15 человек решили выучить иностранный язык, и попали в анекдотическую историю

Иностранный язык — штука коварная: вроде выучил слово, выстроил фразу, уверенно произнес... а потом понимаешь, что сказал совсем не то. Иногда это заканчивается забавным недопониманием, иногда — растерянностью, а порой — байкой, которую вы будете травить друзьям до конца жизни. Вот подборка из 15 случаев, когда разговор на чужом языке пошел не по плану, зато получилось очень смешно. Читайте, улыбайтесь и не забывайте: ошибки при изучении языка — это не конец света, а часто и вовсе начало отличной жизненной истории.