А чем всё закончилось? Мастер взял сначала за отшкрябывание всего этого безобразия, а потом за свою нормально сделанную работу? Ну, сэкономила дамочка!
16 историй о ремонте, который запомнился не шумом дрели, а чистым весельем
Каждый из нас знает, что мастера — такие же простые люди, как и мы, со своими привычками, характером и чувством юмора. Наши герои поделились смешными историями о том, как они просто хотели починить какую-то бытовую мелочь, а вместе с работающей техникой получили первоклассный комедийный сюжет.
Я хороший плиточник, мой номер передают из рук в руки. Клиентов всегда выше крыши. Звонит мне менеджер с текущего проекта: «Быстро дуй к Колпакову, там вся плитка отвалилась». Понимаю, что какая-то ерунда, мчусь. Открываю дверь и аж зависаю — жена Колпакова додумалась на неправильно разведенный клей плитку положить и испоганила весь кухонный фартук. Говорит, мол, на спор с подругами, ну и хотела проверить, насколько выгоднее самим. А моя плитка вообще в ванной была — там все идеально.
Приезжаю как-то на заказ «муж на час». По телефону все звучало просто: «Нужно только карниз повесить». Работа на 20 минут. Ну, думаю, идеально. Быстрый заказ рядом с домом. Приехал. Открывает девушка. В квартире тишина, только где-то телевизор играет. Показывает комнату: «Сюда карниз». Смотрю на потолок а там уже... шесть дырок. Спрашиваю: «А это что было?» Она вздыхает: «До вас уже три раза муж делал». И в оправдание сказал: «Все на час. Муж на час, так как времени нет. Зять на час, так как есть личные границы. Внук на час, надо в бассейн. Папа навсегда».
Ну,-Не могу,-аналогия!!!! Анекдот.Женщина,я быстро,я справлюсь за пять минут!--Нууу,--За пять минут и муж на диване сможет.А вы давайте, медленно и не спеша...
Ко мне пришел сантехник чинить кран на кухне. Спустя минут 40 пришла его жена с какими-то дополнительными инструментами. Спустя еще 20 минут они стали обсуждать своих детей, какие майки им купить и сколько денег сдать в родительский комитет. Сейчас они вовсю ссорятся на моей кухне. Нормально ли то, что мне неуютно находиться в своей же квартире?
Да вы подождите, подождите, они потом ещё бурно мириться начнут!
Приезжаю на заказ к женщине. Она приехала помочь сыну-студенту, который живет один. С порога рассказывает: «Да тут по мелочи. Дверь провисает, ручку посмотреть, пылесос к стене прикрепить, люстру проверить, вилку кондиционера заменить и в ванной вода плохо уходит». Думаю — обычный выезд. С дверью и мелочами разобрался быстро. До ванной добрался — все уверены, что засор. Разобрал сифон — чисто. Проверил дальше — тоже чисто. Причина оказалась не в засоре.
Ванна была подключена так, что вода нормально уходить не могла. Пришлось искать решение, переделывать канализацию. Заодно снял старую бордюрную ленту, все почистил и заново загерметизировал ванну. Открыл воду, начала уходить как положено. Все сделал. Уже собираюсь. Захожу в туалет по нужде. И там еще два момента. Унитаз шатается. Бачок льет воду без остановки. «Давно так?» Ответ, как всегда: «После того как соседей затопили, сантехники закрепили как смогли». Смотрю — держится так себе.
Закрепил унитаз нормально. Поменял арматуру в бачке. Она у меня лежала в рюкзаке. Когда-то досталась бесплатно по случаю. Вот и ушла по случаю. А начиналось все с одной фразы: «Да тут по мелочи».
Верно Но....В Карловы Вары,одна барышня,-думаю,хотела устроить бассейн в квартире.Заплывы.Мылась-сколько хотела.Потребление воды.А цены-не Москва.За месяц,за воду,-1000 евро.
Вызвала мастера перевесить зеркало в ванной. Пришел. Перевесил. Я в комнате работаю. Постучал, говорит, закончил, мол, принимайте работу. Когда выходила из комнаты — скрипнула дверь. Смазал петли. Потом полез подкручивать ножку в шкафу, потому что «видите, тут на два миллиметра не совпадает угол». Прошелся по квартире, проверил розетки, краны, двери. Я в шоке и немом восторге наблюдаю за работой, вижу, что закончил все, даю деньги (к слову, совсем немного взял) и говорю:
— Ваша жена счастливая женщина, дома всегда все исправно работает.
Он смеется, говорит:
— Да, ее знает вся наша фирма. Я-то целый день на работе, прихожу, уже отвертку видеть не могу, так она наших вызывает и ей все чинят.
Мужику лет под 50 было. Он у меня потом несколько лет был палочкой-выручалочкой, если в доме что-то требовало мелкого ремонта
Я сантехник. За весь, почти 30-летний стаж, один раз брал с собой дочь на срочный заказ, доче 4 года было. Там у заказчиков своя дочь 6 лет была. Много кукол, домиков, колясок игрушечных. И да, ей там куклу подарили, выше нее ростом. Когда домой приехали, дочь сказала, что тоже будет сантехником, потому что можно играть разными игрушками с хорошей девочкой. Так маме и сказала.
