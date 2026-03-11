15 человек решили выучить иностранный язык, и попали в анекдотическую историю
Иностранный язык — штука коварная: вроде выучил слово, выстроил фразу, уверенно произнес... а потом понимаешь, что сказал совсем не то. Иногда это заканчивается забавным недопониманием, иногда — растерянностью, а порой — байкой, которую вы будете травить друзьям до конца жизни. Вот подборка из 15 случаев, когда разговор на чужом языке пошел не по плану, зато получилось очень смешно. Читайте, улыбайтесь и не забывайте: ошибки при изучении языка — это не конец света, а часто и вовсе начало отличной жизненной истории.
- Коллега закрутила роман с турком. Влюбилась так, что аж сахарная вата из ушей. И как-то уговорил он ее сделать татушку — выбрали они песенку англоязычного исполнителя и набили каждый по строчке. Приходит в офис, гордо демонстрирует надпись на ключице, а коллеги краснеют и фыркают от смеха. Она ко мне: «В чем дело?» Я глянула и ответила: «Так у тебя там написано „Я навеки твоешная“ (I’m your’s forever), вместо „Я навеки твоя“ (I’m yours forever)». Казалось бы, одна запятушечка, а как меняется смысл!
- Общалась с китайцем в формате «ты учишь языку меня, а я тебя». Я с ним говорила на китайском, а он со мной на русском. Речь зашла о знаках зодиака, я, при помощи словаря, сказала на китайском, что я родилась в год змеи, а он, с полной уверенностью в своих знаниях, на русском сказал мне: «А я — говядина». © Настена Жановна / Яндекс. Кью
- Учил язык и заодно начал ухлестывать за своей репетиторшей — хорошенькой француженкой. Как-то выходим мы из такси, и она роняет сумочку. Я поднял, отдаю со словами: «Миледи, ваш ридикюль». Чуть не расстались — оказалось, что я ее обозвал, по ее мнению, смешной коровой (vache ridicule).
- Я конкретно облажался на первом семестре японского, как раз когда мы проходили прошедшее время. Препод вызывает меня и спрашивает, что я любил делать в детстве. Правильно нужно было сказать: «Kodomo no toki, watashi wa...», что означает «В детстве я...». Но я ляпнул: «Kudamono no toki, watashi wa...», то есть «Когда я был фруктом, я...». Ну и, конечно, вся группа легла со смеху. © Advik Shreekumar / Quora
- Была когда-то с родителями в Испании. Приехали, заселились. Сотрудники отеля пообещали принести наши вещи в номер, добавили, что это займет время. Близится вечер, мы все никак не дождемся. Моя мама владеет английским на уровне первоклассника, но очень любит повыяснять отношения. В итоге такая картина: она требует на повышенных тонах у девушки на ресепшене garbage ( мусор) вместо правильного luggage (багаж). Девушка отвечает, что такого в пятизвездочном отеле не предусмотрено. После того, как я вмешалась, ситуацию разрешили, все посмеялись и разошлись в приподнятом настроении. © Марина Руденко / Яндекс. Кью
- Только познакомилась со своим мужем, иностранцем, часто болтали по видеосвязи. Как-то он пил кофе из большой кружки. Говорю ему, что у нас кофе пьют только из маленьких кружочек. Он обещает делать мне кофе только в таких и спрашивает какой я пью. Хочу сказать, что люблю с половинкой ложки сахара, но напрочь забыла как будет ложка. А ко мне как раз подруга зашла, слышу что мама ей дверь открыла. И я кричу ей, мол, как будет ложка на английском? Ей послышалось «лошадь» и она мне отвечает: «Horse». Ну, я и ляпнула, что люблю кофе с половиной лошади.
Это еще ерунда. Когда уже в Англии жили я попросила официанта в ресторанe не класть мне в завтрак усы. Перепутала mushrooms (грибы) с moustaches. А в другом ресторане попросила коричневую бороду. Перепутала bread (хлеб) c beard (борода). © Sandra Jones / Dzen
- На Сицилии, в ресторанах, специализирующихся на рыбных блюдах, после трапезы принято подавать сорбетто, этакое мягкое лимонное мороженое, чтобы отбить привкус рыбы во рту. А есть еще очень похожее слово — ассорбенте, которое обозначает предмет личной женской гигиены, прокладку. И вот, пообедав, все дружно киваем официанту, предлагающему сорбетто на «посошок». Наша подруга, оглядев нас и не желая остаться в меньшинстве, кричит ему вдогонку: «И мне тоже ассорбенте». Бедолага официант, как он был смущен. © ягодкаОпять / Dzen
- В отпуске за мной ухаживал турок. Решила впечатлить его, какой я полиглот — выучила несколько фраз на турецком. Сидим в ресторане, я гордо говорю официанту: «Ben tavuk istiyorum», мол, я хочу курицу. Официант смотрит на меня в недоумении, а кавалер мой хихикает. Говорит: «Ты слова перепутала и вместо tavuk — курица, попросила у него тарелку — tabak».
