, пожалуйста». А он мне в ответ: «Ты что, один что ли цветы заказывал? Привезу!» В итоге — ни ответа, ни букета. Сегодня сам куплю и вручу лично. © kaisiq
- Заказали как-то мясо и другие блюда в грузинском ресторане, и они перезвонили нам — одной позиции нет, деньги вернуть не могут, но положили подарок, заказ уже в пути. Ждем злые, но курьер не виноват. Распаковываем — почти каждая позиция в двойной порции, все по списку, даже то, чего «не было». Начали разбираться: знакомый рассказал, что ресторан так привлекает клиентов — разыгрывают сценку с отсутствием блюда, компенсируют подарками, и люди заказывают чаще. Оригинальная реклама, однако! © tefalika / Pikabu
- Однажды ранним утром я просыпаюсь с четкой мыслью, что забыл инициировать какой-то очень важный рабочий процесс. С третьей попытки сфокусировав взгляд на мобильном телефоне, я обнаружил, что нынче вполне себе рабочее время. Восемь утра. Без задней мысли я звоню своему партнеру — владельцу компании, и еще сонным голосом рассказываю о том, что надо «вот прямо сейчас» сделать. На том конце трубки отвечает не менее заспанный голос со словами, что все будет нормально, а затем уточняет мой домашний адрес (курьер должен был передать какие-то документы, на тот момент я это помнил отчетливо). После чего без задней мысли я завершаю разговор и ложусь спать дальше. Через полтора часа просыпаюсь от звонка домофона.
— Здравствуйте, вам доставка!
— Я ничего не заказывал!
— Все уже оплачено, — и диктует адрес, уточняя имя.
— Хм, действительно мне доставка.
Через пару минут в квартиру заходит курьер. Он приносит мне большую пиццу и напитки. На коробке пиццы маркером выведено: «Тимофей, сегодня воскресенье!» © Poznayushij / Pikabu
