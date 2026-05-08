мы с подругой ехали в Крым. купе достались разные, потому что в каждом ехали семья с детьми. в моём с 2, у неё 1. сидели в её купе, кушали конфеты шоколадные. угостили мальчика лет 4. он потом так осмелел, что сказал нам: "решайте, кто будет спать со мной." родители, как и мы хохотали со своего ребёнка.
15 нянь и воспитательниц, чьи будни наполнены топотом маленьких ножек и неожиданными диалогами
Работа с детьми — это когда ты идешь вести урок английского, а попадаешь на живой концерт. Это когда обычная прогулка превращается в трогательное приключение с элементами караоке. Здесь я собрала смешные истории и наблюдения воспитателей и родителей, из которых становится абсолютно ясно: в мире детей логика не работает, зато работает воображение, от которого у взрослых иногда сбиваются все настройки. А еще в конце статьи вас ждет симпатичный бонус!
- Как-то во времена студенчества работала нянечкой в детском саду во время летних каникул. Стою мою посуду после обеда, подходит ко мне четырехлетка и говорит: «Будешь моей женой? У меня трусы с человеком-пауком». После последней фразы порывается мне их показать, чтобы не быть голословным.
- Моя старшая дочь в саду говорила: «Моя мама работает в Англии». Вечером ее забираю, а воспитательница с круглыми глазами: «Где-где вы работаете? Маша сказала: мама работает в Англии!» Я говорю: «Это магазин детских товаров «Ангел». Долго смеялись!
- Подслушано. Ребенок, 4 года, пытается манипулировать няней:
— I want chocolate! (Я хочу шоколад!)
Няня (спокойно):
— First broccoli, then chocolate. No broccoli, no party. (Сначала брокколи, потом шоколад. Нет брокколи — нет вечеринки.)
Уважаю эту женщину.
- Сын у нас хорошо в детском саду себя проявлял, старался, поведение отличное было. Его воспитательница однажды похвалила и мне тоже рассказала, что он умничка у меня. Я тогда забрала его с садика, повела домой, а там уже и говорю: «Димочка, тебя Жанна Олеговна похвалила, ты у меня умничка получается!» На что ребенок засмущался и ответил: «Ну нет, мам, я не умничка. Только шикарный ребенок, да и все!»
«Нашла в залежах фотографий старенькую презентацию младшего сына. Всей семьей ржали и узнали много нового»
- За 25 лет работы няней я видела всякое, но этот молчаливый малыш стал моим вызовом. Месяцами на прогулках я пела ему песни и читала стихи, не получая ни звука в ответ. Однажды я решила схитрить: на середине куплета замолчала и наигранно заныла: «Ой, как же там дальше? Совсем забыла!» И вдруг случилось чудо: ребенок, не проронивший до этого ни слова, звонко пропел концовку. Я едва не подпрыгнула от восторга! С того дня наши прогулки превратились в настоящий караоке-баттл. Оказалось, чтобы разговорить маленького упрямца, нужно было не поучать его, а просто попросить о помощи.
- Папа как-то от своего НИИ работал целое лето где-то в Cибири, отрастил бороду. Тут приходит за мной в детсад. Меня зовет воспитательница, мол, за тобой папа пришел! А я как заору на всю площадку: «Уйди, чудище лохматое, ты не мой папа!» Меня минут пять бегали ловили. А папа так всю жизнь потом с бородой и прожил, ни разу не сбривал.
У нас наоборот было. Муж был в стройотряде и отрастил бороду(ему, кстати, идёт) ещё до рождения дочери. Однажды из-за проблемы с кожей пришлось бороду сбрить. Пришёл за дочкой в садик, а воспитательница говорит, иди, за тобой твой дядя пришёл. Доча говорит, нет, это папа. Брат мужа, конечно, похож на него, всего один раз забирал дочь из садика.
- Работаю в детском саду воспитателем. Сейчас у меня старшая группа 5-7 лет. Каждый день слышу: «Марина Андреевна, скажите „клей“? „машина“? „самолет“? „Подвал“?» И многое-многое другое. Еще есть: «Не склад, не в лад — поцелуй слона в живот. Вот!», «Это ты, это ты — глазом нюхаешь цветы!», «А ромашки две — хватит и тебе!», «А ромашки ужасные — для меня опасные!» и т.д. и т.п. Так что если надо будет пополнить словарный запас — ваш или вашего ребенка — обращайтесь.