- Родственница вышла замуж за немца и уехала в Германию. У мужа там свой дом и он однажды потерял ключ. Отправил жену к соседям за запасным ключом от их дома. Родственница объяснила ситуацию, но вместо «verlieren schlussel» (потерял ключ) сказала «verschlingen schlussel» (сожрал ключ). Соседи сначала удивились но потом поняли и долго смеялись. И каждый раз при встрече спрашивали у нее, как чувствует себя ее муж, не мешает ли ему ключ в животе. © Светлана БМВ / ADME
- За год до поездки в Италию решила немножко поучить итальянский, так как он мне очень нравится. Все темы прошла, кроме врачебных. И, конечно, заболела в поездке. Пришлось идти к врачу. На простые темы поговорили, врач давай мне схему приема лекарств расписывать: в 8 часов компрессио, в 12 часов компрессио, в 16 часов компрессио... Я в шоке, мне в номере компрессы делать? И как с ними в город ходить, на экскурсии ездить? А оказалось это на итальянском таблетка. © Модринская Алена / Dzen
- Подруга рассказывала. За границей познакомилась с парнем, общались на английском. Когда он решил ее поцеловать, ей ничего в голову не пришло, кроме как сказать:"Руссо туристо, облико морале!" Тут он начал ржать. Оказался Алекс (Леша) из Краснодара, а она — Мери (Маша) из Саратова! Теперь она переезжает в Краснодар. Жаль расставаться с подругой, но я за нее рада! © Подслушано / VK
- Моя дочь билингв, но пока что языки миксует. Утром с папой слышит шум соседей за дверью и спрашивает на шведском:
— Vad är det? (Что это?)
Он отвечает: — Folk (Люди)
Она: — Волк?? © adina.scandi
- Однажды в Малайзии наша гендирша англичанка пригласила всех экспатов в своем подчинении вечером к себе в гости в коттедж. Я тогда только прилетела, и это было мое первое приглашение. В поскриптум было указано «bring your own plate!». Я удивилась: «Интересно, наверное будет фуршет и не хватает своих тарелок? Нас не так ведь и много. А что она про приборы промолчала? Очень странно!» В общем я собралась в гости и в сумку закинула тарелку, ложку и вилку, на всякий случай. Я же умная! Прихожу, а там все принесли блюда на компанию: кто-то пиццу, кто-то мини шашлычки, кто-то десерт. Bring your own plate, оказывается, означает принести угощения. Я была так рада, что я принесла свою тарелку в сумке, а не в руках. © vatarolla
- Однажды мы с мужем ездили весь день по делам и я очень устала. Зашли в магазин, стою я над апельсинами и не могу выбрать. И говорю (по-русски): -«Я устала». Муж, а он итальянец, отвечает: «Ну так бери уже скорей эти „яустала“ и поехали домой!» Я ржу, потом объясняю, что это значит. По дороге домой застреваем в пробке. В машине тишина, даже радио не бормочет. И тут муж говорит: «Я устала!» © milanibelunga
- Была у меня подруга, которая в школе учила французский. Как-то стояла она в очереди в кофейне, и тут за ней пристроились два молодых француза. Говорили громко, не стесняясь, и явно обсуждали девушек вокруг. Подруга поняла не все, но пару знакомых слов уловила, и этого ей хватило, чтобы вскипеть. Решила: сейчас она им на чистом французском выдаст что-нибудь такое, после чего им станет ужасно стыдно. Пока очередь двигалась, она судорожно вспоминала школьные уроки, перебирала в голове слова, строила грозную фразу — но, как назло, в памяти всплывало только что-то бессвязное. И вот ей уже протягивают кофе, пора уходить. Подруга резко обернулась, смерила их уничтожающим взглядом и, чеканя каждый слог, выпалила: «Же не манж па сис жур!» Французы заморгали, а она, гордо вскинув подбородок, вышла из кофейни с ощущением полной моральной победы.
А какие языковые ляпы случались с вами? Делитесь историями в комментариях — посмеемся вместе.