Делала ремонт у родителей: укладывала плитку и ламинат, делала проводку, заливала пол, штукатурила потолки. Мастеров вызывали только дважды. Узнав об этом, мамина знакомая попросила меня прийти и заменить ей шесть розеток, полностью, а одну розетку перенести в другое место. Озвучиваю ей стоимость, она соглашается. Тащу болгарку и перфоратор через полгорода, дышу пылью, ковыряюсь в стенах полдня. Сдаю работу, убираю грязь, показываю, что все работает, прошу оплату.
Она смотрит на меня, хлопает глазами и говорит, что думала, что я насчет денег пошутила, потому что, во-первых, это дорого, а во-вторых, я же девушка, я не могу и не должна зарабатывать подобными мужскими делами, значит, я странная и мне это просто нравится, это моё такое хобби! И я должна сказать спасибо ей за то, что она предоставила мне свои розетки для реализации этого хобби! Показала прайс на подобные услуги от других мастеров по нашему городу, но она разоралась на ультразвуке, что ничего мне не заплатит. Мы спорили с ней полтора часа, а потом я просто собрала инструмент и уехала, и мне было так стыдно, что я не смогла защитить себя! Деньги в полном объеме с нее стрясла моя мама.
У меня заказчик — художник. И какой-то там ого-го в своих кругах известный. Показывал свои работы, еще работы своего отца. Красиво, конечно, но я сантехник, наивно ожидать от меня понимания замысла автора. Ничего не нашел лучше, чем раскритиковать, как в кино «Рамки надо бы побогаче». Посмеялись.
100% фильм ,Крачковская.Тут спрашивают--чьих кистей картины.-Нет у меня кистей.Это дичь?----А ваши цены ---Не дичь?
Работаю сварщиком уже 10 лет.
Раньше мне говорили:
— Надо работать головой, а не руками.
Теперь говорят:
— Сварщик — это престижно!
Я что-то пропустил?
Ага, пропустил. Толковые мастера кончились, так как "работать руками не престижно". И теперь хороший специалист с нормально растущими руками - на вес золота!
Мы как-то работали вдвоем у одной бабули. Работы было на пару часов, но она стол накрыла на 10 человек, не меньше. Заставила сесть обедать. Слушать что мы сыты, что на других адресах ждут, отказалась под угрозой скандала.
Работаю мужем на час. Вспомнил один случай, заявка: нужно перевесить шторку в ванной. По приезде мужик объясняет, типа, вот шторка висит слишком низко, когда моемся плавает в ванне надо бы поднять выше. Говорю — хорошо, и поднимаю штангу со шторкой выше сантиметров на 15-20. Мужчина расплачивается, зовет жену говорит: вот, жена, смотри как сделал, теперь не будет мешать. А я у него спрашиваю, а нельзя ли было просто низ шторки ножницами подрезать. Выражение лица было бесценно.
Не любую шторку можно подрезать: у нас тканевая, с вшитым по низу утяжелителем. Если ее просто подрезать, край будет сыпаться
Приходит сантехник по вызову. Чего-то там поменял, прикрутил, подтянул и говорит хозяину:
— Все готово, с вас 500 рублей.
— 500 рублей? За 5 минут работы?!
Я вот дипломированный врач-стоматолог, и то 500 рублей за 5 минут не получаю!
— Ну, это нормально. Я когда нейрохирургом был, тоже столько не зарабатывал!
У меня жена историю из детства рассказывает. Дед не смог починить кран в ванной. Вызвали сантехника бабушка с тещей. Он пришел, все сделал. Уходит, спрашивает: «У вас что мужика нету?» А дед тонким голосом из комнаты: «Нет! Тут все женщины!»
Вчера меня позвал замуж сантехник, который два дня приходил ко мне домой менять трубы. Увидел меня в хозяйстве и поплыл.
Я всю жизнь искала отношения, а оказалось, нужно было просто вызвать сантехника.
Стиралка что-то забарахлила, вызвала мастера. Пришел мужчина, ковырялся в ней довольно долго. Но в какой-то момент напряглась: чувствую, он постоянно осматривается по сторонам, а потом переводит взгляд на меня. И вот время расплачиваться. Он поворачивается, мило так улыбается и выдает: «Девушка, у вас так чисто! Аж приятно находиться дома у такого человека».
Даже растерялась. Удивилась, спрашиваю, мол, неужели мужчины вообще обращают на это внимание? А он на полном серьезе: «Конечно! Мы же по работе к стольким людям ходим. В общем, зовите, если что вдруг опять не сработает!» Ушел, а я так и осталась стоять в раздумьях. Вот что это было — подкат или просто вежливость?
В соседнем доме какой-то горе-мастер менял газовую колонку. Что и как он делал — то есть тайна, покрытая мраком, но результат — перепутал газовую и водяную трубы. Пришлось отключать весь дом, продувать газовую магистраль, сушить ее. Честно — не представляю, как этот ’’спец" подобное провернул. Уж хотя бы потому, что водяные трубы 1/2″ подходят снизу, а газовая 3/4″ — сверху.
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