18 блюд, которые в разных странах считаются деликатесом, а у туристов вызывают вопросики
Любая кухня — это живой культурный код, который ее носители считывают с детства. То, что для одних изысканный деликатес с ароматом традиций и воспоминаний, для других может выглядеть как настоящее гастрономическое приключение с элементами неожиданности. В этой подборке будут блюда, которые у местных вызывают гордость и улыбку, а у путешественников — чистое недоумение, а порой и интерес попробовать на свой страх и риск.
«Некоторую еду, которую продают у нас в Америке на ярмарках и стадионах, стоит официально запретить. Вот вам в качестве доказательства — хот-дог в сахарной вате»
«Это блюдо называется „устрицы Скалистых гор“. Только к устрицам они не имеют никакого отношения — на самом деле это обжаренные во фритюре бычьи семенники»
«Метт — это мелко рубленая, почти пастообразная сырая свинина с солью, чёрным перцем и луком. Звучит как гастрономическая афера, но будучи намазанной на хлеб, неожиданно оказывается объедением»
- Мам ним — густой и куда более «ароматный» вариант широко известного рыбного соуса из Вьетнама. Готовить его — отдельное испытание: моя мама, например, делала это только на улице, чтобы не «ароматизировать» весь дом. Едят его не в чистом виде, а разбавляют, смешивая с сахаром, кислотами и чили. Мама ещё добавляла толчёный ананас.
«Мямми — традиционное пасхальное блюдо, которое по виду легко спутать с шоколадом. Вот только оно совсем не сладкое — это пуддинг из ржаной муки и солода, который подаётся со сливками и сахаром»
- Скраппл — традиционное блюдо пенсильванских немцев. Если коротко: варят голову и печень свиньи, убирают всё лишнее, а остальное смешивают с гречневой и кукурузной мукой. Приправы могут отличаться, но по вкусу это что-то в духе завтрака с колбасками. Большинство людей морщатся от одного описания и отказываются даже пробовать. Я поняла, что мой жених — тот самый, когда он с восторгом сказал, что уже ел скраппл и ему очень понравилось.
Вы не поверите, но в Японии есть вариация сашими...из курицы!
«Представляю вам наши бельгийские „Pêche au Thon“. Это ни что иное, как консервированные персики, фаршированные салатом из тунца с майонезом»
Ну в принципе есть же салат из курицы с ананасами, думаю так тоже неплохо
- Я сама не из Эквадора, но у мужа есть коллега оттуда. Как-то муж спросил его, по какой еде он больше всего скучает, и тот назвал блюдо под названием «гуатита». Если кто не в курсе, это рагу из картофеля, арахисовой пасты и говяжьего рубца. Муж решил приготовить его дома и угостить коллегу. И знаете что? Это оказалось невероятно вкусно. Теперь мы готовим его регулярно. По описанию звучит странно, но на деле работает идеально.
«А я в Японии пробовал холодный тофу со столетним яйцом»
«Я из Малайзии и здесь мы едим бульон из козьего языка»
- У нас в Самоа есть блюдо из кусочков корнеплода таро, которые варят с луком в кокосовом молоке до мягкости. Обычно это гарнир, но если лень готовить что-то ещё, я просто ем его с рисом, добавив немного соевого соуса. Правда, людям не из тихоокеанских или юго-восточноазиатских культур оно часто не заходит: вкус слегка кисловато-фруктовый и очень крахмалистый. К тому же из-за розово-фиолетового оттенка и кокосового аромата многие ожидают чего-то сладкого, и горько обманываются.
«Я бы сказал, что маринованные огурцы в сиропе Kool-Aid — это на вкус так же странно, как и на вид»
- В Мехико коллеги угостили необычным блюдом. Вкус — сливочный, с ореховыми нотками, просто пальчики оближешь! Я даже попросила добавки, пока не додумалась уточнить у повара, чью именно икру я сейчас ем с таким аппетитом. Его ответ заставил меня срочно передумать про добавку, и поскорее отодвинуть от себя тарелку. И пусть эта «муравьиная икра» и считается местным деликатесом (да и стоит в некоторых люксовых ресторанах как крыло самолета), но эскамолес я, пожалуй, больше пробовать не буду.
Ну вот почему отказаться, если вкусно? Я могу понять если последствия поедания этого блюда организму не зашли - живот заболел или еще что похуже. Но если вкусно, нормально на вид и организму норм, то почему нет?
«Многие считают, что самый странный шведский деликатес — это сюрстрёмминг. Но на самом деле есть блюдо куда удивительнее — „Летающий Якоб“»
В составе этой запеканки можно найти бекон, взбитые сливки, чили-соус, арахис и курицу с итальянскими травами. И всё это подаётся с рисом в качестве гарнира.
Что не так? По описанию - вполне классическое блюдо из курицы, никаких шок-компонентов я не вижу
«Живу в Бразилии и у нас есть блюдо под названием „Маниcоба“»
По сути это рагу из листьев маниоки, но есть нюанс: они ядовиты, поэтому их варят без остановки почти неделю, пока токсин полностью не разрушится.
«У нас в Великобритании есть одно старинное корнуолльское блюдо под названием Stargazy pie. Это рыбный пирог с небольшой особенностью — прямо из него торчат рыбьи головы, „смотрящие“ вверх»
«История о том, как я впервые попробовала тавук-гёксу»
Взяла тур по Стамбулу. Привели нас в потрясающее место. Официант настаивал на их фирменном десерте. Текстура просто восторг! Спрашиваю, из чего это. А официант вдруг подмигивает и расплывшись в улыбке, гордо говорит: «Рад, что вам нравится! Это наш старинный рецепт. Главный ингредиент — это свежая куриная грудка!» Я сначала не поверила, но оказалось, что мясо варят, разбирают на тончайшие волокна и вмешивают в молоко, чтобы получить идеальную текстуру.
А вот еще несколько историй от людей, которые в поездках столкнулись с, пожалуй, самой причудливой едой в своей жизни:
Комментарии
На Кубани разводят и едят нутрий - мясо диетическое, если не знать, что это, сойдёт за кролика. Когда рассказываю об этом американцам и европейцам - офигевают, т.к. там нутрии являются вредителями, портят коммуникации. Вот бобрятиной уже никого не удивишь.