у нас были подобные:
полотенце- твоя мама любит немца
у кого рубашка в клетку, тот похож на табуретку
у кого штаны в полоску, тот похож на папироску
а не склад, не в лад было 2 варианта:
1. не складно, не ладно, у тебя в трусах прохладно
2. не складно, не в лад, поцелуй кота в живот
- Однажды, когда я работала няней в семье, где четверо детей, произошел интересный случай. Мы с детьми пошли на площадку, а дети от мала до велика — 7, 3, 2, 0 лет. И вот, я с двумя прыгаю на площадке, с третьим обсуждаю устройство поездов, а четвертую качаю на руках и кормлю из бутылочки. Подходит ко мне мамочка и начинается обычный диалог из разряда «оох, а вы мать героиня, стольких нарожать и еще прыгать, скакать с ними на площадке». Ну я отвечаю, что я няня. И тут еще больше восхищений и вопросы: «А вам несложно с четырьмя сразу, а вы правда их любите, а дети к вам так тянутся, как вы это делаете?» Вот так на площадках начались мои первые бесплатные консультации. А потом эта девушка послушав меня, аккуратно предложила поработать на нее, мол, детей меньше, а денег больше. Эх, сколько раз меня пытались переманить к себе в семью, я не сосчитаю — и зарплату больше предлагали, и путешествия за границу. Но я аккуратно сливалась, уж очень любила ту семью и работу там.
- Работала педагогом ментальной арифметики, чаще индивидуально с каждым ребенком. Так вот однажды 4-летний ученик настойчиво приглашал к ним на дачу, на мой вопрос: «Что мне там делать?» Посмотрел с недоумением и ответил, что сначала в баньке париться, а потом в «басик» нырять.
- Гуляли мы с малышом и его мамой-зооактивисткой в парке. Глядим, а на лужайке утка хромая. Мамаша подняла крик, мол, лови утку, глянем, что с лапкой. Я отчаянно пытаюсь догнать птицу, как вдруг нос к носу сталкиваюсь с охранником этого парка. Он глаза выпучил, нас выслушал и говорит: «Вообще-то эта утка вовсе не дикая и не хромая — это местная звезда! У нее просто протез лапки, напечатанный на 3D-принтере» То есть я ловила утку, которая просто лениво ковыляла к своей миске. Пока я отряхивала юбку, мамаша уже строчила пост о спасении, забыв уточнить, что спасать никого не надо было.
- Подслушано во время просмотра записи с камеры:
Няня: — Во сколько лет ты готова отказаться от памперсов и ходить сама на горшок? Ребенок (2г.10мес.): — В четыли.
Няня: — Это как-то долго. Ты уже у мамы трусики попросила красивые, а их уже нельзя пачкать, как памперсы, надо на горшок ходить. Может, в три годика?
Ребенок: — Думаю, в четыли.
Няня: — Ты подумай, может все-таки пораньше.
Ребенок: — Ну ладно, давай пораньше.
Няня: — Хорошо поговорили про горшок, давай спать ложиться теперь.
Ребенок: — Давай.
- Средний сын рассказывал в садике, что его папа араб. Все подумали, что я родила среднего ребенка от какого-то араба. А папа просто прорабом был.
- Работаю няней в обеспеченной семье. Однажды пятилетний подопечный притащил мне «секретный сверток» из кабинета отца и предложил купить его за шоколадку. Я в шутку согласилась, но когда развернула старую газету, сердце ушло в пятки: внутри лежала пачка стодолларовых купюр. Я обалдела и говорю, мол, давай твоего папу подождем и ему отдадим. А у самой руки от паники трясутся. Вечером пришел отец семейства, я ему аккуратно все рассказала. А он брови поднял: «Не понимаю, в чем проблема. Ребенок знает, где он может брать деньги на свои расходы. Что он с ними делает — это уже его дело».
- Мой сын в садике нарисовал семью: сын, мама, папа, брат и мужчина. Когда воспитатель спросила у него кто это, он сказал, что этот дядя иногда с нами живет. Воспитатель показала мне рисунок и спросила, кто это. Оказалось, что это его старший брат, сын моего мужа от первого брака. Воспитатель говорит: «А я уже удивилась!»
Бонус
- Я котоняня уже больше девяти лет, восемь лет в Питере и вот сейчас в Бресте. Моя работа — няшить котов, пока их люди в отъезде. И обычно люди реагируют на это двумя способами. Одни говорят: «Найди себе нормальную работу». Другие говорят: «О, это работа мечты». Вы на какой стороне?
на стороне поддержки, потому что очень сильно люблю котов, ну просто обожаю их.
Дети — это неиссякаемый источник самых разных вопросов и неповторимых ответов. А эти истории, наполненные звонким смехом и простой детской логикой, согласитесь, помогли на миг забыть о взрослой суете. Пусть такие живые и добрые зарисовки станут светлым акцентом в вашем дне.
А что эдакое сказанул ваш ребенок, что до сих пор заставляет вас улыбаться? Давайте посмеемся в комментариях! P.S. Фотографии детских перлов тоже приветствуются!