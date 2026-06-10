16 историй о ремонте, который запомнился не шумом дрели, а чистым весельем

Приезжаю на заказ к женщине. Она приехала помочь сыну-студенту, который живет один. С порога рассказывает: «Да тут по мелочи. Дверь провисает, ручку посмотреть, пылесос к стене прикрепить, люстру проверить, вилку кондиционера заменить и в ванной вода плохо уходит». Думаю — обычный выезд. С дверью и мелочами разобрался быстро. До ванной добрался — все уверены, что засор. Разобрал сифон — чисто. Проверил дальше — тоже чисто. Причина оказалась не в засоре.

Ванна была подключена так, что вода нормально уходить не могла. Пришлось искать решение, переделывать канализацию. Заодно снял старую бордюрную ленту, все почистил и заново загерметизировал ванну. Открыл воду, начала уходить как положено. Все сделал. Уже собираюсь. Захожу в туалет по нужде. И там еще два момента. Унитаз шатается. Бачок льет воду без остановки. «Давно так?» Ответ, как всегда: «После того как соседей затопили, сантехники закрепили как смогли». Смотрю — держится так себе.

Закрепил унитаз нормально. Поменял арматуру в бачке. Она у меня лежала в рюкзаке. Когда-то досталась бесплатно по случаю. Вот и ушла по случаю. А начиналось все с одной фразы: «Да тут по мелочи».